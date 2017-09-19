19 Сентября 2017



Однажды у окна

В детстве я часто видел, как мои родители любили стоять у окна и смотреть на то, что происходит на улице, при этом они всегда обнимались. Тогда папа брал меня на руки, и все втроем мы смотрели, как падает снег, идет дождь, просыпается солнышко, наступает закат. Самое главное, из окна нашей гостиной виднелся бескрайний океан, вода завораживала. Мое воображение рисовало картины, в которых я был отважным капитаном. Пленяющий аромат морской воды наполнял нашу комнату. Причуды природы, радовали наши глаза. Мы любили эти минуты семейного тепла и радости. К несчастью мои родители рано ушли из жизни. Они умерли примерно в одно время, оставив мне эту забавную привычку – подолгу смотреть в окно. Каждый раз, когда мне хотелось помечтать, подумать, погрустить или просто вспомнить родных мне людей, я подходил к окну и смотрел на мир вокруг меня. Шло время. Я встретил девушку, мы полюбили друг друга, она стала моей женой, но все попытки убедить ее подолгу стоять вместе у окна и, замирая, смотреть на открывающийся нашему взору мир оказались тщетными. Она была твердо убеждена, что это самое бесполезное занятие в жизни. У нас родилась дочь, которой я тоже не смог привить это желание заворожено смотреть в окно. Через несколько лет у нас родился мальчик. Когда мой сын, едва научившись ползать, добрался до моих ног, я взял его на руки и подошел к окну. На улице разыгралась непогода. Ветер срывал пожелтевшие листочки, закручивая их в осенний лиственный «водоворот». Красно-желтый ковер был как будто живым. Увидев эту картину, сынок чуть не выпрыгнул из моих рук. Глазенки загорелись. Его восторгу не было предела. Он подпрыгивал на моих руках, восхищенно хлопал в ладоши. С тех пор мы всегда смотрели в окно вместе. Когда сын вырос, окончил школу, я принял решение отправить его учиться в другой город. Однажды я приехал навестить его. Ночью разыгралась стихия, прогремел страшный гром, небо осветила огромная молния, начался дождь. От грохота громовых раскатов я проснулся, открыл глаза и увидел, как мой сын, распахнув окно, смотрит на эту, пугающую своей мощью картину. Я тихонько подошел к нему, обнял и спросил: «Нравится?» Он ответил: «ОЧЕНЬ». Глазенки его, как и в детстве, горели, душа была наполнена восторгом. Мы вместе постояли, наверное, минут 10 и пошли спать. Правда, уснули не сразу. Сынок – из-за нахлынувших эмоций, а я от мысли о том, как сильно люблю своего сына. В его душе проросло все то, о чем я мечтал. Мои родители, наверное, улыбались в ту грозовую ночь, глядя на нас с освещенных молниями небес.

Однажды на рынке

Свой день рождения я решила провести за городом у друзей на даче. Предпраздничные хлопоты захватили меня с головой. Настроение было приподнятое. Душа пела. Планируя меню, я зашла на продуктовый рынок. Подойдя к фруктовому отделу, я увидела дедушку. Он имел тщедушное сложение и был одет очень скромно. От его скромной одежонки шел легкий аромат мыла. Лицо гладко выбрито, видавшие виды ботинки тщательно начищены. За прилавком стояла высокая полная женщина, торговавшая фруктами. Дедушка поинтересовался стоимостью граната. После полученного ответа уточнил, может ли продавщица продать ему половину граната. Продавщица раздраженным голосом ответила, что не может. Дедушка глубоко вздохнул и понуро пошел к выходу. Мне очень захотелось сделать ему что-нибудь приятное. Тогда я быстро купила пять гранатов, догнала дедушку и говорю: «Мне кажется, вам они были очень нужны», а дедушка мне в ответ: «Нет, не мне, у моей жены анемия (низкий гемоглобин), доктор сказал, что ей нужно кушать гранаты, но они оказались очень дорогими». «Тогда тем более, возьмите этот небольшой подарок от меня, в честь моего дня рождения», – сказала я. Дедушка очень внимательно посмотрел на меня и сказал: «Я не могу взять просто так». «А вы не просто, вы с душой возьмите, мне хочется вас порадовать». Дедушка улыбнулся, взял заветный пакетик и сказал: «Дочка, будь осторожна и обязательно пристегнись сегодня, когда поедешь на машине и, главное, не садись впереди». Я улыбнулась, пожелала всех благ и побежала дальше по своим делам. Вечером, загрузив сумки в багажник такси, я села на переднее сидение и поехала на дачу. Минут через десять нашего движения вспомнила слова дедушки и на сердце почувствовала тревогу. Попросила остановить машину. Не знаю почему, но я пересела на заднее сидение за водителем и пристегнулась, хотя прежде не делала этого никогда. Мы снова поехали. Внезапное волнение ушло, я откинулась назад, закрыла глаза и вдруг почувствовала сильный удар. Мы попали в аварию. Машина и водитель очень пострадали, в основном удар пришелся как раз на переднее пассажирское сиденье. На мне не было ни царапины. Если бы не дедушка, это был бы последний день рождения в моей жизни.

