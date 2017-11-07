07 Ноября 2017



Однажды в ювелирном магазине

Я никогда не любила сюрпризы, именно поэтому, если близкие и родные люди хотели сделать мне приятное, просила их дарить на праздники деньги. Купив то, что нравится, всегда благодарила за нужные и прекрасные вещи, которые окружают меня и всегда напоминают об их заботе. Сразу после свадьбы я очень аккуратно предупредила моего мужа не стараться мне угодить. После непродолжительного спора он согласился с этой странностью и с тех пор всегда радовал свободой выбора. Однажды я увидела в ювелирном магазине шикарное колье из серебра с огромными аметистами. Оно мне безумно понравилось, осталось дождаться дня рождения, но на дворе был апрель. Ждать до октября не было сил. В раздумьях я провела несколько дней и решилась показать фото этой роскоши мужу. От увиденной красоты он пришел в восторг и предложил выкупить колье сейчас. Я недолго мучилась сомнениями, но предложила считать эту роскошь подарком на мой день рождения. Муж нежно поцеловал меня и спорить не стал. И вот, с заветным конвертиком в руках я отправилась в магазин. Прилив восторга подарил моему телу такую легкость, что я даже не чувствовала ног. Заскочив в любимый ювелирный магазин, я встретила знакомых продавщиц радостным приветствием. В ответ девушки заметно повеселели и поспешили рассказать о новых поступлениях. Мы все обменялись любезностями, мне предложили обратить внимание на коллекцию сережек, но мое колье, залитое огнем софитов, выделялось своей необыкновенной роскошью. Я показала пальчиком на нужный прилавок, и девчонки с радостью предложили примерить это неприлично роскошное украшение. Распахнув пальто, я очень ловко застегнула аметисты на своей шее. Все ахнули. Оно было предназначено для меня. Когда мы оформляли документы, в магазин зашла парочка. Внешний вид и стойкий запах алкоголя создавали ощущение, будто они ошиблись магазином. Получив в руки заветный подарок, я решила уйти из магазина, но продавец тихонько попросила меня остаться. Я подмигнула и отошла к другой витрине, якобы рассмотреть что-нибудь еще. Продавщицы любезно стали расспрашивать, что хотят приобрести необычные покупатели. Мужчина, покачиваясь, подошел ближе и сказал, что выбирать будет дама. На этой ДАМЕ были страшные резиновые сапоги коричневого цвета и такого же цвета плащ, из-под которого виднелось трико с тремя полосками по бокам. По отсутствию макияжа, прически и передних зубов я не смогла определить возраст женщины. Однако по глубоким морщинам на лбу и глазах было понятно, что тридцатый день рождения она праздновала довольно давно. Мужчина также не отличался свежестью лица и вкусом в одежде. Эта немолодая нетрезвая некрасивая пара хорошо подходила друг другу. Женщина долго блуждала глазами по прилавкам, глубоко вздыхала, переводила взор то на мужчину, то на украшения. После каждого предложения померить что-нибудь, спутник цыкал на продавщиц и требовал тишины. Дама снова вернулась к началу прилавка и вдруг как закричит «Вот ОНО!!!» От неожиданности мы все вздрогнули. Этим «ОНО» оказалось кольцо из золота, выполненное в виде огромного скорпиона, усыпанное бриллиантами. Стоимость этой безвкусицы составляла 100 000 рублей. Мужчина гордо достал из кармана деньги, скрученные в рулон, и, обслюнявив не вполне чистые пальцы, отсчитал нужную