САГА О ДЕДЕ МОРОЗЕ И СНЕГУРОЧКЕ

26 Декабря 2017



Волшебники в тени. 10 российских аналогов Деда Мороза, о которых вы, возможно, не знали

(Окончание. Начало в № 44 от 13.12.2017, № 45 от 20.12.2017)

Приход Нового года в России тесно связан с фигурой главного новогоднего волшебника Деда Мороза. В постсоветский период ему пришлось выдержать острую конкуренцию с западным коллегой Санта-Клаусом. Россиянин оказался стойким – Деда Мороза Санте потеснить не удалось. Помимо Санта-Клауса, за рубежом существует большое количество собственных праздничных волшебников, например, финский Йоулупукки или французский Пер Ноэль.

Куда меньше известно о, так сказать, «друзьях и соратниках» Деда Мороза в России. В нашей многонациональной стране, помимо «федерального» волшебника, существует масса его коллег на региональном уровне. Национальные аналоги Деда Мороза с волшебником из Великого Устюга не конфликтуют, живут дружно и вместе с ним приносят много радости взрослым и детям.

Так кто же еще, кроме привычного Деда Мороза, приходит в Российской Федерации в Новый год к детям с подарками?

Кыш Бабай

Если бы составлялся рейтинг влиятельности новогодних волшебников Российской Федерации, то второе место в нем, скорее всего, занял бы Кыш Бабай – персонаж, чрезвычайно популярный в Башкирии и Татарстане.

Согласно древним тюркским легендам, в самую длинную ночь года, то есть в конце декабря, наступал праздник обновления жизни. Считалось, что в эту ночь родился верховный бог Тенгре, правящий миром и божествами. Зимой управлял Кыш Тенгресе – Зимнее божество. В народе его называли Кыш Бабай.

Зимний бог отвечал за веселое празднование Нового года, которое происходило в самую длинную ночь в году – Кара Тон, 22 декабря.

Несмотря на забавно звучащее в русском языке имя, Кыш Бабай – чрезвычайно серьезный мужчина, внешне очень похожий на «классического» Деда Мороза. Это неудивительно, поскольку, согласно современной версии, Кыш Бабай и Дед Мороз являются братьями.

Правда, у Кыш Бабая более солидная свита. Сопровождает его дочка Кар Кызы, очень похожая на Снегурочку, Алтынчэч (Златовласка – по легенде, девушка-воительница), Тахир и Зухра (герои восточной легенды, которая рассказывает об их трагической любви), Убырлы (аналог Бабы-яги), Шурале – хозяин Карт (Лесной Дух), Шайтан (Черт), Аждаха (Змей Горыныч), а также Батыр (Богатырь).

В 2008 году Кыш Бабай обзавелся официальной резиденцией, которая расположена в 60 километрах от Казани, в селе Яна Кырлай. Это место выбрано не случайно – здесь жил и работал поэт Габдулла Тукай, которого называют «татарским Пушкиным». Он описал в своих произведениях и сказочных существ, которые теперь сопровождают Кыш Бабая.

Ямал Ири

Резиденция ямальского коллеги Деда Мороза Ямал Ири расположена в поселке Горнокнязевск, что в 15 километрах от Салехарда.

«Его сказочное величество Правитель Лукоморья Ямальский Дед Мороз Ямал Ири живет на Ямале, а точнее, в единственном в мире городе, расположенном прямо на Северном полярном круге, – Салехарде», – такая информация содержится на официальном сайте волшебника. Внешне Ямал Ири – это старец, образ которого восходит к мифам народов Севера о первопредке Терлее.

Ямал Ири одевается в национальную северную одежду – малицу и кисы, подпоясан специальным национальным поясом, украшенным изделиями из кости мамонта. Длинные седые волосы собраны сзади в небольшую косичку, усы и бородка клинышком. Ямал Ири имеет специальную волшебную лопатку-посох. Она изготовлена из дерева и украшена национальным орнаментом. Еще одним атрибутом Ямал Ири является волшебный бубен.

Несмотря на внешнюю суровость, которая связана с суровым местным климатом, Ямал Ири весьма общителен и доброжелателен, любит путешествовать. В частности, ямальский Дед Мороз посещал в 2014 году зимнюю Олимпиаду в Сочи.

В отличие от Кыш Бабая, прямых родственных связей с главным Дедом Морозом Ямал Ири не имеет, зато является его близким другом.

Чысхаан

«Давным-давно могучий и бесстрашный Бык зимы, что насылал на землю лютые морозы, полюбил красавицу Чолбон Куо. Ушла земля из-под ног у них, взялись они за руки и умчались высоко-высоко в бескрайнее небо. Затихла земля от их прекрасной любви, замерла в ночи в тревожном ожидании великого чуда – зарождения новой жизни и наступления нового года. Искры горячей их страсти залетели в каждый дом, зажигая огни любви. Но недолго длилась их любовь: пригрело землю солнце, и отпал один рог, затем второй рог Чысхаана и, наконец, весь он растаял… Лишь студеный ветер, пролетая мимо Чолбон Куо, прошептал ей: «До встречи, любимая, будущей зимой!» Так гласит якутская легенда, на базе которой и появился образ современного Чысхаана.

