ОПЯТЬ ДОПИНГ

14 Ноября 2017



Российских спортсменов грозят не пустить на Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) предъявил двукратной олимпийской чемпионке по биатлону Ольге Зайцевой обвинения в незаконных манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. В процессе тотальной перепроверки эксперты МОК обнаружили на пробах Зайцевой царапины. Это якобы свидетельствует о том, что пробирки вскрывались и с ними производились манипуляции по замене «грязной» мочи на «чистую». В конце ноября Зайцева предстанет перед комиссией МОК под руководством Денниса Освальда.

Эта информация появилась во вторник, 14 ноября, а днем ранее стало известно, что на следующий день на заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) будет оглашена новая порция «разоблачений». Их предоставил информатор этой организации, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Речь идет о базе данных московской антидопинговой лаборатории с тестами от января 2012 по август 2015 года. Причем Родченков угрожает, что, если комиссии Денниса Освальда и Самуэля Шмида, ведущие параллельные расследования, не примут его сведения во внимание, он самостоятельно опубликует их в открытой печати.

Напомним, что на прошедшей неделе наша сборная после дисквалификации по той же причине шестерых спортсменов лишилась еще двух сочинских медалей в лыжных гонках. Их наказали в два этапа: сначала аннулировали результаты Евгения Белова и Александра Легкова, а несколько дней спустя то же самое произошло с Максимом Вылегжаниным (который, впрочем, не ждал для себя другого исхода), а также с Алексеем Петуховым, Юлией Ивановой и Евгенией Шаповаловой.

На медальный зачет Олимпиады повлияли только дисквалификации Легкова и Вылегжанина. Оба участвовали в «серебряной» эстафете. Победили там шведы, третьими финишировали французы – им теперь отойдет серебро, норвежцы заберут бронзу, которая в таких обстоятельствах для них «ничего не значит».

Помимо этого, Вылегжанин вместе с Никитой Крюковым финишировали вторыми в командном спринте. Чемпионами остаются финны, «российское» серебро достанется шведам, бронза – опять Норвегии. Легков с Вылегжаниным финишировали, соответственно, первым и вторым в марафоне, третьим его закончил Илья Черноусов. Формально теперь он – олимпийский чемпион (серебро – у норвежца Сундбю, бронза – у белоруса Долидовича), и Россия все еще не потеряла ни одной золотой медали.

Дисквалификации Легкова и Вылегжанина в принципе были предсказуемы. Они находятся в списке тех спортсменов, которые пили так называемые «коктейли Родченкова». Экс-глава московской лаборатории и главный информатор ВАДА первым делом раскрыл состав секретного зелья своего имени. Это смесь алкоголя (для мужчин – виски, для женщин – вермут) и анаболических стероидов – метенолона, тренболона и оксандролона. Ее не пили, а просто полоскали рот. Так, через слизистую рта, препараты и попадали в организм. Допинг всасывался в кровь быстрее, а срок его возможного обнаружения уменьшался.

В одном из первых докладов ВАДА сказано, что Родченковым совместно с Минспорта был составлен список спортсменов, которым нужно было принимать такой коктейль перед Олимпиадой в Сочи. Эти спортсмены считались «защищенными»: в разное время перед Играми они сдавали до пяти образцов «чистой» мочи, которые хранились для будущей подмены. Ответственной за банк «чистых» допинг-проб была сотрудница московской лаборатории Ирина Родионова, а образцы предварительно тестировались там на отсутствие запрещенных веществ.

Тем временем очередное заседание комиссии МОК, на котором рассматривались дела бобслеистов Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло, биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, а также скелетониста Сергея Чудинова, завершилось в понедельник, 13 ноября. Никаких решений на нем принято не было. Комиссия МОК, которую возглавляет Деннис Освальд, занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи и была создана по итогам доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена.

Труненков и Негодайло являются победителями Олимпиады-2014 в соревновании экипажей бобов-четверок. Вместе с ними тогда золото выиграли Александр Зубков и Алексей Воевода. Все четверо уже завершили спортивную карьеру. Вилухина на Олимпийских играх 2014 года завоевала две серебряные медали – в спринте и в эстафете. На счету Романовой одна серебряная награда в эстафете. Обе россиянки также ушли из большого спорта. Чудинов по итогам олимпийского турнира скелетонистов в Сочи занял пятое место. Сейчас он является тренером сборной России.

На очереди любимица болельщиков биатлона Ольга Зайцева. Она на сочинской Олимпиаде также завоевала в одной из гонок серебряную медаль, но пока ее официально не дисквалифицировали и награды вряд ли лишат. К тому же биатлонистка еще два года назад завершила карьеру после рождения второго сына. Судя по сообщению МОК, претензии к ней сводятся к наличию подозрительных царапин на пробирках с допинг-пробами. Возникает принципиальный вопрос: причем тут сама спортсменка, если она добросовестно сдала пробу и ничего не знала о дальнейшей судьбе пробирки?

«Я ничего не знаю ни про царапины, о которых сейчас пишет пресса, ни про содержание проб, которые были взяты на Олимпийских играх в Сочи, – заявила Зайцева журналистам. – Знаю только, что в отношении этих проб начато расследование. Мне пришло уведомление из Международного союза биатлонистов, в котором сказано, что меня подозревают в нарушении антидопинговых правил. Там же сообщается, что после установления фактов нарушения будет определен дальнейший порядок действий. Больше никакой информации у меня нет. Возможно, меня пригласят на какой-то личный разбор, но до этого, как понимаю, меня должны как минимум известить о том, какие именно нарушения мне инкриминируются».

