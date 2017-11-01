ОДНАЖДЫ...

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31 Октября 2017

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и грустными, простыми и сложными, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

 

Однажды на отдыхе

Я была рождена, чтобы танцевать. Мама рассказывала, как в детстве я начинала прыгать даже под стук ножа по разделочной доске. Любые звуки навевали в моей голове ритм. Когда я стала старше, мама записывала меня во все танцевальные кружки, которые существовали в нашем маленьком городке. Там мне быстро становилось скучно. Педагоги попадались, что называется, без огонька, танцы казались неинтересными, костюмы для выступлений пахли нафталином. Я мечтала о ярких выступлениях, эмоциях, бьющих через край, но в нашем сером доме культуры, с такими же серыми унылыми педагогами моим мечтам не было суждено исполниться. Танцпол дискотеки – это было единственное место, которое приводило меня в восторг. Именно там я танцевала как хотела и была в центре всеобщего внимания. Музыка всегда оставалась в моих ощущениях на первом месте, но сделать ее своей профессией я так и не решилась. Практичный подход к своей судьбе вынудил меня стать юристом, но до сих пор везде, где играет музыка, я танцую. Мой муж всегда знал эту особенность и безумно радовался, когда восточные танцы я дарила только ему одному.

Как человек, влюбленный в сцену, я всегда нуждалась в массовом восхищении. Поэтому когда мы отдыхали в кафе, где звучала музыка, мне разрешалось покорять танцами всех вокруг. Эту прекрасную традицию мы привезли в Крым, где отдыхали в этом году. Дневные часы наша семья проводила на пляже, а по вечерам мы красиво одевались и шли в какой-нибудь ресторан. Однажды вечером мы пришли в вечернее заведение с татарской кухней и восточными танцами. Диванчики, подушечки, кованые светильники, вместо стен легкая ткань, ритмы Востока – напоминали волшебную восточную шкатулку. Приветливые официантки быстро выполнили заказ и с натянутой улыбкой предупредили, что нам бесконечно повезло, именно в сегодняшний вечер планировалось выступление известной танцовщицы. Легкий ветерок доносил аромат моря, последние лучики уходящего солнышка разукрасили его в сказочные тона, мы держали друг друга за руки и чувствовали себя очень счастливыми. Вдруг музыка перестала играть. Из глубины зала появилась та самая известная танцовщица. На ней был шикарный костюм бирюзового цвета для танца живота. Длинные густые черные волосы были небрежно разбросаны по плечам. Чересчур смело оголенное загорелое тело, аромат сандалового масла в ручных лампадках, яркий макияж – все это выглядело эффектно и эротично. Громко заиграла музыка, и Азиза (так назвал эту восточную соблазнительницу ведущий вечера) закружилась в танце. Мой муж немного сморщил нос (он всегда делает так, когда ему что-то не нравится, правда, он думает, что этого никто не видит). Я осуждающе посмотрела на него и потребовала более внимательно отнестись к творчеству этой девушки. Как человек щедрый, он не стал спорить, а просто оставил деньги на краю нашего стола для поощрения выступления. Танцовщица была очень рада такому вниманию (как оказалось, отдыхающие Крыма перестали так гусарить). Несколько следующих танцев она подарила только моему мужу. Между выступлениями она переодевалась. И каждый костюм был шикарней предыдущего. На четвертый танец она подошла ко мне и тихонько предложила станцевать вместе. Муж даже заулыбался и шепнул, провожая на танец: «Азиза не на ту напала». Танцовщица самонадеянно провела меня на импровизированную сцену. Во всех ее взглядах, жестах просматривалась уверенность в том, что сейчас я провалюсь, и щедрый мужчина будет в восторге только от нее… Почувствовав этот коварный план, я разулась и наш случайный танцевальный спор на «лучшую танцовщицу вечера» начался. Первая композиция была легкой, я справилась без труда, чем, конечно, разозлила Азизу. Она подала еле заметный сигнал диджею, и тот стал резко менять музыку, а танцовщица – стиль. Музыку я слышала сердцем и без труда избегала любых хитроумных ловушек соперницы. Снисходительная улыбка давно уже слетела с губ чаровницы, но она не унималась и снова пыталась меня перетанцевать. Ее безуспешные попытки меня так разозлили, что я решила спуститься в зал, где к тому времени находилось уже довольно много посетителей. Гости встретили меня на УРА. У стойки бара мне аплодировали все официанты, вышел даже шеф-повар. Это был триумф. Я так увлеклась танцем, что не заметила, как Азиза подошла ко мне со спины. Обернувшись к ней, я спросила: «Ну как?» На меня смотрели черные, наполненные ядом глаза. Она вплотную приблизилась ко мне и зашипела: «УЙДИ!» С легкими восточными движениями я обошла ее вокруг и по окончанию музыки решила удалиться. Но гвалт аплодисментов не позволил мне сделать это сразу. Искупавшись в овациях, когда гости ресторана окончательно утихли, я вернулась за столик, где меня ждали страстные поцелуи моего главного поклонника. Мужу я рассказала про эту деликатную ситуацию, мы оба посмеялись. Азиза в тот вечер больше не танцевала. Вдруг нам принесли комплимент от шеф-повара и несколько видов божественных напитков, в качестве дара. От официанта мы узнали, что Азиза давно требовала прибавки к жалованию, считая себя очень талантливой, правда, всегда вела себя вызывающе надменно по отношению ко всем, кто работал в ресторане, даже к директорше (поэтому она не шла на уступки), а остальные ее, мягко говоря, «не любили». Азиза утверждала, что замены у нее в принципе не может быть. Вдруг обычная девушка из зала утерла ей нос. Было безумно приятно слышать эти сладкие речи. Мне даже предложили подменить на две недели Азизу, но я отказалась. Через несколько дней, проходя мимо нашего ресторанчика, мы узнали, что Азиза уволилась. С балкона второго этажа официанты и повара меня благодарили за это освобождение. Вот так один вечер стал спасением для целого коллектива, а для меня подарком. В следующем году обязательно заглянем в нашу восточную шкатулку, вдруг снова понадобится помощь…

