НА ЧЕМПИОНАТ – ВСЕМ МИРОМ

17 Октября 2017



Жеребьевка чемпионата мира по футболу, который в следующем году примет наша страна, пройдет в Москве первого декабря. На данный момент известны уже 23 из 32 участников соревнований.

Отборочный турнир, который сейчас подходит к концу, вообще принес много сенсаций. В Европе в финальную часть чемпионата не пробились голландцы, зато среди финалистов покорившая болельщиков во время Евро-2016 Исландия. В Африке в числе аутсайдеров оказались почти все лидеры прошлых лет: ЮАР, Камерун, Алжир, Кот-д’Ивуар. В Южной Америке за бортом внезапно осталась сборная Чили. Зато в Северной Америке прямой выход на чемпионат команды Панамы стал, похоже неожиданным для нее самой.



Новички пока не блещут

По общепринятым правилам, в каждую из восьми групп финальной стадии розыгрыша попадет по одной команде из четырех так называемых корзин. Причем в любой группе не может быть больше двух европейских команд, и не больше одной сборной из остальных частей света. Россияне на правах хозяев турнира попали в самую сильную, первую корзину, где нашими соседями оказались такие гранды, как Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, а также добившиеся в последнее время весомых успехов Бельгия, Польша и Франция.



Ни с кем из них на групповом этапе мы точно не пересечемся. И в этом россиянам несказанно повезло. Дело в том, что в официальном рейтинге ФИФА наша национальная команда имеет всего 563 балла, это самый низкий показатель среди уже отобравшихся сборных. Если бы чемпионат проходил в другой стране, наше место было бы на дне слабейшей, четвертой корзины, рядом с Панамой, Южной Кореей и Саудовской Аравией.

Именно это обстоятельство не должно обескураживать российских болельщиков, когда они видят список спарринг-партнеров команды Станислава Черчесова в последних контрольных поединках. Седьмого октября россияне в Москве обыграли корейцев, но три дня спустя не без труда отыгрались в матче с Ираном, который закончился со счетом 1:1. Сегодня, к сожалению, это и есть наш уровень.

Следующие оппоненты будут куда серьезнее.

11 ноября россияне сыграют с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией. Обе встречи состоятся в России. О местах проведения и времени начала матчей Российский футбольный союз (РФС) проинформирует дополнительно. Стоит отметить, что этими играми с участниками чемпионата мира-2018 сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году. Ранее министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко выразил надежду, что в первом матче в истории обновленных «Лужников» в ноябре сборная России примет Аргентину или Бразилию. При этом Королевская испанская футбольная федерация объявила, что сыграет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Состав российской команды в последнее время под руководством нового тренера значительно обновился. Только в последних двух товарищеских матчах в нашей команде дебютировали вратарь Андрей Лунев из «Зенита», его одноклубник полузащитник Далер Кузяев, московский железнодорожник, хавбек Антон Миранчук, а также нападающий из «Тосно» Антон Заболотный. Из заслуженных ветеранов, скорее всего, на чемпионате мы увидим только двоих. Уверенно сохраняют за собой места в составе голкипер Игорь Акинфеев (101 матч за сборную) и полузащитник Юрий Жирков (78 игр).

Видимо, не обойдется Черчесов и без очередной порции натурализованных иностранцев. Компанию бразильскому вратарю Маринато Гильерме на чемпионате мира вполне могут составить его земляк полузащитник Марио Фигейра Фернандес, выступающий за ЦСКА, а также обладатель немецкого и российского паспортов, играющий в средней линии «Кельна» Константин Рауш.



Стадионы просят рубля

Игры чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля следующего года на дюжине стадионов в 11 российских городах. В Москве матчи примут арены «Спартак» и «Лужники». По одному стадиону расположено в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде. Расходы на строительство стадионов, дорог, гостиниц, а также на реконструкцию аэропортов Россия покрывает за счет средств федерального бюджета.

В 2011 году занимавший тогда пост премьер-министра РФ Владимир Путин заявлял, что строительство инфраструктуры к чемпионату мира обойдется в 300 миллиардов рублей. Однако последующий пересчет Минспорта показал, что затраты будут более чем вдвое большими. В феврале нынешнего года правительственным постановлением была утверждена последняя на данный момент смета на сумму 638 миллиардов рублей.

Исходя из указанных в документе цифр, правительство увеличило федеральное финансирование четырех из 11 подпрограмм подготовки к чемпионату мира. Больше всего возросли ассигнования по ключевому направлению: строительству и реконструкции спортивных объектов. В частности, расходы на подготовку тренировочных баз увеличены на 1,6 миллиарда рублей. Деньги, в частности, будут направлены на капитальный ремонт базы в подмосковном Новогорске, следует из поправок в программу.

Кроме того, правительство выделило дополнительно около 5,3 миллиарда рублей на поставку, монтаж и последующий демонтаж «временной инфраструктуры безопасности» стадионов в девяти городах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Сюда, например, входит оснащение временных площадок досмотра крупногабаритных транспортных средств.

