«ДОЛОЙ «МАТИЛЬДУ!», «МАТИЛЬДУ» В МАССЫ!»

19 Сентября 2017



Вокруг киноленты Алексея Учителя «Матильда», где показана история любви юного Николая Романова (будущего русского самодержца Николая II) и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, по всей стране кипят нешуточные страсти. Жаркий вал обсуждений докатился наконец до Камчатки.

17 сентября этого года на площади имени Дзержинского у монумента Славы пограничникам Камчатки состоялся пикет, организованный Камчатским территориальным отделением межрегиональной общественной организации в защиту прав родителей и детей «Межрегиональное родительское собрание» с целью (цитирую): «Участия граждан во Всероссийской акции в поддержку стратегии национальной безопасности РФ, а также выражения протеста против фальсификации российской истории, показанной сквозь призму фантазии режиссера А. Учителя в киноленте «Матильда». Организатором пикета явился председатель упомянутого выше территориального отделения Олег Германович Куликов, юрист по образованию, по должности, если можно так сказать, предприниматель. Ему первому и предоставляем слово.

«В»: Олег Германович, скажите, вы сами посмотрели кинофильм «Матильда»?

О.Г.: Нет, сам я его не видел. Однако ознакомился с материалами о кинофильме. Считаю, этого достаточно, чтобы составить мнение о нем.

«В»: Вы полагаете, Министерство культуры РФ поступило ошибочно, выдав прокатное удостоверение на «Матильду», т. е. дав ему путевку в жизнь?

О.Г.: Да, я считаю это ошибкой.

«В»: Ваша позиция (имеется в виду позиция Камчатского регионального отделения межрегиональной общественной организации в защиту прав родителей и детей «Межрегиональное родительское собрание») в отношении «Матильды» схожа с позицией Русской Православной церкви?

О.Г.: Да, наши позиции очень схожи.

«В»: Вы пойдете смотреть кинофильм «Матильда»?

О.Г.: Нет, не пойду.

«В»: Ваша организация проводила когда-либо подобные мероприятия «в поддержку стратегии национальной безопасности РФ»?

О.Г.: Мы проводили и проводим подобные акции практически ежегодно. Например, выступаем против абортов.

«В»: Вы считаете, протестовать против абортов - означает поддерживать стратегию национальной безопасности РФ?

О.Г.: Безусловно, ведь речь идет о демографическом вопросе.

«В»: Если в кинотеатрах Камчатки соберутся показать советский кинофильм «Ленин в Октябре», Вы будете устраивать акцию протеста против фальсификации отечественной истории?

О.Г.: Нет, я не буду протестовать.

«В»: Вы согласны с советским определением личности последнего российского самодержца – Николай Кровавый?

О.Г.: Нет, с этим я не согласен, но повод, чтобы его так назвать, безусловно, был.

«В»: Сколько человек состоит в вашей организации, и кто они по социальному составу?

О.Г.: Наша организация состоит из десяти человек (четырех школьных педагогов, двух воспитателей детского сада и четырех предпринимателей, включая меня).

«В»: Когда создана Ваша организация, и является ли она юридическим лицом?

О.Г.: Наша организация образована в 2006 году, и мы зарегистрированы как юридическое лицо.



Наша отечественная история иногда закручивает весьма замысловатые петли. Минувшее воскресенье лишний раз явило тому подтверждение.

Ирония судьбы заключается в том, что акция протеста прошла на площади имени Дзержинского, бессменного руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Как назвал ее (ВЧК) Владимир Ульянов (Ленин) – «карающий меч революции». Именно чекисты зверски убили царскую семью вместе с детьми и прислугой. Полагаю, именно поэтому устроители пикета постарались избежать точного названия места проведения своего мероприятия. Они укрыли его за другими словами (дословно): «микрорайон АЗС, напротив Центробанка и магазина «Спортмастер». Может, им лучше помитинговать за переименование площади?

Газета обратилась к руководству кинозалов с целью узнать, будут ли они у себя показывать фильм «Матильда». Директор кинотеатра «Пирамида» Наталья Лопатина сообщила, что не видит препятствий для демонстрации киноленты. На вопрос: поступали ли в ее адрес угрозы с тем, чтобы она отказалась от демонстрации «Матильды», – Наталья Григорьевна ответила, что угроз не поступало.

В кинотеатре «Планета» исполнительный директор Татьяна Кошетар пояснила, что фильм обязательно будет показан, а все упреки в адрес киноленты выглядят (цитирую) «надуманно». Она также пояснила, что ей никто не угрожал в связи с предстоящим прокатом скандального фильма.

