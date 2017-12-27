ГОРОСКОПЫ НА 2018 ГОД

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26 Декабря 2017

16 февраля 2018 года в 00 часов 06 минут по московскому времени наступает год Желтой Земляной Собаки. Собака – символ благополучия и счастья, заботы и преданности, хозяйственной домовитости и достатка. Она с самых первых дней своего правления примется наводить порядок на нашей планете. Это очень мудрая, лояльная и позитивная персона, с которой можно не только нормально жить, но и двигаться вперед, расширяя горизонты и обогащая свой ум и душу.

Собака серьезна, справедлива, искренна и будет каждого из нас подталкивать к правдивым суждениям, адекватным поступкам, гуманным решениям. Она даже сумеет примирить давно враждующие стороны, тем самым в мире установится долгожданное спокойствие и согласие.

В общественно-политической сфере в год Собаки часто происходит смена лидеров или идеологий, направленных на обновление общества, а также извлекаются уроки из прошлых экспериментов, которые могли начаться в год Обезьяны и продолжались в год Петуха.

2018 год будет способствовать активизации у людей таких качеств, как основательность, практичность, последовательность в поступках и решениях, сдержанность в чувствах и отношениях. Можно сказать, 2018 год будет проходить очень динамично и своими реформами затронет многие государственные, общественные заведения, судебную власть и пятую власть – журналистику и прессу.

В год Собаки часто люди получают признание и награды за прошлые заслуги перед обществом, за непоколебимую верность, стойкость, за проявление доброй воли и чувство справедливости. Главное – уметь ставить перед собой вполне реальные и выполнимые задачи, выбирать достойных партнеров, тогда будет легче достигать успеха, материального благополучия и стабильности.

Стоит отметить, что Собака – верный и честный знак, который не потерпит предательства ни в каком виде и не допустит к рулю тех, кто нечестен на руку. Провинившемуся она в полной мере воздаст по заслугам и сделает это любым способом – проблемы на работе, трудности с финансами или крах дружбы, не считая других более затейливых неприятностей.

В год Собаки радикальные финансовые перемены могут затронуть не только политическую, но и социально-экономическую сторону жизни общества. Можно ожидать новых законов, связанных с землей, со строительством, стабилизации валютных курсов, а также смены одной валюты на другую. Часто в год Собаки происходит укрепление или переориентирование финансов, как это, например, произошло в 1994 году или в 2006, когда были фактически закончены предварительные реформы, начавшиеся в 2002 году.

Сильных финансовых потрясений не ожидается, что даст возможность людям бизнеса более уверенно чувствовать себя в разных социальных структурах и успешно развивать свои идеи.

Особенно большим покровительством хозяйки года будут пользоваться те, кому свойственны такие качества как дружелюбие и искренность. Даже в общении с конкурентами мы не должны лицемерить и отступать от правил.

В 2018 году можно смело приниматься за любые дела, ведь и Собака бросается в бой, не задумываясь о последствиях. Стихия земли, которая в этом году будет максимально проявлена, связана с законами и традициями, поэтому в год Земляной Собаки важно придерживаться своих принципов.

Несмотря на то, что Собака не любит перемен и не стремится переехать из будки в хрустальный дворец, она сделает все, чтобы каждый желающий смог улучшить свои жилищные условия.

Для людей, занятых интеллектуальным трудом, Собака принесет много проектов и открытий. Трудолюбивая и активная хозяйка года всегда найдет занятие по душе, ее нос нацелен на удачу, и она поможет всем, кто верит в свой успех. Однако вам надо быть готовым к тому, что придется коренным образом изменить свои привычки и мировоззрение. Если вы готовы к таким инновациям – вперед! Желтая Собака благоволит смелым и решительным личностям.

2018 год будет переполнен романтическими встречами, знакомствами, свиданиями. У семейных пар может начаться очередной медовый месяц, который растянется на целый год. Собака покровительствует семейному очагу, поэтому все браки, заключенные в этом году, имеют большие шансы стать долгими и счастливыми.

Для Собаки очень важны семейные ценности, поэтому в 2018 году постарайтесь больше времени проводить с семьей, делиться всеми проблемами и печалями, вместе решать сложные жизненные задачи. Только такая тактика поможет вам не упасть духом, не отчаяться, а бодро шагать по тропинкам судьбы.

