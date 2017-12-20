САГА О ДЕДЕ МОРОЗЕ И СНЕГУРОЧКЕ

19 Декабря 2017



(Продолжение. Начало

в № 44 от 13.12.2017)

Дальние родственницы или просто знакомые?

Самые упертые искатели западных аналогов полагают, что у Снегурочки есть нечто общее со святой Люсией, которая в Германии и странах Скандинавии в период запрета культа святых и, в частности, святого Николая, выступала в качестве рождественской дарительницы подарков детям. В странах Скандинавии и Финляндии праздник святой Люсии, отмечаемый 13 декабря, сохранился и по сей день, и служит своеобразным преддверием к Рождеству.

Есть еще итальянская Бефана, то ли старуха, то ли молодая женщина, являющаяся к детям в ночь на Богоявление и раскладывающая подарки послушным ребятишкам в заранее приготовленные носки. Плохим детям Бефана подкладывает в носки золу. Между прочим, эта дама неплохо известна и российским детям: несколько видоизмененный ее образ описал Джанни Родари в своем «Путешествии «Голубой стрелы».

Упоминается также и Маланка, участвующая в предновогодних обрядах Бессарабии, Подолии и Галиции.

Однако все эти дамы, разумеется, не идут ни в какое сравнение с нашей уникальной и неповторимой Снегурочкой, которая каждый год избавляет детей от смущения перед седобородым волшебным старцем, а потом безропотно доставляет подгулявшего Деда Мороза в его обитель. Именно поэтому Снегурочка – исключительно наш персонаж, в котором каждая русская женщина может увидеть себя.

Вообще-то история семьи Деда Мороза похожа на мексиканский сериал.

Вы уверены, что у Дедушки испокон веков одна спутница – Снегурочка. Но на самом деле семья у него гораздо больше. Жену Дедушки Мороза зовут Матушка Зима, в счастливом браке родилось три дочери – Стужа, Вьюга и Метелица. Все дочки своенравны и ветрены, а потому настоящих семей у них нет. А вот любимица Дедушки Снегурочка – и вовсе внебрачная дочь Метелицы и сына Снежной Королевы Бурана. Все не так просто, как кажется.

В России Дедушка официально пенсионер. Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание ветерана, и не простого, а «ветерана сказочного труда». И после этого вы все еще верите, что его не существует?

На самом деле эти герои «родились» в страшном 1937 году – тогда Дед Мороз вместе со Снегурочкой впервые появились на главной елке страны в Доме Союзов. После этого добрый фольклорный дед с внучкой стали обязательными персонажами всех новогодних советских праздников. Что было раньше? По сути, никакого Деда Мороза в нашей истории не было. А все бородатые деды, хоть сколько-нибудь на него похожие и связанные с зимним морозцем, были персонажами недобрыми и даже немного инфернальными – связанными с преисподней и злыми силами.

Дед-яга?

Самый известный из них – сказочный Морозко. На некоторых иллюстрациях и в кино он выглядит как настоящий Дед Мороз. Но этот товарищ страшен: он готов заморозить насмерть любого ребенка, хоть чуть-чуть несогласного с ним. Одаривает он только падчерицу – и только за то, что она ему беспрекословно служит, как рабыня. Да и дары его совсем не похожи на новогодние подарки. Важнее другое: по своим действиям и поведению на Морозко похожи еще Баба-яга, Леший и злой медведь. Это сходство подчеркивал самый известный в мире специалист по сказкам Владимир Пропп. Он говорил, что эти персонажи, по сути, являются героями одной и той же сказки, в которой падчерица проходит испытания успешно, а родная дочь мачехи – нет, и за это ее умерщвляют. Поскольку эти персонажи играют одну и ту же роль, сущность их одинакова, как одинакова и их связь со злом, смертью и миром мертвых. Представляете, какая жуткая генеалогия выстраивается у нашего доброго Деда Мороза?

Но это не все. С миром мертвых связаны и другие фольклорные бородатые деды, навещавшие близких накануне Рождества и Нового года – в сочельник. Это духи умерших предков – их изображали ряженные под бородатых стариков, и от них нужно было откупаться, чтобы они не остались с живыми. Ничего доброго в них тоже не было. Не излучал доброту и Мороз Красный Нос из одноименной поэмы Н. А. Некрасова. По характеру он похож на Морозко, а судя по иллюстрациям, – вылитый современный Дед Мороз. Благодаря такому сходству он во многом и стал связующей нитью между страшными фольклорными дедами и добрым новогодним дедушкой с бородой из ваты.

Никого другого, похожего на Деда Мороза, в нашей истории не было. Как, впрочем, и Снегурочки. Вместо веселой и шутливой внучки в сказках есть лишенная эмоций Снегурочка (Снегурушка), которую подружки оставляют одну в лесу. Была еще Снежевиночка – печальная девушка, рожденная из комочка снега и невинно убиенная подружками из зависти. Появившаяся потом в пьесе

А. Н. Островского Снегурочка тоже лишена задора и только внешне похожа на свою новогоднюю тезку.

Демон или святой?

Наши главные новогодние персонажи имеют традиционно русскую внешнюю форму, напрочь лишенную исторического содержания. Более того, они противоположны тем фольклорным персонажам, на которых так похожи. Почему? Светлана Адоньева, этнограф, антрополог, доктор филологических наук считает, что Дед Мороз и Снегурочка сыграли большую роль в борьбе с христианством в СССР. Эти «демоны советского новолетия», как она их называет, заняли место старых святынь, и во многом благодаря им мы до сих пор дружно празднуем Новый год, а не Рождество, как весь христианский мир.

