ЧЕРНАЯ СРЕДА

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26 Декабря 2017

Сразу два ЧП произошли 20 декабря на Камчатке

День работников органов государственной безопасности РФ стал одним из самых нервных в уходящем году для жителей нашего полуострова. С самого утра с проблемами столкнулись владельцы, продавцы и покупатели множества магазинов в Петропавловске, Елизове и Вилючинске, а также автомобилисты, которым не удалось заправить свои транспортные средства. Причина – глобальный сбой в работе онлайн-касс. А ближе к середине дня в краевом центре началась массовая эвакуация из школ, больниц, торговых центров, административных зданий и даже из следственного изолятора. Очередной массовый акт телефонного терроризма нарушил работу почти полусотни учреждений.

 

Проверено, мин нет

Специалисты оперативных служб региона только после полуночи завершили обследование зданий в Петропавловске на предмет наличия там взрывных устройств. Полицейские спасатели и медики скорой помощи весь день выезжали на якобы заминированные объекты после того, как в полицию позвонил неизвестный и сообщил, о том, что в нескольких школах и торговых центрах города заложены бомбы.

«Звонившие не назвали конкретных образовательных учреждений, где, по их словам, заложены взрывные устройства. Речь шла о нескольких школах и нескольких торговых центрах. Поэтому в целях безопасности проверялись все учебные учреждения Петропавловска и крупные магазины», – рассказала корреспонденту «Вестей» руководитель пресс-службы УМВД РФ по Камчатскому краю Алла Иванова.

Затем в течение дня последовало еще несколько звонков в правоохранительные органы. Под угрозой оказалось здание бывшего «Камчатрыбпрома» на Ленинградской, 35, торговый центр «Пирамида», три городских клиники и следственный изолятор. Телефонные террористы не оставили без внимания и город подводников. В Вилючинске, по их словам, взрывное устройство было заложено в одном из цехов местного рыбокомбината.

В подобных случаях, даже если есть все основания предполагать, что сообщения о минировании ложные, все спецслужбы должны действовать как при реальной угрозе. Всего в Петропавловске люди были эвакуированы из 49 зданий. На местах работали следственные группы ФСБ, полиции, пожарные расчеты, бригады скорой помощи, кинологи с собаками. Как и следовало ожидать, никаких взрывоопасных предметов нигде обнаружено не было.

Тем не менее информационная атака злоумышленников доставила немало проблем, прежде всего медикам. Во-первых, из-за повышенной нагрузки на бригады «скорой», которым пришлось выезжать на фактически ложные вызовы, увеличилось время прибытия к больным, которые реально нуждались в помощи. Во-вторых, выводить персонал и пациентов пришлось из краевой детской больницы, городской больницы № 1 и больницы «Водник». И здесь пришлось столкнуться с нерешаемыми проблемами. Например, в момент, когда была объявлена тревога, на операционных столах в детском стационаре находились несколько маленьких пациентов. Одному из малышей, жизнь которого спасали хирурги, было всего два месяца. Как сказала «Вестям» главный врач клиники Ольга Фреликова, «не все операции можно внезапно прервать даже в чрезвычайной ситуации». Поэтому в данном случае врачи решили не покидать операционный блок и завершить хирургическое вмешательство. Эвакуация оперируемого младенца угрожала бы его жизни гораздо в большей степени, чем якобы заложенная в здании бомба.

Краевую больницу имени А. С. Лукашевского телефонные террористы на этот раз «минировать» не стали. Но и ее сотрудники были приведены в повышенную готовность. По словам заведующего хирургическим отделением Владимира Титова, уже утром черной среды руководство крупнейшей на Камчатке клиники получило указание готовить койко-места для лежачих больных, которых, возможно, будут перевозить туда из других стационаров. До этого, правда, дело не дошло. Пациенты больниц, подвергшихся атаке анонимных злоумышленников, около часа дожидались окончания работы взрывотехников на улице.

