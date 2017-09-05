РУБРИКА «ВОПРОС – ОТВЕТ»

Печать
PDF

05 Сентября 2017

Вопрос

Житель Петропавловск-Камчатского городского округа Степан Сергеевич П. спрашивает: «Слышал по радио, что тайфун «Санву», который с понедельника по вторник терзал Камчатку, наделал много бед. Что-то этих бед я не видел. Может, разрушения были в других районах Камчатки? И объясните, пожалуйста, чем отличается тайфун от циклона? Какие меры предосторожности принимают суда и корабли? Если сможете, расскажите о самых мощных тайфунах, которые были на Камчатке за последние 20-25 лет».

Ответ

Уважаемый Степан Сергеевич, с 4 по 5 сентября этого года из Японии к нам на Камчатку подошел тайфун «Санву». Скорость ветра в порывах составляла до 40 м/сек (144 км/час). Высота волн на море достигала 8-9 метров. В краевой столице ветер повалил деревья, обломал ветки и в некоторых местах оборвал провода. Жертв и разрушений, к счастью, не оказалось.

Теперь поговорим, чем тайфун отличается от циклона. И тот и другой называется циклоническим вихрем. Диаметр такого вихря у тайфуна достигает до 1 000 км, а у циклона – от 1 000 до 4 000 км. Тайфун обладает значительно большей разрушительной силой, т. к. является более мощным циклоническим образованием. Ветер внутри тайфуна достигает до 100 м/сек (360 км/час), тогда как внутри циклона ветер не превышает 45 м/сек (162 км/час). Осадки, которые несет в себе тайфун, бывают в разы больше, чем те, которые несет циклон.

Скорость движения тайфуна составляет около 40-45 км/час, скорость движения циклона около 28-37 км/час. Время жизни тайфуна в среднем равняется 5–10 суткам, циклон живет дольше – от 7 до 15 суток.

В Приморье у моряков существует сигнал тайфунной опасности. По этому сигналу корабли либо укрываются в местах безопасной стоянки, либо выходят штормовать. В Петропавловске-Камчатском при угрозе штормовой погоды корабли выходили в специально отведенные места якорной стоянки в Авачинской губе. С начала 90-х годов прошлого века ввиду низкой технической готовности и экономии моторесурсов военные корабли лишь крепче привязывались к пирсу, т. е. заводили дополнительные швартовые концы. До сих пор им удавалось благополучно пережить все ураганы и напасти (для чего, спрашивается, выходили на рейд, расходовали топливо и тратили моторесурс?).

Самым мощным тайфуном на Камчатке за последние 25 лет можно назвать тайфун «Анжела». Он обрушился на Камчатку 4 ноября 1995 года. За двое суток выпало две месячных нормы осадков. Мокрый снег с дождем при ветре до 40 м/сек создавали ощущение всемирного потопа. Улицы превратились в небольшие реки, площадь имени Ленина оказалась под водой. Пространство у здания администрации колхоза имени Ленина в Сероглазке напоминало большое озеро. С некоторых домов сорвало крыши, были повалены мощные деревья. Самым главным итогом всех бед стал внезапно возникший подземный селевой поток на улице Рябиковской. Там стоял недавно построенный 100-квартирный жилой дом, состоящий из двух отдельных частей. Так вот одна часть этого дома накренилась под углом около 20 градусов (и не развалилась!). Пятиэтажный дом, стоящий напротив, постройки начала 80-х годов, треснул пополам. Два нижестоящих 2-этажных дома были частично разрушены. Капитальный гараж, построенный рядом с этими домами, селевой поток вынес на центр асфальтированной дороги. Слава богу, каким-то чудом никто из людей не пострадал.

8–9 октября 2012 года Камчатку терзал мощный циклон. Пожалуй, его можно назвать вторым по мощности стихийным бедствием после тайфуна «Анжела». Порывы ветра достигали до 30 м/сек (126 км/час). В Елизове снесло крышу со здания районной администрации. У десятка домов протекли крыши. Снесло крышу и здания больницы «Водников». Смыло дорогу на спуске в Сероглазку. Несколько железных гаражей, стоящих у дороги, селевым потоком снесло вниз. Низина в Сероглазке была полностью затоплена водой глубиной до полуметра. В одно большое озеро превратилась площадь имени Ленина.

В общем, Камчатка, пусть редко, но показывает свой норов. Нам желательно об этом помнить.

