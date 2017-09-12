БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ

12 Сентября 2017



Эсэры разбушевались на муниципальных выборах

10 сентября этого года состоялись дополнительные выборы депутата в Законодательное собрание Камчатского края третьего созыва в пятом избирательном округе. А также выборы депутатов городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа шестого созыва. Выборы в местные органы власти (городскую думу) прошли в восьми двухмандатных округах. Во всех без исключения двухмандатных округах победили представители политической партии «Единая Россия». Они получат абсолютное большинство мандатов (26 из 32) во вновь избранной городской думе. Три мандата достанутся кандидатам от партии ЛДПР, два – кандидатам от КПРФ, и один отойдет эсэрам. Расклад политических сил в городской думе шестого созыва получился такой же, как и в предыдущий раз.

Эти выборы в целом были похожи на все остальные. Они протекали ровно, без скандалов. Пожалуй, чересчур нервно активничал руководитель городской партийной ячейки эсэров Александр Каменюк. Забегая вперед, скажу, что он занял последнее место из четырех возможных на дополнительных выборах в Законодательное собрание Камчатского края в пятом избирательном округе, набрав 13,87 %. В том же округе он пытал счастье избраться в городскую думу и оказался среди семи депутатов на шестом месте с показателем 12,61 %. Он работал, как говорится, на скандал. Но скандала все не получалось, вплоть до 10 сентября. Политскандалиста просто не замечали. И надо же было такому случиться, что именно ему выпало обнаружить нарушение избирательного права на УИК № 52, разместившемся в помещении Камчатского колледжа искусств по адресу: проспект Рыбаков, дом 7. Увидев, как один и тот же военнослужащий голосует по разным паспортам, господин Каменюк поднял бучу. Он обратился с жалобой в краевую избирательную комиссию Камчатского края. Жалобу перенаправили в городскую территориальную комиссию. Господин Каменюк потребовал: «Сообщая об изложенном, прошу:

1) В связи с грубым нарушением избирательного законодательства отменить итоги выборов по УИК № 52.

2) Принять срочные меры по пресечению указанных нарушений в дальнейшем и устранению их последствий.

3) Мое заявление рассмотреть в моем присутствии немедленно, в противном случае нарушения могут поставить под сомнение достоверность итогов голосования.

4) Прошу провести расследование данного грубого нарушения закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае». В отношении командира в/ч направить материалы в правоохранительные органы».

Начну с первого требования заявителя. Он просит отменить итоги голосования на УИК № 52. По иронии судьбы на выборах в городскую думу господин Каменюк показал свой лучший результат среди восьми самых крупных избирательных участков. На УИК № 46 (количество избирателей 2 077) он проиграл лидерам предвыборного марафона Андрею Воровскому в 3,21 раза, Юрию Цыганкову – в 2,04 раза. На УИК № 47 (количество избирателей 1 964) он проиграл Андрею Воровскому в 3,52, Юрию Цыганкову – в 2,52 раза. На УИК № 48 (количество избирателей 1 876) Андрей Воровский опередил его в 3,26 раза, Юрий Цыганков – в 2,15 раза. На УИК № 49 (количество избирателей 2 167) Андрей Воровский показал результат по сравнению с Александром Каменюком больше в 5,3 раза, Юрий Цыганков – в 3,92 раза. Цифра на УИК № 50 (количество избирателей 2 337) показывает, что Воровский обошел Каменюка более чем в 3,72 раза, Юрий Цыганков – в 2,67 раза. На УИК № 51 (количество избирателей 1 979) эти цифры составили у Воровского 3,5 раза, у Цыганкова 2,91 раза. На УИК № 53 (количество избирателей 1 880) Андрей Воровский обошел Александра Каменюка в 3,48 раза, Юрий Цыганков – в 2,52 раза. Давайте сравним эти показатели со злополучным УИК № 52 (количество избирателей 2 913). Андрей Воровский сумел набрать 211 голосов избирателей, а Юрий Цыганков набрал 140 голосов. У Александра Каменюка эта цифра равна 72. Таким образом, Андрей Воровский лидирует на этом участке с отрывом в 2,93 раза по сравнению с Каменюком. У Юрия Цыганкова этот показатель равен 1,94 раза. Как видно, это худшие показатели для Воровского и Цыганкова из основных восьми избирательных участков. Я не учитываю УИК № 192 (наркодиспансер; количество избирателей – 13), УИК № 193 (противотуберкулезный диспансер; количество избирателей – 23), УИК № 194 (онкодиспансер; количество избирателей – 23), УИК № 195 (роддом на ул. Лукашевского; количество избирателей – 51). Если признать выборы на УИК № 52 недействительными, то это еще больше ухудшит положение участника предвыборного забега в городскую думу эсэра Каменюка.