 

Однажды на работе

У нас на работе за опоздания вычитают кругленную сумму из заработной платы. Все это знали и страшно боялись опоздать. От работы я живу далеко, поэтому стараюсь всегда заранее выйти из дома. Полгода назад я так торопился, что даже не почувствовал боли, когда зимой, поскользнувшись, упал, спеша на работу. Невыносимая боль в руке заставила меня обратиться в травмпункт. Врачи констатировали у меня перелом руки без смещения костей. Даже со сломанной рукой я ходил на работу и старался показать руководству, что моя работоспособность не нарушена (ипотека делает чудеса!). На прошлой неделе ко мне подошел начальник отдела кадров с каменным лицом и сказала: «Собирайся, тебя уволили. Зайди к шефу и ознакомься с приказом», и быстро удалилась. От обиды я даже задохнулся. Сижу и думаю: «За что? Что делать дальше? Куда идти? Как платить ипотеку?» Потом собрался с духом и пошел к шефу выяснять причину такого поворота событий. Набрав в легкие побольше воздуха, открыл дверь. А там полный кабинет коллег, шары, шампанское и крик хором «С повышением!!!» Оказалось, руководитель давно наблюдал за моими стараниями и принял решение перевести меня на более высокую должность с приличным окладом и своим собственным кабинетом. В этот день обижаться на плохое чувство юмора моего шефа я не стал.

 

Однажды в детском доме

В нашей семье было трое детей, но так сложилось, что моего брата рано не стало. Эта была страшная трагедия для нас и тех, кому посчастливилось знать моего светлого братика. Рана после потери долго не зарастала. Каждый из нашей семьи по-разному справлялся с этой болью. Мама захотела родить еще одного ребенка. Но возраст и состояние здоровья, особенно израненного сердца не позволили ей это сделать. Отец во всем винил мать. Старший брат, находясь в отпуске, занимался решением исключительно своих семейных проблем. Так что я оказалась предоставлена самой себе. Мы все жили в одном доме, который помнил черные шали на зеркалах. Дни тянулись серой, медленной чередой. Через три недели сокрушающей тоски мы собрались за одним столом и приняли решение, что пора приходить в себя. Отец сообщил, что улетает в командировку за хорошими заработками, мама сказала, что начнет поиски работы, у брата отпуск подходил к концу, мне нужно было поступать в университет для получения высшего образования. Мы все старались жить дальше. Спустя совсем немного времени маме предложили работу в детском доме семейного типа. Это значит, если в семьях, у которых нет родителей или их лишили родительских прав, было несколько детей, их направляли именно в такие детские дома, чтобы не разлучать. Маме очень понравилось это предложение. Желание почти исполнилось, вокруг будут новые дети, которым нужна ласка и родительские хлопоты. На работу мама вышла на следующий день.

