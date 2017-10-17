С ПРОГУЛКИ В РЕАНИМАЦИЮ

17 Октября 2017



Воспитательницу, оставившую детей без присмотра, будут судить



В Петропавловске завершено расследование уголовного дела по обвинению воспитательницы детского сада № 50 «Звездочка», расположенного на улице Звездной в краевой столице. Во время прогулки она оставила часть группы без присмотра. В это время один из малышей, катаясь с горки, получил тяжелые травмы.

Женщину обвиняют по второй части статьи 118 Уголовного кодекса РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок до одного года с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ранее, сразу же после инцидента, педагога уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Ее уволили из детсада.

Дмитрий ЧЕРНОВ

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Никакого надзора 16 июня нынешнего года во время утренней прогулки второй младшей группы, где занимаются малыши от трех до четырех лет, увы, не было. Более того, они вообще остались на детской площадки во время прогулки одни. Воспитательница повела часть детей, уже пробывших положенное время на свежем воздухе, обратно в игровую комнату на попечение помощницы, в то время как остальные дошкольники находились без присмотра.В это время трехлетний мальчик забрался на детскую горку и решил скатиться с нее, не обратив внимания на привязанную с двух сторон к поручням атласную ленту. «Ребенок зацепился передней поверхностью шеи за ленту и, будучи не способным, в силу малолетнего возраста, самостоятельно освободиться, под весом собственного тела повис на наклонной поверхности горки, в результате чего произошло сдавливание мягких тканей передней и боковых поверхностей шеи мальчика», – говорится в материалах следствия. Иначе говоря, малыш едва не задушил сам себя и потерял сознание.В тяжелом состоянии пострадавшего воспитанника госпитализировали в реанимационное отделение Камчатской краевой детской больницы. Двое суток он находился в состоянии медикаментозной или, как ее еще называют, искусственной комы. Ее применяют в подобных случаях, чтобы защитить организм от нарушений, которые негативно влияют на деятельность коры головного мозга. Врачи говорят, что существовала реальная угроза жизни малыша, но его, к счастью, удалось спасти. Сейчас он полностью поправился и снова посещает тот же детский сад № 50.Вначале уголовное дело по факту случившегося было возбуждено по второй части статьи 238 Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальная санкция по ней – шесть лет лишения свободы. Однако в ходе следствия обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью.Безусловно, педагог, оставившая трехлетних детей на улице совсем одних, заслуживает наказания. Сама она объяснила свой поступок тем, что одни дети переодеваются для прогулки быстрее других, и когда последние малыши только выходят на детскую площадку, первым уже пора возвращаться обратно. Поэтому воспитательница и отправилась с нагулявшимися детьми в группу, в то время как остальные оказались предоставлены сами себе. Но то, каким образом на предназначенной для малышей горке оказалась привязана опасная для их жизни лента, не укладывается в голове.В следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю выяснили, что натянула ее коллега обвиняемой, работавшая с этой же группой накануне в другую смену. Сделала она это для того, чтобы дети не катались с горки, которую педагог сочла травмоопасной. Руководство об этом ни она, ни ее сменщица, которую ждет суд, почему-то не известили. Но в три или четыре года малыши еще не в состоянии осознать угрозу, несмотря на запрет взрослых, о котором они запросто могут быстро забыть.В этом возрасте у детей вообще не развито чувство опасности и смерти, говорят психологи. Даже если много раз повторять малышу, например, что плита горячая и можно обжечься, он, вероятно, все равно захочет проверить на самом ли деле это так. Именно поэтому одной из основных обязанностей воспитателя дошкольного образовательного учреждения, в соответствии с должностной инструкцией, является «осуществление тщательного присмотра за вверенными детьми в помещениях и на детских прогулочных площадках».По словам Елены Образцовой, злополучная горка на самом деле никогда травмоопасной не являлась. Она была установлена на площадке, где гуляют воспитанники второй младшей группы, в 2009 году, неоднократно проверялась и, как утверждает заведующая детсадом, не представляла никакой угрозы для малышей. Во всяком случае ни до, ни после 16 июня никаких, даже самых незначительных происшествий на ней не случалось.Не исключаем, что до 15 июня, когда горку перегородили, это действительно было так. Но с того момента, как на сооружении появилась лента, привязанная как раз на уровне горла съезжающего с нее трехлетнего ребенка, сооружение, безусловно, стало опасным. Даже если сразу две нерадивые воспитательницы почему-то решили скрыть это от руководства, заметить препятствие на горке должна была сама Елена Образцова во время ежедневного обхода территории детского сада. Именно она обязана была принять меры к тому, чтобы либо сделать опасную конструкцию вообще недоступной для воспитанников, либо привести ее в порядок, чтобы дети могли безопасно пользоваться горкой. Поэтому ее скорое восстановление в должности выглядит по меньшей мере странным.Если об опасности детской горки на прогулочной площадке не доложила руководству одна воспитательница, это может оказаться случайностью. Но если и ее сменщица, соглашаясь с тем, что горка опасна, и не пуская туда детей, тоже молчит, то это уже закономерность. В данном случае можно говорить о не выстроенной системе оповещения заведующей о ситуациях, которые потенциально могут привести к чрезвычайным происшествиям.В статье 32 Федерального закона «Об образовании» сказано: «Образовательные учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса». А статья 51 того же закона уточняет: весь груз ответственности несут должностные лица. В детском саду это заведующая и воспитатели. В свою очередь должностная инструкция заведующей устанавливает, что она отвечает за жизнь и здоровье детей, организацию питания и санитарно-гигиеническое состояние учреждения.