сумму. Дама обняла своего принца, расплылась в беззубой улыбке, надела это странное украшение на неухоженный палец и эти голубки выплыли из магазина. Выждав несколько секунд, мы с девчонками стали шумно обсуждать увиденное. Оказалось, это постоянные покупатели ювелирного магазина. Они работают на каком-то рыбном заводе и четыре раза в год приезжают из далекого поселка, чтобы порадовать рыбную королеву новым украшением. По словам продавщиц, эта дама всегда выбирает самые неожиданные аксессуары: крест весом 70 грамм золота, серьги в виде огромных перьев, браслет, выполненный из тяжелый квадратных звеньев. Но этот скорпион с явными ножками и закрученным хвостом стал изюминкой ее необычной коллекции. Главный вопрос так и не отпускал меня: «Куда можно надевать такие экстравагантные вещи женщине, которая каждый день имеет дело с рыбными потрохами». Из-за шумного обсуждения мы не заметили, как в магазин зашла еще одна пара. Поскольку не все темы были обсуждены, я снова решила задержаться. В отличие от предыдущих посетителей, эти выглядели намного приятней. Хороший парфюм, дорогая красивая одежда с аксессуарами, до блеска начищенная обувь – выдавали в них людей с достатком значительно выше среднего. После расспросов продавщиц выяснилось, что у женщины скоро день рождения, и она хотела, чтобы муж купил ей в подарок золотое кольцо. Мужчина достаточно грубо отгородил женщину от прилавка и сам принялся выбирать то, что, по его мнению, должно впечатлить будущую именинницу. Разглядывая ценники, ее супруг все время возмущенно требовал объяснений о причинах высокой стоимости украшений. Наконец, увидев нужные цифры на ценнике кольца, мужчина предложил жене его померить. Тоненькое маленькое колечко смотрелось очень скучно и неинтересно на изящной руке женщины. Но мужчина сказал: «Берем». Когда продавец озвучила цену, выяснилось, что ярлычок был, загнут и стоимость оказалась больше на одну цифру, и вместо 5 000 рублей кольцо стоило 25 000 рублей, поскольку в центре был не фианит, а бриллиантик. Мужчина стал кричать и требовать, чтобы жена вернула кольцо. Женщина покорно его сняла и опустила глаза, но спрятать слезы ей так и не удалось. Однако мужчина не унимался: «За эти деньги мы можем в отпуск съездить!!!» Когда жена сказала, что передумала и хочет в подарок фен, мужчина успокоился, и они пошли выбирать этот чудный подарок в другое место. В магазине вдруг стало так тихо. Мы стояли и молчали, и через пару секунд хором сказали: «Козел!!!», и от унисона расхохотались. Тот пьяненький «прынц» в резиновых сапогах нам уже не был так противен, а беззубая рыбная дама казалась нам гораздо счастливей ухоженной женщины без кольца. Мы еще немного посмеялись, я прижала к себе покрепче сумочку, в которой лежало мое новое колье, и, попрощавшись с девчонками, побежала домой. Когда в октябре дело подошло к моему дню рождения, муж предложил купить к колье серьги и кольцо. В тайне я обрадовалась, но стала сопротивляться, ведь у нас был весенний уговор. На что мой супруг сказал, что еще весной принял решение собрать полный комплект из аметистов. Когда я вспомнила рыбного «магната», поняла, что не надо отбивать желание у мужчины быть настоящим рыцарем, иначе он может превратиться в скупого занудного скандалиста. И вот, с заветным конвертиком в руках я снова торопилась в мой ювелирный магазин, чтобы мой мужчина чувствовал себя королем, а я – его королевой…