А что конкретно сулит это время каждому из нас, подскажет гороскоп на 2018 год по году рождения и по знакам зодиака.

 

По году рождения

КРЫСА

Для очаровательных и добропорядочных Крыс 2018 год будет более спокойным по сравнению с предыдущим. Земляная Собака к вам более благосклонна, чем Петух. Однако стоит помнить о том, что она очень требовательна и строга. От вас потребуется максимальное терпение и самоотверженность. Лень и нечестность будут сразу же наказываться. В 2018 году не рассчитывайте на улыбку Фортуны: лишь упорство и трудолюбие помогут достичь запланированных результатов.

 

БЫК

Бык всегда стремится к совершенству, и ничто не заставит его отказаться от намеченного дела. Однако в 2018 году ему придется отступить на пару шагов и набраться терпения. Успех обязательно придет, но не так быстро, как ему хотелось бы. Трудности будут сопутствовать на этом пути, но Бык с честью их преодолеет и в очередной раз докажет свою самостоятельность. В целом Земляная Собака обещает Быку много успешных начинаний, но для этого придется приложить много усилий.

 

ТИГР

Для эмоционального и безрассудного Тигра 2018 год окажется на редкость спокойным и умиротворенным. Тигр часто проявляет агрессию на пути к достижению целей, однако под влиянием Собаки он из рычащего зверя превратится в ласкового, мурлычущего от удовольствия большого полосатого кота. При этом год станет для него своеобразным трамплином. Любое дело, за которое возьмется представитель знака, будет заканчиваться быстро и успешно. Конечно, это не значит, что проблем не будет вообще, но Тигр сможет без труда преодолеть любые препятствия. Бодрая и оптимистичная Собака позволит ему взять любую планку!

 

КОТ (КРОЛИК)

Для Кота (Кролика) 2018 год – это период больших возможностей. Перед вами, как по мановению волшебной палочки, будут открываться двери, которые были закрыты ранее. Для вас главное, уловить знаки свыше, и тогда успех гарантирован во всех начинаниях. Обращайте внимание на каждого нового человека, возникающего на вашем пути. Буквально любой шаг может полностью трансформировать вашу жизнь. Те, кто останется в стороне наблюдателем, не смогут поймать удачу за хвост. Только предприимчивость и непосредственное участие вынесут вас на трамплин успеха.

 

ДРАКОН

Дракон, как никто другой, любит быть на виду и привлекать к себе внимание. И в 2018 году у Дракона наступит свой звездный час. Желтая Собака предоставит вам возможность проявить себя во всей красе. Вы даже можете прославиться на весь мир, если будете реализовывать себя в литературе, музыке, художественном искусстве. Но тем не менее Собака не является большим другом для Дракона, и не стоит расслабляться. Не бросайте начатого на половине пути и не рассчитывайте лишь на улыбку Фортуны.

 

ЗМЕЯ

Хозяйка 2018 года к Змее не слишком благосклонна, и поэтому ждать исполнения заветных желаний, фееричного успеха или простого везения не стоит. Однако Собака предельно честна, справедлива и порядочна, поэтому чистые помыслы, доброта и честность вернутся бумерангом, а всякий труд будет вознагражден соразмерно затраченным усилиям. То же самое будет и со знаком минус. Змее надо вести честную игру и не выходить за рамки этичности в личных, деловых и общественных вопросах.

 

ЛОШАДЬ

Для Лошади – год потрясающих возможностей, новых побед, масштабных успехов, о которых раньше можно было и не мечтать, и судьбоносных событий. Этот период будет наполнен множеством приключений и интересных событий. Покровительница года – Желтая Земляная Собака – вам благоволит, поэтому с полуслова понимает заветные желания и помогает мчаться во весь опор. Вы сможете жить в полную силу, ощущая во всем тот самый неповторимый вкус радости и успеха. Главное, не упускать выпадающие шансы и не гневить судьбу своими капризами.

 

КОЗА

Коза (Овца) будет испытывать настоящее веселье и давно забытую непринужденность. Все будет получаться с легкостью и без особого напряжения. Однако звезды советуют не расслабляться, так как мелкие пакости могут исходить от ближнего окружения. Поэтому даже в состоянии всеобщей радости нужно быть настороже и не поворачиваться спиной к малознакомым людям.