В свою очередь ФИФА выделяет на проведение чемпионата мира по футболу в России еще 699 миллионов долларов. Но эти деньги предназначены исключительно для содержания и операционных расходов оргкомитета. Строить на них ничего нельзя. Как сообщил Виталий Мутко, для организации турнира также будут привлечены спонсорские средства, но их объем пока неизвестен.

Мутко также прокомментировал примерную стоимость стадионов, которые будут возводиться к чемпионату мира: «Стадион не должен стоить больше пяти тысяч долларов за посадочное место. Стоимость арены должна быть адекватна». Однако один лишь стадион «Санкт-Петербург» обошелся, только по официальным данным, в 43 миллиарда рублей. При вместимости в 68 тысяч зрителей, каждое посадочное место оценивается почти в 11 тысяч долларов. Строящийся 35-тысячник в Калининграде стоимостью 17,3 миллиарда рублей также не соответствует требованиям господина Мутко. Там каждое посадочное место обойдется в 8,5 тысячи долларов. В Самаре стадион также еще не готов, но, по самым скромным подсчетам, его стоимость при вместительности в 45 тысяч мест составит 7 200 долларов за кресло. Самое дешевое посадочное место на столичном стадионе «Спартак», где уже проводит домашние матчи одноименный клуб. Но и там каждое из 81-й тысячи кресел по стоимости превышает заявленные Виталием Мутко параметры. Одно место на «Спартаке» оценивается в 5 500 долларов.

На данный момент полностью готовы и прошли проверку на Кубке конфедераций минувшим летом всего четыре стадиона. Остальные пока находятся в разной степени готовности.



Противоестественный отбор Сразу три футбольные сборные, чье участие в чемпионате могло принести проблемы или, как минимум, дополнительную головную боль организаторам, в последний момент лишились путевок на главный турнир четырехлетия. За бортом мундиаля остались национальные команды Украины, США и Сирии, еще несколько дней назад имевшие отличные шансы на поездку в нашу страну.

Соединенные Штаты под многолетним руководством опытного наставника Брюса Арены, по предварительным прогнозам экспертов, вообще не должны были испытывать никаких проблем с получением путевки в Россию. В последние три десятилетия американцы, в отличие, кстати, от россиян, регулярно попадали на чемпионаты мира, где показывали вполне достойный футбол. Конкурентов в отборочной зоне КОНКАКАФ, объединяющей Северную и Центральную Америку, у них почти нет. Разве что Мексика и в последнее время Коста-Рика.

Сборной США для успешного завершения отбора достаточно было свести вничью матч против слабой команды Тринидада и Тобаго. Но и это еще не все. Чтобы американцы пролетели мимо российских стадионов, должны были произойти еще два невероятных события: Панаме следовало обыграть Коста-Рику, а Гондурас должен был нанести поражение мексиканцам. Все совпало как по заказу.

Уже в первом тайме США пропустили два мяча, первый из которых забил в свои ворота собственный защитник. А после перерывов в проходивших параллельно матчах последнего дня и вовсе начались чудеса. Панама отыгралась с помощью сомнительного гола, а Гондурас сравнял счет после того, как голкипер мексиканцев Очоа срезал мяч головой в собственные ворота. Под занавес матча в Панаме защитник хозяев Роман Торрес, оттерев в штрафной соперника, чуть не порвал мячом сетку ворот костариканцев, а Гондурас уже вел в счете, что мексиканцев не особо расстраивало.

В результате Панама вышла напрямую, а Гондурас в стыковых поединках сыграет с Австралией. Если бы ему пришлось играть с Сирией, сирийцы, скорее всего, попали бы в Россию. Это был бы один из самых фантастических сюжетов отборочного турнира.

С тех пор как началась гражданская война, стадионы в Сирии опустели. Футбол еле жив, и только в подконтрольных правительству районах. А в сборной играют в основном легионеры, выступающие за клубы других стран Ближнего Востока.

Национальную команду до недавнего времени разрывали еще и политические противоречия. Несколько лидеров сборной поддержали оппозиционные Башару Асаду силы. По ходу нынешнего отбора, правда, противники действующего президента – многолетний капитан сборной Сирии Фирас Аль-Хатиб и «сирийский Ибрагимович» Омар Аль-Сомах – вернулись помочь команде.

Несмотря на то, что домашние матчи многоступенчатого отборочного турнира в Азиатской конфедерации сборная Сирии проводила в Малайзии, «бездомные» пробились в третий этап, где смогли нанести поражения Китаю и Узбекистану. На исходе второго тайма решающей встречи с Ираном Аль-Сомах сравнял счет, обеспечив сирийцам третье место и выход в стыковые матчи против Австралии.

