ОДНАЖДЫ...

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26 Декабря 2017

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

 

Однажды в новогоднюю ночь

Я обожаю в доме аромат живой елки. Когда заносишь с мороза в дом главное украшение, веточки начинают пахнуть хвоей, и на душе почему-то становится радостно. Детей у нас с мужем не было, но, вспоминая детство, мы всегда старалась нарядить дом и елочку к Новому году. В тот год врачи сказали, что патологий у нас нет, но причины того, что я не могла забеременеть, никто объяснить нам так и не смог. Сначала я сильно переживала, иногда плакала. Из окон нашей кухни был виден детский сад. Чтобы не травить себе душу, на окно кухни я повесила плотные рулонные шторы, при развороте которых можно было любоваться песочным пляжем и бескрайним синим морем.

В новогоднюю ночь мы не ходим в гости, не приглашаем друзей и родных. С мужем мы закрываемся в нашем маленьком уютном убежище и дарим друг другу заботу и нежность. В последние выходные перед праздником мы купили разных вкусностей на стол. Я по привычке сделала генеральную уборку. До Нового года оставалось 4 дня, когда муж сказал, что на его работе остались денежные средства, которые нужно срочно использовать, и поэтому ему надо ехать в ненужную командировку. Но он обещал, что новогоднюю ночь мы будем встречать вместе. Сказать, что я расстроилась, это вообще ничего не сказать. Но решение было уже принято, мне оставалось только надеяться, что к моменту возвращения супруга природа не подкинет нам пурги, и муж благополучно вернется домой вовремя.

30 декабря я проснулась от сильного грохота. Ураганный ветер оторвал кусок карниза нашего окна, и искореженный металл бился о стену дома, издавая жуткий шум. Я выглянула в окно и не смогла разглядеть даже дома напротив: на улице бушевала пурга. Муж должен был прилететь утром следующего дня, поэтому я верила в то, что стихия к утру утихнет, но этого не случилось. Утром 31 декабря я позвонила в справочную службу аэропорта, где девушка приятным голосом уверила меня в том, что самолет прибудет по расписанию. Быстро собравшись, я вызвала такси и поехала в аэропорт. Каждый час встречающих оповещали о задержке рейса. Через 6 часов было объявлено, что аэропорт закрыт из-за погодных условий, а самолет, в котором летел мой долгожданный муж, отправили на запасной аэродром в другой город.

Нужно было возвращаться домой. Я села в машину, на часах было уже 18:00. Дороги были пустынными, все в снегу. Машина не смогла подняться к моему дому, пришлось преодолеть несколько метров заснеженного тротуара, чтобы добраться до подъезда. К моменту моего возвращения снегу намело до середины двери. У меня, похоже, были обморожены щеки и руки. Перчатки я забыла дома, пришлось откапывать свое жилище голыми руками. С огромными усилиями я добралась до домофона, но замок приморозило, и домофон на ключ не реагировал. Попытки набрать номер соседей не принесли успех – даже электроника не хотела работать в эту непогоду. Я несколько раз дернула за ручку, но дверь даже не шелохнулась. Тоска от мысли, что дом мой пустой, и в Новый год я осталась одна, жжение лица и рук от снега, беззащитность перед стихией – все разом навалилось на меня, я рухнула в снег, закрыла лицо руками и заревела в голос. Через несколько минут дверь неожиданно открылась, и на пороге стоял Дед Мороз с мешком. Понятно было, что кто-то из соседей заказал веселье для своих детей. Но тогда из снежного сугроба мне показалось, что это какое-то чудо. И свет из подъезда придавал главному действующему лицу новогодних праздников волшебства. Он посмотрел на меня и почему-то женским голосом, не выходя из образа, сказал: «О-хо-хо, это что за девочка у нас плачет?»

– Маша, – всхлипывая, сказала я. – А почему у вас женский голос?

– Потому что мой мужик, Маша, напился до полной неподвижности, и пришлось мне, Снегурочке, переодеться в Деда Мороза. Хорошо, что ростом мы одинаковые.

– Ну чего ты сидишь в снегу? – продолжала Снегурочка, переодетая Дедом Морозом, протягивая руки, одетые в красные меховые варежки.

– Дверь не могу открыть, – ответила я.