Учеников петропавловских школ распустили по домам. При этом в некоторых учебных заведениях педагоги, во избежание паники, пошли на хитрость. Как рассказывали пользователи социальных сетей в Интернете, ученикам объявили, что по прогнозу МЧС на город надвигается сильный циклон, поэтому уроки отменяются. Это сообщение, безусловно, не напугало, а, наоборот, обрадовало школьников, тут же отправившихся восвояси.

О том, как происходила эвакуация подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, содержащихся в следственном изоляторе, в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) не говорят. По словам начальника пресс-службы ведомства Елены Бецелевой, порядок действий руководства и контролеров СИЗО в подобных ситуациях является служебной тайной и разглашению не подлежит. Однако, как нам удалось выяснить из других источников, в случаях, когда арестантов необходимо вывести из камер в связи с угрозой взрыва, их, как правило, сосредотачивают под охраной во дворе изолятора, куда посторонним проникнуть практически невозможно. Во всяком случае именно так действовали сотрудники УФСИН ранее во время учений.

По факту очередной атаки лжеподрывников на Петропавловск возбуждено уголовное дело. Статья 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, но чаще суды применяют штрафы – до 200 тысяч рублей. Если телефонный террорист несовершеннолетний, эти деньги выплачивают его родители. Однако в данном случае говорить о проделках малолетних хулиганов не приходится. Алла Иванова убеждена: речь идет об очередном акте информационной войны. Что конкретно имеется в виду, руководитель пресс-службы регионального УМВД не пояснила.

Впрочем, уже на следующий день выяснилось, что далеко не все звонки телефонных террористов координируются из некоего антироссийского центра. Посеять панику иногда не прочь и некоторые наши земляки, видимо, переусердствовавшие с алкогольными суррогатами. 21 декабря сотрудники уголовного розыска вначале установили личность, а затем и изловили того, кто накануне сообщил о бомбе, якобы заложенной на рыбокомбинате в самом секретном городе Камчатки.

Преступником оказался 32-летний работник предприятия, решивший таким образом отомстить своему бригадиру, который ранее высказывал замечания по качеству его работы. Приняв с горя на грудь порцию горячительного, нерадивый работник не придумал ничего лучшего, чем позвонить в полицию с собственного мобильного телефона, и был немедленно вычислен. В результате ложного сообщения о теракте работа комбината на несколько часов была полностью парализована.

Кстати, это уже не первый неадекватный житель города подводников, отличившийся на ниве телефонного терроризма. В конце сентября нынешнего года городской суд приговорил к одному году колонии 34-летнего вилючинца за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Мужчина грозил взорвать «Муниципальный Камчатпрофитбанк». Инцидент произошел 27 июня в кабинете исполняющего обязанности директора филиала кредитной организации.

«Мужчина, разнорабочий общества с ограниченной ответственностью, был нетрезв. Он потребовал, чтобы в банке его обслужили быстрее, а затем пообещал взорвать филиал. На место происшествие были вызваны представители полиции, которые и задержали злоумышленника», – сообщили журналистам в пресс-службе Вилючинского суда. С учетом данных о личности подсудимого, смягчающих и отягчающих обстоятельств, житель Вилючинска осужден на один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

 

Спасайся кто может

Когда о несуществующих взрывных устройствах сообщает школьник, не желающий писать контрольную работу или выживший из ума пьяница, поймать его не составляет труда. Такие персонажи чаще всего даже не осознают, что совершают преступление. Но когда речь заходит о массовых актах телефонного террора, правоохранительные органы заходят в тупик. Звонки в таких случаях совершаются с помощью IP-телефонии через Интернет, причем чаще всего из-за границы.

Декабрьская камчатская террористическая атака стала уже четвертой за последние четыре месяца. Все началось 13 сентября, когда в правоохранительные органы краевой столицы поступила серия сообщений о том, что заминированы правительство края, мэрия города и ряд школ. Чиновников, учителей и детей тогда также пришлось эвакуировать. Петропавловск в начале осени стал лишь одним из 180 российских городов, по которым прокатилась небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма. По всей стране были «заминированы» около трех с половиной тысяч зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти два с половиной миллиона человек. Экономический ущерб от деятельности лжетеррористов в России составил тогда примерно миллиард рублей.

