СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ ПРИШЕЛ НЕ КО ВСЕМ

03 Октября 2017



Сотрудники одного из крупнейших интернет-провайдеров Камчатки - ПАО «Ростелеком» - с размахом отмечают первую годовщину с начала эксплуатации на полуострове волоконной оптической линии связи (ВОЛС). На брифинге по этому поводу журналистам не без гордости доложили, что в зоне действия оптических сетей сегодня находится 90 процентов жителей края.

Андрей Сун, директор камчатского филиала «Ростелекома», назвал завершение прокладки подводной ВОЛС Сахалин – Магадан – Камчатка ни много, ни мало «устранением исторической несправедливости». По его словам, этот кабель, проложенный по дну Охотского моря на глубине до двух километров, не имеет аналогов в России. «С приходом оптики появились безлимитные тарифные планы, значительно увеличено количество телевизионных каналов, расширен доступ к цифровому развлекательному контенту», - сказал господин Сун.

С тем, что волоконный оптический кабель стал настоящим прорывом для телекоммуникаций на Камчатке, спорить, разумеется, никто не станет. Потребность в проводном канале была вызвана тем, что в нашем крае, как и в Магаданской области, до осени прошлого года магистральный интернет работал только через спутник. Из-за этого скорость соединения у абонентов была низкой, а тарифы высокими.

На полуострове максимальная скорость доступа в интернет не превышала два Мегабита в секунду, причем безлимитные тарифы отсутствовали вовсе. Чтобы было понятно, скорость до пяти Мбит в секунду дает возможность воспользоваться только почтой, войти в соцсети и пролистать сайты. Скорость от 5 до 10 Мбит/с позволяет дополнительно слушать музыку и радио, смотреть в интернете фильмы. Если же есть потребность в полноценном просмотре HD-видео и участии в популярных онлайн играх, что требует больших объемов передачи данных, то скорость должна быть не меньше 10 Мбит/с.

На проблемы с доступом во всемирную паутину пару лет назад жаловался оказавшийся на Камчатке московский журналист. Скорость доступа в интернет через мобильные сети он нашел неудовлетворительной. Wi-Fi от «Ростелекома» в гостинице неожиданно для него оказался платным с повременной тарификацией в 100 рублей за час.

Впервые о строительстве волоконного оптического кабеля от Сахалина до Камчатки было объявлено еще в 2012 году. Первоначально планировалось, что канал будут строить совместными усилиями «Ростелеком» и три основных сотовых оператора: «Вымпелком», МТС и «Мегафон».

Однако впоследствии «Мегафон» вышел из консорциума. Его примеру чуть позже последовали «Вымпелком» и МТС, что привело к изменению экономики всего проекта. Строительство ВОЛС в результате тогда так и не началось. В знак протеста жители Магаданской области даже устраивали забастовку, отказываясь пользоваться интернетом. Только в 2014 году «Ростелеком» вновь решил строить ВОЛС, причем самостоятельно. В 2016 году канал, наконец, дотянулся до Камчатки.

Стоимость прокладки канала составила, с учетом модернизации наземной инфраструктуры в Магаданской области и Камчатском крае, пять миллиардов рублей. Подрядчиком строительства выступала китайская «Хуавей», для которой данный проект стал первым в России по прокладке подводной ВОЛС.

«Сегодня в зоне действия оптических сетей находятся Петропавловск и Вилючинск, а также ряд сел Усть-Большерецкого, Мильковского, Елизовского и Усть-Камчатского районов. Это около 290 тысяч человек», - сообщила руководитель агентства по информатизации и связи Камчатского края Инга Леонтьева. Впрочем, по информации «Вестей», это только потенциальные клиенты местных интернет-провайдеров. На самом деле ВОЛС используют гораздо меньше жителей Камчатки.

Причин, по которым волоконная оптика еще не дошла до каждой квартиры в зоне действия ВОЛС, на наш взгляд, несколько.

Первая из этих причин заключается в том, что еще при прокладке кабеля до населенных пунктов полуострова, а затем и до каждого дома, что-то у собственника ВОЛС пошло не так. Во всяком случае, говоря о том, что краевой центр находится в зоне действия волоконной оптики, госпожа Леонтьева почему-то не уточнила, что речь идет не обо всем городе, а только о его части.

Кабель до сих пор не добрался до пригородных поселков, где прежде располагались военные городки, а также, в значительной степени, до южной части Петропавловска. Если программа по строительству оптики в Долиновку, Заозерный, Нагорный и Чапаевку в настоящее время реализуется, и должна быть завершена до конца года, то некоторым жителям бывшего Ленинского района придется подождать.