«Дед Мороз» выдернула меня из снега и завела в подъезд. Я упала своей спасительнице на грудь и стала плакать навзрыд. Та погладила меня по голове и сказала, что все будет хорошо, сегодня же праздник. Наверно это выглядело смешно: молодая 30-летняя женщина рыдает и жалуется на жизнь двум персонажам в одном лице из новогодних сказок. «Дед Мороз» выслушала мои печали, вытерла мне слезы, достала какую-то коробочку из мешка и сказала, что этот подарок принесет мне счастье, надо только в это верить. Я, не задумываясь, взяла коробочку и поблагодарила ее. «Дед Мороз» волевым тоном скомандовала мне идти домой, я еще раз обняла ее и на прощанье спросила, как зовут женщину под личиной Деда Мороза. Та засмеялась и ответила: «Баба Мороз». Стоя перед дверью своей квартиры, я опомнилась, что на улице пурга, как же эта несчастная женщина будет добираться до дома. Я быстро спустилась обратно, отрыла дверь, но никого уже не было. Кричать на всю улицу «Дед Мороз, ты где?» я не решилась. Слишком нелепо и смешно все это выглядело. Резкий порыв ветра закрыл подъездную дверь, и я поплелась домой. В квартире было пусто и неуютно. Разбросав вещи и обувь по коридору, я зашла в зал, чтобы развернуть коробочку, подаренную неизвестной «Бабой Мороз». Внутри оказалась маленькая музыкальная шкатулка с балериной. Когда я завела ее, услышала музыку Бетховена «К Элизе». От умиления у меня навернулись слезы: примерно о такой шкатулке я мечтала в детстве. Тогда я написала письмо Деду Морозу, сделала из него самолетик и выпустила за окно. Я поставила запоздалый привет из прошлого на полочку рядом с телевизором. Раздался звонок телефона. Муж звонил с чужого номера, его телефон разрядился. Не дав сказать ни слова, он начал успокаивать меня, говорил, что любит, просил прощения за то, что уехал. Я рассказала про свою необычную встречу, мы посмеялись. Поговорив еще несколько минут, мы простились до следующего года.

Побродив по дому, я решила прилечь. Усталость накатила на меня, захотелось посмотреть телевизор, но сон меня сморил. Где-то вдалеке был слышен смех, шум, взрывы от фейерверка и петард, но просыпаться я не стала. Утром, когда я открыла глаза, мне показалось, что все это приснилось. Но маленькая балерина на полочке подтверждала, что встреча с «Бабой Мороз» и вправду была. Я снова закрыла глаза и уснула. Во сне мне почудился поцелуй мужа, он был таким ярким, что я даже проснулась. Передо мной стоял мой родной человек: «Привет, соня, я тебя целую, а ты спишь». С восторженными криками я бросилась ему на шею. Он рассказал, как с приключениями добирался до дома. Странно, но с домофоном проблем у него не было. Мы целовались и были очень счастливы. Я быстро накрыла стол, и мы стали праздновать наш Новый год.

Наверное, и в правду нужно верить в чудо, а, может быть, оно со мной действительно произошло, потому что следующий Новый год мы встречали уже втроем.

 

Однажды под Новый год

С первых чисел декабря улицы города, в котором я живу, начинают украшать новогодними гирляндами. В магазинах и торговых лотках появляются в продаже новогодние игрушки, мишура и искусственные елки. В воздухе витает запах мандаринов. До праздника еще далеко, но с каждым днем последнего месяца уходящего года на улицах становится суетно. Все куда-то спешат, стараются все успеть. В таком бешеном ритме жила и я, но в тот год все пошло иначе…

Мы давно не виделись с мамой. По телефону разговаривали с ней очень часто, но вот встретиться никак не удавалось. В начале декабря мы решили отложить все дела и побыть вместе. Мама приготовила ужин. К вечеру должна была собраться вся наша семья (мама, брат с семьей и я с дочерью). С утра у меня было приподнятое настроение. Я привела себя в порядок, доделала домашние дела и отправилась в родительский дом. Оставалось 10 минут пути, когда раздался телефонный звонок. Брат сказал, что маме вдруг стало плохо, и он вызвал скорую помощь. У мамы было больное сердце, приступы случались, но небольшая терапия помогала ей быстро поправиться. В этот раз я подумала, что все так и будет. Подойдя к дому, я увидела, как санитары в покрывале вынесли маму из подъезда. Я перепугалась не на шутку. Подбежав к маме, я стала ее звать. Но она мне не ответила, только закрыла глаза. Доктор объяснила, что случился инсульт… Сколько помню, мама панически боялась остаться неподвижной. И вдруг такая беда. Несколько дней мама провела в реанимации. Врачи ничего не говорили, кроме обычного: «Ждите, организм борется». Когда ее перевозили на каталке в палату, мне удалось с ней повидаться. Я подбежала, взяла ее за руку, она улыбнулась, но я поняла, что она не может говорить…

