РУБРИКА ВОПРОС – ОТВЕТ

17 Октября 2017



Вопрос

Жительница Петропавловск-Камчатского городского округа Ольга Сергеевна Д. спрашивает: «Недавно где-то прочитала, что в России появились новые деньги. Я, правда, не запомнила, какого достоинства будут купюры. Что это за деньги и когда они поступят на Камчатку? И планируется ли еще выпуск денежных знаков большего номинала?»

Ответ

Уважаемая Ольга Сергеевна! Действительно 12 октября этого года Центральный Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей. Центробанк еще год назад объявил о своем намерении запустить в оборот новые деньги и организовал проект «Народного голосования» для определения отечественной символики, которая будет изображена на новых денежных знаках. Для участия в конкурсе отобрали 49 городов и 75 символов. Камчатка тоже приняла участие в состязании и предложила два символа – вулкан Ключевская сопка и железобетонных медведей Сеню и Матильду. Первый символ расположен в Усть-Камчатском районе, второй находится в Елизовском районе. Самый высокий действующий вулкан в Евразии (высота 4 835 метров) и елизовская медвежья семья не имели никаких шансов на победу. И вот почему.



Давайте вспомним, какие символы изображены на действующих российских банкнотах. На них (банкнотах) изображены либо памятники культуры (включая памятники выдающимся государственным деятелям России), либо крупные технические сооружения, которыми может по праву гордиться наша страна. Ключевской вулкан – это всего лишь творение природы, не несущее какую-либо историко-идеологическую нагрузку. Второй якобы камчатский символ – медведи Сеня и Матильда – имеют настолько сомнительную историко-культурную ценность, что отсеялись еще на первом этапе голосования. Если мы поищем самый узнаваемый рукотворный и грандиозный знак Камчатского края, то им, безусловно, станет памятник Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину), расположенный на одноименной площади. На сегодняшний день объект культурного наследия, установленный в честь вождя мирового пролетариата в центре Петропавловска-Камчатского (высота 17 метров), является самым крупным в Дальневосточном федеральном округе. Кстати сказать, самый большой памятник дедушке Ленину установлен в Волгограде. Его высота составляет 57 метров. В советское время лицо первого руководителя советского государства украшало советские дензнаки достоинством в 10, 25, 50 и 100 рублей. Сегодня трудно себе представить, чтобы лицо тирана, вдохновителя революции и гражданской войны, организатора массовых репрессий, главного идеолога террора в своей стране могло попасть на современные российские денежные купюры. Однако памятники ему стоят по всей стране, мумия Ленина покоится в мавзолее на Красной площади и вторая по населению область нашей страны называется Ленинградской.

Вернемся к новым банкнотам. На одной стороне банкноты номиналом 200 рублей изображен главный символ Севастополя – памятник затопленным кораблям, установленный в 1905 году в память затопления русских кораблей, закрывших доступ в Севастопольскую бухту во время Крымской войны 1853–1855 годов. 349 дней продолжалась первая оборона Севастополя. На бастионах города три царских адмирала сложили свои головы. На оборотной стороне – вид на Херсонес Таврический, один из главных объектов культурного наследия Крыма. Точнее, на развалины древнего города, возраст которых, по оценкам ученых, составляет более 2 500 лет. Изображения объектов культурного наследия Севастополя ожидаемо победили, учитывая недавнее присоединение Крыма к России. Победителями на двухтысячную банкноту стали два грандиозных технических сооружения. Первое из них – владивостокский мост, соединяющий основную часть столицы Приморья с островом Русский через пролив Босфор Восточный. Это техническое рукотворное чудо занимает первое место в мире по длине пролета среди вантовых мостов

(1 104 метра). После введения в эксплуатацию гигантское сооружение получило название Русский мост. Вторым техническим объектом, изображенным на другой стороне купюры, стал космодром «Восточный». За короткое время в Амурской области был впервые возведен космодром гражданского значения. Вокруг него построен целый город с населением около 30 тысяч человек со всей подобающей космодрому инфраструктурой, включая объекты противовоздушной обороны и охраны. Ничего более грандиозного наша страна за последние двадцать лет не построила.

Новые купюры поступят на Камчатку в конце этого или в начале следующего года.

