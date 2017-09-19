ЧТО ГОВОРЯТ О «МАТИЛЬДЕ»

19 Сентября 2017
Вот что говорит заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов: «Прежде чем подписать прокатное удостоверение, я посмотрел фильм «Матильда» и составил о нем собственное мнение. Это хороший, сильный фильм. Это фильм о любви. О достоинстве женщины и об ответственности мужчины. Фильм не имеет никакого отношения к трагическим событиям 1918 года, в связи с которыми Николай II был признан священномучеником. Абсолютно абсурдны требования отказаться от осмысления связанных с его жизнью событий. Печально, что страшная смерть государя императора стала поводом для политического пиара отдельных лиц. Историки наверняка найдут отдельные несоответствия – как и в любом другом недокументальном кино. Это художественный фильм. Уверен, что после просмотра многие из тех, кто критикует «Матильду», не видя ее, свое мнение изменят. А также смогут дать оценку той клевете на фильм, которой, к сожалению, поверили многие уважаемые люди».
Можно предположить, что под «политическим пиаром отдельных лиц» Владимир Аристархов имеет в виду Наталью Поклонскую, которая потребовала отозвать прокатное удостоверение у фильма. Как она сказала, эта процедура нужна из-за негативной реакции общества. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента не будет обсуждать ситуацию, прокомментировав это так: «Это не время ЦК КПСС, когда обсуждались подобные вопросы. Мы живем в цивилизованной стране, и если у нас главный вопрос – это отношение к фильму, значит, все остальные вопросы уже решены». Поклонская на этом не остановилась. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. Нарушений в итоге не обнаружилось.
Зато вслед за ней организация «Христианское государство – Святая Русь» направила письма в кинотеатры с требованиями отменить показ. Режиссер кинокартины Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм эту организацию.
Также 4-го сентября в г. Екатеринбург мужчина на автомобиле въехал в здание кинотеатра, где проходил показ фильма, а затем устроил поджог. Позже выяснилось, что злоумышленник был психически нездоров и находился на учете у психиатра.
После этого инцидента Учитель обвинил депутата Госдумы Наталью Поклонскую в поддержке террористических актов. Как он выразился: «Идеологи и члены этой организации работают не против кино, а против российского государства». На что та ответила режиссеру на своей странице в социальной сети: «Сегодня господин Учитель со своим адвокатом, который все больше стремится стать самостоятельной политической фигурой, делая такие лживые и громкие заявления, находятся вне правового поля и элементарной человеческой порядочности – начиная от неудавшихся попыток наябедничать президенту до заведомо ложного обвинения в совершении особо тяжкого преступления. Совершенно очевидно, что подобные заявления нуждаются либо в подкреплении соответствующими доказательствами со стороны заявителей, либо публичными извинениями и официальными опровержениями». И еще: «Чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят».
Кроме того, дважды поджигали машину адвоката режиссера, портили фасад здания киностудии «Лендок», где находится офис Учителя, забрасывая его бутылками с зажигательной смесью, а перед этим напротив поставили баннер с надписью на нем: «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!» Это далеко не все произошедшие события.
То есть в общем мнения сложились негативные, и это еще до начала предпоказов.
Но жители г. Владивостока, посмотревшие фильм, написали свои отзывы, которые значительно отличаются от уже упомянутых реакций.
Это типичная фантазийная мелодрама и торжествующая свобода креативного духа. Алексей Ефимович Учитель вместе со сценаристом отпустили вожжи и вновь напомнили о главной ценности современности – свободе самовыражения. Единственное, что может оскорбить этот фильм, – это чувство хорошего вкуса. Хотя значимость китча для культуры – факт, который оспаривать невозможно.
По отношению к Николаю II это очень комплиментарный фильм. Он показан человеком, который разрывается между любовью и долгом. При этом в конце он делает замечательный выбор – выбор ответственного государя, поэтому я не знаю, почему разволновалась мадам Поклонская. Он возвращается в лоно семьи. Роскошный финал.
Что касается актерской работы, Ингеборга Дапкунайте прекрасна всегда. Все остальные – не знаю. Понимаете, подобные фильмы не дают простора актеру, здесь все крепко сжато рукой режиссера. И вообще, отрицать нельзя, лента интересная и любопытная. Историческая фантастика с примесью любовного романа – сочетание мощное. Парчи, кстати, было много – и это тоже хорошо. Ожидаю восторженные отзывы зрителей.
Очень красивые костюмы и крутые, дорогие декорации. Первое впечатление – все нормально, но чем дальше шел фильм, тем я больше расстраивался. Начало было скомканным: откуда появилась вообще эта балерина, откуда появился персонаж Козловского, которого показали почти как киберсолдата. И вообще сценарий часто нелогично выстроен: мало что объясняется про героев, некоторые персонажи лишние, и непонятно, почему они появляются-исчезают.
