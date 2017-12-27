ГОРОСКОПЫ НА 2018 ГОД

26 Декабря 2017



16 февраля 2018 года в 00 часов 06 минут по московскому времени наступает год Желтой Земляной Собаки. Собака – символ благополучия и счастья, заботы и преданности, хозяйственной домовитости и достатка. Она с самых первых дней своего правления примется наводить порядок на нашей планете. Это очень мудрая, лояльная и позитивная персона, с которой можно не только нормально жить, но и двигаться вперед, расширяя горизонты и обогащая свой ум и душу.

Собака серьезна, справедлива, искренна и будет каждого из нас подталкивать к правдивым суждениям, адекватным поступкам, гуманным решениям. Она даже сумеет примирить давно враждующие стороны, тем самым в мире установится долгожданное спокойствие и согласие.

В общественно-политической сфере в год Собаки часто происходит смена лидеров или идеологий, направленных на обновление общества, а также извлекаются уроки из прошлых экспериментов, которые могли начаться в год Обезьяны и продолжались в год Петуха.

2018 год будет способствовать активизации у людей таких качеств, как основательность, практичность, последовательность в поступках и решениях, сдержанность в чувствах и отношениях. Можно сказать, 2018 год будет проходить очень динамично и своими реформами затронет многие государственные, общественные заведения, судебную власть и пятую власть – журналистику и прессу.

В год Собаки часто люди получают признание и награды за прошлые заслуги перед обществом, за непоколебимую верность, стойкость, за проявление доброй воли и чувство справедливости. Главное – уметь ставить перед собой вполне реальные и выполнимые задачи, выбирать достойных партнеров, тогда будет легче достигать успеха, материального благополучия и стабильности.

Стоит отметить, что Собака – верный и честный знак, который не потерпит предательства ни в каком виде и не допустит к рулю тех, кто нечестен на руку. Провинившемуся она в полной мере воздаст по заслугам и сделает это любым способом – проблемы на работе, трудности с финансами или крах дружбы, не считая других более затейливых неприятностей.

В год Собаки радикальные финансовые перемены могут затронуть не только политическую, но и социально-экономическую сторону жизни общества. Можно ожидать новых законов, связанных с землей, со строительством, стабилизации валютных курсов, а также смены одной валюты на другую. Часто в год Собаки происходит укрепление или переориентирование финансов, как это, например, произошло в 1994 году или в 2006, когда были фактически закончены предварительные реформы, начавшиеся в 2002 году.

Сильных финансовых потрясений не ожидается, что даст возможность людям бизнеса более уверенно чувствовать себя в разных социальных структурах и успешно развивать свои идеи.

Особенно большим покровительством хозяйки года будут пользоваться те, кому свойственны такие качества как дружелюбие и искренность. Даже в общении с конкурентами мы не должны лицемерить и отступать от правил.

В 2018 году можно смело приниматься за любые дела, ведь и Собака бросается в бой, не задумываясь о последствиях. Стихия земли, которая в этом году будет максимально проявлена, связана с законами и традициями, поэтому в год Земляной Собаки важно придерживаться своих принципов.

Несмотря на то, что Собака не любит перемен и не стремится переехать из будки в хрустальный дворец, она сделает все, чтобы каждый желающий смог улучшить свои жилищные условия.

Для людей, занятых интеллектуальным трудом, Собака принесет много проектов и открытий. Трудолюбивая и активная хозяйка года всегда найдет занятие по душе, ее нос нацелен на удачу, и она поможет всем, кто верит в свой успех. Однако вам надо быть готовым к тому, что придется коренным образом изменить свои привычки и мировоззрение. Если вы готовы к таким инновациям – вперед! Желтая Собака благоволит смелым и решительным личностям.

2018 год будет переполнен романтическими встречами, знакомствами, свиданиями. У семейных пар может начаться очередной медовый месяц, который растянется на целый год. Собака покровительствует семейному очагу, поэтому все браки, заключенные в этом году, имеют большие шансы стать долгими и счастливыми.

Для Собаки очень важны семейные ценности, поэтому в 2018 году постарайтесь больше времени проводить с семьей, делиться всеми проблемами и печалями, вместе решать сложные жизненные задачи. Только такая тактика поможет вам не упасть духом, не отчаяться, а бодро шагать по тропинкам судьбы.

