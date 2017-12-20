ОДНАЖДЫ...

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19 Декабря 2017

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

 

Однажды у костра

В детстве моя семья жила в деревне. Конечно, у нас был свой огород, но мы все равно бегали на колхозные поля, чтобы утащить все то, что росло у каждого из нас. Почему-то колхозное было вкуснее. Я была младшая в семье, поэтому болталась с мальчишками на улице до глубокого вечера. Родители все время работали, я их почти не помню молодыми, так что мы были предоставлены сами себе. Большая компания мальчишек во главе с моим старшим братом таскала зеленый горох, морковку, картошку. Нам казалось, посадки и земли такими огромными, что наше мелкое хулиганство останется незамеченным. Это было весело и очень вкусно. Но после очередного собрания коллектива колхоза руководитель объявил, что будет строго наказывать воришек. В деревню приехал новый агроном, который принял решение лично проверять сохранность посадок и урожая колхоза. Детей предупредили, что агроном суровый человек, скорый на расправу, но мы не особо приняли эту информацию к сведению. И только когда услышали выстрелы в полях, приняли решение не рисковать. Наверняка агроном стрелял в воздух, но уточнять так это или нет наша компания не стала. Мальчишки все время придумывали новые и новые забавы. Однажды они чуть не убились на мотоцикле, в лесу курили кору дуба, купались в каком-то карьере, играя в ножички, раскроили ногу брату. Перевязывая раны, выстирывая грязную одежду, штопая футболки, мама все время плакала.

В один «прекрасный» день мальчишки стащили порох из воинской части, которая была неподалеку от нашей деревни. Я не помню всех обстоятельств: кто и как это сделал, но очень хорошо помню серый хлопчатобумажный мешок, в котором лежал трубчатый и семидырчатый порох. Из названия было понятно, что выглядит порох как полые палочки и бочонки с семью дырками. Где и как мальчишки нашли порох, не обсуждалось, но вот как его использовать – была животрепещущая тема. К общему мнению в тот вечер мальчишки не пришли, приняли решение перенести обсуждение на следующий день. Оставался вопрос, где хранить порох целую ночь? На улице оставлять было опасно, вдруг умыкнут ребята из другой компании, а в дом нести страшно – родители найдут. После долгой перепалки старший брат решил отнести порох к себе в комнату и спрятать под кровать. Я гордилось его храбростью. Когда мы пришли домой, увидели, что мама затеяла стирку и уборку. Мы не любили эти дни. В коридор ставилась круглая машинка, она наполнялась водой, которая от цветного белья быстро становилась темной. Этот агрегат издавал такой шум, что, находясь рядом, мы друг друга не слышали. После стирки белье попадало в ванную, полоскалось вручную и отправлялось в центрифугу «Фея», которая за свой шум должна была называться «Гроза». После отжима белье складывалось в огромный эмалированный таз и затем развешивалось на бельевых веревках во дворе дома, где мы жили. Спустя много лет я узнала, что процесс стирки, оказывается, может ограничиваться лишь нажатием кнопки стиральной машины. Но тогда в этом процессе участвовала вся семья, а большое количество воды на полу служило сигналом к началу генеральной уборки дома. И надо же такому случиться, что мы как раз поспели к началу этого трудового праздника. В связи с тем, что я была еще маленькой, мне поручали самую легкую домашнюю работу. Я быстро вымыла свою комнату, и мы решили спрятать на время порох под моей кроватью. Качество уборки мама проверять не стала, поэтому о нашей находке никто не узнал.

Утром мы пошли гулять, прихватив с собой заветный мешок. К нам присоединились друзья брата. Мальчишки снова стали спорить, как поджечь порох: весь сразу или растянуть удовольствие. Потом все пацаны отправились в лесок. Там мы развели костер. Брат бросил одну тубу пороха в огонь. Все услышали громкий хлопок и почувствовали специфический запах. Пламя взлетело вверх на два метра. Нам показалось, что огонь стал синим. Все ахнули. Мальчишки наперебой хватали из серого мешка заветный порох и бросали его в огонь. Хлопки, клубы дыма, резкий запах – все приводило их в восторг. От шума и резкого запах мне вдруг стало очень страшно. Я попросила брата увести меня домой, но он сказал, что все будет в порядке, у него все под контролем. Кто-то очередной раз бросил порох, но грохота не последовало. Потом подбросили еще и еще – опять тихо. Ребята предположили, что порох отсырел и надо пошевелить его в костре. Брат схватил палку, приблизился к огню, и вдруг раздался грохот такой силы, что мы отлетели от костра. Брат стал кричать, мы все перепугались. Он закрыл руками лицо, но правая рука его была в крови. Большинство мальчишек разбежались кто куда. Рядом остался лишь один его друг и я. Мы просили сказать, что случилось. Когда братик убрал руки от лица, мы увидели, что оно было сильно обожжено, сгорели ресницы и брови, кожа была пунцового цвета. Но самым страшным было, что у него оторвало первую фалангу безымянного пальца на правой руке. Костер, конечно, никто тушить не стал, мы втроем кинулись в медицинский пункт.