Однажды в такси

Однажды я задержалась на работе допоздна (ну как однажды, это бывает частенько), но в этот раз прямо совсем до глубокого вечера. Решила вызвать такси, обзвонила несколько фирм, но свободных машин не было. Ожидать машину просто не было сил. Тратить время даром мне не хотелось, и я поспешила на автобусную остановку. На улице было безлюдно. Остановка тоже была пустой. Простояв двадцать минут, я пожалела о своей нетерпеливости и уже собралась идти домой пешком, как вдруг подъехала машина, на крыше ее светились шашечки. Я безумно обрадовалась и с привычным вопросом: «Работаете ли вы?», уселась на заднее сидение. Водитель кивнул головой, защелкнул двери, и мы поехали. От рабочего напряжения и усталости болели глаза и спина. Я откинулась на сиденье и задремала. Вдруг водитель стал задавать мне разные вопросы: о моей личной жизни, о моей работе, о том, как я провожу вечера, о вкусах и привычках. Сначала я не придала значения этому непринужденному разговору, но потом меня осенило, что водитель непонятно откуда и шашечки левые, и вообще я наконец заметила, что едем мы не по той дороге, при этом в зеркало заднего вида водитель стал мне как-то странно подмигивать. У меня оборвалось все внутри. Сразу вспомнились новости, услышанные утром по телевидению, о сексуальном маньяке, который стал орудовать в нашем городе. Воображение захватили картинки жестокого изнасилования, моего убийства, горя матери. Ужас и страх сковал меня так, что на последние вопросы водителя я уже не отвечала, а просто кивала головой, размышляя, что к своим тридцати годам мне не удалось найти свою половинку. Первый брак и горечь развода. Мама, живущая в другом городе, работа – вот и все, что было у меня за спиной. В пустой квартире меня никто не ждал. Вдруг машина остановилась. Водитель потянулся за чем-то на переднее сиденье. «Ну вот и все», – подумалось мне. Вдруг из коробки он достал крошечного котенка. Этот маленький комочек даже потерялся в огромной руке водителя. Со словами: «Хватит засиживаться на работе, нужно о ком-то заботиться. На, это тебе!» – водитель протянул мне это спящее чудо. От неожиданности я даже заплакала. Оказалось, что водитель нашел котенка на дороге. Домой он взять его не мог – у жены аллергия на шерсть. Выбросить кисулю было жалко, и он искал хозяина для своей находки. Рассказывать водителю, что я приняла его за маньяка, не стала, но котенка взяла. Самое забавное, что через несколько месяцев после того, как в моем доме появился этот нежданный гость, я встретила мужчину своей мечты. Теперь на работу и с работы меня встречает муж, а дома ждет самый ласковый кот на свете. Вот так жуткий стресс стал началом новой жизни.

Однажды на кладбище

У меня в детстве было три бабушки. Двое были мамами моих родителей, а третья бабушка появилась в нашем доме совершенно случайно. Она была с нами рядом с моего рождения, поэтому я не сразу озадачилась вопросом: кем бабушка Лиза (так ее звали) приходилась нашей семье? Однажды мне было суждено это узнать…

Моя мама росла в семье ярых коммунистов, отец – набожных людей. Обе родные бабушки рано овдовели, и весь свой фанатичный воспитательный пыл они направляли на детей. Каждый это делал по-своему. Мама с ранних лет должна была цитировать учебник по научному коммунизму, отец – Евангелие. При таких разных условиях жизни и воспитания мне всегда казалось странным, что мои родители вообще встретились и полюбили друг друга. Но судьба порой подкидывает самые необычные сюрпризы. Когда родители только поженились, бабули решили заполнить пробелы в образовании своих детей собственными знаниями. Долгими вечерами каждая из них в назидательном тоне пыталась убедить в правоте своих суждений. Родители обычно молча встречали эти тяготы немолодых мам. Зачастую эти разговоры заканчивались жуткими спорами между самими бабулями. Под крики: «Не сотвори себе кумира» – с одной стороны и «Религия – опиум для народа» – с другой, родители выскальзывали из кухни и уходили на прогулку в парк, чтобы погрузиться в свой собственный мир любви, милосердия, нежности, преданности и заботы друг о друге. Через несколько лет ожесточенных боев было принято решение о переезде бабуль в одну квартиру, а молодые должны были перебраться в отдельное жилье. Счастью моих родителей не было предела. Первую ночь в отдельном жилье они даже не могли заснуть, боялись, а вдруг эта свобода – всего лишь сон. Весь следующий год родители старались больше времени проводить вдвоем. А бабули «бились» насмерть. Во время постов коммунистка специально покупала колбасу, мясо и демонстративно употребляла все на глазах у второй. Религиозная бабуля, находя признаки компартии в доме (значки, флаги, книги), либо сжигала их, либо прятала так, что потом и сама забывала, обвиняя коммунистку в том, что последняя без спроса перекладывает вещи. Они были так увлечены своей войной, что не сразу узнали о том, что мама забеременела. Выждав непродолжительную паузу, каждая стала готовить план воспитания для еще не родившегося чада. Родители были в шоке от затейных педагогических решений. Каждый помнил свой детский ужас, но от мысли о двойном ударе будущих воспитательниц родителям было совсем не смешно.

