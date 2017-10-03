ЛЕСТНИЦА СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАДОРА

03 Октября 2017



Оспаривая штраф в 20 тысяч рублей, бизнесмен дошел до Верховного суда и проиграл, потратив около 200 тысяч рублей

На прошедшей неделе судья коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ Анатолий Першутов окончательно поставил точку в скандальном деле о лестнице, пристроенной к торговому центру «Галант Сити» на улице Пограничной в краевой столице. Своим определением он отказал камчатскому предпринимателю Геннадию Афонину в передаче кассации для рассмотрения в высшей судебной инстанции страны. Вряд ли в нынешней должности уважаемому судье когда-то еще приходилось рассматривать дела по столь незначительным поводам.

Впрочем, незначительным этот повод является лишь для Верховного суда. В Петропавловске же спор о лестнице, ведущей на крышу торгового комплекса, был очень принципиальным. Главный вопрос: имел ли право бизнесмен, являющийся владельцем «Галант Сити», возводить такой объект без всяких разрешений и согласований, либо обязан был вначале оформить бумаги?

Спорная лестница раздора, пристроенная к «Галант Сити», представляет собой металлическое сооружение на всю высоту здания, то есть около 12,5 метра. Она имеет два выхода: на третий этаж торгового центра и на кровлю. Дело в том, что лестница, затрагивает конструктивные характеристики надежности и безопасности здания. Это, как вы понимаете, могло привести к чрезвычайному происшествию, подобно тем, что случились в декабре прошлого года в Барнауле и в феврале нынешнего года в Уфе. В обоих случаях рухнули крыши крупных торговых комплексов.

История вокруг пристройки к «Галант Сити» началась 11 месяцев назад, когда в Арбитражный суд Камчатского края поступило исковое заявление региональной инспекции государственного строительного надзора. Речь в документе шла о привлечении индивидуального предпринимателя Геннадия Афонина к административной ответственности по первой части статьи 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию».

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, эта норма законодательства предусматривает штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Забегая вперед, скажем, что господин Афонин получил штраф по минимальной планке, но и это показалось ему несправедливым. Впрочем, не станем нарушать хронологию дела, которое принял к производству один из наиболее опытных судей камчатского арбитража Александр Сакун.

55-летний судья Сакун имеет девятилетний стаж в должности и первый квалификационный класс. На момент рассмотрения дела «Инспекция госстройнадзора против Афонина» он уже шесть лет возглавлял судебный состав по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. Подобные дела для него не в новинку. За время своей работы он рассмотрел их не одну сотню. Сомневаться в его компетентности не приходится.

Процесс начался 23 ноября прошлого года и с перерывами продолжался две недели. Ответчик категорически не признал требование о привлечении к административной ответственности. По словам Геннадия Афонина, он полагал, что злополучная лестница не затрагивает конструкцию здания, а также не имеет соединений с инженерными коммуникациями. Кроме того, с точки зрения бизнесмена, поскольку лестница является служебной и проход посетителей по ней не предусмотрен, она не может представлять опасности для посторонних. Наконец, бизнесмен искренне верил, что возводит временное сооружение, а значит и разрешение на строительство не требуется. Тем более что лестница так и осталась недостроенной.

В принципе предпринимателя можно понять. Выдача разрешений на строительство регламентируется статьей 51 Градостроительного кодекса РФ. В ней четко прописаны ситуации, когда документ необходим, а когда можно обойтись без него. Если речь идет о временных объектах, разрешение можно не получать. Вот господин Афонин и подумал, что ничего противозаконного не совершает. Мысль, прямо скажем, по-детски наивная.

Даже в тех случаях, когда разрешение не требуется, строительство или реконструкция не могут осуществляться хаотично, по собственному усмотрению застройщика. Прежде всего, любое строительство, реконструкция, ремонт должны производиться в соответствии с техническими регламентами, а также строительными нормами и правилами. Поэтому даже такой объект, как лестница у фасада торгового центра, должен быть согласован с госстройнадзором. Этого сделано не было.

Инспекция государственного строительного надзора по Камчатскому краю предоставила в арбитраж множество доказательств своей правоты. В частности, фотографии спорной лестницы, а также копию предпроектной документации о реконструкции здания рынка промышленных товаров (так официально называется «Галант Сити») с устройством служебной лестницы.

