МУСОРНАЯ СТРАДА

19 Декабря 2017



Сколько денег мы выбрасываем на помойки

Недавно в столице Камчатки началась очередная кампания по благоустройству городских территорий. На сей раз на проспекте Циолковского, возле дома № 57а установили контейнерную площадку для мусора закрытого типа. Как сообщили в управлении городского хозяйства, до конца года планируется установить 8 таких площадок, и мотивировали нововведение тем, что жители многих районов города жалуются, что содержимое мусорных баков разлетается от ветра, а проект контейнерной площадки закрытого типа, который является принципиально новым для города, решит эту проблему. «Конструкция площадки разделена на три закрывающихся отсека, в каждом из которых стоит по два контейнера. Они легко выкатываются, что облегчает работу мусоровозам. Кроме того, к контейнерам закрыт доступ для птиц и животных», – сказал заместитель директора МУП «Спецтранс» Вадим Батареев.

Надо заметить, что выбор емкостей для мусора у нас почему-то сопряжен с большими трудностями. Неужели большой ассортимент на рынке сбивает с толку руководство специализированных организаций, и они все время ищут какой-то особенный вариант мусорных контейнеров, подходящих, видимо, именно нашему городу? И, между прочим, смена предпочтений происходит вот уже в четвертый раз.

Например, в 2012 году «Спецтранс» расхваливал заглубленные контейнеры: «…На сегодня более 30 таких сооружений смонтировано на улицах города. Новые контейнеры оснащены пластиковыми крышками, что позволяет надежно защитить хранящийся в них мусор от бездомных собак, грызунов и птиц. Постепенно заглубленные контейнеры начнут устанавливать повсеместно, а зеленые мусорные баки навсегда уйдут в прошлое, уступив место новым технологиям сбора твердых бытовых отходов. В следующем году будет приобретено еще 27 штук. Также важно отметить, что в этом году приобретены семь мусоровозов, автомобиль для мойки контейнеров, а также специальная машина для работы с заглубленными контейнерами».

Спустя год после установки «удобных и вместительных емкостей», «Спецтрансу» или комитету городского хозяйства почему-то понадобились другие: «…современные приемники для мусора, изготовленные из оцинкованной стали – евроконтейнеры. Они не только практичны (больше по объему, проще в обращении), но и имеют эстетичный внешний вид».

Неужели приобретенные в 2012 году 60 контейнеров и мусоровозы, да еще и специальная машина для мойки не оправдали ожиданий предприятия и горожан? А ведь по информации того же МУП «Спецтранс» годичной давности, «заглубленные контейнеры прекрасно зарекомендовали себя. Они отличаются системой монтажа, которая дает возможность скрыть большую часть тары, а именно 2/3, под землей. Данное преимущество позволяет без загромождения пространства расположить вместительную и удобную в выгрузке емкость на территории, прилегающей к какому-либо зданию. Теперь не надо экономить место в урон вместительности, поскольку объем контейнера достигает трех кубометров, и все это скрыто под землей».

Как оказалось в итоге, указанное преимущество – не главное в деле очистки городских территорий. А что же тогда главное с точки зрения специалистов, и что они ищут в течение долгих лет? Складывается впечатление, что местные «ландшафтные дизайнеры» решили испробовать все имеющиеся в мире конструкции для элементарного действия – сбора городского мусора.

Что же все-таки не понравилось «Спецтрансу», и почему решили заменить заглубленные контейнеры стальными, известно только авторам проекта. «Планируется, что до конца этого года (2013) порядка 100 евроконтейнеров будут установлены в разных районах города. Перечень улиц, на которых появятся стальные контейнеры, будет сформирован в ближайшее время».

К сожалению, жителей улиц из перечня так и не осчастливили эстетичными видами помоек. Там так и не меняется унылый вид из окна на покореженные металлические урны огромных размеров с разбросанным вокруг мусором, который растащили вороны и окрестные бездомные собаки. Да и некоторые наши горожане (из необремененных рабочим расписанием) тоже не особенно аккуратно производят поисковые работы в вышеозначенных емкостях на предмет «нет ли чего подходящего для жизни».

Летом 2014 жителям Петропавловска вновь сообщили отличную новость: «До конца осени в различных районах Петропавловска появится более 60 контейнеров различной (Теперь уже различной! – Ред.) конфигурации для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Во дворах появятся беседки для крупногабаритных отходов. Кроме того, облагородят и площадки для сбора мусора. Основание, на котором должны располагаться контейнеры, зальют бетоном, а по периметру мусоросборники оградят решетками. Работы запланированы на 100 объектах. На мероприятия по устройству площадок для установки мусороприемников, а также приобретение дополнительных контейнеров для нужд городского округа планируется израсходовать порядка 30 миллионов рублей».

Возможно, именно здесь, в последних трех словах, кроется причина творческого зуда сотрудников городской администрации, отвечающих за благоустройство города, и работников специализированных организаций, трудящихся в этой же сфере?

Но, к сожалению, опять не угадали специалисты: то ли конфигурации баков не были различными, то ли цвета они были неподходящего.

Теперь, оказывается, нужно строить крытые площадки, чтобы ни собачка не пролезла, ни муха не пролетела. Вот и появилось нелепое сооружение зеленого (опять же!) цвета из гофрированного железа, не особенно украшающее окружающую среду, а скорее, напоминающее дачный туалет. Интересно, сколько еще экспериментов состоится в этой сфере городского хозяйства?