А что конкретно сулит это время каждому из нас, подскажет гороскоп на 2018 год по году рождения и по знакам зодиака.

По году рождения

КРЫСА

Для очаровательных и добропорядочных Крыс 2018 год будет более спокойным по сравнению с предыдущим. Земляная Собака к вам более благосклонна, чем Петух. Однако стоит помнить о том, что она очень требовательна и строга. От вас потребуется максимальное терпение и самоотверженность. Лень и нечестность будут сразу же наказываться. В 2018 году не рассчитывайте на улыбку Фортуны: лишь упорство и трудолюбие помогут достичь запланированных результатов.

БЫК

Бык всегда стремится к совершенству, и ничто не заставит его отказаться от намеченного дела. Однако в 2018 году ему придется отступить на пару шагов и набраться терпения. Успех обязательно придет, но не так быстро, как ему хотелось бы. Трудности будут сопутствовать на этом пути, но Бык с честью их преодолеет и в очередной раз докажет свою самостоятельность. В целом Земляная Собака обещает Быку много успешных начинаний, но для этого придется приложить много усилий.

ТИГР

Для эмоционального и безрассудного Тигра 2018 год окажется на редкость спокойным и умиротворенным. Тигр часто проявляет агрессию на пути к достижению целей, однако под влиянием Собаки он из рычащего зверя превратится в ласкового, мурлычущего от удовольствия большого полосатого кота. При этом год станет для него своеобразным трамплином. Любое дело, за которое возьмется представитель знака, будет заканчиваться быстро и успешно. Конечно, это не значит, что проблем не будет вообще, но Тигр сможет без труда преодолеть любые препятствия. Бодрая и оптимистичная Собака позволит ему взять любую планку!

КОТ (КРОЛИК)

Для Кота (Кролика) 2018 год – это период больших возможностей. Перед вами, как по мановению волшебной палочки, будут открываться двери, которые были закрыты ранее. Для вас главное, уловить знаки свыше, и тогда успех гарантирован во всех начинаниях. Обращайте внимание на каждого нового человека, возникающего на вашем пути. Буквально любой шаг может полностью трансформировать вашу жизнь. Те, кто останется в стороне наблюдателем, не смогут поймать удачу за хвост. Только предприимчивость и непосредственное участие вынесут вас на трамплин успеха.

ДРАКОН

Дракон, как никто другой, любит быть на виду и привлекать к себе внимание. И в 2018 году у Дракона наступит свой звездный час. Желтая Собака предоставит вам возможность проявить себя во всей красе. Вы даже можете прославиться на весь мир, если будете реализовывать себя в литературе, музыке, художественном искусстве. Но тем не менее Собака не является большим другом для Дракона, и не стоит расслабляться. Не бросайте начатого на половине пути и не рассчитывайте лишь на улыбку Фортуны.

ЗМЕЯ

Хозяйка 2018 года к Змее не слишком благосклонна, и поэтому ждать исполнения заветных желаний, фееричного успеха или простого везения не стоит. Однако Собака предельно честна, справедлива и порядочна, поэтому чистые помыслы, доброта и честность вернутся бумерангом, а всякий труд будет вознагражден соразмерно затраченным усилиям. То же самое будет и со знаком минус. Змее надо вести честную игру и не выходить за рамки этичности в личных, деловых и общественных вопросах.

ЛОШАДЬ

Для Лошади – год потрясающих возможностей, новых побед, масштабных успехов, о которых раньше можно было и не мечтать, и судьбоносных событий. Этот период будет наполнен множеством приключений и интересных событий. Покровительница года – Желтая Земляная Собака – вам благоволит, поэтому с полуслова понимает заветные желания и помогает мчаться во весь опор. Вы сможете жить в полную силу, ощущая во всем тот самый неповторимый вкус радости и успеха. Главное, не упускать выпадающие шансы и не гневить судьбу своими капризами.

КОЗА

Коза (Овца) будет испытывать настоящее веселье и давно забытую непринужденность. Все будет получаться с легкостью и без особого напряжения. Однако звезды советуют не расслабляться, так как мелкие пакости могут исходить от ближнего окружения. Поэтому даже в состоянии всеобщей радости нужно быть настороже и не поворачиваться спиной к малознакомым людям.

