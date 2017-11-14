ОТФУТБОЛИЛИ

14 Ноября 2017



Италия и Голландия не едут на чемпионат мира, но нам от этого не легче

В пятницу, 10 ноября, сборная Италии во главе с легендарным голкипером Джанлуиджи Буффоном и полузащитником Даниеле Де Росси проиграла в Швеции стыковой матч отбора на чемпионат мира 2018 года со счетом 0:1, а три дня спустя на своем поле в Милане не смогла взять реванш.

Без слез не обошлось

Встреча завершилась нулевой ничьей, и теперь четырехкратные чемпионы мира впервые за 60 лет остались за бортом главного футбольного турнира планеты. Во время матча Де Росси отказался выйти на замену, а после игры Буффон, расплакавшись прямо на поле, объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Итальянцы выигрывали чемпионаты мира в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах. Кроме того они в 1968 году были чемпионами Европы. Российский мундиаль будет всего третьим в истории футбола, куда Скуадра Адзурра (Голубая эскадра – прозвище команды с Апеннин) не попала. И это при том, что на самый первый чемпионат в Уругвай в 1930 году итальянцы сами решили не ехать по финансовым, а не игровым соображениям.

Шведская сборная не столь титулована, но и она совсем не подарок. В 1948 году она выиграла лондонскую Олимпиаду, а затем записала в свой актив серебро и две бронзы на чемпионатах мира. Причем в 1958-м их серебро могло бы превратиться в золото, если бы в решающим поединке путь скандинавам не преградила феноменальная Бразилия с блиставшими тогда Пеле и Гарринчей. Да, за шведскую сборную с прошлого года больше не играет ее главная звезда Златан Ибрагимович, на счету которого 62 гола в 116 матчах. Но за счет дисциплинированной и надежной игры в обороне шведам удалось удержать на выезде победный результат.

«Мне не жаль себя, мне жаль весь итальянский футбол. Мы проиграли не просто стыковой матч, мы проиграли что-то важное для всей страны, мы потерпели поражение на каком-то другом уровне, социальном. Сожалею, что пришлось так закончить карьеру в сборной, но ни капли не жалею о прошедшем времени», – сказал выдающийся итальянский вратарь, объясняя свои слезы и свое решение. Он поблагодарил товарищей по команде и сказал, что это была его последняя игра за национальную сборную.

Причины фиаско итальянцев прокомментировал много игравший в клубах этой страны россиянин Игорь Шалимов. По его словам, Италия традиционно играет от обороны в быструю контратаку. Для этого у команды в последние десятилетия всегда были гениальные десятые номера, которые решали игру за счет индивидуальных действий или стандартных положений. Вначале это был Роберто Баджо, затем Алессандро Дель Пьеро, а ему на смену пришел Франческо Тотти. Последний ушел из футбола в нынешнем году, а достойного преемника на этой позиции пока не нашлось.

Кстати, Италия – не единственная сборная, пострадавшая от шведов в отборочном цикле к российскому чемпионату мира. Швеция еще на групповой стадии выбила с турнира команду Нидерландов. Правда, задача голландцев в последней игре была куда сложнее итальянской: им требовалось побеждать скандинавов с преимуществом в семь мячей. Удалось забить только два, чего оказалось недостаточно. Кстати, эту игру судила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Остальные фавориты на наших стадионах будут представлены. Последние на данный момент путевки на чемпионат достались Хорватии, разгромившей Грецию по итогам двух матчей со счетом 4:1, и Швейцарии, одержавшей победу с минимальным счетом 1:0 над Северной Ирландией. Датчане и ирландцы, закончившие первый поединок нулевой ничьей, разыграют билеты в Россию в среду, 15 ноября.

В этот же день в межконтинентальных стыковых матчах определятся и два последних участника чемпионата планеты. Гондурас сыграет с Австралией, а Новая Зеландия с Перу. Жеребьевка финальной части турнира пройдет в Москве 1 декабря в государственном кремлевском дворце.

Обыграны одной левой

В то время как последние претенденты выясняют, кто из них достоин приехать на чемпионат, внимание российских болельщиков приковано к выступлениям нашей сборной. Она, увы, в последнее время не блещет. В матче открытия реконструированной арены «Лужники» стадион был заполнен до отказа. Команда Станислава Черчесова, похоже, никогда еще не собирала аудиторию в 79 тысяч зрителей. Но выглядела при полном аншлаге, мягко говоря, бледно.

«Соперник был сильнее нас, на гол он точно наиграл. Надо быть объективным», – заявил Черчесов на послематчевой пресс-конференции и был абсолютно прав. Заметим лишь, что даже действуя, как говорится, вполноги, аргентинцы, ведомые великим Лео Месси, наиграли не на один, а на три или четыре гола. Происходящее на поле заставило вспомнить любимую поговорку бразильцев: наши соперники забьют, сколько смогут, а мы – сколько захотим. И если бы Месси двигался столько, сколько привык в «Барселоне», все могло быть для россиян куда хуже. Но даже его неторопливых перемещений хватало, чтобы, получая мяч, он творил с ним все, что хотел.

Мы в атаке не смогли создать почти ничего, а аргентинцы, кажется, вполне удовлетворились единственным голом под занавес встречи. Еще бы! Можно себе представить какой гонорар был выплачен одной из сильнейших южноамериканских команд (помимо оплаты сбора и организации второго матча против Нигерии в Краснодаре), если один только Месси за визит в промозглую ноябрьскую Москву получил миллион евро. В такой ситуации аргентинцы, очевидно, посчитали неприличным унижать и уничтожать принимающую сторону в первом матче на обновленном крупнейшем стадионе страны.