Исследуем, как обстоят дела с голосованием в Законодательное собрание Камчатского края по тому же избирательному округу. Господин Каменюк, как известно, занял последнее, четвертое место среди кандидатов. По среднему показателю по округу он проиграл в 3,29 раза лидеру избирательной гонки Анне Мойсюк (1 428 голосов, у Каменюка – 433 голоса). На УИК № 52 этот разрыв был меньше и составил 2,95 раза (Мойсюк – 539 голосов, Каменюк – 183 голоса). Таким образом, голосование в колледже искусств нельзя назвать лучшим по сравнению с другими участками. По объективным показателям кандидаты от партии власти показали там наихудший результат. Поэтому разговор о том, что выборы на УИК № 52 были выиграны за счет военнослужащих – пустая болтовня и не более.

Второе требование заявителя: «… принять срочные меры по пресечению указанных нарушений в дальнейшем и устранению их последствий». Меры были приняты, избирательный бюллетень аннулирован. Его не успели бросить в урну. Вышестоящее командование Вооруженных сил РФ объявило взыскание двум офицерам из штаба группировки, а с четырьмя офицерами из бригады морской пехоты, возможно, собираются расторгнуть контракт.

Третий пункт жалобы: «Мое заявление рассмотреть в моем присутствии немедленно, в противном случае нарушения могут поставить под сомнение достоверность итогов голосования» – выдает в господине Каменюке полное отсутствие понимания причинно-следственных связей. Так как присутствие заявителя на заседании комиссии совсем не означает, что «нарушения могут поставить под сомнение достоверность итогов голосования». Кстати, Каменюк на заседание комиссии не пришел.

Четвертый пункт жалобы, по сути дела, дублирует второй, что говорит о некотором сумбуре в голове жалобщика.

Попробуем разобраться, как такое нарушение могло произойти. Допустим, один не очень добросовестный военнослужащий решил вместо себя послать проголосовать другого, более молодого военнослужащего. Погода в день голосования была дождливая и стоять почти час на улице, чтобы дождаться своей очереди для голосования – удовольствие сомнительное. Член комиссии мог не обратить внимания на различие между оригиналом и фотографией в паспорте. Его невнимательность, скорее всего, будет стоить ему служебной карьеры или, как минимум, поощрительных выплат (т. е. премии). Командование решило махнуть шашкой, видимо, не сильно заботясь о том, что офицеры-командиры имеют безупречный послужной список, получили боевой опыт в Сирии и споткнулись о разгильдяйство какого-то матроса. Вызывает некоторое удивление, с какой скоростью сторонники Каменюка оказались на УИК № 52. Они словно ждали нарушения.

Стоит вспомнить, как голосовали военнослужащие в советское время.

Мне довелось принять участие в голосовании за Конституцию СССР в октябре 1977 года и на выборах депутата в Верховный Совет СССР в марте 1979 года. Голосование за Конституцию в Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова проходило так же, как и в других военных учебных заведениях. Избирательный участок находился в училищном клубе. Утренний подъем в училище был организован на час раньше, причем команда «рота подъем» не подавалась. Дежурный по роте аккуратно будил заместителей командиров взводов и командиров отделений. Те так же аккуратно, тихо, не отдавая команд, поднимали свой личный состав. Военнослужащие без строя большими группами, похожими на взводные колонны, следовали к месту голосования. К восьми часам практически все училище собиралось в фойе клуба и на площадке перед ним. Живая очередь напоминала плотную толпу, под ее нажимом были вынесены даже входные двери на избирательный участок. Явка составляла 99 %. Члены избирательной комиссии не очень обращали внимание на то обстоятельство, что примерно 10 % курсантов-первокурсников не достигли 18-летнего возраста. Когда мы принимали присягу – это тоже было не важно. К 14 часам политотдел училища бодро докладывал командованию Черноморского флота о почти 100-процентной явке на избирательный участок. Выборы в Верховный Совет СССР проходили по той же схеме, только в бюллетене стояла всего лишь одна фамилия (без альтернативы). Бывало, для того, чтобы не менять личный состав, дежурной вахтенной службы и караула курсанты обменивались военными билетами. Если бы командование узнало про маленькие военные хитрости своих подчиненных, то командира роты, секретаря комсомольской и партийной организаций, а также замполита факультета, возможно, ждали нестрогие взыскания по партийной линии, но никому из командования не пришло бы в голову из-за этого увольнять офицеров.

Кандидаты от партии эсэров на Камчатке давно и сокрушительно проигрывают все без исключения выборы. И после каждых проигранных выборов они заунывно поют одни и те же мантры: что результаты выборов подтасованы, избирательные комиссии куплены и т. п. Причем вводить своих представителей в участковые избирательные комиссии они не хотят. И всякий раз, называя выборы клоунадой, они все равно в них участвуют. Вот уж действительно – клоуны…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