ОБЕЗЬЯНА

2018 год для Обезьян станет знаковым периодом жизни. Вы сможете найти силы и энергию для организации множества проектов и мероприятий, станете душой компании и любимцем Фортуны. В 2018 году можете смело начинать самые рискованные дела. Хозяйка года, Земляная Собака, обещает вам успешное завершение любого проекта. Ваша предприимчивость очень нравится Собаке, и она поможет вам поймать удачу за хвост. Однако Обезьяне следует обуздать привычную непоследовательность и непостоянство. В этом году лишь организованность и упорство помогут вам реализовать все шансы, подаренные судьбой.





ПЕТУХ

Петухам 2018 год обещает миролюбивый период, если вы сами не будете бросаться на окружающих с кулаками. Хотя у вас хватит здравомыслия, чтобы не встревать в ненужные споры и конфликты. Чаще прислушивайтесь к тому, что советует Желтая Собака. Она защитит Петуха от неприятностей и проблем. В наступающем году Петух будет полон сил и творческой энергии, поэтому легко добьется успеха во всех начинаниях. Вы сможете показать себя с наилучшей стороны не только как отменный специалист, но и как хороший человек, с которым приятно вести дела. Ну и с финансами все будет в ажуре, если не лениться и внимательно смотреть по сторонам. Петух – товарищ ответственный, значит, сможет реализовать идеи в год Собаки. Благоразумие, позитивный настрой и терпеливость – вот формула успеха Петуха в 2018 году.

СОБАКА

Для Собаки в 2018 году наступает звездный час! Это миг, когда люди смогут явить миру свои таланты, решиться на отчаянный поступок, придумать для себя какое-то новое увлечение. Для всех представителей знака 2018 год ознаменуется большими удачами и значительным потенциалом успеха. Все события будут складываться наилучшим образом. Собака умеет терпеливо ждать, и награду за свое терпение получит в полном объеме. Гороскоп предсказывает Собаке в наступающем году невероятную везучесть и положительные изменения во всех сферах жизни. Вы способны беспрепятственно осуществить все задуманное, главное – будьте уверены в своих силах, не теряйте самообладания и не тратьте энергию на пустые разговоры.

КАБАН

2018 год для Свиньи (Кабана) уготовил много сюрпризов и приятных незабываемых моментов. Перемены войдут в жизнь уже с начала весны. Хозяйка года разгонит все неприятности, и уже с апреля наметится положительная динамика во всех сферах жизнедеятельности, что будет несказанно радовать представителя знака. Собаке особенно по душе придется ваша рассудительность и обязательность. Именно поэтому она возьмет вас под свою опеку и будет охранять и день и ночь.

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП НА 2018 ГОД

В будущем году на первое место по важности выйдут деньги и карьерный рост. Поэтому все те, кто сделают ставку на эти вещи, не ошибутся. Учитывая, что целый год всеми процессами будет управлять Собака, у нас появится куча работы.

Имеют шанс достичь хорошего результата в карьере Тельцы, Раки, Львы, Козероги, Рыбы. Всем остальным знакам лучше посвятить свое время налаживанию семейных отношений. Астрологи считают, что в 2018 году наступит самый подходящий момент для заключения долговечных браков. По мнению Василисы Володиной, впервые за 800 лет настоящую любовь увидят Овны, Девы, Стрельцы, Водолеи.

Самый подходящий момент для самосовершенствования наступает у Близнецов, Весов и Скорпионов. Они очень скоро увидят результаты своей работы в этом плане, которые скажутся на их благосостоянии. Открывая завесу таинственности, Володина подчеркнула, что 2018 год будет очень насыщенным, не совсем легким, но интересным. Она уверена, что жизнь, как и прежде, будет пестрить успехами и неудачами, подъемами и падениями, счастьем и печалями.