Ситуация повторилась третьего ноября, когда телефонным угрозам вновь подверглись органы законодательной и исполнительной власти региона. По информации регионального управления ФСБ России, на электронную почту камчатского правительства пришло сообщение о том, что в здании установлено взрывное устройство. Представители чрезвычайных служб эвакуировали людей из здания правительства Камчатки, расположенного на площади Ленина. Покинули свои рабочие места и сотрудники регионального министерства здравоохранения, которые работают в другом здании, на улице Ленинградской, 118.

Спустя шесть дней последовало новое ложное сообщение о минировании. На улицу были спешно выведены посетители и персонал ряда торговых центров и офисных зданий. Сообщение о взрывчатке поступило на электронную почту компании-владельца торгового центра «Атом», что на проспекте Карла Маркса. В письме, которое получили в администрации магазина, речь также шла о том, что заминированы торговые центры «Парус», «Планета» и «Евразия», рынок на шестом километре, и «золотое» офисное здание в центре города.

Вопрос, волнующий всех без исключения: кто устроил в России телефонный террор? И следующий за ним, самый жгучий: последуют ли за угрозами реальные теракты? Версий выдвигается множество, и среди них есть самые что ни на есть нелепые.

Некоторые федеральные СМИ, к примеру, предположили, что причиной всему суперсекретные учения спецслужб федерального масштаба, о которых было неведомо даже региональным органам власти. Результаты таких «учений», дескать, оказались безрадостными. Школы и вокзалы кое-как справились, а некоторые торговые комплексы сработали плохо, потому что после сигнала тревоги посетители продолжали спокойно сидеть в кафе или досматривать фильмы в кинотеатрах. В Минобороны и МЧС эту чушь не стали даже комментировать. Даже идиоту понятно, что есть много способов проверить боеготовность, не прибегая к такого рода публичным акциям, которые могут нанести ущерб людям.

В свою очередь ФСБ выдвигает две реальные версии анонимных звонков о минировании. По одной из них предполагается, что акции инициированы из-за рубежа лицами, причастными к террористической группировке «Исламское государство», запрещенной на территории России. Согласно второму предположению, анонимные звонки поступают с Украины посредством цифровых компьютерных технологий.

Последняя версия является на сегодня самой приоритетной и распространенной. Дело в том, что исламские радикалы сначала взрывают и только потом уже звонят. Цель любого теракта, прежде всего, самореклама. Своего рода демонстрация собственных разрушительных возможностей, с целью посеять ужас и панику среди населения. Недаром террористические организации всегда стремятся взять на себя ответственность даже за то, к чему на самом деле не причастны. В наших же случаях инициаторы бардака остались полностью анонимными.

Ни одному реальному террористу не придет в голову предупреждать заранее о готовящемся теракте. Все прекрасно понимают, что происходящее лишь злобный розыгрыш. Однако никто не смеется. Слишком свежи еще раны Беслана и «Норд-Оста». Именно поэтому спецслужбы столь серьезно подходят к каждому сообщению о возможном взрыве, даже если исходит оно от мертвецки пьяного люмпена или скудоумного подростка.

И здесь возникает проблема, к которой действующие сегодня законодательные и нормативные акты оказались полностью неприспособленными. В первую очередь это касается эвакуации медицинских учреждений. Теракт в Буденновске, где в 1995 году отряд боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватил заложников в муниципальной больнице, показал, что лечебные учреждения являются одним из наиболее уязвимых объектов для террористов.

Сегодня эвакуация лечебных учреждений регламентируется постановлением Правительства РФ «О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами», а также Федеральным законом № 28-ФЗ «О гражданской обороне». В соответствии с этими документами в каждой больнице или поликлинике имеется план-задание, где указаны все действия персонала, данные о видах и количестве предоставляемого транспорта, а также наименование организаций, выделяющих автотранспортные средства для эвакуации, с указанием сроков их прибытия. Эвакуация больницы может быть частичной, когда эвакуируются только больные и персонал, или полной, если вывозятся также материальные средства.

