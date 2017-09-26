ПОЧЕМУ РОССИЯ ПОТЕРЯЛА СВОЮ АМЕРИКУ?

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26 Сентября 2017

18 марта 1867 года Российская империя продала свою единственную заморскую колонию. От этого события нас отделяют 150 лет. Но интерес к Русской Америке не угасает. Об этом свидетельствует и пробудившаяся активность заурядного обывателя, требующего у Америки вернуть Аляску, по-прежнему ошибочно считающего (во многом благодаря песне группы «Любэ»), что компанию продала Екатерина II, хотя она умерла даже до создания Российско-американской компании, и многочисленные научные труды, посвященные наследию Русской Америки. Возможно, это связано с тем, что многие решения принимались имперским правительством закрыто, а завеса тайны всегда порождает мифы.

Действительно, заключение договора о продаже Аляски было полной неожиданностью для самой Российско-американской компании. Директора РАК (Российско-американской компании) были отстранены от переговоров. Решение о продаже колоний, принимавшееся 16 декабря 1866 года в особом заседании, на котором присутствовали император Александр II, Великий князь Константин, министры: А. М. Горчаков, М. Х. Рейтерн, Н. К. Краббе и дипломат Э. А. Стекль, держалось в строгом секрете. Секретность была такова, что два участника совещания М. Х. Рейтерн и Н. К. Краббе, прекрасно зная о том, что судьба колоний уже решена, даже по истечении нескольких месяцев после совещания продолжали руководить деятельностью правительственного Комитета, занимавшегося разработкой нового устава компании. Как ни в чем не бывало, они продолжали вести переписку с этим Комитетом о финансовом положении Российско-американской компании и планах по ее реорганизации.

Даже после получения известия о заключении договора 18 марта 1867 года министры не спешили уведомить об этом Российско-американскую компанию. Уже после того, как директора РАК узнали о продаже колоний из газет, министр финансов М. Х. Рейтерн направил в адрес руководства этой организации официальное уведомление об уступке Русской Америки. Рейтерн рекомендовал собрать общее собрание акционеров и поручить Главному правлению или особо избранным лицам заняться приведением условий договора в жизнь [Ермолаев А. Н. Ликвидация Российско-Американской компании 1867-1871 гг. Электронный ресурс. Код доступа: http://ist-konkurs.ru/raboty/2005/887-likvidatsiya-rossijsko-amerikanskoj-kompanii-1867-1871-gg]. Поэтому неудивительно, что и в дальнейшем история Русской Америки была известна в основном лишь специалистам, имеющим доступ к архивам.

Продажа Аляски по сей день трактуется многими историками и дипломатами как вынужденная необходимость и по-прежнему продолжается исследование причин, приведших к этой сделке. В год 150-летия продажи Российско-американской компании, Российская академия наук провела две международные конференции, посвященные истории и наследию РАК. Участниками конференций были отечественные и американские ученые. Так, участниками конференции 4-7 сентября, проходившей в Рязани на базе РГУ имени С. А. Есенина, стали: академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН Тишков Валерий Александрович, академик РАН; главный научный сотрудник, профессор Института всеобщей истории РАН, д.ист.н. Петров Александр Юрьевич; заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Коржуев Алексей Вячеславович; Герой России, председатель Рязанского отделения РГО Малахов Михаил Георгиевич; д.м.н., профессор ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ» Звягин Виктор Николаевич (работавший в 1991 г. над восстановлением портрета В. Беринга по его черепу); председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин); координатор научно-образовательных проектов Института Кеннана в России Нина Рожановская; исполнительный директор Русского географического общества Манукян Артем Андраникович; отец Иоанн (Данлоп), ректор семинарии во имя Святителя Германа Аляскинского (о. Кадьяк, Аляска, США), ученые Соединенных Штатов Америки, а также представители коренных народов Аляски. Присутствие такого представительства священнослужителей объясняется значительным вкладом деятелей РПЦ в просвещение коренных народов Аляски и в сохранение российского культурного наследия.