На случай, когда воспитатель надолго отлучается, с детьми может остаться нянечка, но она ответственности за жизнь и здоровье подопечных не несет. Заведующей подается записка, в которой оговаривается время отсутствия воспитателя. В этот период ответственность несет лично директор. Если такой записки нет, то за ЧП отвечать будут и воспитатель, и заведующая.Возможно, педагоги, вместо того, чтобы пристально следить за маленькими подопечными, просто не разрешали им кататься с горки исключительно ради собственного спокойствия, чтобы, к примеру, не отвлекаться от переписки по мобильному телефону. В этом случае, на наш взгляд, руководству дошкольного учреждения следовало бы поставить вопрос об их профессиональной пригодности.Вообще, исходя из такой логики, травмоопасным можно назвать любое сооружение на игровой площадке в детском саду. Если не следить за детьми, упасть они могут и с качелей, и с карусели, и со шведской стенки. Может, и их надо загородить от воспитанников высокими заборами по принципу «как бы чего не вышло»? Но если воспитатель не соблюдает свою должностную инструкцию, оставляет трехлетних детей на площадке одних, отвлекается на посторонние вещи, вместо того, чтобы смотреть за ними, беда обязательно случится.Около 11 часов утра12 августа прошлого года с территории детского сада № 47, что на улице Рябиковской, во время утренней прогулки через открытую калитку ушел трехлетний мальчик и отправился бродить по улицам города. При этом работники детского дошкольного учреждения, гулявшие с детьми, вовсе не заметили пропажи одного из воспитанников. Одинокого ребенка случайно нашел идущий на службу полицейский, в полутора километрах от детсада возле проезжей части на улице Красная Сопка.Выяснив данные мальчика, страж порядка разослал через мобильное приложение информацию о нем и фотографию с просьбой откликнуться людей, что-либо знающих о ребенке и его родителях. Только после этого воспитатели обнаружили пропажу малыша. В ходе проверки, проведенной следственным отделом по Петропавловску-Камчатскому, выяснилось, что это далеко не первый такой случай в 47-м детском саду. К уголовной ответственности, впрочем, тогда никого привлекать не стали, поскольку с мальчиком, к счастью, ничего не случилось.Аналогичная история приключилась 17 августа нынешнего года в детском саду № 2 на улице Ларина. Сообщение о том, что с прогулки не вернулись пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка, поступило в полицию в 12:30. На место выехали полицейские, в том числе кинолог с собакой. Детей обнаружила инспектор по делам несовершеннолетних примерно через час. Малыши шли через микрорайон в сторону второго кольца Северо-Востока. Чем были заняты и куда смотрели в обоих случаях педагоги, обязанные, повторим, не спускать глаз с воспитанников, остается только догадываться.Травмы во время прогулок петропавловские дошкольники тоже получают не впервые. В детском саду № 48 на улице Горького 7 апреля нынешнего года трехлетняя девочка зацепилась ногой за металлическую конструкцию, обрамляющую ступени крыльца, и упала, ударившись о ступени лицом. Рану пришлось зашивать в больнице.В ходе проверки, проведенной с привлечением специалистов Центра гигиены и эпидемиологии, было установлено, что твердое бетонное покрытие крыльца на входе в здание детского сада разрушается, а металлическая конструкция, обрамляющая края ступеней, плотно не прилегает к бетону, образуя зазор. Это является грубым нарушением санитарных правил и требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Но почему-то руководителям и работникам 48-го детсада потребовалось ждать несчастного случая, чтобы привести опасное крыльцо в порядок.Как это обычно бывает, после ЧП в детском саду№ 50 муниципальные чиновники из управления образования администрации ПКГО лично отправились проверять безопасность горок, качелей и каруселей во всех городских детских садах. Три выездных бригады в течение двух дней осмотрели прогулочные площадки в 47 дошкольных учреждениях Петропавловска. Итогом обследования стало заключение, в котором перечислены замечания и установлены сроки их устранения.«Члены комиссии представили мне акт примерно на сто страниц», – заявила тогда заместитель начальника управления образования мэрии Татьяна Манойлова. После ревизии состоялось совещание с руководителями местных дошкольных учреждений, на котором обсуждались вопросы безопасности игрового оборудования, расположенного на территории детских садов.В соответствии с письмом Минобразования РФот 22 июня 2000 года «Об осуществлении контрольных функций органов уп-равления образованием» и Федеральным законом№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед началом каждого учебного года каждое дошкольное учреждение не позднее25 августа должно пройти проверку готовности, по итогам которой подписывается соответствующий акт. Он заверяется всеми членами приемной комиссии, в состав которой входят представители муниципального органа управления образованием, санитарно-эпидемиологического надзора, пожарного надзора, энергонадзора, органа управления охраной труда, общественного питания и хозяйственно-эксплуатационной службы.Но в течение учебного года следить, в том числе и за исправностью игровых конструкций на детских площадках, должны воспитатели и заведующая детским садом. Поэтому, как минимум, странно, что Елена Образцова, по сути, вообще не понесла никакого наказания.Помимо прочего, этот случай, безусловно, стал поводом поднять тему о низких зарплатах воспитателей в дошкольных учреждениях и очень низких – младшего персонала: нянечек, поваров и сторожей. Трудно найти желающих работать за такие деньги. От этого страдает качество кадров в муниципальных детских садах. Очередей из толковых педагогов, желающих там работать, не наблюдается, и каждый воспитатель – какой бы он ни был – является настоящей ценностью для дошкольного учреждения.Вдумайтесь: мы легко доверяем жизнь и здоровье своих, порой совсем маленьких, детей людям, которые едва зарабатывают прожиточный минимум. За такие деньги мы хотим получить замечательных профессионалов, мастеров педагогического дела?