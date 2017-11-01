МАГИСТРАЛЬ РАЗДОРА

31 Октября 2017



Законно ли жители Северо-Востока протестуют против дороги на проспекте Таранца

Проект строительства дороги на проспекте Таранца в микрорайоне Северо-Восток будет обсуждаться и дорабатываться членами рабочей группы, созданной при городской администрации, – сообщает пресс-служба муниципалитета. Магистраль районного значения с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями давно должна была стать продолжением проспекта и соединить микрорайоны Горизонт-Север и Северо-Восток.

Трасса предусмотрена планом развития дорожной сети Петропавловска. Проект уже прошел государственную экспертизу в ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации» и получил положительное заключение. Он полностью соответствует всем требованиям российского законодательства. Вместе с тем группа горожан – в основном это те, кто живет в частных домах на улице Ларина – просит внести в проект существенные изменения и, вместо магистральной развязки, построить двухполосную дорогу. Глава городского округа Виталий Иваненко предложил депутатам городской думы войти в состав рабочей группы, которая детально изучит все предложения.

«Такие вопросы вряд ли могут быть решены в каком-то эмоциональном или политическом поле. Считаю, что к работе должны быть привлечены профессиональные сообщества, и должен быть достигнут определенный баланс интересов как для микрорайона, так и для всего города в целом. Будет создан рабочий орган, в который войдут как депутаты городской думы, так и представители общественности. Уверен, у нас сложится нормальный диалог, результатом которого станут взаимоприемлемые решения», – сказал Виталий Иваненко.

Проблемы со строительством дороги, предусмотренной последней редакцией генерального плана краевого центра, начались после состоявшихся в здании администрации ПКГО 15 сентября общественных слушаний. Пожалуй, впервые за последние насколько лет подобное мероприятие проходило в столь бурной дискуссии, и завершилось тем, что муниципальный проект был отклонен.

Мнения представителей городской власти и жителей прилегающих к будущей магистрали коттеджей категорически разошлись. Члены инициативной группы из числа владельцев земельных участков на улице Ларина под руководством предпринимателя Виктора Бадражана категорически возражали против того, что прямо у них под окнами будет четырехполосная дорога. Максимальная уступка, на которую они готовы были пойти, это согласование двухполосной трассы, которая не затронула бы их землю. Представители городской администрации, в свою очередь, настаивали, чтобы все было по максимуму.

Возможно, двум противоборствующим сторонам и удалось бы найти компромисс, но тут вмешался тогда еще начальник МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» (УКСиР) Андрей Романчук. В ответ на предложение учесть мнение жителей он вопросил: «А основания какие?» И сразу же пояснил свою точку зрения: «Если мы будем слушать мнение каждого, у нас дорог вообще не будет». Этот ляп, видимо, и поставил точку в споре. Хорошо организованные обладатели участков, по которым должна пройти автотрасса, почувствовали себя оскорбленными, но, оказавшись в большинстве, торпедировали проект.

Итоговое решение гласит: «Собрание участников публичных слушаний решило принять проект заключения, предусматривающий отклонение проекта планировки и межевания территории… в связи с несоответствием этих проектов интересам населения жилого района Северо-Восток, нарушением прав и законных интересов указанного населения на благоприятную окружающую среду».

Удастся ли теперь депутатам и жителям коттеджей договориться в рамках созданной при муниципалитете рабочей группы, совершенно неясно. Но пока соглашение не будет достигнуто, строительство магистрали, которая могла бы значительно разгрузить трафик и избавить Северо-Восток от перманентных автомобильных заторов, будет заморожено.

На наш взгляд, администрация ПКГО, затевая публичные слушания по данному проекту, сама себе создала проблему, которую теперь придется долго и мучительно решать. Дело в том, что ширина земельного участка, выделенного под строительство магистрали, составляет 44 метра. Это значит, что, если четырехполосная дорога все-таки будет построена, владельцам коттеджей, вложившим в свое время немалые деньги в покупку земли и в постройку жилья, придется выходить из своих домов прямо на проезжую часть. С этим они, очевидно, не согласятся никогда.

Но магистраль на данном земельном участке была предусмотрена в соответствии с корректировкой генерального плана Петропавловска, которая была утверждена в 2009 году, и тогда же прошла процедуру общественных слушаний. Фактически это был новый генеральный план, крайне необходимый городу, поскольку без этого документа в камчатской столице вообще ничего нельзя было строить. Возражений у горожан перспективы развития краевого центра не вызвали, и генплан был одобрен. Зададим руководителям УКСиР вопрос: если проект магистрали, продолжавшей проспект Таранца до микрорайона Горизонт-Север, уже был согласован с общественностью в рамках генплана, зачем нужно было делать это повторно?

