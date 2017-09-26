26 Сентября 2017



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды во сне

На протяжении долгого времени мне снилось, что я падаю со скалы. Во сне сильный ветер взметал мои волосы вверх, сердце заходилось от страха, от ощущения полета и стремительного приближения к земле. От удара о землю я просыпалась. Эти сны развили во мне боязнь высоты. Я даже квартиру купила на первом этаже. Когда сны окончательно меня вымотали, мне пришлось обратиться к психологу, тот направил меня к кардиологу, поскольку, по его мнению, страх во сне говорит о серьезных сердечных заболеваниях. Кардиолог, не найдя проблем со здоровьем, предложил обратиться к гадалкам. Этот совет выглядел странным, особенно из уст врача, но чем черт не шутит. Найдя по объявлению «лучшую предсказательницу судьбы», я отправилась к ней на сеанс. Встретила меня таинственная женщина, в странных одеждах. Комната ее была оборудована с учетом специфики работы – вся в темных тканях. Полумрак, аромат благовоний, светящий шар посередине стола должны были произвести на меня сильное впечатление. Ванга «местного розлива» долго водила руками над моей головой, задавала вопросы, закатывала глаза. В конечном итоге она высказала мысль о родовом проклятье, которое нужно лечить с помощью нескольких сеансов. Стоимость предложенных услуг окончательно заставила меня прозреть. Сказав, что подумаю, я удалилась из этого черного великого дома волшебства и чудес. Наступила ночь, во сне я снова упала со скалы. Наутро решила позвонить маме и все рассказать. Мама никогда не любила слушать про сны, она считала, что эти глупости не нужно обсуждать. Но после того как я в самых мельчайших подробностях описала свой надоедливый сон, мама вдруг заплакала и рассказала, что когда мне было четыре года, я выпала из окна шестого этажа. В тот год лето было очень жарким. Окна в нашей квартире были открыты. Мама была на кухне, когда услышала мой крик. Прибежав в комнату, она выглянула в окно. Увидев свою дочь неподвижно лежащей на газоне возле дома, мама с ужасом подумала о самом худшем, но все обошлось. В больнице мы с мамой пролежали чуть больше полугода с множественными переломами, сотрясением мозга и ушибами. Мама еще долго плакала в трубку, просила прощения за то, что не доглядела за мной, за то, что ее беспечность заставила меня страдать. Мы еще долго говорили о моем детстве. Когда мама окончательно успокоилась, я спросила, почему она никогда раньше мне об этом не рассказывала. Мама ответила, что боялась, вдруг я никогда не смогу ее простить, за то, что не уследила за мной. Я поблагодарила за правду и предложила поужинать вместе. После нашего откровенного разговора и осознания всего, что со мной произошло, во сне я больше не падаю со скалы, но, как и прежде, боюсь высоты.

Однажды во дворе

После мучительной трудовой недели мы с подружкой решили посидеть у меня дома, немного расслабиться. Мы долго не виделись, накопилось много тем для обсуждения, поэтому совсем не заметили, что проболтали до глубокой ночи. Остаться на ночь подруга не захотела, у нее утром были какие-то дела, я решила проводить ее до такси. Стали собираться, а резинка на моих домашних штанишках внезапно лопнула. Поскольку мы были уже обуты, а такси уже подъехало, я схватила кусок проволоки, лежащий около инструментов в коридоре, и обвязала его вокруг талии поверх штанишек, которые вот-вот должны были упасть. Мы обе посмеялись над моей находчивостью, подумали, что на улице уже ночь, поэтому никто ничего не заметит, и вышли в подъезд. Машина, как обычно, остановилась у другого подъезда, и нам пришлось немного пройтись. Посадив подругу в машину, я стала возвращаться домой. Вдруг с соседней лавочки встают две бандитские рожи и кричат мне: «Ну что, кисочка, приплыла? Раздевайся, если хочешь жить». Я так перепугалась, что даже не смогла закричать. Один подскочил ко мне и схватил за штанишки. И вдруг спрашивает: «А что у тебя там за провода?» Тогда, я вырвалась от него, взяла два конца моей проволоки и как закричу: «Ты сейчас узнаешь, НЕВЕРНЫЙ, что это за провода». С криками «Аллах Акбар!!»» я сделала вид, что собираюсь соединить два конца моей проволоки. Вы бы видели их лица! С криками «ДУРА» они бежали так, как будто готовились взять олимпийское золото. Проволочка моя спасительная в коридоре так и лежит. Правда, с тех пор по вечерам я больше одна не хожу.