Появится ли в ближайшие несколько лет банкнота номиналом 7 000 рублей, нам не известно. Хотя слухи об этом ходят уже около года. Если же это случится, то мы можем быть уверены, что на лицевой стороне банкноты будет напечатан вид на Крымский мост, соединяющий полуостров Крым с Краснодарским краем через Керченский пролив. Ничего подобного в России еще не строили. Его протяженность составит 19 километров. Мост планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.



Вопрос

Житель краевой столицы Михаил Иванович К. спрашивает: «Прочитал на сайте городской думы о том, что ее председатель Галина Монахова организовала торжественное мероприятие в сквере Музея боевой славы возле памятника экипажу советской подводной лодки Л-16, посвященное 75-летию со дня гибели подводников. Помню, года три назад читал в вашей газете, что памятник военным морякам подлодки Л-16 на самом деле памятником не является, и даже не может считаться памятным знаком. Что-нибудь изменилось с тех пор?»



Ответ Уважаемый Михаил Иванович, к сожалению, с тех пор ничего не изменилось в отношении статуса монумента. Тогда мы подвергли резкой критике госпожу Монахову, являвшуюся на тот момент начальником управления культуры, спорта и молодежной политики ПКГО, именно за то, что Музей боевой славы на самом деле музеем не является и не может таковым быть по федеральному законодательству. Также мы пеняли камчатской Золушке (то бишь Монаховой), что сооружение в честь погибших подводников, находящееся в сквере возле здания якобы музея не является даже памятным знаком, опять же если следовать букве закона. Разумеется, монумент, сооруженный в честь погибших моряков, тем более не мог являться памятником. Для того чтобы исправить имеющиеся огрехи, госпоже Монаховой нужно было провести ряд организационных и документально-оформительных мероприятий, которые отняли бы некоторое драгоценное время у Галины Васильевны, заставив ее перемещаться по кабинету и коридорам администрации ПКГО чуточку быстрее. Еще ей бы пришлось прочитать один федеральный закон и попробовать запомнить, что там написано. Увы, этого не случилось. Не царское это дело – читать законы и решать задачи. Главное, не замечать проблему, что наша Синдерелла, похоже, и делала.

После ухода с поста начальника управления культуры, спорта и молодежной политики ПКГО Галина Монахова отправилась передавать свой бесценный управленческий опыт в музыкальную школу. Без нее так называемому Музею боевой славы присвоили иной статус, ему заменили название: теперь он обратился из Музея боевой славы и одновременно филиала Дома культуры «СРВ» в выставочный зал. Осталась одна загвоздка: монумент, установленный в честь погибшего экипажа подводной лодки Л-16, до сих пор не имеет хозяина. Администрация ПКГО на баланс его не приняла, и тратить средства на уход за ним противозаконно. По иронии судьбы госпоже Монаховой вернулась ее же проблема, только на ином круге бытия.

Можно, конечно, не любить газету «Вести» и рвать ее на мелкие кусочки, поедая самые лакомые из них. Все это уже, наверное, проходила Галина Монахова. На некоторое время подобное деяние снимает стресс, но, увы, не более того. Впереди под ногами у повзрослевшей Синдереллы накиданы старые грабли, на которые она уже наступала. Это развалившиеся и полусгоревшие объекты культурного наследия на улицах Красинцев и Красноармейской. Один такой объект – дом № 12 на улице Красноармейской – она созерцает каждый день из окна своего кабинета. Еще два пустующих дома № 6 и 14 на этой же улице могут сгореть, т. к. там нашли себе приют местные бомжи. Если Галина Васильевна сегодня вздумает сказать, что сохранение историко-культурных традиций, их популяризация, патриотическое воспитание молодежи, создание комфортной городской среды, забота о привлекательности облика Петропавловска-Камчатского, где она является председателем городской думы, – не ее дело, значит, ей срочно нужно писать заявление об увольнении. Поэтому обещаем Вам Михаил Иванович, что будем внимательно следить за развитием событий в области охраны объектов культурного наследия ПКГО и стараться освещать проблемы, возникающие на этом пути.