Наверное, это правильно, но религиозные праздники были запрещены и ушли в подполье задолго до появления всенародного Нового года. Мы уже забыли, что в Советском Союзе его не праздновали до 1935 года. Все началось 28 декабря, то есть всего за три дня до праздника, со статьи «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!» в газете «Правда». Ее подписал член ЦК ВКП(б), кандидат в члены Политбюро и 2-й секретарь ЦК КП(б) Украины Павел Постышев. Оказывается, елка была запрещена как буржуазный пережиток. «Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец, – писал П. Постышев. – Устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах!» И, похоже, за 3 дня страна успела все организовать. Но Деда Мороза и Снегурочки на ней еще не было – они появились 2 года спустя, сделав праздник более волшебным.

Почему вспомнили именно о них? Ведь такой всенародной традиции у нас не существовало. В царской России елка стала непременным атрибутом рождественских праздников только в середине XIX века, и никакого непременного персонажа на рождественских представлениях не было.

Похоже, подсказка пришла из-за океана. Эти годы были расцветом... Санта-Клауса. В 1931 году он получил новое обличье: художник Х. Сандблом сделал его лицом рекламной кампании знаменитой газировки. И вместе с глобальным бизнесом старичок с белой бородой в красной куртке и шапке быстро завоевал весь мир. Его успех – другим наука. Наверняка с этим образом Санта-Клауса познакомились и советские лидеры – контакты с США тогда были очень активными. И, возможно, в их головы пришла идея: «Вот бы и нам такого!» Сделали – только с нашей славянской спецификой, да еще с внучкой. Получилось здорово, и народ принял этих героев.

Когда появился

Дед Мороз?

Считается, что официально Дед Мороз «появился» в 1840 году, когда писатель Владимир Одоевский, известный нам как автор «Городка в табакерке», издал сборник «Сказки дедушки Иринея». Главным героем одной из этих сказок был некто Мороз Иванович, который живет в ледяном доме и спит на перине из пушистого снега. Подарки он не дарил, а серебряными пятачками награждал исключительно за службу.

Поначалу его имя никак не связывали ни с Рождеством, ни с Новым годом. Лишь спустя годы ему была отведена роль поставщика елки и подарков. Деда Мороза называли по-разному – Старичок-кулачок, Святочный старик, Рождественский Дед, Добрый Морозко, Мороз и даже Дядя Ёлкич с шишкой на носу.

Первое написание привычного всем имени «Дед Мороз» появилось ровно сто лет назад, в 1912 году, когда вышел сборник стихов «Рождественская елка». Там было стихотворение поэтессы Марии Пожаровой «Заклинание зимы» со строками: «На окошках, Дед Мороз, разбросай хрустальных роз! Легкие виденья, хитрые сплетенья».

Помощники

Деда Мороза

История появления Деда Мороза в последнее время дополняется новыми страницами. Кроме Снегурочки, в добром новогоднем волшебстве принимают участие и новые сказочные герои. Например, Снеговик, появившийся в сказках замечательного детского писателя и мультипликатора Сутеева. Он то идет в лес за елочкой на праздник, то водит машину с подарками. Лесные звери в большинстве своем помогают Дедушке, а некоторые иногда пытаются помешать наступлению новогодних праздников. Зачастую в сценариях появляются Старички-Лесовички, Братья-Месяцы... Там, откуда появился Дед Мороз, он передвигался пешком или на крыльях метели. Впоследствии его стали представлять на лихой русской тройке. А сейчас в Великом Устюге содержатся и северные олени – самый настоящий зимний вид транспорта. Не может же самый добрый волшебник страны, чьи владения простираются до Северного полюса, отставать от Санта-Клауса!

Почему день рождения Деда Мороза отмечают 18 ноября?

Сколько лет зимнему волшебнику доподлинно неизвестно. Дату рождения – 18 ноября – выбрали потому, что по легенде в этот день вступает в свои права настоящая зима в Великом Устюге – официальной резиденции российского Деда Мороза с 1999 года.

Как Дед Мороз отмечает свой день рождения?

Обычно на день рождения к Деду Морозу в Великий Устюг съезжаются дети со всей страны, чтобы принять участие в праздничном хороводе со сказочными персонажами. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравление для Деда Мороза. Поздравить русского Деда Мороза приезжают коллеги из разных городов и стран – Йоулупукки из Финляндии, якутский Дед Мороз Чысхаан, карельский Паккайне, Микулаш из Чехии, Ямал Ири из Салехарда, Сагаан Убугун из Бурятии, ну и, конечно, Снегурочка из Костромы. В этот день Дед Мороз выезжает из своей резиденции, чтобы зажечь огни на первой новогодней елке и принять участие в народных гуляниях. После шумного празднования дня рождения именинник отправляется в предновогоднее путешествие по российским городам.

В марте Дед Мороз сдает свое дежурство Весне-Красне и возвращается в свой дом. На людях до следующего дня рождения он появится еще раз – летом, в День города. Оба праздника включают в себя народные гуляния, обширнейшую программу мероприятий, рассказывающих о Русском Севере, в том числе и экскурсии по вотчине Деда Мороза.

Татьяна СТЕПАНОВА

(по материалам

российской печати)

Продолжение следует