Нынешний Чысхаан – старец с длинной бородой, в синей шубе, раскрашенной всполохами полярного сияния, с посохом в руках. Выделяется Чысхаан высокой шапкой с длинными рогами – как-никак, Бык зимы.

Собственно говоря, в Якутии уточняют, что Чысхаан – это не просто волшебник, а властелин Холода, который в Оймяконе вручает стужу и мороз в подарок и Деду Морозу, и всем остальным его коллегам.

Соок-Ирей

На родине самого успешного российского министра Сергея Шойгу, в Туве, роль новогоднего волшебника играет Соок-Ирей. Этот образ пришел в современность из тувинской «Легенды о сотворении мира».

«В самые холодные дни зимы происходит волшебство с духом Улу, он превращается в человека – Соок-Ирея. Тело его, руки, ноги состоят из тош – льда. У него взгляд холодный, вид тоскливый, усталый. Волосы, брови, борода покрыты белым инеем, как все деревья и кусты. Чтобы солнце не растопило, и люди не увидели его, он одевается. Его одежда белого и синего цветов, напоминает лед, сосульки, торосы. А на шапке его видны солнечные и лунные цвета, и знаки напоминают о его неземном происхождении.

Когда он ходит по кожуунам, холодит все вокруг: птицы падают на лету, у скотины рога отпадают, реки замерзают, а землю белой шубой покрывает. Даже серый заяц – тоолай становится белым, чтоб одиноко идущий Соок-Ирей не заморозил его.

Когда люди начинают говорить: поскорей бы весна наступила, Соок-Ирей теплеет. От тепла человеческих пожеланий он испаряется, и его дух возвращается в недра тайги Танды-Уула», – гласит легенда.

Разумеется, нынешний Соок-Ирей значительно добрее. Он появляется в национальном костюме в сопровождении Тугэни Энекэн – Матушки Зимы и приносит детям подарки. Правда, тех, кто вел себя плохо, Соок-Ирей грозит заморозить, но эта строгость лишь для порядка.

Своей резиденции у Соок-Ирея пока нет. Планируется, что она разместится на территории строящегося в Кызыле туркомплекса «Бай-Булак». Интересно, что, помимо резиденции тувинского Деда Мороза и других культурных объектов, на территории «Бай-Булак» будет размещена и резиденция главы республики.

Сагаан Убугун

В Бурятии поздравляет детей с Новым годом свой фольклорный персонаж Саган Убугун – сказочный символ зимы.

Бурятский Дед Мороз – один из богов в буддистском пантеоне. Величают его Белым Старцем. Буряты свято верят в то, что Сагаан Убугун встречался даже с самим Буддой Шакьямуни. Вместе с тем Белого старца почитают как покровителя земледельцев. В древних бурятских мифах его называют богом – супругом Земли. Его культ был распространен у монголоязычных народов более двух с половиной тысяч лет еще до буддизма. Саган Убугун покровительствовал семейному благополучию, долголетию, счастью, богатству, продолжению рода, плодородию. Он – владыка гор, земли и воды, повелитель диких зверей, людей и домашних животных, духов земли и воды.

Отличительными чертами Саган Убугун являются белые одежды, четки на шее и своеобразный волшебный посох, на вершине которого находится голова мифического водяного чудовища (Макара), имеющего черты крокодила и дельфина. Прикосновение к посоху Белого Старца дарит долгую жизнь.

А еще говорят, что Сагаан Убугун уже родился стариком. Так волшебники наказали его мать за то, что не дала им напиться воды.

Новый год в Бурятии празднуют по лунному календарю – 3 февраля. Отметить праздник Белого месяца, или Сагаалган, Белый Старец приглашает гостей на озеро Байкал. Если на праздник встретить его и рассказать ему о том, сколько добрых дел совершил за прошедший год, то Белый Старец может щедро одарить здоровьем, любовью близких и материальным благополучием в году грядущем.

Поздравления и подарки Белый Старец дарит вместе с Матушкой Зимой, зовут ее Тугэни Энекэн.

Йушто Кугыза

Марийского Деда Мороза зовут Йушто Кугыза, что переводится, как Холодный Дедушка. К ребятам он приходит вместе со своей внучкой Лумудыр.

Впрочем, на марийском языке слово «кугыза» обозначает «старик» или «дедушка» – именно так марийцы называют всех духов. Есть Сурт Кугыза – дух дома, Покшым Кугыза – дух заморозков, Курык Кугыза – горный старик.

В течение недели – в марийский Новый год (празднуется в пятницу после 22 декабря, после нарождения новой Луны), ездит по деревням на лыжах, заходит в дома, дарит подарки и веселит людей.