Эвакуации в первую очередь подлежат медицинский персонал и транспортабельные больные. Предполагается, что кого возможно, экстренно выпишут, а лежачих больных, нуждающихся в стационарном лечении, переведут в другие медучреждения. В свою очередь пациенты, перевозка которых может угрожать их жизни (а это, как правило, от пяти до десяти процентов больных), остаются на месте.

В идеале их следует поместить в специальное убежище, но реальная ситуация не всегда позволяет это сделать. Так, в частности, произошло в камчатской краевой детской больнице, где в момент начала эвакуации продолжались сложные операции. Получается, что в случае опасности большинство докторов и пациентов будут спасены, в то время как некоторым врачам и пациентам придется рисковать жизнью.

Аналогичная ситуация складывается и на объектах жизнеобеспечения – таких, например, как петропавловские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Их остановка приведет к полному отключению теплового и электрического снабжения не только в городе, но и в его окрестностях, что неминуемо вызовет коллапс. Поскольку теплоэлектроцентрали являются режимными предприятиями, планы их эвакуации закрыты грифом «для служебного пользования» и разглашению не подлежат, сообщила «Вестям» пресс-секретарь ПАО «Камчатскэнерго» Елена Симаева.

Но даже под завесой тайны понятно, что если злоумышленникам каким-то невероятным образом все-таки удастся проникнуть на жестко охраняемую территорию ТЭЦ и заложить там взрывчатку, кому-то из сотрудников диспетчерских служб придется остаться на рабочем месте, чтобы контролировать исправность оборудования и не допустить блэкаута.

Подобный случай произошел 28 сентября нынешнего года в Новосибирске, где из-за ложного сообщения о теракте пришлось эвакуировать крупную ТЭЦ-5. После того как около полудня в приемную директора станции поступил звонок о наличии взрывного устройства в ее административном здании, теплоэлектроцентраль покинули около 250 сотрудников. Но часть специалистов осталась обеспечивать деятельность ТЭЦ в соответствии с диспетчерским графиком. Потребители в результате ничего не почувствовали.

Допустим, что в следующий раз террористы начнут угрожать не только отдельным школам, больницам и учреждениям управления, а проведут массовую телефонно-террористическую атаку. Если одновременно «заминированными» окажутся все без исключения клиники Петропавловска, придется разворачивать передвижные госпитали для принятия больных. Только представьте себе масштаб спасательной операции!

Детские сады, получив угрозу, должны будут оповестить родителей. Те бросятся забирать дошкольников по домам. Что будет твориться на дорогах, нетрудно представить. Если все это произойдет в плохую погоду, например во время пурги, ущерб от подобной акции не будет поддаваться подсчету. Жизнь города будет парализована. Готовы ли спецслужбы к подобному развитию событий?

На наш взгляд, вся система реагирования на акты телефонного терроризма, включая массовые атаки нынешних осени и зимы, должна быть пересмотрена. Новейшая российская история еще не знала случаев, когда о готовящемся теракте боевики или шахиды-смертники сообщали бы заранее. Ведь это сводит на нет все шансы на успешное совершение задуманного злодеяния. Когда в последние два десятилетия в нашей стране взрывались жилые дома, поезда метрополитена, самолеты, никто никогда никого об этом не предупреждал. Надо ли в таком случае поддаваться панике под воздействием телефонных террористов, особенно когда сообщения о бомбах явно выглядят ложными?

 

Мимо кассы

Другое ЧП, охватившее 20 декабря всю страну и непосредственно затронувшее Камчатку, носило сугубо техногенный характер. Многие пришедшие утром на работу сотрудники торговых предприятий внезапно обнаружили, что их кассовые аппараты дружно вышли из строя.

Вот как описывал случившееся на одном из интернет-форумов специалист по ремонту компьютерного оборудования, представившийся Алексеем: «Утро среды на Камчатке началось весьма интересно. Внезапно и без объявления войны «умерло» огромное количество свеженьких онлайн-касс. Тех самых, стоимость которых начинается от 30 тысяч рублей. Первый вызов поступил мне от клиента в восемь утра. Касса выбивает чек открытия смены, потом происходит какой-то внутренний сбой и транзакция аннулируется. Далее все повторяется снова, и так без конца. Я лично грешу на прошивку (обновление программного обеспечения. - Ред.), вплоть до того, что кого-то из ее программистов обидели. Очень уж как-то единовременно все произошло».

