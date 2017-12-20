ЧИНОВНИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

19 Декабря 2017



При строительстве магистралей бюджет Петропавловска потерял сотни миллионов рублей

Наша газета в июне и августе нынешнего года подробно рассказывала о том, как по вине Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» (УКСиР) в Петропавловске были фактически сорваны несколько контрактов. Речь шла о реконструкции Дома культуры СРВ, а также строительстве детского сада на улице Арсеньева и транспортных развязок на Северо-Востоке. В каждом из этих случаев проектная документация была подготовлена безграмотно и непрофессионально, поскольку содержала огромное количество ошибок.

Подрядчики, которые на самом деле не могли работать по негодным проектам, были объявлены недобросовестными, а договоры с ними расторгнуты. Но так происходит не всегда. В некоторых случаях, когда речь идет о строительных предприятиях, особо приближенных к руководству УКСиР, ведомство, наоборот, устраивает «аттракцион неслыханной щедрости».

Так, в частности, произошло во время реконструкции и ремонта магистрали общегородского значения улица Вулканная – улица Чубарова от поста ГИБДД до пересечения с проспектом Победы, о чем «Вести» писали 16 августа. Там подрядчику – МУП «Спецдорремстрой» – без законных оснований было выплачено свыше 100 миллионов рублей за работы, выполненные по завышенной стоимости, либо не выполненные вовсе.

Между тем в распоряжении редакции оказался еще один муниципальный контракт между заказчиком – УКСиР – и исполнителем, которым снова являлся «Спецдорремстрой». Предметом соглашения являлось «выполнение подрядных работ по строительству магистрали от второго кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова в Петропавловске, для муниципальных нужд». Согласно официально опубликованной информации о проведении конкурса по выбору подрядчика, начальная цена контракта составляла 544 с половиной миллиона рублей. Чтобы победить, участникам необходимо было предложить построить дорогу как можно дешевле.

Это должна была быть одна из шести дорожных развязок, призванных разгрузить от автомобильных заторов самый проблемный район города – Северо-Восток. Проект реализовывался в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Камчатском крае на 2014–2025 годы». Всего до 2017 года этой программой было предусмотрено финансирование развития дорожной сети Петропавловска в размере двух миллиардов 32 миллионов рублей. Из них около 1,9 миллиарда – средства краевого бюджета.

Но заказчиком по условиям договоров выступало муниципальное управление капстроительства в лице его тогдашнего начальника Александра Иванова, а также начальника отдела дорожного строительства Анатолия Родомакина. Последний курировал подготовку проектной документации и проведение конкурсов.

Аукцион по выбору подрядчика для прокладки трассы по улицам Кавказской и Ломоносова состоялся в мае 2013 года. В нем предсказуемо победил «Спецдорремстрой», снизивший цену более чем на пять миллионов. Это предприятие тогда возглавлял Гусейн Байрамов. По нашему оценочному суждению, его связывали с руководством УКСиР не только официальные отношения. Полагаем, его предприятие не раз получало сполна оплату за фактически не выполненные работы.

Так или иначе, согласно подписанному 20 мая 2013 года контракту, «Спецдорремстрой» должен был получить за строительство магистрали от Кавказской до Ломоносова 539 миллионов 202 тысячи 440 рублей. При этом оплата должна была производиться поэтапно в течение 30 дней после сдачи заказчику выполненных работ. Отчеты дорожники должны были предоставлять в УКСиР ежемесячно. При этом по договору подрядчик обязался завершить работы не позднее 30 августа 2015 года.

С этого момента между улицами Кавказской и Ломоносова начало происходить нечто необъяснимое. Руководство УКСиР исправно подписывало платежные поручения для перечисления подрядчику денег. «Спецдорремстрой» в свою очередь, как это с ним случалось и раньше, раз за разом срывал график строительства и сроки сдачи работ. Ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре 2015 года магистраль так и не была проложена.

Казалось бы, руководству УКСиР следовало тут же объявить «Спецдорремстрой» недобросовестным подрядчиком, разорвать с предприятием договор, взыскать с него неустойку и срочно объявить новый аукцион. Но вместо этого управление капстроительства исправно продолжало платить не выполняющим свои обязательства дорожникам.

В ситуацию было вынуждено вмешаться Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края. В соответствии с законодательством, оно не имеет полномочий по обеспечению обязательств по муниципальным контрактам. Эти функции возложены на заказчика и подрядчика. Но, учитывая важность развития транспортной инфраструктуры краевого центра, ведомство в течение 2014–2016 годов совместно с администрацией ПКГО все-таки неоднократно проводило проверки выполнения работ на объекте.