Исполнительный директор киноцентра «Лимонад» (ООО «Шамса-Премьера») Анжела Елизарова рассказала, что вопрос о демонстрации «Матильды» пока еще не решен (цитирую): «Руководство взяло паузу для оценки кинофильма». Однако когда закончится эта пауза, она пояснить не смогла. На вопрос, какими критериями пользуется руководство ООО «Шамса-Премьера» в оценке кинофильмов, исполнительный директор ответила, что это является коммерческой тайной. При этом госпожа исполнительный директор добавила: «Кинофильмы являются нашим продуктом, поэтому мы принимаем решения, продавать их кинозрителю или нет». На мое возражение, что фильмы не являются продуктами компании «Шамса», она (компания) лишь предоставляет возмездную услугу для просмотра, исполнительный директор вспылила: «Вы что, учить меня будете?!» На том короткий диалог и закончился. Мне лишь удалось узнать, что в адрес «лимонадных» прокатчиков угроз не поступало. Однако нашей газете стало известно, что коллективом группы компаний «Шамса» 25 августа этого года принято решение исключить фильм «Матильда» из проката в кинозалах «Лимонада».

Разумеется, сказали свое слово и представители Русской Православной церкви. По сути дела, они явились одними из основных застрельщиков борьбы с нашумевшим кинофильмом. Епархиальный совет Камчатский епархии в лице архиепископа Артемия осудил «Матильду» и обратился к местным кинопрокатчикам, а также в краевое правительство с просьбой запретить прокат фильма на территории Камчатского края.

Протестный зуд не обошел и журналистское сообщество. Дряхлеющий Владимир Ефимов решил тряхнуть стариной. Он оповестил администрацию ПКГО о проведении 29 сентября митинга «против воинствующего радикального клерикализма за свободу выбора и права на творческую интерпретацию». Специально для словоблудного господина Ефимова поясняем. Клерикализм – есть политическое направление, добивающееся первенствующей роли церкви и духовенства в политической жизни. Русская Православная церковь не стремится занять главенствующую роль в политической жизни страны. Она лишь в данном случае борется с богопротивным, по ее мнению, явлением в нашей жизни. Официальные представители Русской Православной церкви выступили с осуждением экстремистских действий организаций, называющих себя христианскими, против создателей фильма и некоторых его прокатчиков. Слова устроителя нового митинга – «воинствующий и радикальный» – являются словами-синонимами в данном контексте. Это все равно, что говорить дурь-дурацкая (возможно, только в применении к господину Ефимову эта формула работает). Продолжая дальше читать его опус, можно наткнуться на следующий абзац: «Также причиной, толкнувшей на проведение митинга, я назвал намерение поддержать ряд прокатных организаций региона, которые не испугались угроз радикалов и не намерены отказываться от показа фильма. Также возмущает бездействие органов прокуратуры и МВД на заявление экстремистского характера в адрес прокатчиков». Во-первых, в органы Камчатской прокуратуры и полиции никаких заявлений кинопрокатчиков об угрозах в их адрес не поступало, о чем нам официально сообщили представители силовых ведомств. Да и сами кинопрокатчики подтвердили эту информацию. Во-вторых, если не было угроз, к чему тогда демонстрировать дешевый пафос в своем уведомлении о проведении митинга? Лениво и нелепо Владимир Святославович пытается догнать уходящий поезд, громко крича вслед ему трескучую несуразицу. И совсем уже дешевым трюком выглядит та часть его уведомления, где он называет местом проведения митинга «Театральную площадь». Нет такой площади в Камчатском крае, есть площадь имени Ленина, и это Ефимову хорошо известно (хотя признаки склероза, полагаю, у него уже видны). Администрация ПКГО может отказать заявителю по формальным основаниям – нет площади, нет митинга. Скорее всего, забывчивого борца с клерикализмом отправят бузотерить на… площадь имени Дзержинского. Но любой отказ администрации ПКГО даст повод для нового возмущения аплодирующему самому себе увядающему «провокатору». Пожалуй, даже это определение является для него слишком сильным, поэтому и взято в кавычки. Наверное, его протестные потуги можно назвать попыткой громко испортить воздух, чтобы зрители обратили внимание хотя бы на неприличный запах и звук.

Жаль, что к благородному делу по защите фильма «Матильда» прибиваются такие политотходы, как ефимовы.

Газета «Вести» на протяжении трех месяцев освещает события вокруг кинофильма Алексея Учителя «Матильда». Коллектив газеты единодушно уверен, что фильм показывать надо. Любые запреты выглядят нелепо и подстегивают зрителя непременно сходить и посмотреть его. Факт любовной связи Великого князя Николая Романова с балериной Матильдой Кшесинской говорит в пользу тогда еще будущего Самодержца всея Руси и прочая, и прочая, и прочая. Ничто человеческое ему было не чуждо, но между любовью и долгом он выбрал долг. Николай II служил своему Отечеству, до последнего вздоха оставаясь преданным своей вере, Родине и семье.

Вячеслав Скалацкий