 

ОБЕЗЬЯНА

2018 год для Обезьян станет знаковым периодом жизни. Вы сможете найти силы и энергию для организации множества проектов и мероприятий, станете душой компании и любимцем Фортуны. В 2018 году можете смело начинать самые рискованные дела. Хозяйка года, Земляная Собака, обещает вам успешное завершение любого проекта. Ваша предприимчивость очень нравится Собаке, и она поможет вам поймать удачу за хвост. Однако Обезьяне следует обуздать привычную непоследовательность и непостоянство. В этом году лишь организованность и упорство помогут вам реализовать все шансы, подаренные судьбой.

ПЕТУХ

Петухам 2018 год обещает миролюбивый период, если вы сами не будете бросаться на окружающих с кулаками. Хотя у вас хватит здравомыслия, чтобы не встревать в ненужные споры и конфликты. Чаще прислушивайтесь к тому, что советует Желтая Собака. Она защитит Петуха от неприятностей и проблем. В наступающем году Петух будет полон сил и творческой энергии, поэтому легко добьется успеха во всех начинаниях. Вы сможете показать себя с наилучшей стороны не только как отменный специалист, но и как хороший человек, с которым приятно вести дела. Ну и с финансами все будет в ажуре, если не лениться и внимательно смотреть по сторонам. Петух – товарищ ответственный, значит, сможет реализовать идеи в год Собаки. Благоразумие, позитивный настрой и терпеливость – вот формула успеха Петуха в 2018 году.

 

СОБАКА

Для Собаки в 2018 году наступает звездный час! Это миг, когда люди смогут явить миру свои таланты, решиться на отчаянный поступок, придумать для себя какое-то новое увлечение. Для всех представителей знака 2018 год ознаменуется большими удачами и значительным потенциалом успеха. Все события будут складываться наилучшим образом. Собака умеет терпеливо ждать, и награду за свое терпение получит в полном объеме. Гороскоп предсказывает Собаке в наступающем году невероятную везучесть и положительные изменения во всех сферах жизни. Вы способны беспрепятственно осуществить все задуманное, главное – будьте уверены в своих силах, не теряйте самообладания и не тратьте энергию на пустые разговоры.

 

КАБАН

2018 год для Свиньи (Кабана) уготовил много сюрпризов и приятных незабываемых моментов. Перемены войдут в жизнь уже с начала весны. Хозяйка года разгонит все неприятности, и уже с апреля наметится положительная динамика во всех сферах жизнедеятельности, что будет несказанно радовать представителя знака. Собаке особенно по душе придется ваша рассудительность и обязательность. Именно поэтому она возьмет вас под свою опеку и будет охранять и день и ночь.

 

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП НА 2018 ГОД

В будущем году на первое место по важности выйдут деньги и карьерный рост. Поэтому все те, кто сделают ставку на эти вещи, не ошибутся. Учитывая, что целый год всеми процессами будет управлять Собака, у нас появится куча работы.

Имеют шанс достичь хорошего результата в карьере Тельцы, Раки, Львы, Козероги, Рыбы. Всем остальным знакам лучше посвятить свое время налаживанию семейных отношений. Астрологи считают, что в 2018 году наступит самый подходящий момент для заключения долговечных браков. По мнению Василисы Володиной, впервые за 800 лет настоящую любовь увидят Овны, Девы, Стрельцы, Водолеи.

Самый подходящий момент для самосовершенствования наступает у Близнецов, Весов и Скорпионов. Они очень скоро увидят результаты своей работы в этом плане, которые скажутся на их благосостоянии. Открывая завесу таинственности, Володина подчеркнула, что 2018 год будет очень насыщенным, не совсем легким, но интересным. Она уверена, что жизнь, как и прежде, будет пестрить успехами и неудачами, подъемами и падениями, счастьем и печалями.

Следующий год будет достаточно сложным, но в то же время увлекательным для многих представителей зодиакального круга. В будущем году нас ожидает продвижение в карьере, материальное благосостояние и успехи во всех сферах деятельности. Творческие люди достигнут своих целей. Представители всех знаков познают не только радость успехов, но и разочарование в какой-то области жизни. Многие знаки откроют для себя что-то новое и улучшат свою жизнь. В общем, Желтая Земляная Собака не забудет ни про кого из нас.