Перед тем как маме лечь в больницу на сохранение, родители решили сходить на кладбище, отдать дань памяти своим отцам. Возложив цветы, мысленно поговорив с давно ушедшими родными людьми, они уже собирались сесть в машину и уехать домой. Но вдруг недалеко от стоянки мама обратила внимание на свежее захоронение. На нем было много цветов и венков. Она попросила отца задержаться и подошла поближе. На новом, еще не потемневшем кресте была размещена фотография очень красивого молодого парня с открытой улыбкой. По табличке с годами жизни было понятно, что парень умер в возрасте 25 лет. Рядом с могилкой на небольшой приступочке сидела пожилая женщина с заплаканными печальными глазами. Она была одета в черные одежды, по лицу было видно, что в молодости она была очень красивой. Мама подошла поближе и выразила свои соболезнования. Ей хотелось поддержать эту женщину, хотя сама знала, что слова при потере близких людей бессмысленны. Женщина перевела взгляд на маму, поблагодарила за участие, посмотрела на виднеющийся животик и сказала: «Береги себя, дочь у тебя будет». Мама даже ахнула, результаты обследования вчерашнего УЗИ подтвердили слова незнакомки. «Откуда вы узнали?» – спросила она. На что женщина ответила, мол, как-то само получается. Она рассказала, что во сне видела гибель сына-пожарного и своего дома. Он вскоре погиб на службе, когда тушил пожар в собственном доме. Женщина грустно говорила о том, что у нее есть какой-то дар, которым она так и не научилась пользоваться. Мама спросила: «А где же вы будете жить?» На что женщина пожала плечами и тихонько заплакала. Родителям было достаточно всего нескольких секунд, чтобы они, не сговариваясь, предложили своей новой знакомой (звали ее Лизавета Андреевна) пожить с ними. Женщина согласилась с условием, что разместится совсем ненадолго, до тех пор, пока не уладит дела с жильем. Но, как оказалось, дела так и не наладились, а родных у женщины не было.

Родные бабули встретили в штыки решение родителей и, объединившись (впервые в жизни), требовали выселения непонятной женщины из дома. Но незнакомка оказалась необыкновенно теплым и заботливым человеком и стала настоящей отдушиной для наших родителей, уставших от нравоучений и скандалов.

Из роддома меня забирали уже три бабушки. У родных бабушек жизнь кипела – от недолгого перемирия, до обострения идеологического противостояния, от раскаянных рыданий до кухонной ругани. Бабушку Лизу я никогда не видела злой, кричащей, плачущей, обиженной. Она как солнечный ангел-хранитель любила и жалела всех одинаково и всегда говорила: «Жить нужно – не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и будет вам почтение». Смысл этих простых слов я поняла значительно позже. Самые теплые воспоминания у меня всегда были связаны именно с ней. Вот так удивительно судьба подарила нам человека родного по душе, а не по крови, чужого по паспорту, но близкого по сердцу. Прожила бабушка Лиза с нами до самой своей смерти и была ангелом-хранителем для всей нашей семьи. Ушла она тихо, во сне. Похоронили Елизавету Андреевну рядом с ее сыном. До сих пор нам ее очень не хватает, но какое же счастье, что она была…

Ариша ЗИМА