В первом из них, в Малакке на стадионе «Ханг Джебат» все тот же Аль-Сомах под занавес встречи забил с пенальти ответный гол. А в Сиднее на «Олимпийском» самый знаменитый австралийский футболист, 37-летний Тим Кэйхилл, поразил ворота сирийцев только в дополнительное время. Уже на последней минуте ворота хозяев спасла штанга, которую в Австралии потом назвали «футболистом года».

Вполне могла отобраться на мировой чемпионат и Украина. Группа у нее была тяжелая, но проходимая. Среди соперников – хорваты, исландцы, турки, финны и косовары. В последней встрече следовало обыграть дома хорватов, чтобы попасть в стыковые матчи. Но, похоже, сами украинцы этого не очень-то и хотели. Ведь если бы у них все получилось, в соседней стране было бы не избежать дискуссии на тему, ехать ли на чемпионат в Россию. Учитывая позицию нынешнего официального Киева, ответ, скорее всего, был бы отрицательным.

Вне политики футбол, увы, существует только на бумаге.



Сразу три футбольные сборные, чье участие в чемпионате могло принести проблемы или, как минимум, дополнительную головную боль организаторам, в последний момент лишились путевок на главный турнир четырехлетия. За бортом мундиаля остались национальные команды Украины, США и Сирии, еще несколько дней назад имевшие отличные шансы на поездку в нашу страну.Соединенные Штаты под многолетним руководством опытного наставника Брюса Арены, по предварительным прогнозам экспертов, вообще не должны были испытывать никаких проблем с получением путевки в Россию. В последние три десятилетия американцы, в отличие, кстати, от россиян, регулярно попадали на чемпионаты мира, где показывали вполне достойный футбол. Конкурентов в отборочной зоне КОНКАКАФ, объединяющей Северную и Центральную Америку, у них почти нет. Разве что Мексика и в последнее время Коста-Рика.Сборной США для успешного завершения отбора достаточно было свести вничью матч против слабой команды Тринидада и Тобаго. Но и это еще не все. Чтобы американцы пролетели мимо российских стадионов, должны были произойти еще два невероятных события: Панаме следовало обыграть Коста-Рику, а Гондурас должен был нанести поражение мексиканцам. Все совпало как по заказу.Уже в первом тайме США пропустили два мяча, первый из которых забил в свои ворота собственный защитник. А после перерывов в проходивших параллельно матчах последнего дня и вовсе начались чудеса. Панама отыгралась с помощью сомнительного гола, а Гондурас сравнял счет после того, как голкипер мексиканцев Очоа срезал мяч головой в собственные ворота. Под занавес матча в Панаме защитник хозяев Роман Торрес, оттерев в штрафной соперника, чуть не порвал мячом сетку ворот костариканцев, а Гондурас уже вел в счете, что мексиканцев не особо расстраивало.В результате Панама вышла напрямую, а Гондурас в стыковых поединках сыграет с Австралией. Если бы ему пришлось играть с Сирией, сирийцы, скорее всего, попали бы в Россию. Это был бы один из самых фантастических сюжетов отборочного турнира.С тех пор как началась гражданская война, стадионы в Сирии опустели. Футбол еле жив, и только в подконтрольных правительству районах. А в сборной играют в основном легионеры, выступающие за клубы других стран Ближнего Востока.Национальную команду до недавнего времени разрывали еще и политические противоречия. Несколько лидеров сборной поддержали оппозиционные Башару Асаду силы. По ходу нынешнего отбора, правда, противники действующего президента – многолетний капитан сборной Сирии Фирас Аль-Хатиб и «сирийский Ибрагимович» Омар Аль-Сомах – вернулись помочь команде.Несмотря на то, что домашние матчи многоступенчатого отборочного турнира в Азиатской конфедерации сборная Сирии проводила в Малайзии, «бездомные» пробились в третий этап, где смогли нанести поражения Китаю и Узбекистану. На исходе второго тайма решающей встречи с Ираном Аль-Сомах сравнял счет, обеспечив сирийцам третье место и выход в стыковые матчи против Австралии.В первом из них, в Малакке на стадионе «Ханг Джебат» все тот же Аль-Сомах под занавес встречи забил с пенальти ответный гол. А в Сиднее на «Олимпийском» самый знаменитый австралийский футболист, 37-летний Тим Кэйхилл, поразил ворота сирийцев только в дополнительное время. Уже на последней минуте ворота хозяев спасла штанга, которую в Австралии потом назвали «футболистом года».Вполне могла отобраться на мировой чемпионат и Украина. Группа у нее была тяжелая, но проходимая. Среди соперников – хорваты, исландцы, турки, финны и косовары. В последней встрече следовало обыграть дома хорватов, чтобы попасть в стыковые матчи. Но, похоже, сами украинцы этого не очень-то и хотели. Ведь если бы у них все получилось, в соседней стране было бы не избежать дискуссии на тему, ехать ли на чемпионат в Россию. Учитывая позицию нынешнего официального Киева, ответ, скорее всего, был бы отрицательным.Вне политики футбол, увы, существует только на бумаге.

Дмитрий ЧЕРНОВ