А ведь, кроме обычных мусорных контейнеров, еще есть раздельные – для разных видов мусора, а еще специализированные – для утилизации, например, ртутьсодержащих ламп. Там тоже огромное поле для творчества. Ведь последние должны быть принципиально иными. После поступления в самозакрывающийся загрузочный модуль лампа плавно и без повреждений должна скатываться в отсек временного хранения – накопителя. Впоследствии через запирающийся люк на передней панели контейнера лампы легко извлекаются сотрудником обслуживающего предприятия для последующей транспортировки и утилизации. Стоимость одного такого начинается от 19 000 рублей. Без доставки.

Речь об утилизации ртутьсодержащих ламп зашла еще в мае 2013 года: «В Петропавловске-Камчатском установят специальные контейнеры для утилизации ртутных ламп. Сейчас в мэрии решают вопрос о том, в каких местах они будут располагаться. До конца месяца в краевой центр поступят первые семь контейнеров закрытого типа. Всего их будет около 60-ти. «Пилотные» бункеры планируется установить в южной части города. Контейнеры (по замыслу чиновников) будут находиться в шаговой доступности от жилых домов, чтобы жильцы могли в любой момент избавиться от опасных отходов».

На сайте ООО «Экология», которое в числе прочего занимается утилизацией ртутьсодержащих ламп, мы увидели список адресов, где расположены специализированные контейнеры. На сегодняшний день их всего 19. Возможно, именно это, по мнению городских чиновников, и называется «в шаговой доступности от жилых домов».

А еще «в городах Камчатки установят отдельные экобоксы для сбора старых батареек». Об этом в начале осени говорили в министерстве природных ресурсов. С камчатскими представителями власти встретились предприниматели из Владивостока, по словам которых, проекты утилизации батареек уже реализованы в столице Приморья и Магадане. Их собирают и отправляют на заводы для переработки содержащихся в элементах тяжелых металлов. По словам руководителя краевого агентства по обращению с отходами Андрея Кудрина, к экобоксам для ртутьсодержащих ламп добавятся экобоксы для элементов питания. «Для начала реализации проекта потребуется около месяца. Сначала установят около двадцати экобоксов. Сама акция, по плану, продлится до декабря 2017 года. Ее результаты покажут, какой должна будет стать постоянная краевая программа утилизации таких отходов. Первые пункты приема будут располагаться в крупных торговых точках «Агротек». С начала нового учебного года экобоксы будут размещаться поочередно в школах Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизова», – перечислил стартовые объекты заместитель министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. Также, возможно, они появятся в зданиях органов власти».

Не знаю, насколько население информировано о планах властей относительно экологической безопасности городской среды, только вот никто из горожан, которых мы спрашивали, где находятся специализированные экобоксы для ртутьсодержащих ламп, не смог ответить на наш вопрос.

Тем не менее использованные люминесцентные лампы относятся к высшему классу опасности. В одной лампе содержится ртути в несколько сотен раз больше, чем в термометрах. Разрушенная или поврежденная колба лампы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать тяжелое отравление. Попадание внутрь одного грамма ртути и ее солей губительно для живого организма. Воздействие на природную среду также характеризуется необратимым нарушением в экологических системах.

Переход на энергосберегающие технологии начался со снятия с производства ламп накаливания мощностью 100 ватт и больше, и в магазинах в широком ассортименте появились энергосберегающие лампы. В нашем городе работают три организации, имеющие лицензию на утилизацию ртутьсодержащих приборов, в том числе люминесцентных ламп. Но, как нам показалось, система сбора опасных отходов у населения не организована. Если в отношении юридических лиц разработаны и действуют соответствующие документы, есть механизмы привлечения к ответственности за нарушение установленных правил, то по физическим лицам практически ничего должным образом не прописано. Главным и едва ли не единственным «связующим звеном» между горожанами и утилизирующими службами является простой мусорный контейнер. Люди не могут утилизировать потенциально опасные отходы, как подобает. Речь в этом случае не только об энергосберегающих лампах: небезопасными являются бытовая химия, отходы автотранспорта (машинное масло и загрязненные им предметы, аккумуляторы, покрышки), оргтехника и электронное оборудование и многое другое. Все это нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. У нас, как оказалось, эта проблема решается ни шатко ни валко, несмотря на то, что высокие совещания по этому поводу проводятся вот уже в течение почти десятилетия.

А по поводу очередного новшества – крытых мусорных площадок – горожане на редкость единодушны.

На сайтах местных СМИ много комментариев, одинаковых по смыслу:

– Зачем городить огород, если уже есть технология утопленных баков, от них точно ничего не летает и животные туда не попадают, зато машина легко их подцепляет. Уже все отработано и видно на практике, как работает. Зачем эти воняющие мусорные домики? Представьте, как летом они будут накаляться на солнце и вонять!

– Нужно, конечно, «утопленные» баки ставить... После первого зимнего трактора эта конструкция будет представлять погнутую бесформенную жестяную банку с потрескавшейся краской и ржавчиной.

– Весной будем посмотреть, сколько из них живых останется.

– Озвучьте суммы, потраченные на «строительство» сих шедевров. И кто потом будет компенсировать эти деньги? Наверняка, с народа спишут путем увеличения сумм за услугу «вывоз мусора».

– Вряд ли здания, похожие на туалеты, украсят наш город.

А пока мы любовались очередным архитектурным шедевром на проспекте Циолковского, ни одна собачка или птичка не попытались проникнуть внутрь странного зеленого сооружения, охраняющего свое содержимое. Наверное, испугались. И только человеческий детеныш лет десяти принес пакет мусора и с размаху перебросил его через закрытые ворота мимо бака.

Теперь тренировать детей надо, открывать соответствующие спортивные секции.

Татьяна СТЕПАНОВА