В палату пускали только утром и вечером. Врачи объяснили, что одна сторона парализована. Правая рука и нога не двигались. Инсульт оказался очень глубоким, и задел большую часть мозга, отвечающую за речь и память. Для всех нас это было огромное потрясение. Мама, такая веселая, жизнерадостная, теплая, открытая, вдруг оказывается на больничной койке неподвижной. Брата направили в командировку. Он очень переживал, что не может быть рядом, но нужно было ехать. Я приходила в больницу каждый день. Сердце мое заходилось от боли, когда я видела маму. Она пыталась подняться и хотя бы присесть, но ничего не выходило. Пыталась что-то говорить, но слышно было только мычание. Я даже не знала, узнает она меня или нет. Мама смотрела все время в окно и что-то пыталась сказать. Вскоре она стала отказываться от еды. Я целовала ее, делала массажи, пыталась кормить, разговаривала с ней, но с каждым днем видела, что она уходит в себя. Стала меньше улыбаться. Плакать в палате было нельзя – я боялась напугать маму, дома плакать тоже было нельзя – там ждала маленькая дочь. Поэтому мои слезы видели только стаи голубей, которые дежурили у входа в больницу. Однажды я спросила у врача, почему люди более старшего возраста, чем мама, после инсульта нормально двигаются, а у мамы, которой всего 61 год, только ухудшения. Врачи ответили, что организм у каждого свой, и реакция на препараты тоже. Вскоре мне рассказали, что мама никогда не сможет вернуться в прежнюю форму. Надежды, что память и речь вернутся, не было никакой. Выслушав врача, я вышла на улицу. Слезы ручьем катились по моим щекам. Было страшно от того, что мама может умереть, но страшней было то, что она будет жить и мучиться. Элементарные вещи будут ей недоступны. Самое страшное, что то, чего она боялась больше всего на свете, – случилось. Я не знала, что просить у высших сил: сохранить ей жизнь, значит, обречь на страдания, или прекратить муки, значит, остаться без самого родного человека на свете…

День сменялся другим. Во сне мама улыбалась и разговаривала со мной, в реальной жизни она была почти неподвижна, грустна и молчалива. Лишь однажды она схватила меня за руку и что-то отчаянно пыталась мне сказать. Я успокаивала ее, гладила по голове, но слов так и не услышала.

Столбы вдоль дороги, окна больницы – все было украшено новогодней атрибутикой. По вечерам все мерцало и искрилось, но на душе было тяжело и пусто. Брат звонил каждый день, интересовался состоянием мамы. Мы обсуждали планы по выписке мамы из больницы. Нужно было многое предусмотреть: купить специальную кровать, найти сиделку... Предновогодняя суета нас не трогала, дома я даже не поставила елку и не украсила дом. 25 декабря врач сообщила, что время пребывания в больнице истекло. Состояние мамы было тяжелым, но стабильным. Я оббегала все больницы, которые были в нашем городе, чтобы договориться перевести маму на реабилитацию. Но мне везде отказали. Вечером перед выпиской я рассказала маме, что мы едем домой. Она прижалась ко мне, поцеловала в щеку, затем положила мою руку на свое сердце. Перед уходом я обернулась, чтобы помахать ей рукой, она выставила большой палец руки, как бы говоря, «все будет отлично», я улыбнулась и пошла домой.

В день выписки мамы я зашла в больницу и услышала жуткую ругань в коридоре. Мужчина в белом халате ругался матом на лечащего доктора мамы. Сначала я не поняла в чем дело, но потом услышала, что речь идет именно о ней. Мужчина подошел ко мне и сказал, что перед выпиской пришел написать заключение, но обнаружил признаки перитонита. Если больную срочно не прооперировать, она умрет от сепсиса. Но, учитывая состояние маминого сердца, наркоз она может не перенести. «Готовьтесь», – глухо сказал врач и пошел в хирургическое отделение.

Я посмотрела на лечащего врача, она виновато пожала плечами и удалилась в свое отделение. Операцию сделали в тот же вечер. На следующее утро хирург подробно рассказал, что случилось. Оказалось, при таком глубоком параличе нужно было с первых дней проводить консультации с терапевтом и хирургом, что в кардиологическом отделении не сделали. Анализы с самого начала были плохими, но никого это не насторожило. Врач предположил, что проблемы с кишечником могли быть и до инсульта, но после него все только ухудшилось. Операция была очень сложной, гной был весь вычищен, но мама не пришла в сознание и впала в кому… В реанимацию меня не пустили. Я позвонила брату и все ему рассказала. «Держись, сестра, я возвращаюсь 29 декабря, – сказал он. – Там уже будет полегче».

В день приезда брата я решила привести дом в порядок. Когда я мыла полы в кухне, мне показалось, что кто-то ходит по дому, и веет холодом. Я закрыла окно, но все равно чувствовала холод. Странное чувство страха вдруг охватило мое сердце, я никак не могла понять его происхождение. Через минуту позвонил брат и сказал, что вернулся. Мы договорились встретиться утром. Следующий звонок был из больницы. Врач сказал, что у мамы остановилось сердце. Этот внезапный холод и страх был знаком того, что мамы больше нет…

Утром 30 декабря мы с братом встретились в больнице. Конечно, было больно, но каждый из нас знал, что высшие силы проявили милосердие, освободив эту замечательную женщину от страданий. Этот и следующий день были посвящены траурным приготовлениям. Новый год прошел тихо, без тостов и песен.

Нам всем еще надо было пережить похороны, научиться жить без родной мамы и бабушки. В ту новогоднюю ночь нам с братом приснился примерно один и тот же сон: в нем была счастливая и молодая мама, которая улыбалась и просила не переживать, потому что она вернулась домой…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."