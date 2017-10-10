СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ

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10 Октября 2017



В Петропавловске закрыта подпольная сеть казино

Удаление игровых клубов «Maxima» («Максима») с улиц Петропавловска началось с визита на полуостров члена Совета Федерации РФ Валерия Пономарева чуть более двух лет назад. Одну из встреч он проводил в школе № 7 краевого центра, где директор учебного заведения Инсиня Гилязова пожаловалась сенатору на то, что прямо рядом с образовательным учреждением открыли злачное заведение. Валерий Андреевич не поленился, зашел в это учреждение и поинтересовался у администратора, как происходит игра.

Когда выяснилось, что под вывеской интернет-кафе находится учреждение, очень похожее на казино, Валерий Пономарев направил заявление на имя начальника УМВД по Камчатскому краю с просьбой проверить деятельность клуба. По его мнению, происходящее в этих заведениях имело все признаки преступления, предусмотренного уголовной статьей о незаконной организации азартных игр. Руководство регионального полицейского управления прислало официальный ответ: по обращению сенатора в клубах «Максима» проводится проверка.

О том, что в черно-желтых павильонах под вывесками «Maxima» («Максима»), расположенных в самых людных местах Петропавловска, проводятся азартные игры, наверное, ни для кого не было секретом. Около двух лет они были открыты едва ли не круглосуточно, привлекая постоянную клиентуру, рассчитывающую на быстрое обогащение.

Но только теперь полиция закрыла злачные места, а краевое следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по третьей части статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой». Максимальное наказание по ней составляет шесть лет лишения свободы.

Всего в камчатской столице закрыто семь игровых клубов, замаскированных под вывесками интернет-кафе. Характерно, что некоторые из них располагались в непосредственной близости от общеобразовательных школ. Доступ во Всемирную сеть там действительно был, но использовалась она исключительно для игры на деньги. Как сообщили «Вестям» в следственном управлении, сеть павильонов «Максима» открыли трое жителей Петропавловска, чьи имена в интересах следствия не разглашаются.

Все семь павильонов открылись в начале 2016 года. Дело было поставлено на широкую ногу. В сети подпольных казино работали как минимум 25 администраторов и кассиров. Залы круглосуточно сторожили сотрудники частных охранных агентств. Как водится в подобных заведениях, не обошлось без «черной кассы». Налогов, разумеется, никто не платил, поскольку сам по себе игорный бизнес почти на всей территории России был запрещен еще в 2009 году.

Более 70-ти полицейских провели обыски одновременно во всех семи клубах нелегальной сети. Операцию тщательно спланировали с таким расчетом, чтобы организаторы криминального бизнеса не успели оповестить своих коллег. В ходе оперативных мероприятий изъяты крупные денежные суммы, компьютеры с игровыми программами, рекламные баннеры, флеш-карты и конторские книги с бухгалтерией.

По месту жительства организаторов преступления проведены обыски. В квартире руководителя организованной группы обнаружены денежные средства, в сумме более двух с половиной миллионов рублей, незарегистрированное оружие, значительное количество наркотических средств, поддельные удостоверения работников правоохранительных структур и системы юстиции, оформленные на его имя.

Согласно современному законодательству Российской Федерации, азартная игра – «основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры». Заниматься этим можно исключительно в пределах четырех игорных зон, расположенных в Алтайском и Приморском краях, на границе Краснодарского края и Ростовской области, а также в Калининградской области. В 2014 году было предложено организовать игорную зону на территории Крымского полуострова.

Тем не менее часть игорных заведений продолжает нелегально функционировать под вывесками электронных лотерей, интернет-кафе и компьютерных клубов. Время от времени их закрывают, как это произошло в случае с «Максимой». Но нередко организаторы остаются безнаказанными. Дело в том, что те, кто приходит в подобные заведения сыграть на ставку, как правило, не считают себя потерпевшими даже в случае крупных проигрышей. В результате пока нет заявлений, нет и уголовных дел.