Еще несколько лет назад в ходе подготовки инфраструктуры для ВОЛС кабель был подведен к домам на многих улицах южной части города. Но соединить некоторые кварталы с «магистральной» линией пока не удалось.

Задержка с прокладкой туда кабеля, по информации «Вестей», была связана с тем, что линия должна была пройти мимо здания краевого правительства, а также рядом с несколькими объектами культурного наследия. Для этого требовалось соответствующее разрешение, но получить его в прошлом году не удалось. С другой стороны в бывшем Ленинском районе к некоторым домам линию прокладывать вообще не стали, поскольку сотрудникам телекоммуникационного предприятия там не всегда было ясно, останется конкретный дом или будет снесен по программе переселения из аварийного жилищного фонда.

Также без волоконной оптики в прошлом году остался поселок Октябрьский. Говорят, что это произошло из-за изношенных линий связи. Нам трудно понять, какое отношение имеют к ВОЛС телефонные линии, как новые, так и изношенные. К тому же на недавнем брифинге было обещано, что не позднее конца декабря кабель протянут и туда. Видимо, линии связи чудесным образом обновились.

Характерно, что прокладка ВОЛС в пригороды Петропавловска и в Октябрьский началась, когда из краевого бюджета на эти цели было выделено 15 миллионов рублей. Неужели у «Ростелекома» не хватило собственных средств на завершение столь масштабного и разрекламированного проекта?

Вторая причина, по которой «Ростелеком» не может пока использовать ВОЛС в полном соответствии со своими возможностями, заключается, по нашему мнению, в том, что компания во многом уступает своим конкурентам.

Среди провайдеров Петропавловска домашний интернет в настоящее время подключают три компании, включая «Ростелеком». Еще пять провайдеров (сотовые операторы) обеспечивают нас мобильным доступом в сеть. Поскольку волоконная оптическая линия принадлежит «Ростелекому», все остальные провайдеры, использующие ВОЛС, покупают у владельца трафик для своих клиентов.

По некоторым оценкам, пользователями широкополосного доступа в интернет через «Ростелеком» являются около 43 тысяч человек. Учитывая потенциал как провайдера, так и линии, это, на наш взгляд, ниже возможностей «Ростелекома», который по некоторым позициям уступает своим конкурентам.

Судя по отзывам пользователей на тематических интернет-сайтах, «Ростелеком» своих клиентов обслуживает, мягко говоря, не лучшим образом. Прежде всего, это касается несоблюдения параметров скорости доступа в интернет, а также работы сотрудников службы поддержки. На каждую положительную рецензию приходится с десяток отрицательных.

Хвалебные отзывы о «Ростелекоме» представляют собой примерно такие тексты:

«После подключения Камчатки к оптоволокну, интернет по сравнению со спутниковым шикарный, работает без перебоев. По крайней мере, в ночное время, без потери скорости можно одновременно смотреть две теле приставки сидеть на Wi-Fi с телефона и ноутбука, не замечая потери скорости». Это написал абонент под псевдонимом Danki4750, но вообще-то в подобной стилистике работают сотрудники пиар-служб предприятий, заинтересованных в хорошем мнении о себе.

Разгневанные клиенты высказываются жестче и резче. «Что сказать, наверное, худший провайдер в мире. Скорость постоянно скачет, в играх ошибки, - высказывается пользователь, подписавшийся как Александр. - Даже с собственных ресурсов провайдера мало что скачаешь. Службу поддержки советую им лучше закрыть. Толку от них ноль».

«Почему вместо 10 Мбит/с по тарифу скорость в пять раз меньше? За что платим деньги? Постоянные сбои. Как только подключился в ноябре прошлого года, было все хорошо, но сейчас уже совсем грустно», написал клиент, представившийся как Renata18. Подобных записей много, они встречаются на каждом шагу. В такой ситуации, как нам кажется, «Ростелекому» будет непросто рассчитывать на существенное увеличение клиентской базы.

Таким образом, все выглядит не так бравурно, как прозвучало на юбилейном брифинге по случаю дня рождения ВОЛС на Камчатке. «Историческое событие» как-то меркнет, а нерешенных проблем у «Ростелекома» куда больше, чем хотелось бы руководству камчатского филиала ПАО.

Надеемся, они справятся…

Олег ПОДШИВАЛОВ