На конференции ответили на главный вопрос: было ли возможным сохранить эти земли в составе Российской империи?

Одним из первых на этот вопрос подробно ответил академик Н. Н. Болховитинов. Оценивая причины продажи русских владений в Америке, он отмечал, что при внимательном анализе некоторые из них, взятые в отдельности, представляются недостаточными или малосущественными. Очевидно, например, что 5 млн долл., на которые рассчитывали, и 7,2 млн долл., которые получили, не могли быть значительным подспорьем при общих расходах России, превышавших 400 млн рублей. Что касается положения самой Российско-американской компании в середине 1860-х годов, то оно было трудным, но отнюдь не критическим. Решение о продлении срока ее деятельности по существу было принято, и правительство уже взяло на себя обязательства о предоставлении ей финансовой помощи. И даже внешняя угроза не представлялась решающей [Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку. 1732-1799 К 500-летию открытия Америки. 1732-1799. - М.: Международные отношения, 1991. - 304 с. - С. 226-227].

Канадский историк Дж. Гибсона считает, что основной причиной продажи РАК стала смена самой сути российской колонизации: «Смена пушного зверя с соболя и белки на нерпу и морского котика означала и смену жилья – от материкового к приморскому, а также рынка – с европейского на китайский. Это влекло за собой большую эксплуатацию морских охотников-алеутов, более сложное и дорогое снаряжение и более сложные условия торговли. Во-вторых, Россия передвинулась из мощного вакуума Сибири в поле международного соперничества Северной Пацифики, где столкнулись имперские интересы России, Испании, Великобритании и Америки, соперничество за территорию и ресурсы, особенно на северо-западном побережье, где всегда мог вспыхнуть военный конфликт» [Gibson. James R. Imperial Russia in frontier America. The Changing Geography of Supply of Russian America, 1784-1867. New York. Oxford University Press, 1976 – 257 p. - P. 5]. Отсюда, по его мнению, вытекали и все остальные причины неустойчивого положения РАК, и одна из них – враждебность местного населения, подвергавшегося жестокой эксплуатации. Особенно агрессивными были индейцы колоши (тлинкиты), многочисленные и гораздо лучше организованные, чем алеуты, количество которых лишь в Бухте Ситка в нерестовый период (весной – сельдь, летом – лосось), достигало 2 000 человек. Это в то время как количество русского населения в Ново-Архангельске колебалось от 204 до 222 человек [Gibson. James. R. Imperial Russia in frontier America. The Changing Geography of Supply of Russian America, 1784-1867. New York. Oxford University Press, 1976 - 257p. - P. 12-13]. Также осложняла деятельность РАК конкуренция иностранцев: закупки различных товаров и провизии у конкурентов влекли зависимость компании от них. Серьезную проблему представляли и частые кораблекрушения, происходившие как вследствие использования неточных карт, так и по причине неопытности навигаторов, болезней, несчастных случаев» [Gibson. James R. The Abortive First Russian Circumnavigation: Captain Mulovsky’s Expedition to The North Pacific. 63, 3(2)46 Г46 – 26 p. - P.13]. Так, в период с 1799 по 1820 гг., 16 из 28 судов компании потерпели кораблекрушение, а 5 кораблей пришли в негодность. В конце XVIII - начале XIX вв. РАК почти развалилась из-за серии неудач: затонул корабль «Охотск» с полумиллионным грузом на борту, утонуло 90 вновь прибывших промышленников, вместе с лучшим кораблестроителем компании Джеймсом Шилдсом и главой Кадьякской миссии архимандритом Йозефом (вплоть до прибытия «Святой Елизаветы» осенью 1805 г., ни один корабль не мог добраться от Охотска до Русской Америки на протяжении пяти лет). Эта проблема являлась частью наиболее существенной проблемы – обеспечения колоний рабочими ресурсами, продуктами и прочими товарами. Но более всего, по мнению Дж. Гибсона, русские были зависимы от местного населения в вопросах труда и пола. В первом случае это объяснялось постоянной нехваткой рабочей силы. Русские никогда не стремились в эти края так, как в Сибирь. Болезни, эпидемии, тяжелый для проживания климат и пьянство резко сокращали количество поселенцев. Компании ничего не оставалось, кроме как нанимать работников из местного населения, и коренные жители становились моряками, лесорубами, стивидорами и рыбаками [Gibson J.R. Russian dependence upon the natives of Russian America: Conf. On Russ. America (Sitka, Alaska, August 21 – 28), 1979 Sitka. //Occasional paper Kennan inst., for advanced Rus. Studies. The Wilson center; 1979. № 70 - 37 p. - P. 27.]. К работам компании привлекалось практически все трудоспособное туземное население. В то время как основная масса мужчин находилась на дальних промыслах, оставшиеся дома старики, подростки и женщины должны были трудиться на РАК. Первые в определенный сезон добывали морских птиц на крутых прибрежных утесах: обычно на охотника налагался своеобразный оброк в 250 птичьих шкурок, из которых женщины потом шили парки (на одну требовалось около 35 шкурок, т. е. оброк составлял 7 парок). Каждому собравшему штатное число шкурок, выдавалась одна парка, а вместо нее приказчик РАК заставлял добыть 5 лисиц или выдр. Старики и подростки, не сумевшие приобрести положенное количество птиц и мехов, становились должниками компании и обязаны были выплатить долг на следующий год или занять у более удачливых охотников [История Русской Америки (1732-1867): В 3-х тт.: Т. II. Деятельность Российско-Американской компании (1799-1825) / Отв. ред. акад. Н. Н. Болховитинов. - М.: Междунар. отношения, 1999. – 472 с.: ил]. Жизнь в таких условиях вызывала глухое сопротивление.

