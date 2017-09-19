ЧТО ГОВОРЯТ О «МАТИЛЬДЕ»

19 Сентября 2017



Обвинения в употреблении допинга сняты с большинства наших атлетов

В столице Перу Лиме завершилась 130-я по счету сессия Международного олимпийского комитета (МОК). Для российского спорта это было не рядовое событие. В минувшую пятницу комиссии под руководством Самуэля Шмида и Денниса Освальда, которые занимаются расследованием темы российского допинга, впервые представили свои доклады, оставившие у наших спортивных чиновников, атлетов и болельщиков неоднозначное впечатление.

С одной стороны, со многих российских спортсменов были сняты подозрения в употреблении запрещенных препаратов. С другой – наши паралимпийцы не смогут выступить в следующем году в Пхенчхане в составе национальной команды под российским флагом. В лучшем случае в некоторых видах спорта их ждет статус нейтральных атлетов.

За недостаточностью улик

В начале минувшей недели, когда сессия МОК едва приступила к работе, американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала внутренний циркуляр Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Согласно документу, полученному журналистами издания по неофициальным каналам, 95 российских спортсменов, которые подозревались в употреблении допинга на основании нашумевшего прошлогоднего доклада Ричарда Макларена, оправданы из-за недостатка доказательств. Макларен, напомним, это тот самый канадский юрист из университета Западного Онтарио, который возглавлял комиссию ВАДА по расследованию обвинений в допинговых махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В распоряжении, пожалуй, самой влиятельной в США газеты оказалось письмо генерального директора ВАДА Оливье Ниггли в адрес международных спортивных федераций. Хотя это, скорее, проект письма, поскольку в бумаге указана дата 24 сентября. Вряд ли этот документ теперь будет отправлен, по крайней мере в таком виде. В этом смысле публикация американской прессы может как сыграть России на руку, так и навредить.

Тем не менее из песни слова не выкинешь. Подлинность документа ни у кого не вызывает сомнений. Главная мысль в письме звучит так: «С момента публикации доклада Макларена ВАДА получила от международных федераций решения по 96 спортсменам из 9 видов спорта. За исключением одного спортсмена, чья проба в результате перепроверки оказалась положительной, никаких других положительных результатов не было. В остальных 95 случаях международные федерации пришли к выводу, что доказательств для возбуждения дел недостаточно, и мы поддерживаем их выводы».

Никаких фамилий в письме Ниггли не упоминается. Но, по крайней мере, можно предположить, о каких видах спорта там идет речь. В частности, 27 из этих 95 человек, скорее всего, фехтовальщики. Международная федерация этого вида спорта ранее уже сделала свое официальное заявление об оправдании россиян, и ВАДА с ним согласилось. Международный союз биатлонистов также еще прошлой зимой заявлял, что закрыты дела в отношении 22 российских спортсменов. Возможно, с тех пор оправданных стало еще больше.

Вообще-то на основании доклада Макларена обвиняются в допинге гораздо больше, чем 96 спортсменов. Однако многие международные федерации еще продолжают свои расследования, и Ниггли пишет, что, вероятно, попытаются возбудить новые дела. То есть процесс не закончен, а значит, и расслабляться нам рано. Но 95 из 96 оправданных на данный момент – слишком солидный процент, чтобы закрыть на него глаза.

На самом деле никакого кардинального переворота в умах «инквизиторов» не произошло. Да, расследование прекратили, но исключительно из-за того, что возникли проблемы с явкой ключевого свидетеля, то есть «перебежчика» Григория Родченкова. Будучи специалистом по выявлению допинга, этот человек в 2005 году стал исполняющим обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр», а 6 июля 2006 года был назначен директором этой организации.

