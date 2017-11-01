О ЧЕМ ЗАЗВОНИТ КОЛОКОЛ

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31 Октября 2017

Соборный комплекс обещают закончить к Рождеству

В Петропавловске близится к завершению строительство колокольни при Свято-Троицком соборе. Бригада узбекских гастарбайтеров ведет отделочные работы уже на верхних ярусах сооружения, высотой чуть более 45 метров. Полностью закончить православную стройку на территории соборного комплекса Петропавловской и Камчатской епархии планируют до конца нынешнего года. За оставшиеся два месяца предстоит сдать в эксплуатацию колокольню и благоустроить прилегающую территорию.

На ней расположены, кроме самого собора и звонницы, трехэтажное здание гостиницы, где располагается также воскресная школа, часовня, посвященная святым Петру и Февронии, и духовно-просветительский центр в здании бывшего кинотеатра «Родина». Безусловно, появление в краевом центре не просто кафедрального собора, но целого комплекса – событие для камчатцев как минимум не рядовое.

Неслучайно во время важнейших этапов строительства, как, например, установка позолоченных куполов или освящение объектов, наблюдать за ними собирались сотни горожан. Но реализация проекта, которая началась 16 лет назад, по-прежнему вызывает много вопросов, до сих пор остающихся без ответов.

 Как коммунист «заигрывал с боженькой»

Первый камень в фундамент самого восточного в России кафедрального православного собора был заложен девятого сентября 2001 года. Самое активное участие в церемонии принимал тогдашний губернатор Камчатской области, убежденный коммунист Михаил Машковцев. До избрания на должность главы региона он был членом ни много ни мало Центрального комитета КПРФ.

Затем, в 2002 году, по решению товарища Машковцева, поддержанному депутатами областного совета, на возведение собора из резервного фонда администрации полуострова был выделен первый миллион рублей. Это потом к финансированию подключатся ОАО «Газпром» и местный крупный бизнес. А тогда сумма с шестью нулями от Михаила Борисовича стала первым значительным пожертвованием на строительство православного собора.

В ходе нескольких благотворительных марафонов в начале нулевых годов епархии удалось собрать с миру по нитке около шести миллионов рублей. Их потратили на разработку проекта храмового комплекса и начало работ по закладке его фундамента. Но это была, что называется, капля в море для бюджета стройки. По ценам 16-летней давности смета возведения одного только собора составляла около двух миллиардов долларов.

Об истинных убеждениях Михаила Машковцева свидетельствует хотя бы тот факт, что он вступил в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) в 1989 году, накануне развала СССР. В то время коммунисты, наоборот, массово сдавали и даже сжигали свои партбилеты. В 1993 году, когда КПСС прекратила свое существование, товарищ Машковцев вступил в КПРФ. А в 2009 году, поссорившись со своими политическими коллегами, он принял участие в создании альтернативной партии «Коммунисты России» и стал секретарем ее Центрального комитета по идеологической работе.

Возможно, именно этот опыт стал причиной того, что впоследствии Михаил Машковцев называл Иисуса Христа «величайшим в истории человечества пропагандистом своих идей». Более того, главный идеолог компартии в свое время опубликовал в одной из камчатских газет статью «Можно ли считать Христа первым коммунистом?» В ней он попытался доказать, что именно Христос заложил основы коммунистического учения. При этом восхищался и признавал гениальность вождя мирового пролетариата. Большего оскорбления церкви трудно придумать.

Если эту статью прочитал Владимир Ульянов (Ленин), он перевернулся бы в мавзолее. Ведь не кто иной, как главный российский богоборец неоднократно утверждал, что религия для него – «поповщина», «заигрывание с боженькой» и «самая гнусная из вещей». В 1913 году Ленин писал своему соратнику Феликсу Дзержинскому: «Всякая религиозная идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье с боженькой есть невыразимейшая мерзость, самая опасная мерзость, самая гнусная зараза».