Вообще-то история петропавловских генеральных планов требует отдельного рассказа. Первый из них, почти уже забытый сегодня, появился еще в январе 1939 года. Тогда между горкомхозом Петропавловска и принадлежащим Народному комиссариату коммунального хозяйства СССР ленинградским институтом «Гипрогор» был заключен договор: город заказал институту разработку генеральной схемы планирования. Она получилась весьма амбициозной. Предусматривалось масштабное возведение новых предприятий и учебных заведений. Результатом должно было стать увеличение населения города до 350 тысяч человек. Но Великая Отечественная война помешала реализовать эти планы.

Новый генплан, который в официальной истории Петропавловска считается первым, появился только в 1963 году. Он был разработан ленинградским институтом «Ленгипрогор». Был разработан проект центра города, где было определено место главной площади тогда еще областного центра, выполненной по данному проекту. В соответствии с этим планом в 1970–1980 годах были построены новые крупные жилые массивы вдоль Северо-Восточного шоссе. В это время в городе и стали формироваться крупные жилые массивы крупнопанельных домов: Горизонт, Горизонт-Север, Горизонт-Юг, Зазеркальный. В этот период население города достигло 215 тысяч человек.

В 1987 году «Ленгипрогор» разработал новый генеральный план Петропавловска. Население города в этот период составляло 235 тысяч человек, причем к 2010 году предусматривался рост его численности до 330 тысяч жителей. Уже в 1992 году население города достигло 272,6 тысячи человек. Принципиальными положениями этого плана являлись формирование зоны общегородского и исторического центров, а также охраняемых и восстанавливаемых ландшафтов.

Впоследствии, уже после развала СССР, этот генплан неоднократно корректировался, причем всякий раз вносимые изменения представляли собой, по сути, новый генплан краевой столицы. Таким образом, фактически за всю историю нашего города было разработано восемь генеральных планов. В соответствии с последним из них – образца 2009 года – Петропавловск и развивается в настоящее время. Если возглавлявший до недавнего времени УКСиР господин Романчук знал об этом, то с чего вдруг магистраль по проспекту Таранца понадобилось повторно выносить на публичные слушания? Если не знал, то как вообще он мог несколько лет возглавлять управление капстроительства?

Но вернемся на улицу Ларина, где расположены участки и коттеджи, жителей которых раздражает проект будущей автотрассы. Дома к северу от будущего продолжения проспекта Таранца строились в 2005–2010 годах. То есть в период, когда городскую землю раздавали направо и налево, невзирая ни на какие планировки, межевания и градостроительные планы. Как же тогда попал проект автотрассы на территорию, уже занятую жилой застройкой? Ответ прост: коттеджи там стоят совсем не на тех участках, которые когда-то были получены, оплачены и официально зарегистрированы жильцами.

Еще в феврале нынешнего года комиссия контрольного управления администрации ПКГО провела обследование территории, прилегающей к спроектированной и утвержденной экспертами магистрали, о чем был составлен соответствующий акт. Удивительно, но факт: как минимум семь участков, вылезающих на будущую дорогу – это результат обыкновенного самозахвата земли.

Как правило, это выглядело следующим образом. Во второй половине нулевых годов люди, которые могли себе это позволить, с разрешения мэрии выкупали в собственность земельный участок под индивидуальную жилую застройку. Но, поскольку тогда на этом месте был пустырь, помимо законно выделенной земли, прихватывали себе еще десяток-другой соток, которые и огораживали заборами. При этом в Едином государственном реестре прав оформлялась только законная земля, а дома зачастую строились там, где удобнее, то есть на незаконно присвоенных сотках.

Например, участок по улице Ларина площадью 579 квадратных метров гражданин Б. купил и зарегистрировал по всем правилам. Но фактически он занимает 767,3 квадратных метра земли. То есть 188,3 квадратных метра он попросту присвоил. Так же поступила и гражданка П., у которой оказалось на 177,5 квадратных метра больше, чем ей было официально выделено. Гражданин А. пошел еще дальше и самовольно захватил 208,3 квадратных метра муниципальной земли. Примерно на столько же – 208 квадратных метров – расширила свои владения гражданка В. И так далее.

Но рекордсменкой по незаконному землевладению оказалась гражданка Бадражан Светлана Эмануиловна. «Фактически Бадражан С. Э. занимает земельный участок площадью 1019,1 квадратных метров, что на 353, 1 квадратных метра превышает площадь земельного участка с кадастровым номером 41:01: 0010115:555. Соответственно, земельный участок площадью 353,1 квадратных метра Бадражан С. Э. используется без правоустанавливающих документов», – говорится в акте комиссии контрольного управления мэрии, копия которого имеется в распоряжении редакции.

Не по этой ли причине ее сын бизнесмен Виктор Бадражан возглавил протестную инициативную группу, которая так активно и согласованно выступила против строительства автодороги районного значения на проспекте Таранца с транспортной развязкой? Напомним, что в решении по итогам публичных слушаний речь идет о «нарушении прав и законных интересов населения жилого района Северо-Восток».

Что если эти права и интересы совсем не законны?

Дмитрий ЧЕРНОВ