В 2015 году независимой комиссией ВАДА Родченков был обвинен в умышленном уничтожении в сентябре 2015 года более тысячи проб с целью сокрытия применения допинга российскими спортсменами. Пытаясь избежать ответственности, Родченков бежал в США. Там он выступил с сенсационным заявлением о том, что в России якобы существует государственная допинговая программа. В частности, по словам Родченкова, в рамках этой программы он вроде бы лично участвовал в подмене около ста проб «Б» российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

Именно Родченков и является в этой истории самой мутной фигурой. Одна сторона провозглашает его борцом с системой, а другая –- преступником. Очевидно, сегодня ему попросту нечем подтвердить свои обвинения. Даже если он ни в чем не соврал, сотрудничество со следствием у него по какой-то причине не сложилось. Но делать из этого вывод, что теперь от российских олимпийцев отстанут, на наш взгляд, преждевременно.

Кто поедет в Пхенчхан?

О том, что интернациональные спортивные организации по-прежнему негативно настроены по отношению к представителям нашей страны, свидетельствуют, в частности, последние директивы Международного паралимпийского комитета (МПК). Речь идет об участии россиян с ограниченными возможностями в состязаниях, которые проводятся под эгидой этой организации.

Российские паралимпийцы, представляющие летние виды спорта, так и не получили права выступать даже в нейтральном статусе. Вместе с тем МПК разрешил россиянам, выступающим в соревнованиях по биатлону, горным лыжам, лыжным гонкам и сноуборду, участвовать в отборочных соревнованиях на Игры-2018 как нейтральным атлетам. В другие дисциплины нашим паралимпийцам путь остается закрытым.

Если они смогут пробиться на Паралимпиаду (неплохие шансы на это имеет, к слову, камчатский горнолыжник Иван Францев), то им будет запрещено демонстрировать любую атрибутику, свидетельствующую об их принадлежности к Российской Федерации. В случае побед в их честь не будет исполняться наш Государственный гимн. Что ж, это лучше, чем ничего.

Характерно, что олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призвала болельщиков не критиковать российских паралимпийцев, которые согласятся выступать под нейтральным флагом. Нечто подобное имело место на прошлогодней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где единственной из российских легкоатлетов выступила в нейтральном статусе прыгунья в длину Дарья Клишина. Тогда наиболее радикальные фанаты подвергли ее обструкции не за занятое в секторе девятое место, а за отсутствие патриотизма.

«Мне кажется, что надо обязательно дать возможность нашим паралимпийцам пройти эти квалификационные соревнования», – сказала Светлана Журова. А уже перед Паралимпиадой можно будет принимать решение, станем ли мы там выступать, и на каких условиях: под российским флагом или без него. Потому что если спортсмены сейчас не отберутся, то лишатся этого шанса в принципе. Иначе получим нелепую ситуацию: через месяц-два нам могут сказать: все хорошо, мы все подтверждаем, можете выступать, а наши паралимпийцы не прошли квалификацию. Это называется харакири».

Если с российскими паралимпийцами фактически все ясно, то вопрос об участии сборной России в Олимпиаде-2018 остается открытым. Во всяком случае последняя сессия МОК отложила решение на неопределенный срок. По мнению руководителя Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова, нашим спортсменам еще долго придется находиться в неведении.

Не допустить сборную России до летних игр в Бразилии не удалось, ограничения коснулись лишь нескольких видов программы. Теперь разворачивается антироссийская кампания перед зимними Играми в Пхенчхане. Отстранить Россию от зимней Олимпиады 2018 года предлагают многие видные представители западных спортивных организаций, в том числе глава Антидопингового агентства Великобритании (ЮКАД) Дэвид Кенворти.

Британцы – главные идеологи борьбы с российским спортом. В декабре прошлого года сборная Великобритании по биатлону присоединилась к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени, который также собирались пропустить команды Норвегии и Чехии. В итоге Союз биатлонистов России отказался от проведения этих соревнований. Также нападкам подвергается Российский футбольный союз, после того как одержал победу над англичанами в споре за право принять чемпионат мира 2018 года.

Главный футбольный турнир четырехлетия у нас уже вряд ли кто-либо отберет. Он, как выразился вице-премьер правительства Виталий Мутко, «застрахован». Но российские олимпийцы, увы, не застрахованы ничем. О чем говорить, если даже переметнувшийся в стан неприятеля бывший тренер российской женской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер тоже на каждом углу призывает отстранить всю нашу команду от зимней Олимпиады в Южной Корее, если подтвердятся обвинения комиссии ВАДА.

