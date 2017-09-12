12 Сентября 2017



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…» Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под рубрикой «Однажды…»

Однажды в торговом центре

На выходных решила прогуляться по магазинам – в любимый торговый центр купить что-нибудь новенькое из одежды для работы. Зашла в бутик. Стою, выбираю, песенку напеваю. Смотрю, рядом девушка лет 20–22, и с ней мама. Дочка на повышенных тонах говорит маме: «А я хочу, чтоб ты купила это платье. Меня не волнует вопрос денег!» Мама робким тоном говорит: «Доченька, это очень дорого, давай лучше тебе джинсики купим». Дочка продолжает настаивать. Причем возмущенно и громко. Меня эта картина просто разозлила. Как же это отвратительно требовать от матери купить дорогую вещь, тем более в таком возрасте. Песенка в моей голове улетела, как и хорошее настроение. Присмотрела интересное платье, собралась в примерочную. Подхожу, а там снова они. В руках у дочери, по-видимому, было то самое дорогое платье. Ну, думаю, додавила мать. Вдруг дочка передает его маме и говорит: «Мама, у тебя завтра день рождения, твой юбилей, я хочу сделать тебе подарок, я хочу, чтобы завтра ты была самая красивая, а джинсиков у меня полный шкаф. В этом месяце мне дали премию, и я безумно хочу потратить ее только на тебя». Мама с дочкой обнялись, а я от неожиданности даже немного растерялась. Свое платье покупать мне расхотелось, но безумно захотелось сделать что-нибудь приятное своей маме. Я быстро выскочила из торгового центра, прыгнула в такси и через тридцать минут целовала теплые щеки моей любимой мамы.

Однажды в день рождения

Я ужасно невнимательный и все время что-нибудь забываю, стараюсь больше записывать. День рождения моей девушки я не мог пропустить, и за месяц до него поставил соответствующее уведомление в телефоне. Каждое утро мой незаменимый друг пищал, напоминая, что день рождения приближается, а подарок я еще не купил. Мучился, искал. Остановился на серьгах с голубым топазом. Ничего изящней я в жизни не видел. Камни были точно такого же цвета, что и глаза моей девушки. Я уже видел, как она надевает эту красоту на свои аккуратные ушки. Решено. Подарок найден. Вечер. Цветы, свечи, коробочка с лентой… Моя любимая открывает подарок и-и-и … начинает громко смеяться, я смутился, начал краснеть. Потом она садится мне на колени, целует и говорит, что очень любит меня, что я прекрасен, что она будет всегда носить их с собой и убирает волосы… Мы вместе 4 года, все это время я не замечал, что у нее не проколоты уши. Мне было неловко за себя, но безумно приятно за то, что меня такого любит самая лучшая девушка в мире. В этот вечер я сделал ей предложение. Кольцо выбирали уже вместе.

Однажды в лесу

Каждый день по утрам я гуляю со своей огромной собакой в пролеске рядом с моим домом. Однажды в утренней тишине я услышала детский крик. Подошла поближе и увидела, как здоровый мужик тянет в наш лесок маленькую девочку. Девочка рыдала, кричала, звала маму. Я перепугалась насмерть, собралась с силами и закричала: «Отпусти девочку, гнусная тварь, или я спущу собаку». Девочка вдруг резко успокоилась и обняла этого мужика. Оказалось, это отец вел дочь в поликлинику кровь на анализы сдавать, а она страшно боится иголок. Дорога через пролесок была самая короткая от того дома, где они жили, до здания детской поликлиники. Мне стало так стыдно, я стала извиняться, но мужчина вдруг перебил меня и сказал: «Лучше семь раз ошибиться, чем один раз пройти мимо». Улыбнулся, подхватил шумное дитя на руки и ушел. На героический поступок эта история не тянет, зато я узнала, что никогда не смогу пройти мимо.