Вопрос Уважаемый Михаил Иванович, к сожалению, с тех пор ничего не изменилось в отношении статуса монумента. Тогда мы подвергли резкой критике госпожу Монахову, являвшуюся на тот момент начальником управления культуры, спорта и молодежной политики ПКГО, именно за то, что Музей боевой славы на самом деле музеем не является и не может таковым быть по федеральному законодательству. Также мы пеняли камчатской Золушке (то бишь Монаховой), что сооружение в честь погибших подводников, находящееся в сквере возле здания якобы музея не является даже памятным знаком, опять же если следовать букве закона. Разумеется, монумент, сооруженный в честь погибших моряков, тем более не мог являться памятником. Для того чтобы исправить имеющиеся огрехи, госпоже Монаховой нужно было провести ряд организационных и документально-оформительных мероприятий, которые отняли бы некоторое драгоценное время у Галины Васильевны, заставив ее перемещаться по кабинету и коридорам администрации ПКГО чуточку быстрее. Еще ей бы пришлось прочитать один федеральный закон и попробовать запомнить, что там написано. Увы, этого не случилось. Не царское это дело – читать законы и решать задачи. Главное, не замечать проблему, что наша Синдерелла, похоже, и делала.После ухода с поста начальника управления культуры, спорта и молодежной политики ПКГО Галина Монахова отправилась передавать свой бесценный управленческий опыт в музыкальную школу. Без нее так называемому Музею боевой славы присвоили иной статус, ему заменили название: теперь он обратился из Музея боевой славы и одновременно филиала Дома культуры «СРВ» в выставочный зал. Осталась одна загвоздка: монумент, установленный в честь погибшего экипажа подводной лодки Л-16, до сих пор не имеет хозяина. Администрация ПКГО на баланс его не приняла, и тратить средства на уход за ним противозаконно. По иронии судьбы госпоже Монаховой вернулась ее же проблема, только на ином круге бытия.Можно, конечно, не любить газету «Вести» и рвать ее на мелкие кусочки, поедая самые лакомые из них. Все это уже, наверное, проходила Галина Монахова. На некоторое время подобное деяние снимает стресс, но, увы, не более того. Впереди под ногами у повзрослевшей Синдереллы накиданы старые грабли, на которые она уже наступала. Это развалившиеся и полусгоревшие объекты культурного наследия на улицах Красинцев и Красноармейской. Один такой объект – дом № 12 на улице Красноармейской – она созерцает каждый день из окна своего кабинета. Еще два пустующих дома № 6 и 14 на этой же улице могут сгореть, т. к. там нашли себе приют местные бомжи. Если Галина Васильевна сегодня вздумает сказать, что сохранение историко-культурных традиций, их популяризация, патриотическое воспитание молодежи, создание комфортной городской среды, забота о привлекательности облика Петропавловска-Камчатского, где она является председателем городской думы, – не ее дело, значит, ей срочно нужно писать заявление об увольнении. Поэтому обещаем Вам Михаил Иванович, что будем внимательно следить за развитием событий в области охраны объектов культурного наследия ПКГО и стараться освещать проблемы, возникающие на этом пути.

Жительница ПКГО Тамара Сергеевна Б. спрашивает: «В местной прессе я много читала про кинофильм «Матильда». Знаю, что Русская православная церковь выступила против показа этого фильма. А кто выступает ЗА демонстрацию киноленты? Скажите, пожалуйста, так будут ли его показывать на Камчатке?»



Ответ Уважаемая Тамара Сергеевна, рады сообщить Вам, что фильм Алексея Учителя «Матильда» будет демонстрироваться на Камчатке в развлекательно-торговом комплексе «Пирамида» с 26 октября этого года. Действительно Русская православная церковь сделала многое, чтобы фильм не вышел в прокат. Самым активным бойцом с «Матильдой», я бы сказал, двигателем непрерывной борьбы стала депутат Государственной думы от Крыма Наталья Поклонская. Бывший прокурор республики Крым нашла в фильме сцены якобы порнографического свойства, хотя сам фильм она не смотрела. А также народная избранница решила, что фильм оскверняет память о бывшем российском императоре Николае II – страстотерпце, причисленном Русской православной церковью к лику святых.