Комплекс причин, повлекших за собой продажу РАК, подвел в своей статье доктор исторических наук А. В. Гринев, обеспечив подробными комментариями каждый пункт в статье «Российский политаризм как причина продажи Аляски» [Гринев А. В. Российский политаризм как причина продажи Аляски // Acta Slavica Iaponica, Tomus 23, pp. 172-173]. Вот эти причины:

1. Географическая отдаленность колоний, трудности снабжения их из метрополии.

2. Суровый климат и, как следствие, невозможность широкого развития сельского хозяйства для обеспечения продовольствием европейского населения Русской Америки.

3. Находки золота на Аляске и в прилегающих районах, что могло спровоцировать наплыв иностранных золотоискателей и потерю колоний.

4. Сопротивление российской колонизации и враждебность к русским со стороны многочисленных и воинственных индейцев Аляски.

5. Крайняя малочисленность русского населения на Аляске из-за господства в метрополии крепостного права и противодействия РАК появлению в колониях крупного контингента выходцев из метрополии.

6. Слабый менеджмент со стороны руководства РАК, капитулянтский настрой директоров компании, не видевших перспектив прочной колонизации Русской Америки.

7. Тяжелое экономическое положение РАК, требовавшей постоянных государственных субсидий в заключительный период ее деятельности.

8. Острый бюджетный дефицит в метрополии, нуждавшейся в привлечении дополнительных финансовых средств.

9. Торгово-экономическая экспансия американцев и англичан (китобои, контрабандисты, золотоискатели, торговцы) на земли Русской Америки и в ее территориальные воды.

10. Угроза массового переселения на Аляску американских и британских поселенцев и религиозных меньшинств и ее отторжение в результате «ползучей» американской и британской колонизации.

11. Военная угроза российским колониям со стороны иностранных держав (в первую очередь Великобритании) в результате ослабления России после Крымской войны.

12. Стремление России путем продажи Аляски сблизиться с Соединенными Штатами для противодействия Великобритании, спровоцировав конфликт между ними.

13. Направление основного потока российской колонизации на Дальний Восток и Сахалин, начало завоевания Средней Азии.