Выходило так, что после данной реконструкции площадь принадлежащего Геннадию Афонину «Галант Сити» возросла. Более того, лестница увеличила и объем здания на целых 290 кубических метров. Под реконструкцией часть 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ подразумевает, помимо прочего, «изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка и расширение объекта». Поэтому говорить следует не о возведении лестницы, как временного объекта, а о реконструкции самого здания на улице Пограничной, 2. Таким образом, Геннадий Афонин все-таки должен был обратиться за разрешением в муниципалитет.

Фундаментом лестницы является перекрытие подземной парковки. Это железобетонная плита, на которую металлические стойки давят сосредоточенной силой в восемь тонн. На это перекрытие не рассчитано. Более того, лестница поэтажно прикреплена к четырехэтажному зданию арматурой. При динамических нагрузках усилия, которые возникают в элементах ее каркаса, будут передаваться на каркас самого здания, что, понятно, не способствует его прочности.

Судья Александр Сакун обратил внимание ответчика и на то, что, согласно Градостроительному кодексу РФ, временный характер построек выражается, во-первых, в их сезонности, а во, во-вторых, во вспомогательном значении. Проще говоря, это киоски, навесы, вагончики для строителей и тому подобные сооружения. Так что, учитывая назначение лестницы и цель ее возведения – длительное использование в уставных целях, – довод о временном характере пристройки является ошибочным.

В итоге, не найдя ни смягчающих, ни отягчающих вину обстоятельств, суд, как мы уже упоминали, назначил Геннадию Афонину 20-тысячный штраф, наказав его по минимуму для статьи, по которой его привлекали к ответу. Отметим при этом, что, поскольку региональная инспекция госстройнадзора в своем иске не выдвигала требований об обязательном сносе лестницы, то и в решении Александра Сакуна данного пункта нет.

Казалось бы, на этом и делу конец. Вряд ли для владельца «Галант Сити» 20 тысяч рублей – неподъемная сумма. Ему оставалось уплатить штраф, затем получить разрешение в муниципалитете и спокойно продолжать стройку. Но он счел вердикт несправедливым и принялся его обжаловать. Первой инстанцией, куда обратился Геннадий Афонин, стал пятый арбитражный апелляционный суд, расположенный во Владивостоке.

Поясним неискушенным читателям, что апелляция, в отличие от кассации, подается на решения суда до их вступления в силу. Исходя из этого, апелляция рассматривает дело по существу. Иначе говоря, это вторая попытка судебной тяжбы, хотя и немного ограниченная. Кассация уже не рассматривает обстоятельства дела. Она только следит за соблюдением судебного порядка.

Видимо, бизнесмена защищали очень хорошие адвокаты, поскольку новые обстоятельства в деле они нашли. Жалоба была обоснована тем, что, в нарушение требований второй части статьи 28.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Геннадия Афонина не был составлен протокол, следовательно, наказывать его было нельзя. Данная статья гласит: «В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, оспаривает наличие события административного правонарушения и (или) назначенное ему административное наказание, составляется протокол об административном правонарушении, который приобщается к вынесенному постановлению».

Впрочем, этот финт не прошел. В постановлении суд апелляционной инстанции отметил: «Принимая во внимание, что по факту выявленных нарушений градостроительного законодательства прокурором было вынесено постановление о возбуждении дела, которое фактически заменяет протокол, суд не усматривает каких-либо процессуальных нарушений». В итоге жалобу отклонили, а решение судьи Сакуна оставили без изменения.

Но и это не остановило господина Афонина. В мае, спустя полгода после вынесения вердикта в первой инстанции, он обратился с кассацией в арбитражный суд Дальневосточного округа. Там предприниматель с помощью адвокатов пытался доказать, что «выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права».

Все это напоминало уже сказку про белого бычка. Рассмотрев дело по третьему кругу, арбитраж ДФО также не нашел оснований для отмены решения, которое вынес Александр Сакун. И это, на наш взгляд, выглядело уже немного комично. Оплатить штраф, получить разрешение и продолжить строить лестницу было бы куда дешевле, чем бесконечно обжаловать непотопляемый вердикт. Гонорары юристам, их командировочные расходы и прочие судебные издержки, наверное, обошлись к сегодняшнему дню в такую сумму, что на нее можно было бы построить не только лестницу, но и что-нибудь посущественней. Причем на совершенно законных основаниях.

Вместо этого бизнесмен отправился в Верховный суд РФ, где судья Анатолий Першутов наконец прекратил эту бессмысленную тяжбу. Если, конечно, в скором времени мы не узнаем, что дело о лестнице раздора докатилось до Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Если это вдруг произойдет, то нам останется только поаплодировать усердию господина Афонина.

Лестница тем временем так и не снесена. Но строительство остановлено.

Дмитрий ЧЕРНОВ