В общем, страсти вокруг «Матильды» закипели не шуточные. На Камчатке прошло два «матильдовских» митинга. Один санкционированный городскими властями митинг состоялся 17 сентября, где участники высказались против скандального фильма. Число их было невелико – от 10 до 15 человек. В сторонке от митингующих стоял одинокий «оппозиционер» с плакатом: «Матильду в массы». Как мы уже рассказывали, главной изюминкой мероприятия можно считать место проведения самого пикета – площадь имени Феликса Эдмундовича Дзержинского в ПКГО, первого председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) – карающего меча Октябрьского переворота. Именно его подопечные в подвале Ипатьевского особняка в Екатеринбурге расстреляли царскую семью и их немногочисленную прислугу. В пятницу, 13 октября этого года, состоялся второй санкционированный городской администрацией митинг, на сей раз в поддержку «Матильды». Возле Дома культуры «Рыбаков» собрались около 70 человек. Среди них находилось чуть более десятка специально обученных людей из различных силовых ведомств, следивших за порядком. К тому же мероприятие собрало около 20 камчатских журналистов, которые тоже пришли с плакатами. Два плаката привлекли внимание: один своей претенциозностью «За права думающих!», а другой откровенной пошлостью «Найдите Поклонской мужика». Второй плакат, по мнению присутствующих, и победил в импровизированном конкурсе. Как раз права думающих никто не нарушал.

Министерство культуры Российской Федерации выдало прокатное удостоверение, т. е. разрешила фильм к просмотру на всей территории России. Более того, представители центральной исполнительной власти однозначно высказались в поддержку фильма. На Камчатке трем местным прокатчикам никто не угрожал и не собирался устраивать террористические акции в кинотеатрах. Архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий обратился с просьбой к кинопрокатчикам не показывать «Матильду» на Камчатке. С такой же просьбой он обратился к губернатору Камчатского края. Местная исполнительная власть, по сути, поддержала позицию центральной исполнительной власти и не стала чинить препятствия нашумевшему фильму. Газета провела опрос среди депутатов Городской думы ПКГО и Законодательного собрания Камчатского края – пойдут ли они в кино на «Матильду»? Алексей Кронов, депутат Городской думы ПКГО, Валерий Калашников, Евгений Ермоленко – депутаты Законодательного собрания Камчатского края ответили, что еще не определились с решением. Депутаты Городской думы ПКГО Андрей Воровский, Юрий Цыганков, Дарья Кадачигова, Андрей Борисенко, Павел Сайдачаков, а также депутаты Законодательного собрания Камчатского края Владимир Агеев, Анатолий Кирносенко сказали, что обязательно пойдут смотреть этот фильм. Причем не определившиеся объясняли свою позицию отнюдь не идеологией, а нехваткой времени и тем, что они вообще не ходят в кино. Полагаю, посмотреть кино отправится и депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский, т. к. он присутствовал на митинге в поддержку «Матильды». Редакция газеты «Вести» почти в полном составе тоже отправится на просмотр киноленты. Наша газета первой выступила против позиции Русской православной церкви в отношении «Матильды».

Теперь что касается пошлости. У нашей доморощенной камчатской оппозиции стала модной аргументация, которая не поднимается выше гениталий. К тому же они бесстрашно кидаются, выражаясь образно, на амбразуры, понимая, что из них давно уже никто не стреляет, и стрелять не будет. Зачем, спрашивается, митинговать, если уже была открыта продажа билетов на «Матильду»? На Камчатке единственный кинопрокатчик, который отказался демонстрировать фильм, – это развлекательный центр «Лимонад». Логичнее подвергнуть критике руководителя «Лимонада» и весь свой протестный пыл вылить на него. Через полтора месяца диск с фильмом «Матильда» можно будет купить в любом профильном киоске или бутике. Так за что боролись сторонники кинорассказа о любовной истории между цесаревичем Николаем и прима-балериной Матильдой? Не иначе пеннокипяченых старателей «За «Матильду» бес попутал. Все-таки митинговали они в пятницу 13-го числа…