Нагрянувшие в клубы с обысками сотрудники УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю застали там кроме работников игорных заведений около трех десятков клиентов. Все они были допрошены в качестве свидетелей. Никаких обвинений посетителям предъявлять не стали. Де-юре сам факт участия человека в азартной игре пока преступлением не является. Наказывают только за организацию процесса.

В прошлом году Государственный совет Республики Татарстан выступил с инициативой подвергать административному наказанию и самих игроков. Предложено дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ статьей «Участие в азартных играх». Так что клиент подпольного казино начнет рисковать сразу, как только переступит порог нелегального заведения.

Если нагрянут правоохранители, он заплатит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Если же в подпольном казино поймают игрока-ребенка, не достигшего 16 лет, то штраф от 5 до 10 тысяч рублей заплатят его родители. Логика сторонников инициативы такова: в подпольное казино просто так не попадешь, так что случайных гостей, мол, кто-то ошибся дверью или не знал, что здесь творится что-то незаконное, там быть не может. Просто потому, что людей с улицы туда не пустят. Но законопроект до сих пор так и не был рассмотрен в Госдуме.

Многих законопослушных граждан удивляло почти открытое существование подпольных казино. Они обращались в прокуратуру, полицию. Последняя проводила рейды, в прессе появлялись сообщения пресс-службы УМВД по Камчатскому краю о вывезенных и уничтоженных игровых автоматах, о возбуждении административного делопроизводства, а залы продолжали работу. Не укладывается в голове, что даже несмотря на официальный запрос высокопоставленного камчатского политика в региональное УМВД полицейским потребовалось около двух лет, чтобы закрыть злачные места.

Справедливости ради отметим, что «Максима», по информации «Вестей», стала уже пятым игорным заведением, ликвидированным на полуострове за последний год. В частности, в июле нынешнего года правоохранители закрыли игорный притон на улице Тушканова в краевом центре. Организовавший его житель Петропавловска с помощью полутора десятков игровых автоматов сумел менее чем за год заработать более 618 тысяч рублей.

В сентябре полицейские пресекли деятельность еще одного подпольного игорного заведения, расположенного в поселке Авача. При силовой поддержке бойцов СОБРа там были задержаны жители краевого центра, одному из которых было 40 лет, а другому 32 года. Они устроили в частном доме незаконное игорное заведение, где устраивали покерные турниры. О мероприятиях игроков оповещали посредством социальных сетей и смс-рассылок. Еще один покерный клуб был разгромлен на улице Савченко в Петропавловске. Его организатору уже вынесен приговор. Мужчине предстоит заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Наконец, в середине прошлого года был задержан 25-летний вилючинец, который арендовал нежилое помещение, где установил компьютеры, соединенные локальной сетью с подключением к Интернету. Посетители через оператора игрового клуба вносили денежные средства на депозит игровой программы и начинали играть. Для придания своей деятельности законного вида, молодой предприниматель подготовил пакет документов, согласно которым он якобы является представителем московской фирмы, предоставляющей гражданам доступ к так называемым бинарным опционам.

На самом деле бинарные опционы – это метод внебиржевой торговли различными активами (валютными парами, акциями, сырьевыми товарами, индексами). По сути, это упрощенная вариация известного рынка Форекс. Чтобы получить прибыль на бинарных опционах, нужно спрогнозировать поведение цены определенного актива. Если прогноз оправдается, торговец получает фиксированный доход. В противном случае теряет вложенные средства.

Однако следователи установили, что указанная в документах фирма по московскому адресу не существует. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что никто из игроков клуба не имеет представления о понятии «опцион» и правилах его заключения. По их словам, игорное заведение они посещали только для участия в азартной игре.

Клубы «Максима», вернее, то, что от них осталось, после полицейской спецоперации выглядят печально. Двери опечатаны, декоративная обшивка со стен снята. Отсутствуют и красочные рекламные вывески. Окна павильонов наглухо занавешены изнутри. На форточке кое-как приклеен клочок бумаги с надписью «закрыто».

Следователи настаивают на том, чтобы главарь сети игорных клубов был взят под стражу. Как ожидается, этот вопрос суд рассмотрит в среду.

Дмитрий ЧЕРНОВ