Сразу же после захвата власти в октябре 1917 года большевики издали ряд декретов, направленных против церкви в духе воинствующего атеизма. В письме Дзержинскому от 1 мая 1919 года Ленин утверждал: «Необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады».

Товарищ Машковцев, как видим, поступил иначе. Для губернатора, как и для любимого им вождя, были важны не принципы, а политическая сиюминутная целесообразность.

На наш взгляд, здесь следует вспомнить письмо протоиерея Василия Ермакова многолетнему лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. После того как тот опубликовал книгу с призывом православной церкви объединиться с коммунистами ради спасения России, священнослужитель написал: «Даже если бы я вас увидел в храме молящимся, несущим икону, крестящимся, но остающимся коммунистом, я не поверил бы вам».

 

Кресты поставили не сразу

Установка православного креста на купол часовни в честь святых Петра и Февронии Муромских в июне 2015 года стала настоящим праздником для верующих. Как сообщала тогда пресс-служба Петропавловской и Камчатской епархии, перед началом работ епископ Артемий отслужил торжественный молебен, в ходе которого крест освятили. Но для подрядчиков, выполняющих строительные заказы епархии, водружение купольных крестов, похоже, еще раньше стало большой проблемой, которая вызывает непроходящую головную боль.

Бригада узбекских рабочих, некоторые из которых, вероятно, даже не поняли значения состоявшейся церковной церемонии, работала на строительных лесах, в то время как подъемный кран поднимал крест к вершине часовни. Трудно сказать, что помешало точно выполнить поставленную задачу, но крест устанавливали в течение двух дней. Было сделано несколько попыток, в ходе которых крест то устанавливали на купол, то снимали обратно. Только с четвертого раза символ православной веры оказался на своем месте.

Но первые подобные сложности возникли еще 22 мая 2007 года, когда началась установка купольных крестов на еще строившийся собор Святой Живоначальной Троицы. Причем тогда работами в присутствии нескольких тысяч прихожан руководил не бригадир гастарбайтеров, а выдающийся пилот-вертолетчик, начальник управления авиации ФСБ РФ генерал-лейтенант Николай Гаврилов.

Два первых вылета вертолета Ка-26 с внешней подвеской так ничего и не дали. Около двух часов висела в тот ветреный день машина над храмом, но экипаж никак не мог попасть основанием креста в узкое отверстие купола. Вдобавок оба раза срывалась оттяжка, с помощью которой крест пытались завести в отверстие изнутри. После этого на смену Ка-26 пришел более мощный Ми-8, в кабину которого сел сам генерал Гаврилов, но и этот признанный мастер в первый день оказался бессилен.

«Такая операция должна выполняться с точностью до десятка миллиметров, – сказал после посадки опытный пилот журналистам. – Это были сложные полеты. Мы свою задачу еще не выполнили и будем думать, как гарантированно поставить крест на храм». На следующий день в районе собора было перекрыто транспортное движение, пешеходам рекомендовали покинуть зону в радиусе двух километров. В результате, уже без торжествующих зрителей, крест на главный купол летчики смогли установить лишь с помощью пограничного транспортного вертолета Ми-26.

Спустя восемь лет, когда заканчивалось строительство часовни для новобрачных, строителей вновь преследовали аналогичные неудачи. Согласно церковным правилам, крест на храмах устанавливается всегда так, что если стать к нему лицом, то за крестом будет восток, слева север, сзади, соответственно, запад, а по правую сторону юг. В любом полушарии православный крест ориентирован только таким образом.

Если же присмотреться к кресту на часовне и сравнить его с крестами на куполах самого собора Святой Живоначальной Троицы, то отличия будут видны невооруженным глазом. Возможно, в ходе дальнейших работ это упущение будет ликвидировано, но когда это произойдет, никто не может точно сказать.

При строительстве колокольни, едва ли не самого высокого объекта соборного комплекса, предыдущие ошибки были учтены. Купол был установлен с помощью одного из самых мощных подъемных кранов 11 апреля нынешнего года, а уже на следующий день тот же кран водрузил на свое место крест. На этот раз никаких происшествий не случилось. Вдобавок крест сразу же удалось сориентировать в соответствии со сторонами света.