Уважаемая Тамара Сергеевна, рады сообщить Вам, что фильм Алексея Учителя «Матильда» будет демонстрироваться на Камчатке в развлекательно-торговом комплексе «Пирамида» с 26 октября этого года. Действительно Русская православная церковь сделала многое, чтобы фильм не вышел в прокат. Самым активным бойцом с «Матильдой», я бы сказал, двигателем непрерывной борьбы стала депутат Государственной думы от Крыма Наталья Поклонская. Бывший прокурор республики Крым нашла в фильме сцены якобы порнографического свойства, хотя сам фильм она не смотрела. А также народная избранница решила, что фильм оскверняет память о бывшем российском императоре Николае II – страстотерпце, причисленном Русской православной церковью к лику святых.В общем, страсти вокруг «Матильды» закипели не шуточные. На Камчатке прошло два «матильдовских» митинга. Один санкционированный городскими властями митинг состоялся 17 сентября, где участники высказались против скандального фильма. Число их было невелико – от 10 до 15 человек. В сторонке от митингующих стоял одинокий «оппозиционер» с плакатом: «Матильду в массы». Как мы уже рассказывали, главной изюминкой мероприятия можно считать место проведения самого пикета – площадь имени Феликса Эдмундовича Дзержинского в ПКГО, первого председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) – карающего меча Октябрьского переворота. Именно его подопечные в подвале Ипатьевского особняка в Екатеринбурге расстреляли царскую семью и их немногочисленную прислугу. В пятницу, 13 октября этого года, состоялся второй санкционированный городской администрацией митинг, на сей раз в поддержку «Матильды». Возле Дома культуры «Рыбаков» собрались около 70 человек. Среди них находилось чуть более десятка специально обученных людей из различных силовых ведомств, следивших за порядком. К тому же мероприятие собрало около 20 камчатских журналистов, которые тоже пришли с плакатами. Два плаката привлекли внимание: один своей претенциозностью «За права думающих!», а другой откровенной пошлостью «Найдите Поклонской мужика». Второй плакат, по мнению присутствующих, и победил в импровизированном конкурсе. Как раз права думающих никто не нарушал.Министерство культуры Российской Федерации выдало прокатное удостоверение, т. е. разрешила фильм к просмотру на всей территории России. Более того, представители центральной исполнительной власти однозначно высказались в поддержку фильма. На Камчатке трем местным прокатчикам никто не угрожал и не собирался устраивать террористические акции в кинотеатрах. Архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий обратился с просьбой к кинопрокатчикам не показывать «Матильду» на Камчатке. С такой же просьбой он обратился к губернатору Камчатского края. Местная исполнительная власть, по сути, поддержала позицию центральной исполнительной власти и не стала чинить препятствия нашумевшему фильму. Газета провела опрос среди депутатов Городской думы ПКГО и Законодательного собрания Камчатского края – пойдут ли они в кино на «Матильду»? Алексей Кронов, депутат Городской думы ПКГО, Валерий Калашников, Евгений Ермоленко – депутаты Законодательного собрания Камчатского края ответили, что еще не определились с решением. Депутаты Городской думы ПКГО Андрей Воровский, Юрий Цыганков, Дарья Кадачигова, Андрей Борисенко, Павел Сайдачаков, а также депутаты Законодательного собрания Камчатского края Владимир Агеев, Анатолий Кирносенко сказали, что обязательно пойдут смотреть этот фильм. Причем не определившиеся объясняли свою позицию отнюдь не идеологией, а нехваткой времени и тем, что они вообще не ходят в кино. Полагаю, посмотреть кино отправится и депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский, т. к. он присутствовал на митинге в поддержку «Матильды». Редакция газеты «Вести» почти в полном составе тоже отправится на просмотр киноленты. Наша газета первой выступила против позиции Русской православной церкви в отношении «Матильды».Теперь что касается пошлости. У нашей доморощенной камчатской оппозиции стала модной аргументация, которая не поднимается выше гениталий. К тому же они бесстрашно кидаются, выражаясь образно, на амбразуры, понимая, что из них давно уже никто не стреляет, и стрелять не будет. Зачем, спрашивается, митинговать, если уже была открыта продажа билетов на «Матильду»? На Камчатке единственный кинопрокатчик, который отказался демонстрировать фильм, – это развлекательный центр «Лимонад». Логичнее подвергнуть критике руководителя «Лимонада» и весь свой протестный пыл вылить на него. Через полтора месяца диск с фильмом «Матильда» можно будет купить в любом профильном киоске или бутике. Так за что боролись сторонники кинорассказа о любовной истории между цесаревичем Николаем и прима-балериной Матильдой? Не иначе пеннокипяченых старателей «За «Матильду» бес попутал. Все-таки митинговали они в пятницу 13-го числа…

На вопросы отвечал

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