Наш полуостров, где, как известно, начинается Россия, первым столкнулся с массовым отказом оборудования. Когда торговые точки и бензоколонки начали открываться в других регионах страны, масштаб случившегося поразил даже опытных экспертов. Приостановила работу сеть магазинов «Магнолия» в Москве. В разных городах закрылись супермаркеты сети «Магнит». О том, что сбой затронул и ее, сообщила крупнейшая в России торговая группа X5 Retail Group, владеющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Проблемы возникли и у магазинов одной из крупнейших в России сетей бытовой техники и электроники DNS. «Что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?», – написал в своем Facebook один из основателей компании Дмитрий Алексеев. Кроме того, из-за сбоя в работе кассовых аппаратов с проблемами столкнулись АЗС практически всех крупных нефтяных компаний и независимых продавцов топлива по всей России. «Мы пока не знаем, сколько станций пострадало, но очень много. Есть станции, которые остановлены полностью, есть те, на которых не работает только часть касс. Это заправки по всей стране», – рассказывал президент Российского топливного союза, объединяющего владельцев независимых АЗС, Евгений Аркуша. О проблемах также заявили «Лукойл», «Роснефть» и «Газпром-нефть».

Проблемы, как следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС), были зафиксированы с кассовым оборудованием, выпущенным ЗАО «Штрих-М», а также принадлежащими этой компании ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ Измеритель». Из-за сбоя кассы не могли выбивать чеки и отправлять данные налоговикам. А торговля без кассовых чеков чревата для магазина штрафом в десятки тысяч рублей.

Невероятно разумно в этой чрезвычайной ситуации уже в 10 утра по московскому времени поступила Федеральная налоговая служба. Она выпустила письмо с разъяснениями, как вести себя в данной ситуации. В сообщении службы говорилось, что в случае технического сбоя чеки можно не пробивать, а сведения о проданных товарах фиксировать в тетрадках. После восстановления работы кассы пользователей обязали «сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки». Это позволило жертвам «восстания машин» все же начать торговлю.

Обязательное использование электронных касс, вроде тех, что производит «Штрих-М», в России было введено с июля 2017 года. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в 2016 году. Кассовые аппараты нового образца должны отправлять в ФНС все налоговые данные по каждой операции онлайн. Для этого кассам необходимы фискальный накопитель и выход в Интернет.

Ошибка была связана с недочетом в обновленном программном коде. Эту проблему было запланировано решить автоматическим перепрограммированием касс на новую версию, выпущенную как раз 20 декабря 2017 года. По информации компании «Штрих-М», все кассы, на которых было включено автоматическое обновление программного обеспечения, успешно прошли перепрошивку и избежали сбоя. В компании уточнили, что автоматическое обновление можно было отменить только вручную. В заводских настройках оно установлено по умолчанию.

Как сообщила «Вестям» главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России по Камчатскому краю Татьяна Гущина, в нашем регионе около 40 % онлайн-касс в торговых точках и на автозаправочных станциях выпущены как раз ЗАО «Штрих-М» и подконтрольными ему фирмами. В частности, такими устройствами оборудована известная торговая сеть, принадлежащая депутату краевого Законодательного собрания.

Учитывая разницу во времени между Камчаткой и Москвой, разъяснения ФНС местные предприниматели получили только вечером. Но завала в торговле на полуострове не произошло. По словам госпожи Гущиной, предприниматели, чьи кассовые аппараты своевременно в автоматическом режимы обновили свои программы, минимизировали свои убытки. Остальные в течение нескольких часов вернулись к старой версии прошивки и также смогли продолжить работу.

Между тем МВД России уже выступило с заявлением, что массовый отказ контрольно-кассовых машин точно не был вызван взломом системы хитроумными хакерами. Речь идет исключительно об отказе техники.

Дмитрий ЧЕРНОВ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."