По итогам каждой ревизии руководству УКСиР и МУП «Спецдорремстрой» настоятельно рекомендовалось «принимать срочные меры к увеличению количества задействованного квалифицированного персонала и техники, а также эффективному распределению материально-технических ресурсов на различные виды работ». Но с этим у нерадивого подрядчика, похоже, как раз и возникли проблемы.

Дело в том, что как раз в то время «Спецдорремстрой» реконструировал магистраль общегородского значения между улицами Вулканной и Чубарова, а также выполнял по договорам с мэрией еще несколько масштабных дорожно-строительных проектов. Можно предположить, что предприятие, получившее в течение пары лет подряды на сумму свыше миллиарда рублей, попросту не смогло их «переварить».

Акт ввода дороги на Кавказской и Ломоносова в эксплуатацию в результате был подписан только ближе к концу 2016 года, но выглядел этот документ сомнительно. Речь идет о том, что на самом деле и тогда работы еще не были окончательно завершены. Озеленение и устройство тротуаров пришлось перенести на лето нынешнего года, поскольку понятно, что под сугробами сделать все это невозможно.

Проще говоря, для того чтобы уложиться в сроки на каждом из объектов, дорожникам не хватало ни людей, ни техники. Вовремя в итоге не были сданы ни дорога Вулканная – Чубарова, ни магистраль Кавказская – Ломоносова. Просрочка в обоих случаях составила около двух лет. И тут начинается самое интересное.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса РФ, в случае ненадлежащего исполнения обязательств предусмотрена выплата неустойки. Вместе с тем, по статье 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае существенного нарушения обязательств по договору он может быть расторгнуть решением суда по требованию одной из сторон.

Таким образом, в первом случае со «Спецдорремстроя» должна была быть взыскана неустойка в размере около 73 миллионов рублей, но этого почему-то сделано не было. Более того, «Спецдорремстрою» без законных оснований было выплачено свыше 100 миллионов рублей якобы за выполненные работы.

На втором объекте, по условиям пункта 8.1 контракта, размер неустойки должен был начисляться из расчета одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств. Такую задачку сможет решить даже школьник, освоивший таблицу умножения. Если перемножить одну трехсотую ключевой ставки на 730 дней просрочки, получится, что «Спецдорремстрой» должен был уплатить в муниципальную казну 2,4 ставки рефинансирования, которая в период действия договора составляла от 8,25 до 11 % годовых. Если взять среднее значение, условно говоря, 9 % и умножить их на 2,4, выйдет 21,6 % от суммы договора. От 539,2 миллионов рублей это составит немногим больше 113 миллионов.

Эти деньги должен перечислить в бюджет Петропавловска нерадивый «Спецдорремстрой». Однако УКСиР не предприняло никаких шагов, чтобы взыскать их с подрядчика, грубо нарушившего условия контракта. Между тем на эти деньги, по данным специализированных дорожно-строительных интернет-сайтов, можно было бы капитально отремонтировать около 280 тысяч квадратных метров городских дорог. Причем на одном из таких ресурсов, где публикуются прайс-листы, мы нашли важное предупреждение: «Всем настоятельно рекомендуем очень ответственно подходить к выбору подрядчика при строительстве, так как много шабашников, которые понятия не имеют, как правильно рассчитать и построить. В результате стоимость объекта увеличивается минимум в два раза!»

Почему же руководство управления капстроительства настолько свободно распоряжается деньгами налогоплательщиков, прощая огромные суммы фактически недобросовестному подрядчику? На наш взгляд, причин этому может быть две: либо это халатность и непрофессионализм господ Иванова и Родомакина, либо в их отношениях с руководителями МУП «Спецдорремстрой» присутствует некая коррупционная составляющая.

Один вопрос остается невыясненным: почему городская администрация в лице УКСиР до сих пор не подала в суд иск о взыскании пени со «Спецдорремстроя», и не пора ли привлечь чиновников с большой дороги к ответственности? Мы уже писали, что в аналогичном случае с ремонтом проезда на Чубарова и Вулканной вопрос стал решаться только после вмешательства прокуратуры. Бездействие муниципалитета и управления капстроительства необъяснимо.

В такой ситуации не пора ли уже местному управлению Федеральной антимонопольной службы внести «Спецдорремстрой» в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)?

В соответствии со статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» туда попадают «подрядчики, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов».

Так за чем же дело стало?

Соб. инф.