14. Морской (океанический) характер освоения Русской Америки, в отличие от традиционной для России «континентальной» колонизации Сибири.

15. Идеологический фактор: идеи о «континентальном», а не «морском» развитии России, влияние «доктрины Монро», массированная пропаганда в российской прессе против РАК.

16. Субъективный фактор – позиция ряда ключевых фигур в российском правительстве, стремившихся по тем или иным причинам избавиться от заокеанских владений империи.

17. Либеральные реформы в России, вызвавшие, с одной стороны, острую критику в адрес РАК, а с другой – потребовавшие новых государственных капиталовложений.

18. Общая социально-экономическая отсталость России, которая была не в состоянии конкурировать с ведущими капиталистическими державами на Тихоокеанском Севере.

Поскольку итоги подведены, можно рассмотреть лишь одно из наиболее часто используемых предположений: если бы к середине XIX в. население РАК было более многочисленным, судьба компании была бы иной.

Итак, возможно ли было заселить Аляску?

Обращаясь к истокам российской истории, мы наблюдаем печальное явление, проходящее через все ее периоды: низкую плотность населения страны.

О тяготах жизни народа России, обусловленных как суровой природой, так и крепостничеством, влекущими сокращение населения, писал еще Н. М. Карамзин: «Там обитают государи российские, с величайшим усилием домогаясь, чтобы их царедворцы и стража не умирали голодом, и чтобы ежегодная убыль в жителях наполнялась новыми пришельцами, новыми жертвами преждевременной смерти! Человек не одолеет натуры!» [Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. - 127 с. - С.37]. Такая ситуация обусловила два достаточно противоречивых явления: с одной стороны, пытаясь спастись от тяжкой доли, часть населения бежала в края еще необжитые, заодно надеясь на удачу, если не в крестьянском труде, так в обретении пушнины, что давало шанс разбогатеть. С другой стороны, необходимость обеспечения внешнеполитических задач: охраны границ, ведения войн, усиливала фискальные функции государства, а выполнить их можно было только посредством удержания населения на местах. Поэтому «урочные» и «заповедные» года вскоре сменились полной крепостной зависимостью. Но обширные просторы на востоке манили не только беглецов, государство тоже было заинтересовано и в увеличении территории, и в обретении «мягкого золота». Обладание обширными территориями было показателем величия империи, поэтому государство не только сквозь пальцы смотрело на беглецов, решивших поселиться в Сибири, а затем и на Дальнем Востоке, но и для закрепления за империей земель, на них отправлялись крестьянские семьи. Но заселение это шло медленно и, несмотря на тяжкую долю, не так уж много было желающих покинуть обжитые края.

Эту особенность отмечал С. М. Соловьев: «Малонаселенность страны, постоянное стремление владельцев увеличивать население своих земель с ущербом государственному интересу, вызывали меры, имевшие целию удержать народонаселение на прежде занятых им пространствах. Таким образом, в русской истории мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений занимает обширные пустынные пространства и населяет их» [Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Том I. Глава первая. [Электронный ресурс]. Код доступа: http://az.lib.ru/s/solowxew_sergej_mihajlowich/text_1010.shtml].

В конце XIX - начале XX вв. М. К. Любавский, поднявший отечественную историографию до общеевропейского научного уровня, также обращался к проблеме низкой плотности населения. Он писал: «Несоответствие между величиной территории и количеством населения России и в настоящее время – факт, резко бросающийся в глаза… Нельзя не признать, что разбросанность населения России была и продолжает быть сильным тормозом в ее культурном развитии, в экономическом, умственном и гражданском преуспеянии. Разбросанность населения по обширной стране, даже при современных путях сообщения, является большой помехой для развития экономического благосостояния этого населения» [Любавский М. К. Историческая география России в связи с колонизацией. [Электронный ресурс]. Код доступа: http://litresp.ru/chitat/ru/Л/lyubavskij-matvej-kuzjmich/istoricheskaya-geografiya-rossii-v-svyazi-s-kolonizaciej]. При этом чем дальше на восток расширялось государство, тем все ниже становилась плотность населения.