Однажды в будущем

Мы с мамой любим друг друга. Я помогаю ей с домашними делами, учусь хорошо, а она меня за это балует. Живем мы скромно, но на каждый день рождения мама старается подарить мне что-нибудь этакое. На свой 15-й день рождения я попросила смартфон, о котором давно мечтала. И вот этот день настал. Открываю глаза, а рядом с моей кроватью маленькая коробочка, а в ней… не просто смартфон, а суперсмартфон, о котором я даже и не мечтала. Я визжала от радости, целовала мамочку и спросила, зачем она потратила так много денег. Она усадила меня радом с собой и рассказала, что, когда выбирала мне подарок, продавец из магазина предложила другую модель, которой можно задавать голосовые команды, типа «поставь будильник» или «создай напоминание», которая распознает хозяина по отпечатку пальца или звуку голоса. Тогда я спросила: «А зачем столько лишнего?» Мама гордо ответила, что в ее далеком детстве на уроке литературы всем детям дали задание написать сочинение про будущее. И она написала про техническое устройство, которое будет работать от прикосновения руки, что оно будет распознавать голос хозяина и выполнять голосовые команды. Ее «машина» была осмеяна не только учителем литературы, но и математики, физики. В учительской педагоги еще долго смеялись над маминым «изобретением». Поэтому, когда мама своими глазами увидела то, за что над ней насмехались в детстве, она колебалась недолго. Ее мечты сбылись и мой смартфон – наглядное тому подтверждение.

Однажды в деревне

Мой брат подобрал котенка на улице. Вся семья была против. Но брат слезно умолял оставить это маленькое чудо. Папа растаял и согласился, но только при одном условии: мыть и убирать за котом должен сам брат. Младшенький с радостью сказал: «Конечно, папа», и посмотрел на меня. С кислой миной на лице мне справиться не удалось. Было понятно, убирать за животиной, скорее всего, заставят меня. Но, к моему удивлению, кот наш оказался воспитанным животным. У него в поведении была одна особенность – таскать большие предметы из одной комнаты в другую. Он ничего не портил, просто таскал. За что мы его прозвали «Трактор». Зимой Трактор жил с нами в городе, а летом родители нас с братом и котом отвозили в деревню к бабушке. Однажды летом наш кот убежал со двора. Мы с братом очень расстроились, ведь уже успели полюбить и привязаться к нему. Бабушка, увидев наши страдания, решила поискать его сама. Она любила нас и как могла, так и помогала в его поисках. Она ходила по деревне и кричала: «Трактор, трактор, вернись домой! Трактор, трактор, мы тебя любим!» Кот наш нашелся, а вот по деревне еще долго ходили слухи о том, что бабуля наша с ума сошла. Такая нагрузка, каждый год внуки гостят, бабулю совсем не берегут, вот и довели старушку до безумия.

Однажды ночью

Моя дочь нечаянно испачкала своего любимого плюшевого мишку, и я решила его постирать. Но совсем забыла о том, что внутри мишки было электронное устройство, которое при нажатии на лапку издавало задорный детский смех. После стирки игрушка отправилась сушиться на батарею, а мы всей семьей легли спать. Я проснулась ночью от того, что в соседней комнате кто-то смеется, как Сатана. Оказалось, когда вода попала в мишку, звуков не было, а вот когда мишка стал сохнуть, произошел какой-то технический сбой, и он начал смеяться сатанинским смехом. Вот такая истории о том, как я стала седой в 23 года.

Однажды во дворе больницы

Мой друг попал в больницу, и я решил его навестить. Я принес гостинцы, и мы сразу засобирались погулять. Поскольку у него была сломана нога, и он перемещался на костылях, мы шли осторожно и медленно. Солнышко отражалось в лужах, было очень тепло. Мы не спеша отошли от больницы, и я стал расспрашивать, что же произошло. Оказалось, история совсем банальная: моего друга сбила машина, а водитель даже не остановился. Не успели мы как следует посокрушаться о несправедливости и безразличии людей, как вдруг рядом с нами пронесся на большой скорости велосипедист. Он окатил нас водой из лужи и поехал дальше. К моему удивлению мой друг отреагировал мгновенно. Не теряя ни секунды, он метнул костыль как копье вдогонку наглецу. Костыль попал между спицами заднего колеса, велосипедист перелетел через руль и упал в грязь. Я сказал, что еще никогда не видел столь скорого возмездия. Друг ответил, что хамов нужно наказывать, иначе человечество всегда будет прихрамывать на одну ногу.