Наш пожилой фельдшер Иван Иосифович всегда находился на своем рабочем месте. Как водится в таких деревнях как у нас, фельдшер мог делать все что угодно: и роды принять, и зуб вырвать, и палец зашить. Он сказал, чтобы мы шли за родителями, а сам принялся убирать следы порохового развлечения на лице и руке моего брата.

Я прибежала домой, когда мама хлопотала на кухне. Она испугалась, увидев мой заплаканный вид. «Что опять случилось?» – тихо спросила мамочка. «Беда!», – выпалила я. Мы собрались и побежали к фельдшеру. На кушетке сидел брат с намазанным каким-то жиром лицом, рука была перевязана. От увиденной картины, мама расплакалась. Со словами «деточка, горе мое, когда ты уже вырастишь?» – она подошла и крепко обняла своего сорванца. Иван Иосифович объяснил, что от огня обгорело лицо, но зрение сохранено. Когда брат полез в огонь, у него на руке оставался порох, поэтому палец лишился небольшой части, но остальные суставы пальца были не повреждены. Его слова «до свадьбы заживет» должны были успокоить маму, но она ответила: «До его свадьбы я сама не доживу», и еще сильней расплакалась.

Вечером дома нас ожидал допрос с пристрастием. Откуда взялся порох, где хранился, кто был еще в компании? Брат молчал. Тогда родители взялись за меня. Пришлось расколоться по всем вопросам. Мама плакала, отец ругался. Мы были наказаны, до конца месяца нас посадили под домашний арест. Брата за то, что подвергал себя и меня опасности, меня за то, что знала и промолчала. Брату, конечно, досталось больше. Когда семейная буря утихла, отец сказал важные слова, что без нас им незачем жить. Мне было стыдно и больно за наше безрассудство.

С тех пор прошло много лет, обгоревшие ресницы и брови у брата выросли давно. Лишь изуродованный палец напоминает о том случае возле костра. Правду говорят, что мужчины – это случайно выжившие мальчики. Нам повезло, наш мальчик все-таки вырос.

 

Однажды на улице

Меня мама воспитала одна. Она рассказала мне, что когда-то с отцом попала в автомобильную аварию. Отец погиб, а у мамы остались рубцы на теле от заживших ран. С самого детства я помню эти страшные следы катастрофы на ее спине и животе. Я остался единственным мужчиной и, следовательно, защитником в семье. Старался хорошо учиться, активно занимался спортом, бесплатно получил высшее образование. После армии нашел достойную работу. Мама была очень интересной женщиной, но почему-то не стремилась найти себе пару. Когда я начинал разговоры про ее личную жизнь, она только отшучивалась.

Однажды я вернулся с работы и увидел, что у мамы красные от слез глаза. Она была подавлена и очень расстроена. Это продолжалось несколько дней подряд. Попытки выяснить, в чем дело ни к чему не привели. Тогда я на обеденном перерыве сбегал к ней на работу, поговорил с коллегами, подружками, но они ничего знали. Смотреть на страдания моего единственного близкого человека было  невыносимо, поэтому я снова пришел к маме с расспросами. Она долго отнекивалась, но, в конце концов, согласилась рассказать о причине своих слез. Начало рассказа повергло меня в шок. Оказалось, мой отец жив и здоров. В прежние времена, до моего рождения, он избивал мою маму. Старые раны на ее теле были результатом его издевательств, и автомобильная авария здесь ни при чем. Даже узнав, что она беременна мной, он не успокоился. В тот день, когда она сбежала, он бил ее беспощадно, жестоко, по лицу и животу. Увидев, что он вышел покурить, мама, залитая кровью, смогла добраться до соседей, и те вызвали скорую помощь вместе с милицией. Перед соседями ей было очень стыдно, но они знали про мамину беду, сочувствовали и советовали уйти от этого изверга. После его задержания мама собрала вещи и уехала в другой город, где и родила меня. Отца отпустили, поскольку заявление никто не написал. Через двадцать три года он вдруг объявился и стал претендовать на роль мужа. Мама, естественно, отказала ему. С тех пор он преследует ее повсюду, угрожая примерно наказать. Услышав эту жуткую историю, я не мог представить, как можно было бить такую хрупкую, беззащитную девушку, которая никогда не смогла бы ответить. В моем сердце клокотала ненависть и жажда мщения. Успокоившись, я пообещал, что никогда не дам маму в обиду.