Таким образом, первая часть демографической проблемы Русской Америки состояла в отсутствии излишка людей для переселения их на новые земли. Вторая – в преобладании сельскохозяйственного труда как основного вида деятельности жителя России.

Заселение территории Русской Америки кардинально отличалось от всего предыдущего периода российской колонизации, прежде всего тем, что о земледелии на всех землях РАК, за исключением Форт Росса, не могло быть и речи. Мечты Шелихова «...наряду со зверобойным морским и пушным промыслом завести там хлебопашество...» натолкнулись на суровую реальность. Хлеб не вызревал из-за недостатка тепла или излишней влажности; из огородных культур урожаи давали только картофель, репа и редька… [Петров А. Ю. Наталия Шелихова у истоков Русской Америки. – М.: Издательство «Весь мир», 2012. – 320 с. (с илл.). - С. 46]. Поэтому сельское население России совсем не стремилось в североамериканские края. За четверть века, с 1819 по 1843 г., Российско-Американская компания создала сеть своих опорных пунктов на северо-западном побережье и во внутренних районах Аляски. Однако темпы продвижения вглубь материка оставались медленными, поскольку компания не могла – в условиях ничтожного притока русского населения из метрополии – эффективно осваивать труднодоступные территории аляскинского Севера [Федорова С. Русская Америка: от первых поселений до продажи Аляски. Конец XXVIII века - 1867 год. – М.: Ломоносовъ, - 2011. – 264 с. (История. География. Этнография.) - С. 98].

Весь период существования колонии, ни правительство Российской империи, ни сама РАК не проводили никакой систематической политики привлечения населения на Аляску, да и жители центральной части России туда не стремились. В этом плане показательна история переселенческой политики России в Приамурье в конце XIX - начале XX века. Нет надобности останавливаться на общеизвестных тяжелых условиях сухопутного переселения на наиболее отдаленную окраину Сибири; достаточно сказать, что переселенцы проводили в пути 2–3 года, а нередко и более, причем многие из решившихся первоначально «идти на Амур» застревали где-нибудь в Сибири, а те, которые добрались до Приамурья, приходили обыкновенно разоренными и изнуренными [Болховитинов Л. М. Колонизация Дальнего Востока. [Электронный ресурс]. Код доступа: http://e-libra.ru/read/100125-kolonizaciya-dalnego-vostoka.html]. Для переселения требовалась большая подготовительная работа правительства, включающая в себя как изучение земель, отводимых под заселение, так и программу его осуществления, обеспеченную финансами. Но с этой задачей правительство не справилось, результатом чего стало издание переселенческим управлением справочной книжки для ходоков, где объявлялось: «Правительство никого не приглашает на переселение». Здесь же давалась правдивая картина тяжелого, беспомощного, почти безысходного положения заброшенных в таежном Приамурье новоселов. От них требовался сильный, напряженный труд и наличие денег-рублей до 500 на каждую семью [Болховитинов Л. М. Колонизация Дальнего Востока. [Электронный ресурс]. Код доступа: http://e-libra.ru/read/100125-kolonizaciya-dalnego-vostoka.html]. И это несмотря на то, что освоение Дальнего Востока было главной задачей государства, ради которой, по мнению некоторых историков, пожертвовали Аляской.

Недостаток населения остается причиной медленного развития территорий Дальнего Востока и сегодня, в XXI веке, когда уже очевидно, что вектор экономического развития мира активно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Правительство Российской Федерации принимает многочисленные программы и стратегии по развитию Дальнего Востока, но декларации зачастую расходятся с делом, реальная экономическая политика более обращена на Запад, а это свидетельствует лишь о том, что история с Аляской ничему не научила.

 

Татьяна Воробьева, доцент, канд. ист. наук,

и. о. директора Петропавловск-Камчатского

филиала РАНХиГС

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."