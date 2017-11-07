ЗЛАЯ «САОЛА»

07 Ноября 2017



Камчатка за неделю пережила тайфун и два циклона

В Петропавловске подсчитывают урон, причиненный тайфуном «Саола» и двумя циклонами, пришедшими на полуостров практически одновременно. В результате на город, а затем и другие районы полуострова обрушились сильные дожди со снегом и шквалистый ветер. Высота волн в море превышала 10 метров. В общей сложности в крае пострадали десятки жилых домов и административных зданий, нарушено авиасообщение, начались перебои с подачей электроэнергии, затоплены автострады, а в краевом центре на дорогу сошел селевой поток.

Очередной мощный тихоокеанский циклон, который обрушился на Камчатку в ночь на воскресенье, оказался по своим последствиям едва ли не более опасным, чем тайфун, традиционно названный женским именем «Саола», пришедший на полуостров из Юго-Восточной Азии. В результате оползня, сошедшего с Петровской сопки на улицу Ленинская пятого ноября, оказалась засыпана грунтом часть здания Камчатского краевого объединенного музея, обращенная к сопке. К счастью, в результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал.

Камчатский краевой объединенный музей находится в историческом здании, бывшей канцелярии губернатора, которое отнесено к объектам культурного наследия. Музей обладает большим собранием, которое насчитывает более 120 тысяч уникальных предметов по истории края. Грунт подошел вплотную к зданию. Визуальный осмотр показал, что само здание музея не повреждено, все фонды в целости и сохранности.

Оползнем, образовавшимся из-за сильных осадков, снесло подпорную стенку за музеем. Весь воскресный день у здания работали спасатели и коммунальщики, которые разбирали завалы. Специалисты музея постоянно контролируют ситуацию. При краевом министерстве культуры создана специальная рабочая группа, которая оценит причиненный зданию ущерб и займется выработкой плана дальнейших действий.

Последний на данный момент циклон подошел к побережью Камчатки в субботу поздним вечером. По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петропавловске, Вилючинске, а также в Елизовском и Усть-Камчатском районах шел умеренный, местами сильный мокрый снег. На восточном побережье ветер усиливался до 22 метров в секунду. Самые сильные порывы ощущались в Карагинском и Усть-Камчатском районах.

Этот циклон стал третьим на полуострове за последние дни. А открыл ненастную неделю во вторник 31 октября тайфун «Саола», наделавший немало бед на Филиппинах (там погибли несколько человек) и в Японии. Большую часть Японского архипелага стихия накрыла в субботу, 28 октября. Она стала причиной проливных дождей и ураганного ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду. Это привело к отмене десятков авиарейсов. На острове Кюсю более 40 тысячах жилых жомов остались без энергоснабжения.

До нас «Саола» добралась уже изрядно уставшей. Но, несмотря на это, силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю были переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендовали населению на время действия тайфуна принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Лучше всего – вообще не выходить на улицу. Абонентам сотовой связи рассылались предупреждающие сообщения. Водителей предостерегали от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим.

Впоследствии выяснилось, что опасения сотрудников МЧС были не напрасны. Ливнем, в частности, затопило площадь перед новым зданием морского вокзала. Она оказалась под слоем воды в несколько сантиметров и отдаленно напоминала озеро.

Пожарным пришлось несколько часов откачивать воду с помощью спецмашин и гидроэлеватора (устройство, предназначенное для забора воды с помощью пожарных шлангов).

В соединениях, частях и на кораблях Тихоокеанского флота, дислоцированных на Камчатке, было объявлено штормовое предупреждение. В штабах Войск и сил на северо-востоке России и в подводных силах ТОФ постоянно проводился мониторинг ситуации, в плановом порядке было организовано взаимодействие с другими силовыми структурами, с администрациями городских округов и муниципалитетов. На военных объектах были проверены и приведены в готовность резервные источники питания, но они не потребовались. Полеты авиации и переходы кораблей корректировались с учетом фактических и прогнозируемых метеоусловий.

На юге региона, в том числе в Петропавловске, за ночь и утро выпало до половины месячной нормы осадков. Жители звонили в управляющие компании и жаловались на протекающие крыши домов. Ливневая канализация быстро забилась опавшей листвой и грязью. На дорогах и во дворах домов появились огромные лужи. Кроме дождя со снегом, циклон принес и шквалистый ветер, который в краевом центре переворачивал чугунные скамейки и урны, частично повреждены несколько крыш.