Однажды в парке

Иду я однажды по парку, где обычно гуляют родители с детьми. Птички поют, где-то вдалеке играет приятная музыка. Легкий ветерок помогал справляться с жарой. Мысли кружатся, мечтаю скушать самый вкусный пломбир. Навстречу мне идет мужчина средних лет. За руку ведет сына лет четырех, который плачет и капризничает. «Наверное, что-то не купили», – подумал я. И вдруг папа останавливается и говорит гениальную вещь: «Ты либо перестаешь орать, либо успокаиваешься». Надо было видеть глаза мальчишки. Он был в ступоре, что ему делать – он не понял, но в парке снова стало тихо…. А я взял на заметку этот прием.

Однажды в ресторане

У меня никак не получалось встретить достойного молодого человека. Работа, которой я занимаюсь, очень интересная, но времени на личную жизнь катастрофически не хватало. Тогда мои друзья решили познакомить меня с парнем. Я долго отказывалась, но их настойчивость оказалась сильнее. Потом я подумала, что пора немного развеяться, тем более что про этого парня друзья наговорили столько замечательного, что свидание оказалось неизбежным. Волнение заставляло кровь стучать в мои виски. Я надела нарядное платье, сделала красивую прическу и эффектный макияж. К назначенному времени я отправилась к месту свидания в ресторан. В этом ресторане я никогда не была прежде. На входе миловидная администраторша предложила пройти к забронированному столику и представила официанта. Молодой человек опаздывал, поэтому я, расположившись поудобнее в кресле, заказала кофе и стала ждать. Прошел почти час, прежде чем я поняла, что парень не придет. Я еле сдержала слезы. Было очень обидно чувствовать себя наивной дурочкой. Люди рядом веселились, смеялись, что-то шумно обсуждали, а я сидела и думала, как глупо сейчас выгляжу. Мой официант все время подбадривал меня, мило улыбался и говорил о том, что я слишком хороша для того, чтобы расстраиваться, и тем более горевать. Как только я собралась уходить, ко мне подсел тот самый официант, но уже без униформы. В руках у него была роза. От удивления я даже растерялась. «Привет, – сказал он, – прости, что заставил долго ждать, у меня только сейчас закончилась смена, теперь я свободен и мы наконец-то сможем провести свидание. Я хочу пригласить тебя в ресторан, где по-настоящему вкусно готовят». Возмущение и радость захватили меня. Я целый час сидела одна, замечая на себе вопросительные взгляды окружающих. И как же хорошо, что именно мой официант оказался тем, кого я ждала, ведь он мне понравился с первого взгляда. Он рассчитался за кофе, я схватила сумочку, и мы поспешили туда, где, по мнению моего незнакомца, нас должны были отменно накормить. Это было самое замечательное свидание в моей жизни. Мы смеялись, рассказывали всякие истории. Нам было очень хорошо вместе. Когда нам подавали десерт, у меня зазвонил телефон. Звонили те самые друзья, которые придумали это свидание. Я радостно ответила и стала благодарить их за такой подарок, за то, что мне повезло, за то, что я встретила по-настоящему хорошего парня. В трубке зависла минутная пауза. «Катенька, родная, мы звоним, чтобы предупредить. Тот парень, который должен был прийти на свидание, попал в аварию, с ним все хорошо, но он вдребезги разбил свой мобильный телефон, поэтому не смог нас вовремя предупредить, что не сможет приехать». Я слушала эти слова и удивленно смотрела на чужого человека напротив. Мой официант все понял, и, не дав сказать мне ни слова, произнес: «Я действительно не тот, кого ты ждала. Ты поделилась со мной, что ждешь незнакомца, а я не смог оставить такую красивую девушку одну, ты мне очень понравилась. Я решил пойти на хитрость. Если же ты скажешь мне уйти, я так и сделаю». Но в моей душе все уже было решено. Больше мы никогда не расставались.

Ариша зима

(орфография и стилистика авторов сохранены)