На следующий день мне довелось встретиться со своим «воскресшим» папашей. Передо мной стоял старый коренастый неухоженный мужик неприятной наружности с кривыми гнилыми зубами. Он пытался добродушно улыбаться, чем вызвал во мне еще большее отвращение. «Здравствуй сынок», – хриплым голосом сказал он. «Я тебе не сынок», – ответил я.

«Ты прости меня, со всяким бывает, ну повздорили немного».

После этих слов я вновь почувствовал прилив гнева. Кровь пульсировала в висках, хотелось разорвать мучителя моей матери на части. Он протянул мне свою мерзкую руку, и тогда я, не выдержав, схватил его за грудки. Мама, стоявшая рядом, стала плакать и просить не брать грех на душу. Я был оглушен своим гневом, но разжал руки, отпустил и предупредил его, чтобы он держался от нас подальше, если хочет дожить до старости. Мама плакала и просила не приносить в дом беду. Я пообещал, что буду держать себя в руках. С тех пор своего родителя я никогда не видел.

Прошло еще два года. Я увлекся молодой девушкой, но она почему-то сразу не понравилась маме. Может, потому, что моя избранница была слишком легкомысленна, может, недостаточно сдержана в выражениях и суждениях. Но ее непринужденность меня забавляла. Мы стали жить вместе и готовиться к свадьбе. Ее родители сразу приняли меня в свою семью. Мы были счастливы. Предсвадебная суета была в радость. Наш долгожданный день бракосочетания прошел на достойном уровне. Только мама печально смотрела на меня, но как мудрая женщина говорила только приятные слова. Проходя мимо гардеробной  комнаты, я случайно услышал разговор моей молодой жены с тещей. «Ты ему не сказала?», – спросила теща. «А зачем? Пусть все будет так, как есть, отцу ребенка я все равно не нужна, он даже на свадьбе радовался больше, чем я. Теперь этот ребенок будет от моего законного мужа», – ответила ее дочь – моя жена. Уже не помню, как зашел в гардероб. Забытый приступ гнева охватил мое сердце. Передо мной стояла только что обрученная жена, беременная от другого. Теща быстро выскользнула из комнаты, и мы остались вдвоем. Моя избранница стала громко смеяться и говорить мне гадости про то, что есть мужики и покруче меня, способные зажечь женщину. Эта дрянь опустилась до обсуждения интимных подробностей близости с бывшим кавалером, которого она пригласила на свадьбу. Чувство гадливости и омерзения вызвали у меня резкую боль, похожую на ту, когда прижигают живое сердце. Жена продолжала бросать оскорбления мне в лицо. В приступе ярости она сорвала с себя фату и стала топтать ее ногами. Тогда я не выдержал и дал ей пощечину. Мне хотелось задушить эту вульгарную дрянь. Совладать с собой мне удалось лишь большим усилием. Страшная мысль внезапно кольнула меня: «Неужели я похож на своего отца? Нет, не может быть!» Резко повернувшись, я пошел на выход. Вслед мне полетела очередная порция оскорблений: «Ты не мужик, ты даже как следует ударить меня не можешь!»

Мама поняла все без слов по моему бледному лицу и чересчур взволнованному виду. Ничего не объяснив гостям, мы ушли. Лишь по дороге домой она спросила:

– Ты все узнал?

– Да, все узнал, – как стон я выдавил из себя.

– Сыночек, родной мой, ты не избил ее?

– Нет, не избил.

– Слава Богу! Не держи на нее зла. Иначе ожесточишь свое сердце.

На следующий день прибежали родственники. Просили прощения, уговаривали вернуться. Теща причитала, что нужно было ее дочь поколотить и заставить сделать аборт: «Ну, повздорили немного, гульнула до свадьбы. С кем не бывает?» – постоянно вопрошала она.

Развестись получилось лишь через три месяца. Полученные душевные раны заживали долго. Одно меня утешало: я не уподобился своему отцу…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."