 

Вопрос

Жительница краевой столицы Елена Петровна С. спрашивает: «Недавно в выходные дни, проходя мимо сквера возле ДК «Рыбаков», увидела небольшую группу людей, которые о чем-то громко кричали и жестикулировали руками. Я подошла поближе и увидела желто-красные знамена, а по речам выступающих поняла, что это митинг партии «Справедливая Россия». Один выступающий, не знаю, как его зовут, лысоватый рослый мужчина лет сорока с бесцветными, постоянно бегающими глазами заявил (я запомнила почти дословно): «Газета «Вести» еженедельно публикует материалы о том, что лошади Пучковского накакали в Заозерке». Я поклонница вашей газеты и постоянно покупаю ее, но не могу припомнить, чтобы газета об этом писала. Скажите, когда это было и по какому поводу? А затем сам господин Пучковский сказал, что камчатские власти хотят (вот здесь я запомнила дословно): «На природных ресурсах оставить крепостное право». Как это понять? Неужели партия «Справедливая Россия» еще существует на Камчатке? Я думала, их руководители давно перебрались в Москву».

Ответ

Уважаемая Елена Петровна! Оратор, которого вы так живо описали, носит фамилию Каменюк, откликается на имя Александр. Безусловно, мы не сообщаем еженедельно, что лошади Пучковского «какают в Заозерке». Это же банально: лошади кушают овес (правда, у Пучковского они столуются на местных помойках, отчего иногда умирают), Волга впадает в Каспийское море, лошади каждый день какают, а Каменюк врет. Информация о том, что животные справляют естественную нужду, не может являться темой для газетных публикаций. Вот если бы лошадь нечаянно наложила в тарелку самому Пучковскому, а тот этого не заметил и закончил трапезу, тогда это могло бы послужить темой для «желтых изданий» (кстати, в партийной газете «Справедливой России» преобладает желтый цвет). Господин Каменюк, как я уже говорил, врет как дышит. Наша газета действительно за последние восемь лет трижды вспоминала о лошадях Пучковского. Один раз, когда Пучковский обвинил партию «Единая Россия» в том, что она отравила его лошадей, и те издохли прямо возле помоек, из которых ели. Второй раз, когда нам пожаловались жители поселка Заозерный, что его лошади жуют постельное белье, вывешенное для просушки. И третий раз, когда жители того же поселка пожаловались в нашу газету о том, что его беспризорные животные создают аварийные ситуации на дороге. Но более всего их обижало, как депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский некорректно (аккуратно выражаясь) отвечал на их жалобы. Что касается выражения Пучковского «на природных ресурсах оставить крепостное право», то здесь все сложно. Прогрессирующий идиотизм пучковских и каменюков не может служить предметом для серьезного обсуждения, но я постараюсь разобраться в блуждающих сублимациях двух митингующих дуремаров. Видимо, они имеют в виду закрепление рыбных квот для рыбопромышленников на длительный срок. В советское время объем обязательных для вылова квот назывался планом. И каждое рыбодобывающее предприятие имело свой план. Для того чтобы выполнить этот план, руководство предприятия знало, сколько нужно построить судов, каким оборудованием их оснастить, какую плановую выручку они могли получить от большой рыбалки. В настоящее время, чтобы эффективно развивать рыбную промышленность, рыбопромышленник должен знать, что обязательные объемы квот за ним будут закреплены надолго, иначе невозможно развивать бизнес, когда ты не уверен, распределят ли тебе рыбные запасы на следующий год или отдадут кому-то другому. К тому же квоты распределяются не просто так, а на конкурсной основе. Другими словами: плохо рыбачишь, нарушаешь правила рыболовства, могут лишить права на квоты. У пучковских-каменюков все превращается в бестолковщину и дураковку. Они уверены, что балбесный энтузиазм вполне может заменить разум, а повышенная громкость голоса – аргументы.

Что касается последнего вашего вопроса, могу ответить: эсэры до сих пор существуют на Камчатке, правда, часть из них действительно перебралась на постоянное место жительства в Москву. Как говорится, цирк уехал, а клоуны остались.

Вопрос

Житель ПКГО Егор Викторович К. спрашивает: «Сейчас многие критикуют большевиков и коммунистов за то, что они развязали гражданскую войну в России. Большевики не хотели гражданской войны, но они вынуждены были защищаться от белогвардейцев, и красный террор начался после того, как Фанни Каплан стреляла в Ленина 30 августа 1913 года. Почему вы не пишете об этом, а публикуете только очерки белого генерала Антона Деникина?»