Однажды в буфете

Мы с женой любим друг друга и уже много лет вместе. Но у нас никак не получалось завести детей. Сначала учеба, потом работа, а потом и здоровья не стало. Больницы, анализы, лечение – все впустую. Когда мы окончательно устали от неудач, решили взять ребеночка из детского дома. Родные нас отговаривали, друзья рассказывали много жутких историй про приемных детей, про тяжелую наследственность и прочие сложности, с которыми мы можем столкнуться. Но решение было принято, и мы отправились в детский дом посмотреть на чужих деток. Пришли мы с подарками и сладостями. Работники детского дома встретили нас приветливо, но мы страшно волновались. Пройдя по группам, я вдруг посмотрел на мою жену: ее глаза были наполнены слезами, она была сильно расстроена. Тогда я сказал, что совсем не обязательно решать что-то сейчас и предложил прийти в другой раз. Когда мы вышли на улицу, она обняла меня и сказала, что не сможет любить чужих детей, что, если нам не суждено стать родителями, значит, у нас такая судьба. Мы погуляли еще немного и вернулись домой. Взять ребеночка мы так и не смогли, но для себя решили, что будем помогать всем, чем сможем. Каждые выходные мы приходили с сюрпризами. На праздники заказывали представления, организовывали дни рождения, навещали деток, которые попадали в больницу. Так прошел целый год. Однажды вечером моей жене стало плохо, я перепугался и вызвал скорую помощь. Врачи сказали: «Не волнуйтесь, все будет в порядке» – и забрали ее в больницу. Всю ночь я не спал, в голову лезли самые страшные мысли. Кое-как я дождался рассвета и бросился выяснять, что случилось с моей родной женой. Лечащий врач был на обходе, и поговорить с ним мне не удалось. К жене меня не пустили. После нескольких часов, проведенных в больничных коридорах, я измучался и решил выпить кофе. Зашел в буфет. А там бодрая женщина сказала, что сегодня у них акция: покупаешь одну шоколадку к кофе – вторую получаешь в подарок. Равнодушно посмотрев на румяную буфетчицу, я стал участником этой глупой акции. Зачем мне две шоколадки, подумал я, если я их совсем не ем. И вдруг звонок. Жена, рыдая в трубку, просит зайти в кабинет УЗИ. Не помню, как я добежал до него. Ворвался, на кушетке сидит моя жена, руками закрыла лицо и горько плачет. Я подбежал, обнял и, чтобы хоть как-то успокоить ее, зачем-то рассказал, про дурацкую акцию в буфете. Когда я протянул ей эти две шоколадки, она засмеялась и сказала: «Ты даже не представляешь, у нас сегодня тоже акция, мы хотели одного ребенка, а у нас будет ... двойня». Оказывается, «нашей акции» было уже 10 недель. От счастья я даже оглох. Мое сердце ликовало, я целовал заплаканное лицо моей будущей мамочки и говорил, что люблю ее еще больше. Через пару лет после рождения наших сыновей мы усыновили девочку из «нашего» детского дома. Нашу дочь мы любим так же сильно, как сыновей.

Однажды в автобусе

Сегодня в автобусе услышала разговор двух девочек. Одна спрашивает у другой:

– Ты в каком классе?

– В третьем?

– О, а я в четвертом. Тебя в четвертом классе такая жесть ждет.

Рядом сидела девочка постарше:

– До девятого класса доучитесь, вот там ждет действительно жесть.

В разговор вклинилась я:

– В вуз поступите, и узнаете, что такое настоящие проблемы.

Рядом со мной женщина поворачивает голову и говорит:

– Ах, студенчество – лучшая пора, вот устроитесь на работу, а там уже познаете ад!

Ее перебила ее дочка: «Нет, ад – это детский сад. Вы представляете! там заставляют спать и есть». Хохотал весь автобус.

Однажды на собеседовании

Так получилось, что за последние пять лет я сменил пять рабочих мест. Только устроюсь, только вникну, только развернусь – фирма закрывается. Так было с рестораном, производством пластиковых окон, с мебельным магазином, со складом на крупном предприятии. Когда я очередной раз остался без работы, мой друг договорился с отделом кадров «Газпрома», чтобы я прошел там собеседование. Меня выслушали, стали уточнять причины увольнения. Когда я рассказал о случайных совпадениях, посмеялись, но работать к себе не взяли.

Однажды утром

У меня дома живет огромная, толстая, пушистая кошка. А недавно на улице я подобрала собаку, немного похожую на овчарку. Живут они мирно, но собака страшно ревнует, если я ласкаю кошку больше, чем ее. Я страдаю регулярными приступами сильной головной боли, и когда боль становится невыносимой, кошка всегда подходит и ложиться возле головы. И боль отступает. Тогда я глажу свою спасительницу, говорю ей нежные слова, балую деликатесами. Собака до недавнего времени садилась и просто смотрела на происходящее. Однажды утром просыпаюсь от того, что кто-то пыхтит и старается взобраться мне на голову. Включаю лампу, а это мой песик пытается заменить кота, и лапки так по-кошачьи сложил. Это было очень смешно. Голова у меня, конечно, не болела, но, видя старания еще одного пушистого Айболита, я поняла, что собака моя просто нуждается в моей ласке. Теперь стараюсь не обделять ее своим внимание.