Но больше всего неприятностей «Саола» доставила северным и центральным районам края. Утром во вторник, 31 ноября, без электроэнергии остались около двух тысяч человек в Палане и Усть-Камчатске. Произошло аварийное отключение оборудования. Ремонтные бригады «Южных электрических сетей Камчатки» почти полдня восстанавливали поврежденные линии электропередачи. Работы продолжались до 14 часов, после чего электроэнергия начала подаваться всем потребителям в полном объеме.

В Палане ограничение электроснабжения коснулось многоквартирного жилого дома, в котором проживают около 70 человек, а также административных зданий. На социальных объектах пришлось запускать собственные резервные генераторы. В Усть-Камчатске без электроэнергии оказался микрорайон Погодный, где проживают около полутора тысяч человек. Там расположены основные социальные и административные объекты. На время прохождения над полуостровом мощного циклона в подразделениях ПАО «Камчатскэнерго» во всех районах Камчатского были усилены дежурные службы, увеличено количество аварийных бригад для устранения аварий, приведены в готовность запасные источники энергоснабжения.

Два других циклона, пришедших на полуостров второго и пятого ноября, оказались скоротечными и проблем принесли гораздо меньше. Пожалуй, оползень, вплотную подошедший к зданию краевого объединенного музея, стал их наиболее ощутимым последствием.

Количество природных катастроф во всем мире растет. Участники международного конгресса «Глобальная и национальные стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий» прогнозируют, что к 2050 году число природных бедствий во всем мире может увеличиться в четыре раза, а нанесенный ими ущерб – в девять раз.

За последние 20 лет жертвами техногенных и природных катастроф во всем мире стали более трех миллионов человек.

В России в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян (это около 60 % населения страны).

Ранее в этом году министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что в течение ближайших 10 лет количество природных катастроф в стране может вырасти в два раза.

В этой связи уместно вспомнить исследование, проведенное учеными факультета психологии университета Нового Южного Уэльса (Австралия). Как выяснили ученые, доступность информации о природных катастрофах вовсе не делает людей более осторожными, а, напротив, увеличивает склонность к риску. Исследователи объясняют такие результаты тем, что люди склонны видеть в новостных репортажах о природных бедствиях неверный для современных дней подтекст: «катастрофы случаются, но редко».

К сожалению все говорит о том, что и представители служб, ответственных за жизнеобеспечение наших сел и городов, думают так же.

Насколько слаженной была работа всех служб, задействованных на ликвидации разрухи, вызванной стихией, главное, за сколько времени они были предупреждены о возможности возникновения подобной ситуации и были приведены в готовность? И что ими понимается под понятием «готовность»: проверка исправности и наличия необходимой техники и вызов работников на круглосуточное дежурство?

Прогнозируются ли городскими службами риски, которые может повлечь стихия?

По данным Камчатского гидрометеоцентра, циклон такой же силы бушевал на полуострове в 1977 году. Но не меньше убытков приносили другие циклоны. В ночь на 8 октября 2012 года погода резко ухудшилась в Петропавловске, Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском и на юге Мильковского районах. Сильнее всего влияние циклона ощущалось на юго-восточном побережье края. 8 и 9 октября там прошли сильные ливни, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, количество выпавших осадков за сутки составило 134 миллиметра. Это три месячных нормы. Под натиском ураганного ветра и ливневых дождей пострадали административные здания и жилые дома. В Елизове снесло крышу на здании районной администрации. В актовом зале обрушился потолок. Затопленными оказались кабинеты, оргтехника и документация. В краевом центре также не обошлось без убытков: кровли десятков жилых домов протекли, затопив квартиры.

Напомним также читателям о трагических событиях в начале ноября 1995 года, когда через Камчатку прошел тайфун «Анжела». Штормовой ветер, ливневые дожди со снегом вызвали потоки воды на улицах Петропавловска-Камчатского. Центральная городская площадь превратилась в озеро. Вода не успевала сливаться в водозаборники, были сорваны люки подземных коммуникаций. На одной из улиц потоком воды развернуло автомобиль, что создало огромную пробку. Непогода стала причиной 16-ти дорожных аварий только в краевом центре. Обильные дожди спровоцировали оползни на улице Рябиковской, в результате которых сползли один двухэтажный и два пятиэтажных дома, один из которых состоял из двух частей. Одна из этих частей была смыта и накренилась под углом 20 градусов. Другая пятиэтажка получила серьезные трещины. По счастливой случайности никто тогда не погиб: в поврежденных помещениях в момент оползня никого не было. Пожарные спасатели с помощью лестниц по стенам домов через окна заходили в квартиры и вытаскивали жильцов из опасно накренившихся зданий.

Дмитрий ЧЕРНОВ