Следующий год будет достаточно сложным, но в то же время увлекательным для многих представителей зодиакального круга. В будущем году нас ожидает продвижение в карьере, материальное благосостояние и успехи во всех сферах деятельности. Творческие люди достигнут своих целей. Представители всех знаков познают не только радость успехов, но и разочарование в какой-то области жизни. Многие знаки откроют для себя что-то новое и улучшат свою жизнь. В общем, Желтая Земляная Собака не забудет ни про кого из нас.

Овен

Будущий год не станет таким удачным, как нынешний. Если сейчас Овнам дается все без особых проблем, то в следующем году за достигнутый уровень придется побороться. Их прямолинейность и вспыльчивость помешают им плавно войти в новый период.

Телец

Тельцов ждет более удачный год, нежели текущий. Опыт прошлых неудач закалит представителей этого знака. Они станут рассудительнее и практичнее. В следующем году Тельцы сделают свою жизнь более простой и комфортней. Начиная с первых месяцев, появится надежда на резкий скачок в карьерном росте. Что повлечет за собой необыкновенный прилив сил.

Близнецы

В будущем году Близнецы не будут испытывать недостатка славы и денег, в этом им поможет покровительство важных персон. В течение года произойдет ряд событий, которые в дальнейшем будут определять судьбу и материальное благополучие этого знака. В целом 2018 год для Близнецов будет неплохим.





Рак

В наступающем году Раки попытаются изменить свою жизнь к лучшему. Они будут проявлять необыкновенную активность, браться за все новые и новые дела. Не исключено, что они совершат множество ошибок. Однако не стоит расстраиваться, ибо приобретенный опыт понадобится в дальнейшем для совершения резкого броска к смене свой судьбы.

Лев

После плодотворного 2017 года Львы могут слегка расслабиться и посвятить свое время решению семейных вопросов, а также укреплению здоровья. 2018 год для этого знака будет отличаться спокойствием и вольготностью. Несмотря на это, Львы и на отдыхе не перестанут охотиться на «нужных людей», ведь они могут изменить судьбу этого знака в финансовом плане.

Дева

Девы в 2018 году будут испытывать невероятный подъем. Они справятся со всеми делами, которые поставит перед ними жизнь. Это поднимет их авторитет в глазах окружающих. В то же время рассчитывать на карьерный рост не приходится. Плодами успеха Дев воспользуется кто-то другой, этот кто-то и получит лавры славы. Но это совсем не расстроит представителей знака.

Весы

Этот знак будет недоволен собой весь год. Его представители продолжат покорение все новых вершин в своей карьере. Иногда будет казаться, что Фортуна отвернулась от Весов, но они продолжат трудиться не покладая рук, чтобы добиться своих целей. Не исключено, что 2018 год станет решающим, и судьба Весов начнет меняться к лучшему.

Скорпион

Для целеустремленных и сильных Скорпионов год Собаки выдастся еще более удачным. Им будет везти практически во всех областях. Если правильно все организовать, то можно добиться невероятного. Очень важно привлечь к этому делу не просто соратников, а настоящих профессионалов. Ведь только с ними можно реализовать смелые идеи.

Стрелец

В 2018 году Стрельцов ждет новая жизнь, наполненная оптимизмом и желанием что-то изменить. Будет покончено с плохим настроением и депрессией. Они получат вдохновение и мотивацию к новым свершениям. Год Собаки может кардинально поменять жизнь этого знака, как в быту, так и в профессиональной деятельности.

Козерог

В 2018 году у Козерогов есть все шансы достичь больших успехов в карьерном росте. Покровительница этого года научит представителей знака быть более гибкими и изворотливыми для реализации задуманных планов. Они без особого труда смогут продвигать свои идеи и достигнут немалых успехов на этом поприще. Козерогам придется хорошо потрудиться в 2018 году, чтобы успеть стать лидером в своем деле.

Водолей

У представителей Водолея есть отличный шанс наладить свою личную жизнь. Говоря о карьере, стоит выбирать только ту работу, которая не будет мешать главной задаче этого года – общению. При правильном планировании можно убить сразу нескольких зайцев: достичь успехов на работе; организовать семейные отношения и стать счастливым.

Рыбы

С первых дней нового года Рыбы будут уверены в своих планах и действиях. Они испытают прилив сил, берясь за любое дело. Настойчивость и решительность этого знака приведет к подъему их творческой деятельности и, как результат, к материальному благополучию.