Трудно сказать, зачем при строительстве собора для этой же операции привлекали целое вертолетное звено? Примерно на такую же высоту и купол, и крест без проблем смог поставить опытный крановщик. Во всяком случае, при всем уважении к генералу Николаю Гаврилову и его подчиненным, они на службе все-таки выполняют несколько иные задачи.

Однако, согласитесь, выглядит символично, что в закладке православного собора участвовал камчатский коммунист номер один, собор строили китайцы, узбеки и таджики, а крест устанавливал генерал ФСБ. Упомянутую силовую структуру принято считать преемницей ВЧК – НКВД – КГБ – карающего отряда КПСС. Именно этот отряд непосредственно осуществлял репрессии против Русской православной церкви.

 

Копейку церковь бережет

Ситуация с финансированием возведения соборного комплекса за 16 лет реализации проекта складывалась по-разному, но денег, как правило, всегда не хватало. Изначально было объявлено, что строиться он будет на пожертвования, но сразу было понятно, что епархия рассчитывает не на скромные вклады рядовых прихожан. Сроки сдачи неоднократно переносились, даже несмотря на солидные денежные вливания камчатских предпринимателей и регионального резервного фонда. Дело ускорилось только после инвестиций «Газпрома», пожертвовавшего на нужды епархии более трех миллиардов рублей.

Большими деньгами участвовали в строительстве как соборного комплекса, так и других храмов в Петропавловске и крупные камчатские рыбодобывающие компании, включая «Океанрыбфлот» и «Колхоз имени Ленина». Вот и еще один символ. Предприятие, названное именем главного в нашей стране противника православной церкви, и на территории которого установлен один из пяти петропавловских памятников Ульянову (Ленину), финансирует то, против чего тот непримиримо сражался.

Несмотря на столь щедрые пожертвования крупного бизнеса, руководство Петропавловской и Камчатской епархии все 16 лет, что строился соборный комплекс, постоянно жаловалось на денежный дефицит. Возможно, именно он заставил церковное руководство постоянно экономить на рабочей силе. Возводить собор начинали китайские строители. Теперь на других объектах, расположенных вокруг храма, работают гости полуострова из Узбекистана и Таджикистана. И те и другие известны тем, что просят за свой труд минимальную оплату.

Один из камчатских предпринимателей, возглавляющий строительную компанию, которая специализируется на высотно-монтажных работах, рассказывал на условиях анонимности, что вынужден был отказаться от заказа Петропавловской и Камчатской епархии на строительство звонницы из-за непомерно заниженной сметы. Работу местных специалистов, связанную с повышенным риском, предполагалось оплачивать по расценкам меньше минимума. Гастарбайтеры подобных душевных терзаний, видимо, не испытывают.

Учитывая особенности экономической деятельности Русской православной церкви (РПЦ), непонятно, почему у нашей епархии настолько не хватает денег, что там вынуждены нанимать самых дешевых рабочих? Отчего православные храмы строят те, кто, просто в силу своего происхождения, далек от христианства?

Назвать бюджет возведения собора, гостиницы, часовни и других объектов на территории комплекса в епархии уже несколько лет упорно и категорически не хотят. Отказ обнародовать эти сведения мотивируют тем, что делами приходов, которые по уставу являются общественными организациями, могут с полным правом интересоваться только прихожане, члены этой организации. В свою очередь те, кто вносил средства на строительство камчатских православных церквей, сами часто хотели сохранить анонимность и не требовали никаких отчетов. Дескать, пожертвовать посильную сумму на храм – богоугодное дело, и нет повода не доверять руководству епархии.

Открытость финансовых отчетов при возведении церквей – обычная практика в других российских регионах. И на Камчатке сведения о собранных и потраченных суммах также регулярно публиковались, когда епархию возглавлял епископ Игнатий. Однако последняя информация такого рода появилась в открытом доступе в 2010 году, и с тех пор финансовая деятельность православной церкви на Камчатке окутана завесой секретности.