То, что этот гол Серхио Агуэро забил на 86-й минуте после того, как Кристиан Павон получил пас от Лео Месси в офсайде, ничего не меняет. Если бы это был непосредственно матч мирового чемпионата, такое при системе видеоповторов было бы невозможно. В товарищеском спарринге главное – качество игры. Так что Аргентина одним только количеством созданных моментов заслужила победу, а Россия, ни разу всерьез не угрожавшая воротам соперников, увы, нет. Не заслужила даже ничьей.

Ничейный результат мог бы создать у наших болельщиков ложные иллюзии о том, что мы можем на равных противостоять двукратным чемпионам мира. Между тем, если по игровой дисциплине к нашим игрокам у специалистов претензий нет – все они тщательно выполнили тренерскую установку – то с умением собственно играть в футбол, искать счастья у чужих ворот просто беда.

Чудеса творили только вратарь Игорь Акинфеев и отчасти Денис Глушаков. 30-летний центральный полузащитник московского «Спартака» был единственным, кто нанес два опасных удара во втором тайме, а также мог в одно касание доставить мяч группе атаки. Зато трое нападающих, схему с которыми в последнее время наигрывает Станислав Черчесов, не смогли создать впереди ничего. По-видимому, Дмитрий Полоз, Федор Смолов и Александр Кокорин все-таки не игроки мирового уровня. Но других форвардов у Черчесова для нас нет.

Дело здесь в том, что подавляющее большинство игроков нашей сборной выступают в отечественном чемпионате, который входит в число европейских лидеров разве что по уровню зарплат и премиальных, но не по качеству игры. Невозможно по мановению волшебной палочки мгновенно перестроиться с черепашьих скоростей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на темп, который диктуют Месси и его команда. В результате, благодаря подстраховке, дисциплине и Акинфееву сборная России почти до конца матча не пропускала, но сама впереди была абсолютно бессильна.

У нашей сборной не было не просто дриблинга, а даже его попыток. Понимаю, когда так было у Фабио Капелло, который обводить просто запрещал, но у Черчесова с этим попроще. Тем не менее, даже у чужой штрафной никто таким образом создавать численное преимущество над соперником не пытался. Такое впечатление, что российские футболисты за последние лет шесть до такой степени потеряли веру в себя, что с трудом представляют себе возможность обвести аргентинца.

С учетом того, что тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли мог выставить оптимальный состав, а наш Станислав Черчесов – нет, все закончилось не так уж плохо. Но когда самым грамотным из полевых игроков сборной России выглядит натурализованный защитник Константин Рауш из безнадежного аутсайдера германской бундеслиги «Кельна», то увидеть эту сборную летом хотя бы на дальних подступах к медалям домашнего чемпионата мира представляется почти невозможным.

Зато Аргентине, пожалуй, до «Лужников», где пройдет финал мундиаля, еще раз добраться вполне по силам. А если не до главного стадиона, который так понравился самому Месси, то хотя бы до питерской арены на Крестовском острове, где состоится матч за третье место. Там, кстати, когда верстался этот номер газеты, россияне встречались с еще одной сборной из разряда сильнейших – Испанией. Весной же к нам в гости приедут Бразилия и Франция. Страшно представить, что ждет нашу команду, если тренерскому штабу и футболистам не удастся крепко прибавить.

Непролазная «Лужа»

Впрочем, главной ложкой дегтя на открытии «Лужников» стало не поражение россиян. При входе и выходе на стадион, название которого в среде фанатов еще до реконструкции сократили до «Лужи», возникли огромные пешеходные пробки, то и дело грозившие перерасти в настоящую давку.

Для того чтобы только дойти до первого железного забора, перед игрой у зрителей уходило не менее часа. Это при том, что среди них было много женщин, детей и пожилых людей. Но это было еще не все. Затем требовалось по лабиринту из металлических ограждений пробраться к металлоискателю, где их в порядке общей очереди, руками досматривал падающий от усталости полицейский.

До этого, по свидетельству очевидцев, ничего подобного ни на одном российском стадионе им видеть не приходилось. «Всякое бывало, то такой давки и такого обилия мата от людей, заплативших в среднем по нескольку тысяч рублей за билет, не помню, хоть убейте», – написал один из зрителей в социальной сети. Опыт Кубка Конфедераций показал, что футбол у нас может проходить со всеми удобствами для болельщиков. Те же «Лужники» принимали до реконструкции и финал Кубка УЕФА, и финал Лиги чемпионов. И отлично справлялись.

До чемпионата мира остается чуть боле полугода. Если предполагается, что это будет праздник для болельщиков, работы у организаторов непочатый край. Если уж в Москве, в «Лужниках» забыли, как проводить суперигры, то во многих других городах чемпионата этого вообще никогда и не знали. Надо срочно учиться.

В ГУВД Москвы через несколько дней объяснили, почему случился затор: «Московская полиция и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с организаторами футбольного матча на стадионе «Лужники» приняли все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан и не допустили чрезвычайных происшествий. На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро «Спортивная» и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля».

Зато в Интернете на эту тему уже появился анекдот: «Наша главная задача на чемпионате мира по футболу: выйти со стадиона «Лужники», а не из группы». Российского болельщика не испугать ничем.

Дмитрий ЧЕРНОВ