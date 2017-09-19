ЧТО ГОВОРЯТ О «МАТИЛЬДЕ»

19 Сентября 2017



Наша газета продолжает публиковать мнения простых людей и должностных лиц о нашумевшем фильме и рассказывать о событиях, происходящих вокруг него в других регионов России:

Вот что говорит заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов: «Прежде чем подписать прокатное удостоверение, я посмотрел фильм «Матильда» и составил о нем собственное мнение. Это хороший, сильный фильм. Это фильм о любви. О достоинстве женщины и об ответственности мужчины. Фильм не имеет никакого отношения к трагическим событиям 1918 года, в связи с которыми Николай II был признан священномучеником. Абсолютно абсурдны требования отказаться от осмысления связанных с его жизнью событий. Печально, что страшная смерть государя императора стала поводом для политического пиара отдельных лиц. Историки наверняка найдут отдельные несоответствия – как и в любом другом недокументальном кино. Это художественный фильм. Уверен, что после просмотра многие из тех, кто критикует «Матильду», не видя ее, свое мнение изменят. А также смогут дать оценку той клевете на фильм, которой, к сожалению, поверили многие уважаемые люди».



Можно предположить, что под «политическим пиаром отдельных лиц» Владимир Аристархов имеет в виду Наталью Поклонскую, которая потребовала отозвать прокатное удостоверение у фильма. Как она сказала, эта процедура нужна из-за негативной реакции общества. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента не будет обсуждать ситуацию, прокомментировав это так: «Это не время ЦК КПСС, когда обсуждались подобные вопросы. Мы живем в цивилизованной стране, и если у нас главный вопрос – это отношение к фильму, значит, все остальные вопросы уже решены». Поклонская на этом не остановилась. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. Нарушений в итоге не обнаружилось.



Зато вслед за ней организация «Христианское государство – Святая Русь» направила письма в кинотеатры с требованиями отменить показ. Режиссер кинокартины Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм эту организацию.



Также 4-го сентября в г. Екатеринбург мужчина на автомобиле въехал в здание кинотеатра, где проходил показ фильма, а затем устроил поджог. Позже выяснилось, что злоумышленник был психически нездоров и находился на учете у психиатра.



После этого инцидента Учитель обвинил депутата Госдумы Наталью Поклонскую в поддержке террористических актов. Как он выразился: «Идеологи и члены этой организации работают не против кино, а против российского государства». На что та ответила режиссеру на своей странице в социальной сети: «Сегодня господин Учитель со своим адвокатом, который все больше стремится стать самостоятельной политической фигурой, делая такие лживые и громкие заявления, находятся вне правового поля и элементарной человеческой порядочности – начиная от неудавшихся попыток наябедничать президенту до заведомо ложного обвинения в совершении особо тяжкого преступления. Совершенно очевидно, что подобные заявления нуждаются либо в подкреплении соответствующими доказательствами со стороны заявителей, либо публичными извинениями и официальными опровержениями». И еще: «Чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят».



Кроме того, дважды поджигали машину адвоката режиссера, портили фасад здания киностудии «Лендок», где находится офис Учителя, забрасывая его бутылками с зажигательной смесью, а перед этим напротив поставили баннер с надписью на нем: «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!» Это далеко не все произошедшие события.



То есть в общем мнения сложились негативные, и это еще до начала предпоказов.



Но жители г. Владивостока, посмотревшие фильм, написали свои отзывы, которые значительно отличаются от уже упомянутых реакций.



Это типичная фантазийная мелодрама и торжествующая свобода креативного духа. Алексей Ефимович Учитель вместе со сценаристом отпустили вожжи и вновь напомнили о главной ценности современности – свободе самовыражения. Единственное, что может оскорбить этот фильм, – это чувство хорошего вкуса. Хотя значимость китча для культуры – факт, который оспаривать невозможно.



По отношению к Николаю II это очень комплиментарный фильм. Он показан человеком, который разрывается между любовью и долгом. При этом в конце он делает замечательный выбор – выбор ответственного государя, поэтому я не знаю, почему разволновалась мадам Поклонская. Он возвращается в лоно семьи. Роскошный финал.



Что касается актерской работы, Ингеборга Дапкунайте прекрасна всегда. Все остальные – не знаю. Понимаете, подобные фильмы не дают простора актеру, здесь все крепко сжато рукой режиссера. И вообще, отрицать нельзя, лента интересная и любопытная. Историческая фантастика с примесью любовного романа – сочетание мощное. Парчи, кстати, было много – и это тоже хорошо. Ожидаю восторженные отзывы зрителей.

(Алексей Василенко, кинокритик) Что касается актерской работы, Ингеборга Дапкунайте прекрасна всегда. Все остальные – не знаю. Понимаете, подобные фильмы не дают простора актеру, здесь все крепко сжато рукой режиссера. И вообще, отрицать нельзя, лента интересная и любопытная. Историческая фантастика с примесью любовного романа – сочетание мощное. Парчи, кстати, было много – и это тоже хорошо. Ожидаю восторженные отзывы зрителей.



Очень красивые костюмы и крутые, дорогие декорации. Первое впечатление – все нормально, но чем дальше шел фильм, тем я больше расстраивался. Начало было скомканным: откуда появилась вообще эта балерина, откуда появился персонаж Козловского, которого показали почти как киберсолдата. И вообще сценарий часто нелогично выстроен: мало что объясняется про героев, некоторые персонажи лишние, и непонятно, почему они появляются-исчезают.



Трудно абстрагироваться от того, что «Матильда» – не просто фильм, а прецедент по отношению к происходящим вокруг него событиям. Что касается оскорбления чувства верующих, то вынужден разочаровать. Тут все ходят, протирают иконостасы и молятся изо всех сил.

Вообще меня зацепила история любви Николая и Матильды, я сидел и думал: «Да будьте же вы вместе, вы же любите друг друга». Ярким моментом стала сцена на Ходынке, но она была очень короткая. Очень красиво показан балет вначале, потом его становится все меньше и меньше.

(Алексей Зайцев, фотограф) Я знаю, разумеется, насчет истории по поводу оскорбления чувств верующих, формирования негативного образа Российской империи. Мне, наоборот, показалось, что фильм очень красиво изображает те времена, очень красивые декорации, снят на довольно высоком уровне. И образ Николая II, и сам Николай представлен как довольно набожный человек, искренне верующий в Бога. Так что ничего я такого предосудительного не увидела.

(Анастасия) Я знаю, разумеется, насчет истории по поводу оскорбления чувств верующих, формирования негативного образа Российской империи. Мне, наоборот, показалось, что фильм очень красиво изображает те времена, очень красивые декорации, снят на довольно высоком уровне. И образ Николая II, и сам Николай представлен как довольно набожный человек, искренне верующий в Бога. Так что ничего я такого предосудительного не увидела.



(Наталия Занегина, РИА Новости) Мне очень понравился фильм «Матильда» Алексея Ефимовича Учителя, прежде всего потому, что он прекрасен с точки зрения картинки. Видно, что очень тщательно подошли к подготовке костюмов и интерьеров. Как профессиональный историк могу сказать, что для меня Николай II в фильме абсолютно реалистичен, если судить по его дневникам, например. Считаю, что получился прекрасный фильм с интересным сюжетом и красотой во всем. Понятно, что для придания остроты сюжету использовали и художественный вымысел, но на то оно и кино.