Но, кроме Йушто Кугыза, у марийцев существует еще один персонаж, претендующий на сходство с Дедом Морозом по роли и обязанностям разносить подарки.

В Марий Эл его называют Васли Кува-Кугыза. Он вместе со своей старухой по имени Шорыкйол Кува-Кугыза является главным действующим лицом праздника.



Марийский Дед Мороз имеет свою резиденцию в селе Кукнур.

Тол Бабай

Особые приметы удмуртского Деда Мороза: фиолетовая шуба и кривой посох – от долгих путешествий по миру. Свои подарки волшебник носит в берестяном коробе.

Живет в Удмуртии, в деревне Титово Ширканского района.

А вот в умственных способностях Тол Бабая удмурты поначалу сомневались, поэтому так его и звали – Алангасар (ленивый, глупый). По легенде жили соплеменники глупого великана на Кар-горе, но потом туда пришли люди. Алангасары испугались и решили спрятаться от них в яме на вершине той самой горы. Но один самый маленький великан по имени Тол Бабай замешкался, и яма – исчезла.

И пошел алангасар тогда бродить по свету, ума набираться. Пока ходил, выучил язык птиц и зверей, узнал целебные свойства растений. А потом познакомился с Лымынылу и предложил стать его помощницей. Однажды маленький великан повстречал детей, только они не испугались его, а, наоборот, стали с ним играть. За это Тол Бабай стал одаривать ребятню красивыми шишками и лесными ягодами и грибами. С тех пор дружба великана и детей только крепнет.

Паккайне

Легенда о Паккайне родилась в городе Олонец. «В начале зимы торговый обоз возвращался с ярмарки в Олонец. Мороз крепчал, а тут жене одного из купцов приспичило рожать. Родился здоровый крепкий мальчик, который вполне благополучно перенес путешествие до дома и заплакал только тогда, когда его внесли в избу. В память о необычном рождении родители назвали его Паккайне, что в переводе с карельского значит Морозец...

Паккайне нипочем были самые лютые холода, и он стал заводилой всех зимних игр ребятни… На праздниках Морозец был самым первым весельчаком, и олончане полюбили его.

Еще ему очень нравилось путешествовать. Паккайне был франтоват, и в каком бы городе ни оказался, первым делом прихорашивался у зеркала. А когда Паккайне уходил, его отражение выбиралось из зеркала и продолжало жить в этом городе. К началу зимы все его отражения отправлялись на родину – в Олонец, где устраивали состязания, пытаясь доказать свое превосходство. Резиденция Паккайне расположена в туристическом центре «Деревня Александровка» под Петрозаводском. Обитает Паккайне в чуме, где принимает гостей, сидя на троне. Помогают карельскому Морозцу его возлюбленная Снегурочка и лесные тролли.

Хел Мучи

В Чебоксарах расположился дом чувашского Деда Мороза – Хел Мучи (в оригинале на чувашском языке – Хĕл Мучи). Внучкой ему приходится Юр Пике, которая всегда сопровождает деда. Хел Мучи владеет такими артефактами, как говорящий самовар, сундук с желаниями и маятниковые часы, которые приносят счастье. Считается большой удачей повстречать Хел Мучи в новогоднюю ночь. Такая встреча сулит богатство и здоровье весь следующий год.

Якшамо Атя

Мордовский Дед Мороз Якшамо Атя живет в Ульяновской области. А точнее, в самом мордовском селе региона – в Кивати Кузоватовского района.

В мордовских сказках есть лесные отшельники, которых мордва называла Гирь Атя, то есть лесной дедушка. А Якшамо Атя (Холодный Дед) их называли зимой. Этим людям приписывали многие сверхъестественные способности. Но, что самое важное, жили они, в том числе, и в окрестностях Кивати. Один из таких отшельников однажды помог мужчине, который в метель заблудился в лесу, а Якшамо Атя вывел его на дорогу. Можно сказать, что эрзянский Холодный Дед – это воплощение добра и справедливости. Каким и должен быть зимний волшебник.

Якшамо Атя одет в кафтан с мордовским орнаментом и белую рубаху. Вместо шапки седую голову украшает красное очелье. В руках посох с рогатиной на конце, на которой висят бубенчики. Но главное отличие – это его спутница. Если у русского Деда Мороза это внучка Снегурочка, то Масторава для Якшамо Атя, скорее, сестра. Выглядит она взрослее хрупкой Снегурочки. Масторава – это степенная барышня в мордовском национальном костюме. В отличие от Якшамо Атя, который фигурирует только в новогодние праздники, его сестра в летнюю «спячку» не впадает. Например, ее можно увидеть в Ульяновске на празднике Шумбрат или все в той же Кивати на фестивале «Масторавань морот» («Песни Матери-Земли»).

Жилищем Якшамо Атя и Масторавы сейчас «числится» избушка в этнической деревне на окраине Кивати. Отдельную усадьбу сказочным персонажам обещали, но пока не построили.

Татьяна СТЕПАНОВА

(по материалам российской печати)