Трудно абстрагироваться от того, что «Матильда» – не просто фильм, а прецедент по отношению к происходящим вокруг него событиям. Что касается оскорбления чувства верующих, то вынужден разочаровать. Тут все ходят, протирают иконостасы и молятся изо всех сил.
Вообще меня зацепила история любви Николая и Матильды, я сидел и думал: «Да будьте же вы вместе, вы же любите друг друга». Ярким моментом стала сцена на Ходынке, но она была очень короткая. Очень красиво показан балет вначале, потом его становится все меньше и меньше.
Так чье же мнение наиболее близко к действительности – тех, кто видел только трейлер, или же тех, кто смотрел весь фильм от начала до конца? Как можно протестовать против фильма, которого не видел? Оказывается, очень даже можно…
(По материалам российских СМИ)
Алексей появился на свет уже не в Тирасполе, а в Ленинграде. Отец часто брал маленького Алёшу на съёмки, и мальчик с раннего детства мог наблюдать за работой актеров и процессом создания кино. Именно отец, которым так гордится Алексей Учитель, влюбил сына в кинодокументалистику и привил ему профессиональную гордость. «Ты не можешь снять хорошее кино, если не любишь своего героя», – делился отцовской мудростью Алексей.
В конце концов родители привели 7-летнего мальчика в кинокружок Дворца пионеров. Чуть позже Алексей увлёкся фотографией и мог часами бродить по улицам с фотоаппаратом и снимать городские пейзажи. Но это увлечение оказалось временным, вскоре все вернулось на круги своя. Кроме того, Алексей был спортивным юношей: часами гонял мяч с дворовыми друзьями, делал успехи в гандболе (входил в школьную сборную), немного фехтовал, немного занимался боксом и мечтал стать футбольным тренером.
В 1968 году он окончил школу и собирался было поступать на режиссерский факультет ВГИК, но отец посоветовал ему выучиться на оператора, чтобы знать все об изображении от А до Я, а потребность к режиссуре, считал он, со временем придет сама. Алексей внял совету, но провалился на экзаменах. До следующей осени он набирался опыта в качестве ассистента оператора на студии документальных фильмов, а в 1969 году попытал счастья еще раз и поступил. В 1975 году он стал дипломированным оператором, отслужил в армии и вернулся в Ленинград, где устроился на ту же студию.
Дебютным фильмом Алексея Учителя (если не считать короткометражку «Сколько лиц у дискотеки») стала документальная лента «Рок» (1987), посвященная истории тогда еще неизвестных музыкантах Юрии Шевчуке,Викторе Цое, Олеге Гаркуше и Борисе Гребенщикове.
В 1990 году вышел 47-минутный документальный фильм «Обводный канал», продемонстрировавший зрителям своеобразный срез общества тех лет.
1991 год – дата основания Алексеем Учителем и его женой Кирой Саксаганской кинокомпании «Рок», под эгидой которой и сегодня проходят поиски юных дарований от режиссуры. В разные годы на студии снимались фильмы Дуни Смирновой, Александра Рогожкина, Юрия Быкова, Анны Матисон, Павла Руминова, Таисии Игуменцевой и других.
В 1992 году он представил поклонникам погибшего двумя годами ранее Виктора Цоя документальный фильм об их кумире под названием «Последний герой», затем последовала картина «Баттерфляй» о скандальном театральном режиссере Романе Виктюке.
В 1996 году Учитель попробовал себя в жанре художественного кино. Биографический фильм «Мания Жизели» был посвящен истории жизни балерины Ольги Спесивцевой, мастерски воплощенной на экране Галиной Тюниной. Сценарий был написан Учителем в паре с Авдотьей Смироновой. Картина получила гран-при кинофестиваля в Онфлере.
В 2000 году режиссера вновь ждал успех. «Дневник его жены» – байопик, посвященный писателю Ивану Бунину, точнее, приватной стороне его биографии. Бунина сыграл Алексей Смирнов, его жену – Галина Тюнина, также в работе над фильмом принимали участие Евгений Миронов и Ольга Будина.
Три года спустя Учитель вернулся с фильмом «Прогулка» – душевной мелодрамой о трех молодых людях (играли их еще мало кому известные актеры «Театра Петра Фоменко» Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Павел Баршак), гуляющих по Петербургу. Фильм, подкупавший трогательностью и непередаваемой словами атмосферой, завоевал награду за лучшую режиссуру на фестивале «Окно в Европу», был номинирован как лучший фильм на 25-м Московском кинофестивале и получил несколько номинаций на «Нику» и «Золотой орел».