Однажды вечером

Неделю назад я возвращалась с работы домой. Задач было много и, как обычно, мало времени, но я все успела. Руководитель мой был в восторге, даже хвалил меня, что для него совсем несвойственно. Уставшая, но очень довольная я шла по улице нашего города и мечтала о повышении. Вдруг ко мне подошел молодой мужчина и попросил объяснить, как пройти к торговому центру. Я долго рассказывала, куда нужно было идти, а он все не отставал, переспрашивал, уточнял название улиц, просил подробности, ориентиры. Он замучил меня своими вопросами, и я решила проводить его почти до самого торгового центра, благо, идти было недалеко. Проводив случайного попутчика до места, я вернулась домой. Сняла куртку, а из капюшона выпала записка. «Ты прости меня, пожалуйста, но дорогу я знал, ты просто мне очень понравилась. Я встречаю тебя каждый день, но ты чем-то увлечена и меня совсем не замечаешь». В конце имя и номер телефона. Сегодня у нас первое свидание в том самом торговом центре.

Однажды в больнице

Моя бабушка была очень старенькой, когда врачи поставили ей неутешительный диагноз. Шансов на выздоровление не было. Но каждый день нам позволено было навещать ее в онкологическом диспансере. Однажды в нашу палату положили женщину с дочкой на вид лет 15–16. Обе как с обложки, правильные черты лица, ухоженная кожа, роскошные волосы, прекрасные манеры. Девочке сделали повторное обследование и подтвердили рак. Начался курс химиотерапии. У нее волосы стали вылезать большими прядями. Однажды утром ее побрили налысо. Надо сказать, ее это совсем не портило, но девочка сильно расстроилась. Когда мама увидела ее слезы, она долго пыталась рассказать, что при такой «прическе» ее доченька стала даже интересней, что обладательнице таких огромных красивых карих глаз просто запрещено расстраиваться по пустякам, главное, надо собраться и победить болезнь. Но слов матери дочь не слышала. Тогда мама быстро вскочила и куда-то убежала. Когда через тридцать минут она снова зашла, ахнула вся палата. Мама была лысой. В поддержку своего чада, она лишилась копны шикарных густых волос. И пока дочка лечилась, мама брилась через день. Мы все восхищались мужеством этой женщины, а она весело шутила о том, что наконец-то ей не надо долго делать прическу. Бабули не стало, и нам уже не надо было ходить в больницу, но в душе я всегда молилась за здоровье этих двух сильных любящих сердец. Одновременно я боялась узнать в онкологии, как дела у девочки. А если она умерла? А если не справилась со своей бедой? Прошло 7 лет, шла я как-то раз по нашему парку, а навстречу мне шумная компания. Пригляделась, а это свадьба. Веселье, счастье, шары, шампанское. Прохожу мимо, улыбаюсь и узнаю в невесте нашу отважную женщину. На ней шикарное белое платье, в волосы вплетены цветы. Рядом красивый мужчина со знакомым лицом. Лихорадочно рассматриваю лица вокруг, ищу нашу девочку, и вдруг поворачивается ко мне наша красотка. Она не просто похорошела, она расцвела, опускаю глаза, а у нее животик (5–6 месяц беременности). Я не смогла сдержать слез. Невеста меня узнала, завизжала от радости. Мы обнялись. Она мне рассказала, что девочка наша выздоровела, вышла замуж, ждет девочку. После долгих ухаживаний ее мама наконец-то согласилась выйти замуж за врача своей дочери. От таких новостей, мне показалось, даже солнышко стало светить ярче. Меня долго уговаривали присоединиться к празднику. Я отказалась. Мне показалось, что вместе со мной к ним придут неприятные воспоминания о том времени, когда жизнь одной молоденькой и славной девочки висела на волоске.

Однажды в социальной сети

Моя жена рано умерла, мы остались с дочерью одни. Мои родители и родители жены предлагали забрать на воспитание мою девочку к себе. Основным доводом было одно: я должен устраивать свою жизнь, и дочь мне в этом будет помехой. Девочка потеряла маму, лишить ее и отца я не мог, да и не захотел. Когда моей крошке исполнилось 15 лет, я почувствовал, что мы стали отдаляться друг от друга. Я стараюсь быть хорошим отцом, но на любые откровенные вопросы моя дочь отвечает: «Мужчинам это не понять». Поэтому я придумал, как быть в курсе всех событий, связанных с ее жизнью. Я создал страницу в социальной сети и стал другом по переписке, которому она рассказывает все. Когда она жалуется на своего отца, я стараюсь исправляться. Уделять ей больше внимания, дарить маленькие, но все же радости, делать сюрпризы. Наверное, это подло? Но для того, чтобы сделать ее жизнь лучше, мне не нужно лазить по карманам ее одежды, тайком просматривать переписку в телефоне, подслушивать, подглядывать и делать другие недостойные вещи. Я очень люблю свою дочь, став другом таким необычным образом, хочу, чтобы она никогда не была одинока… Завтра случайно предложу ей научить меня кататься на роликах.

Ариша Зима