Однажды осенью

В тот год осень наступила точно по расписанию. С первых дней сентября в воздухе появился аромат прелых листьев. Солнышко светило не так жарко. Было понятно, что лето закончилось, и тепла уже не будет. От этого становилось немного грустно. Только одно радовало меня – я выиграл судебный процесс, который длился больше года. Предприятие, где я работал, сохранило репутацию и значительное количество денег. Эта была моя первая настоящая победа. Правда, суды окончательно меня измотали. Я взял несколько отгулов и решил хорошенько отдохнуть. Проснувшись по привычке рано утром, я пошел погулять по набережной. Легкий ветерок гонял облетевшую листву, вода радовала глаз отражением облаков и дарила покой. Невдалеке на лавочке я увидел девушку. Она была очень красивой и, так же как я, безмятежно смотрела на воду. Я присел неподалеку. Какой-то звук отвлек ее, и мы встретились глазами. Она улыбнулась мне. Мое сердце вдруг сильно забилось, а в ладонях я почувствовал легкое покалывание. С мыслями: «Она очарование!», я решил с ней познакомиться. Мы проговорили целый день. Гуляли и наслаждались последним теплом увядающего лета. Я узнал, что она вдова и воспитывает сына, которому четыре года. Вечером предложил ей забрать сына из детского сада и погулять втроем по набережной. Она согласилась. Мальчишка до такой степени оказался похожим на меня, что я даже опешил. Я смотрел на него и никак не мог избавиться от ощущения, что это мой сын. Таких совпадений не бывает. Тогда свою новую знакомую я попросил подробнее рассказать о себе. Она поведала, что переехала в наш город после смерти мужа три года назад. Я не унимался. На следующий день с игрушками и цветами я прибежал к ним в гости. На фото увидел отца ребенка. Как и мама, он был обладателем темных волос и глаз. Когда сына уложили спать, я поделился своими сомнениями – сын совсем не похож на своих родителей. Она призналась, что, работая в новгородском доме малютки, узнала, что женщина родила мальчика и бросила его в роддоме. Они с мужем сразу решили его усыновить. Через год муж умер, и она решила переехать в город, где мы и встретились. Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба. Пять лет назад у меня случился внезапный и несерьезный роман. Моя девушка вдруг заявила, что беременна. Она требовала оформить отношения. Я был не готов к такому повороту судьбы. Дал ей денег на аборт и на билет в Новгород, где жили ее родители. Девушка закатила истерику, взяла деньги и уехала. Но меня все равно мучали мысли о том, что я заставил женщину убить нашего ребенка. Теперь у меня не было сомнений, что это мой сын, и что Господь избавил меня от нравственных мучений. Все совпадало – и примерное время рождения, и город, в котором он появился на свет, и сам он – мое продолжение. После месяца ухаживаний я сделал предложение своей возлюбленной. Той же осенью у меня появилась настоящая семья. Так мы прожили несколько лет. Когда нашему сыну исполнилось восемь лет, мы решили подарить ему сестренку. Однако беременность у жены не наступала. Мы забили тревогу, обратились в больницу и прошли обследование. Приговор врачей ошарашил – бесплоден. Судя по анализам, я никогда не мог быть отцом. Все перемешалось в голове. Значит, та девушка меня просто обманула, значит, моя копия – не моя, значит, я зря столько страдал от того, что, возможно, убил своего сына, значит – это невероятное совпадение, что он как две капли воды похож на меня. Всю ночь я не спал. Жена видела, что я «разбит», но не понимала почему. Я собрался с мыслями и все рассказал ей с самого начала. Она внимательно выслушала меня и сказала, что если я решусь развестись, она держать меня не станет. Теперь она была убеждена, что наш брак был основан на нашем сыне, который оказался вообще чужим ребенком. Ее большие карие глаза были наполнены слезами. Я слушал ее слова, и мое сердце сжималось в горошину. Мне снова стало страшно. Я обнял свою любимую женщину, поцеловал ее теплые губы и пообещал забыть про эти дурацкие анализы. Через год у нас появилась дочь – мы взяли ее из местного дома малютки.

Ариша ЗИМА

(Орфография и стилистика авторов сохранены)