Ответ

Уважаемый Егор Викторович, еще в августе 1915 года в своей работе «Социализм и война» В. И. Ленин вождь российского пролетариата, один из создателей Российской коммунистической партии, писал: «Война, несомненно, породила самый резкий кризис и обострила бедствия масс невероятно. Реакционный характер этой войны, бесстыдная ложь буржуазии всех стран, прикрывающей свои грабительские цели «национальной» идеологией, – все это на почве объективно-революционной ситуации неминуемо создает революционные настроения в массах. Наш долг – помочь осознать эти настроения, углубить и оформить их. Эту задачу правильно выражает лишь лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую (выделено мной – Авт.), и всякая последовательно классовая борьба во время войны, всякая серьезно проводимая тактика массовых действий неизбежно ведет к этому». Как видите, главный коммунист России еще тогда нацелил своих сопартийцев на гражданскую войну.

В другой своей работе «Война и Российская социалдемократия» в 1915 году Ульянов (Ленин) говорил: «Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству. Это – аксиома. Революция во время войны есть гражданская война, а превращение войны правительств в войну гражданскую, с одной стороны, облегчается военными неудачами («поражением») правительств, а с другой стороны – невозможно на деле стремиться к такому превращению, не содействуя тем самым поражению». Историки в основном сходятся во мнении, что гражданская война началась 7 ноября (по новому стилю) 1917 года путем вооруженного захвата власти со стороны большевиков и эсеров. Сразу после переворота начались массовые расстрелы офицеров в Кронштадте. Их не просто расстреливали, раненых добивали штыками. На Черноморском флоте восставшие матросы решили не тратить патроны на офицеров и не пачкать палубу их кровью, офицерам привязывали к ногам тяжелые металлические болванки и выбрасывали за борт. Грабежи, называемые экспроприацией, насилие называемое возмездием – все это официальная советская история впоследствии назовет красным террором в ответ на белый террор.

Антон Иванович Деникин в своем произведении «Очерки русской смуты» назвал одну из причин, по которой белые проиграли гражданскую войну: они были менее жестокими, чем красные. Официальная советская пропаганда называет точкой отсчета красного террора день покушения на Ульянова (Ленина) 30 августа 1918 года. К сожалению, покушение было неудачным, вождь пролетариата остался жив.

28-летнюю террористку поймали и казнили без суда и следствия. Хотя прямых доказательств о причастности ее к покушению на Ульянова (Ленина) не было. Чекисты расстреляли ее на заднем дворе Кремля, перед тем сильно избив. Затем ее труп затолкали в бочку из-под гудрона, на том же месте, где и расстреляли, облили бензином и сожгли. При казни присутствовал пролетарский поэт Демьян Бедный.

Фанни Каплан не принадлежала к белой гвардии, она была эсеровкой. После позорного Брестского мира, когда Россия потеряла треть своей европейской территории с населением около 50 миллионов человек и почти одну четвертую часть всей своей промышленности, эсеры откололись от большевиков.

Прошлые и нынешние коммунисты почему-то решили, что красный террор нужно отсчитывать не с того момента, когда они проводили массовые казни офицеров в Севастополе и Кронштадте, а также в Петрограде и Москве, а с момента покушения на пролетарского вождя. Для них даже расстрел царской семьи 17 июля 1918 года не служил актом красного террора. Напомню, что в полуподвальном помещении дома купца Епатьева в городе Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года без суда и следствия был расстрелян российский император Николай II, а вместе с ним жена, пятеро детей, их семейный врач, горничная, повар и лакей. После расстрела дочери царя еще дышали. Их чекисты добили штыками. Затем трупы вывезли за пределы города и сожгли. Останки сбросили в старую заброшенную шахту.

Лишь 1 октября 2008 года Президиум Верховного суда России признал убийство царской семьи и их слуг актом политического террора. Можно добавить слово – красного.

Великая Октябрьская Социалистическая революция или Октябрьский переворот – это акт величайшей национальной трагедии для России. Красные умыли кровью всю страну, да так, что мы сих пор чувствуем этот страшный запах невинно убитых и зверски замученных наших сограждан.

На вопросы отвечал

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."