 

Откуда деньги в церковном бюджете?

«С экономической точки зрения РПЦ представляет собой гигантскую корпорацию, объединяющую под единым названием десятки тысяч самостоятельных или полусамостоятельных агентов. Ими являются каждый приход, монастырь, священник», – писал в своей книге «Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы» социолог Николай Митрохин. В отличие от многих других общественных организаций, каждый приход регистрируется как отдельное юридическое лицо в качестве религиозной некоммерческой организации.

Помощью государства и крупного бизнеса доходные статьи РПЦ не ограничиваются. Церковь и сама научилась зарабатывать. Весь годовой доход РПЦ Митрохин оценивал в 2000 годах приблизительно в 500 миллионов долларов. Сама же церковь о своих деньгах говорит редко и неохотно. На Архиерейском соборе 1997 года патриарх Алексий II докладывал, что основную часть денег РПЦ получила от «управления своими временно свободными средствами, размещения их на депозитных счетах, приобретения государственных краткосрочных облигаций и других ценных бумаг и от дохода коммерческих предприятий».

Три года спустя архиепископ Климент в первый и последний раз признался, из чего складывается церковная экономика: 5 % бюджета патриархии – отчисления епархий, 40 % – спонсорские пожертвования, 55 % приходится на заработок коммерческих предприятий РПЦ.

Главные из них – это художественно-производственное предприятие (ХПП) «Софрино» и гостиница «Даниловская». ХПП выпускает иконы, церковную мебель, гробницы, чаши, свечи восковые и парафиновые, обеспечивая этими предметами до половины российских церквей. Священники признавались, что в епархиях им настоятельно советуют заказывать для храмов именно продукцию «Софрино». Торговый дом «Софрино» расположен в самом начале «золотой мили» Москвы, на Пречистенке. Перед праздниками и миряне закупают там иконы и подарки.

В конференц-зале гостиницы «Даниловская» проводятся поместные соборы, религиозные и миротворческие конференции, концерты. Суточная стоимость одноместного номера в «Даниловской» с завтраком в будние дни 6 300 рублей. Апартаменты стоят 13 тысяч рублей в сутки. В числе услуг – сауна, бар, прокат машин и даже «романтическое уединение». Последнее включает в себя ужин и завтрак в номер, два часа в сауне и ночь в полулюксе. Все удовольствия оценены в 10 тысяч рублей.

Заработки типичного прихода РПЦ составляют несколько тысяч долларов в год и складываются из четырех основных компонентов. Это средства, полученные от продажи свечей, пожертвования за требы и поминовения, тарелочно-кружечный сбор (пожертвования во время богослужений), а также прибыль от торговли утварью и книгами.

Доходы церкви за проведение обрядов и церемоний не подлежат налогообложению. Не облагаются налогом и поступления от продажи религиозной литературы и пожертвования. Согласно последним данным Федеральной налоговой службы, в последние несколько лет необлагаемые налогом на прибыль доходы РПЦ превышали 5 миллиардов рублей ежегодно.

Несколько лет назад Росрегистрация предложила религиозным организациям, включая и православную церковь, все же отчитываться о своей деятельности, но по упрощенным правилам. Другими словами, раскрывать информацию только по четырем статьям: «основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с уставом», «источники формирования имущества» (надо указывать поступления как от российских, так и иностранных юридических лиц), «сведения о расходовании денежных средств, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства», «сведения об использовании иного имущества».

Таким образом, церковь освободили от предоставления детальной информации: сколько народу пришло на богослужение, о чем говорили на епархиальном собрании, сколько и кто именно бросил в церковную кружку.

Однако представители РПЦ остались недовольны, в частности, тем, что придется отчитываться о том, как использовалось имущество. Как сказала тогда юрист Московской патриархии Ксения Чернега: «Это означает, что нам придется делать опись всей церковной утвари – кадило, кропило и так далее, а это сделать физически невозможно».

Дмитрий ЧЕРНОВ

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."