Обвинение попытается доказать, что Ольга якобы находилась в сговоре с махинаторами и должна быть наказана именно за это. В такой ситуации российским болельщикам остается надеяться только на то, что адвокатам Зайцевой удастся доказать ее невиновность, и она не разделит судьбу шести российских лыжников, чьи результаты в Сочи уже аннулированы. Еще один допинг-скандал нашему биатлону сейчас совершенно не нужен, тем более с участием такой авторитетной спортсменки.

На Олимпийские игры в Пхенчхан Россию вполне вероятно после этого могут не допустить. Декабрь, когда в Лозанне исполком МОК будет решать вопрос о выступлении России на Олимпиаде-2018, уже близится. И Григорий Родченков вместе с немецким репортером Хайо Зеппельтом, снявшем несколько документальных фильмов о «российском допинговом заговоре», снова на пике популярности.

Один угрожает опубликовать новые данные, другой вновь использует «достоверные источники», согласно которым Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах, а значит, в Корее нашей команды не будет. Но разве можно наказывать людей за чью-то теорию без «грязных» проб?

Спортсмены отдали свои анализы в банк данных. Банк не сохранил. Пропали не просто средства, как это было бы в финансовом учреждении. Пропала репутация людей, которые могут быть ни в чем не виноваты. И даже репутация целой страны, которую обвинили в заговоре. Возможно, и были в Сочи специально обученные люди, которые воровали и подменяли пробирки через дыры в стене. Где же тогда были специально обученные сотрудники ВАДА, врачи и наблюдатели? Сочи – это, конечно, наша территория. Но Олимпийские игры это собственность МОК. Почему олимпийский комитет и антидопинговое агентство не признают свою ответственность за случившееся?

Как бы там ни было, Россия после очередной атаки международных спортивных организаций все-таки решилась активно защищаться. Когда угроза пропустить Олимпиаду в Пхенчхане стала вполне реальной, в начале прошлой недели официальное заявление сделал Следственный комитет РФ. Он обнародовал предварительные итоги своего расследования, согласно которому первый доклад ВАДА, подготовленный Ричардом Маклареном, и все, что за ним последовало, «опровергнуто по всем пунктам».

Мало того что расследование Следственного комитета камня на камне не оставило от доклада Макларена, оно изобличило и породившего его Григория Родченкова, которого осталось только изловить и наказать. Ничего не было: ни подмены допинг-проб во время проведения сочинской Олимпиады, ни массового применения допинга российскими спортсменами, ни дырки в стене антидопинговой лаборатории, ни криминальных царапин на контейнерах, ни аномальных показателей в биоматериалах, ни тем более существования какой-то государственной системы применения и сокрытия допинга.

Но проблема в том, что существование «коктейлей Родченкова» на основе трех видов анаболиков уже доказано, и это вовсе не миф. Согласно анонимным признаниям, не вошедшим в досье Следственного комитета, были и баночки с таблетками, и виски с вермутом. И все это применялось, хотя далеко не всеми. Во всяком случае Легков с Вылегжаниным это признали. Значит, кто-то все эти препараты раздавал, инструктировал спортсменов, следил за временем принятия и дозировками. И наверняка замешан в этом был не один Родченков.

Есть и более сложный вопрос. Далеко не все таблетки и ампулы, которые принимают спортсмены, непременно являются допингом. Ведь это могут быть и витамины, и другие вещества, не увеличивающие размеры мышц или выносливость во время длительного бега, а просто помогающие снять нагрузку на сердце. С таким объемом работы, который проделывает профессиональный спортсмен, без посторонней помощи организм может просто не справиться. Мельдоний, входящий в состав препарата «Милдронат», давно и прочно воспринимался в спорте высших достижений, как просто поддерживающий препарат. До 1 января прошлого года, пока ВАДА внезапно его не запретило.

Но десятки российских спортсменов, включая знаменитую теннисистку Марию Шарапову, как ни в чем не бывало продолжали его принимать. Более того, даже сегодня «Милдронат» активно рекламируется по федеральным телеканалам как вполне легальное лекарство, которое любой может купить в аптеке даже без рецепта. Получается, не все в порядке в нашем антидопинговом хозяйстве?

Так или иначе, уже на этой неделе на тему антидопинговых расследований в российском спорте впервые публично высказался президент нашей страны Владимир Путин. Его слова произвели сенсацию. Остановимся на главном: путь к антиолимпийскому решению до сих пор прокладывался через непрерывные обвинения в адрес российских спортсменов и тренеров. Это внушало героям нации, нашим олимпийцам понятный комплекс вины. В итоге Путин остановил эту травлю, сказав, что главный «виновный» – он сам. В принципе президент сказал то, что от него ждали услышать: что Олимпиада в феврале, а российские президентские выборы в марте, и массовая атака на наших спортсменов, и возможное отлучение от Олимпийских игр нужны лишь для того, чтобы в разгар предвыборной кампании создать обстановку недовольства государством, которое, дескать, не борется с допингом в среде любителей спорта. А их в России большинство. «Международные спортивные организации очень зависимы от спонсоров, и контрольный пакет находится в США. В ответ на наше мнимое вмешательство в американские выборы США хотят создать проблемы при выборах Президента России», – сказал Владимир Путин.

Естественно, что и спортсмены, и болельщики все это прекрасно понимали и без Путина, но когда правду сказали вслух, всем стало легче.

Дмитрий ЧЕРНОВ