Детей в маминой группе было 21 человек. В возрасте от 8 до 16 лет. Обязанности были у мамы вроде бы простые по инструкции, но страшно утомительные по содержанию. По смыслу она должна была для чужих детей стать мамой. А это значит, проверять выполнение домашнего задания, контролировать мир и покой в этом разновозрастном доме. Прошло совсем немного времени, и свою новую воспитательницу дети действительно стали называть МАМА. Однажды в выходной день мы гуляли по городу, как вдруг я услышала крики: «Мама, мама!» – оборачиваюсь, а на нас бежит толпа детей. Они догнали нас, обняли ее, меня даже как-то оттеснили, и каждый старался ей что-то рассказать о чем-то своем. Мама улыбалась, целовала их, и я видела, что эти чужие дети ее немного исцеляют. Правда, светлых и приятных моментов в этой работе было только наполовину. Дети, которым уже исполнилось 14 лет, подкидывали проблем. Тайком они начинали курить, употреблять спиртные напитки, сбегать с уроков, некоторые начинали воровать. Но и с ними мама старалась быть нежной и ласковой. Она была увлечена этой новой ролью в своей жизни. Мы стали редко видеться. Рано утром она торопилась, чтобы до ухода детей в образовательные учреждения поцеловать и пожелать им хорошего дня. Нередко бывало, что она до глубокого вечера моталась с представителями правоохранительных органов по притонам в поисках загулявших детишек. Я видела, как ей было нелегко, и просила подумать о другой работе. На все мои предложения она отвечала шуткой. При этом мама всегда говорила: «Как же они без меня?» Она, зная историю трагедий каждого ребенка, жалела детей и старалась подарить им тепло своего большого сердца. Иногда мне казалась, что их она любит больше чем меня. Понимая мою ревность, мама говорила, что я уже взрослая, а им еще расти и расти. Пусть они хотя бы сейчас недолго поживут в заботе и любви.

Так прошел целый год. Одна из девочек очень хотела увидеться со своей родной мамой и очень просила найти ее адрес. В документах о девочке было сказано, что ее родители сильно пили, в порыве гнева мать убила отца и села в тюрьму. Когда девочке исполнилось 15 лет, ее мать выпустили из тюрьмы, но забрать из детдома своего ребенка она не захотела. Моя мама это знала, но никак не могла подобрать слова, чтобы сказать девочке об этом. Ребенок же, узнав, что ее мать на свободе, решила увидеться с ней и попросила помощи у директора детского дома. Мама была категорически против этой встречи. Она понимала, что визит к непутевой матери будет губителен для еще неокрепшей души ребенка. На что директор утверждала: «Пускай посмотрит на свою мать и перестанет страдать от любви к ней!» Эти методы мама назвала чудовищными, за что была осуждена половиной коллектива. Встреча состоялась. Но мать девочки была настолько пьяна, что не узнала свою дочь. Она попросила денег на выпивку и после отказа молча ушла в свой обветшалый дом. После этого визита девочку словно подменили. Из открытого, жизнерадостного ребенка она превратилась в замкнутого, раздражительного и агрессивного подростка. Перестала ходить на занятия, бросила курсы кройки и шитья, стала курить, покрасила волосы в жуткий цвет, связалась с плохой компанией. Мама знала, что девочке очень больно, и старалась помочь ей, уделяя больше внимания, чем другим воспитанникам. В ответ девочка еще больше грубила и уклонялась от разговоров. И вот однажды она не пришла на ужин. За опоздание детям полагалось наказание в виде запрета выходить за территорию детдома в течение двух недель. Если ребенок не появлялся до 22:00, воспитатель обязан был организовать поиски ребенка. Мама вызвала милицию и поехала по привычному для нее маршруту. Воспитанницу нашли в одном из притонов. Увидев маму, она бросилась ей на шею и в слезах закричала, что ее изнасиловали. Потерпевшую отправили на медэкспертизу, в отношении мамы провели служебное расследование. После экспертизы и долгих допросов якобы участников преступления выяснилось, что девочка соврала, чтобы избежать наказания. Но для директора детского дома это было уже не важно. Она пригласила маму в кабинет, долго и нудно говорила, что этим детям не нужна забота и любовь, потому что неблагодарней людей просто не бывает, нужно быть строже, жестче и предложила ей уволиться по собственному желанию. В противном случае директор пригрозила увольнением по нехорошей статье. В тот же день мама написала заявление на увольнение. Дети плакали, когда провожали теперь уже свою маму, плакала даже та якобы изнасилованная девочка и все время просила прощения. Но приказ был уже подписан…

Конечно, мама сильно переживала, но у нее было очень большое и доброе сердце. Главное, она знала, что с девочкой в ту ночь не случилось несчастье. Она говорила, лучше быть несправедливо наказанной, чем жить с мыслью о том, что она не смогла уберечь ребенка от беды. В скором времени маму пригласили работать в дом творчества. Она поставила лишь одно условие, чтобы помимо обычных детей ей разрешили заниматься прикладным творчеством с детьми из детского дома. Директор дома творчества знала мамину историю и не стала возражать. Я же мучила ее вопросами: «Зачем после того что случилось, после всех слез, которые ты выплакала, после бесконечных походов в детскую комнату милиции ты снова решила нести этот крест?» Мама улыбнулась и сказала, что все равно всех их очень любит и не может поступить иначе. Она снова стала жить их интересами и заботиться в силу своих возможностей. Вскоре пришло известие, что директора детского дома со скандалом уволили. Новый директор предложил маме вернуться. Она отказалась. У нее начало сдавать сердце, слишком много детской боли мама приняла на себя.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."