 

Овен

Будущий год не станет таким удачным, как нынешний. Если сейчас Овнам дается все без особых проблем, то в следующем году за достигнутый уровень придется побороться. Их прямолинейность и вспыльчивость помешают им плавно войти в новый период.

 

Телец

Тельцов ждет более удачный год, нежели текущий. Опыт прошлых неудач закалит представителей этого знака. Они станут рассудительнее и практичнее. В следующем году Тельцы сделают свою жизнь более простой и комфортней. Начиная с первых месяцев, появится надежда на резкий скачок в карьерном росте. Что повлечет за собой необыкновенный прилив сил.

 

Близнецы

В будущем году Близнецы не будут испытывать недостатка славы и денег, в этом им поможет покровительство важных персон. В течение года произойдет ряд событий, которые в дальнейшем будут определять судьбу и материальное благополучие этого знака. В целом 2018 год для Близнецов будет неплохим.

Рак

В наступающем году Раки попытаются изменить свою жизнь к лучшему. Они будут проявлять необыкновенную активность, браться за все новые и новые дела. Не исключено, что они совершат множество ошибок. Однако не стоит расстраиваться, ибо приобретенный опыт понадобится в дальнейшем для совершения резкого броска к смене свой судьбы.

 

Лев

После плодотворного 2017 года Львы могут слегка расслабиться и посвятить свое время решению семейных вопросов, а также укреплению здоровья. 2018 год для этого знака будет отличаться спокойствием и вольготностью. Несмотря на это, Львы и на отдыхе не перестанут охотиться на «нужных людей», ведь они могут изменить судьбу этого знака в финансовом плане.

 

Дева
Девы в 2018 году будут испытывать невероятный подъем. Они справятся со всеми делами, которые поставит перед ними жизнь. Это поднимет их авторитет в глазах окружающих. В то же время рассчитывать на карьерный рост не приходится. Плодами успеха Дев воспользуется кто-то другой, этот кто-то и получит лавры славы. Но это совсем не расстроит представителей знака.

 

Весы

Этот знак будет недоволен собой весь год. Его представители продолжат покорение все новых вершин в своей карьере. Иногда будет казаться, что Фортуна отвернулась от Весов, но они продолжат трудиться не покладая рук, чтобы добиться своих целей. Не исключено, что 2018 год станет решающим, и судьба Весов начнет меняться к лучшему.

 

Скорпион

Для целеустремленных и сильных Скорпионов год Собаки выдастся еще более удачным. Им будет везти практически во всех областях. Если правильно все организовать, то можно добиться невероятного. Очень важно привлечь к этому делу не просто соратников, а настоящих профессионалов. Ведь только с ними можно реализовать смелые идеи.

 

Стрелец

В 2018 году Стрельцов ждет новая жизнь, наполненная оптимизмом и желанием что-то изменить. Будет покончено с плохим настроением и депрессией. Они получат вдохновение и мотивацию к новым свершениям. Год Собаки может кардинально поменять жизнь этого знака, как в быту, так и в профессиональной деятельности.

 

Козерог

В 2018 году у Козерогов есть все шансы достичь больших успехов в карьерном росте. Покровительница этого года научит представителей знака быть более гибкими и изворотливыми для реализации задуманных планов. Они без особого труда смогут продвигать свои идеи и достигнут немалых успехов на этом поприще. Козерогам придется хорошо потрудиться в 2018 году, чтобы успеть стать лидером в своем деле.

 

Водолей

У представителей Водолея есть отличный шанс наладить свою личную жизнь. Говоря о карьере, стоит выбирать только ту работу, которая не будет мешать главной задаче этого года – общению. При правильном планировании можно убить сразу нескольких зайцев: достичь успехов на работе; организовать семейные отношения и стать счастливым.

 

Рыбы

С первых дней нового года Рыбы будут уверены в своих планах и действиях. Они испытают прилив сил, берясь за любое дело. Настойчивость и решительность этого знака приведет к подъему их творческой деятельности и, как результат, к материальному благополучию.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."