Дисквалификация олимпийской сборной России в полном составе – и правых, и виноватых – была бы самым серьезным следствием расследования Макларена. Хуже только полная международная изоляция отечественного спорта. Возможность такого поворота событий уже признавали наши спортивные чиновники. Но если в спортивную «холодную войну» верится с трудом, то отстранение России от зимних Игр в Пхенчхане вполне реально.

Так или иначе, но над отечественным спортом нависла новая угроза. Представить Олимпиаду без сборной России трудно. Остается надеяться, что привыкать к этому болельщикам не придется.

Как «дорожная карта» ляжет

Основным условием ВАДА для возвращения Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) международной аккредитации является полное и безупречное выполнение условий «дорожной карты». Следует отметить, что на данный момент РУСАДА выполнило 20 пунктов документа, а ВАДА ожидает от него выполнения еще 11-ти.

В частности, наши борцы с употреблением запрещенных веществ, как было условлено, уже привлекли для антидопинговых проверок своих спортсменов британскую ЮКАД. В это же время специалисты по тестированию РУСАДА прошли обучение по ряду программ, организованных международными экспертами. В начале нынешнего года приняты правила, согласно которым наше правительство прекращает финансирование национальных федераций по видам спорта, если они не соблюдают антидопинговые правила.

Российское правительство также пересмотрело свою нормативную базу, чтобы исключить вмешательство таможенных органов в процесс транспортировки допинг-проб из России в аккредитованные ВАДА лаборатории. Наконец предыдущий исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА освободил занимаемую должность. Его место занял бывший руководитель ряда крупных компаний, преподаватель МГТУ имени Баумана Юрий Ганус.

Конкурс на должность генерального директора Российского антидопингового агентства стал беспрецедентным для российского спорта. Вакансия была опубликована на сайте РУСАДА, а также на одном из популярных порталов по трудоустройству. В результате было получено более 700 резюме от соискателей. Спустя почти пять месяцев тщательного отбора экспертная группа определила шестерых человек, которые дошли до стадии собеседования с членами наблюдательного совета. По итогам целого дня переговоров наблюдательный совет остановился на кандидатуре Юрия Гануса. Утверждение его советом учредителей, куда входят представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, стало формальностью.

Другими словами, все требования ВАДА, с которыми российская сторона была безоговорочно согласна, на данный момент выполнены. Загвоздка в том, что оставшиеся пункты «дорожной карты» выглядят, мягко говоря, неоднозначно. Об оплате расходов двух международных экспертов, а также сотрудников Британского антидопингового агентства, которые будут продолжать работать над восстановлением РУСАДА, как ожидается, до конца апреля 2018 года, еще можно договориться. Как и о еще как минимум двух аудиторских проверках нашего антидопингового ведомства.

Но, согласно требованиям ВАДА, российское правительство должно предоставить доступ к образцам, взятым во время и сразу после сочинской Олимпиады московской антидопинговой лабораторией. Сейчас это исключено, поскольку отечественные правоохранительные органы еще проводят с пробирками следственные действия.

Наконец ключевым условием для восстановления статуса нашего антидопингового агентства РУСАДА, а также возвращения на международную арену легкоатлетов и паралимпийцев, все ответственные официальные антидопинговые органы в России, включая РУСАДА, Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР), должны публично признать результаты расследования главы независимой комиссии Ричарда Макларена. Это совершенно неприемлемо, тем более что ее выводы уже поставлены под большое сомнение публикацией в «Нью-Йорк Таймс».

«Что же нам признавать, если 95 человек из 96 оказались невиновны?» – логично возмутятся наши чиновники, и будут правы. ВАДА, очевидно, будет настаивать, что нехватка доказательств для дисквалификации отдельных спортсменов никак не говорит о недостоверности доклада в целом. Мол, Макларен ставил целью обнаружить систему, а не отстранить конкретных атлетов. Как бы там ни было, статус доклада поставлен под удар.

Требовать в этих обстоятельствах от России безоговорочного признания документа, который, оказывается, не признают даже некоторые международные спортивные федерации, мягко говоря, неумно.

Дмитрий ЧЕРНОВ