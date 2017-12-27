НОВОГОДНИЙ ГАРАЖ

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26 Декабря 2017

Новогодние истории – это нечто особенное. Казалось бы, все идет своим чередом: закупаются продукты, горячительные напитки, наряжается елка, на кухне хозяйки сноровисто орудуют кастрюлями, сковородками, щедро раздавая подзатыльники своим нерасторопным чадам. Муж едва успевает ходить в магазин – то за зеленым горошком, которого не хватило в салат оливье, то за луком, хлебом, томатами, огурцами и растительным маслом. Наступает время, когда все в семье вздрагивают от маминого крика: «Почему не включается гирлянда на елке?», удобряя вопрос длиной ругательной тирадой в адрес китайцев. Потом вдруг выясняется, что гирлянду просто забыли включить в розетку. В общем, предновогодняя суета являет собой особое время в жизни каждой семьи. Когда предвкушение праздника значительно ярче, чем все хлопоты, связанные с подготовкой к нему. 1987 год не стал исключением из общего правила. На излете советского времени многие продукты отпускали по талонам. Особенно тяжело было купить спиртное. Купить бутылку «Агдама» (вино), «Столичной» (водка), плюс трехзвездочный армянский коньяк в одни руки по талонам считалось большой удачей. К Новому году в специально отведенных магазинах к тому же набору продавали по две бутылки шампанского на одно лицо. В Петропавловске-Камчатском, как и во всей стране, очереди в магазины накануне встречи 1988-го года были не просто длинными, а бесконечными. Ради выпивки ушлые мужики (из простых смертных) шли на любые ухищрения. Чтобы увеличить количество талонов на горячительные напитки, они меняли месячные талоны, предназначенные для покупки сахара и гречневой крупы, на талоны для отоваривания шампанским и коньяком.

Юрий Николаевич Зудаченко (имя и фамилия изменены) с успехом добыл для своей семьи необходимый набор спиртного. Плюс к тому умудрился добыть несколько дополнительных наборов для любовного свидания с Людмилой Ивановной Нарышкиной (имя и фамилия изменены). Жил наш славный добытчик в районе улицы Садовой и состоял в морской инженерной службе гражданским служащим. Вот уже двенадцать лет он заведовал складом с дефицитным оборудованием. Поэтому, само собой разумеется, в очередях не стоял, имел автомобиль марки «Жигули», шикарный капитальный гараж недалеко от дома и проживал в трехкомнатной квартире. Его жена Нинель Васильевна (имя изменено) трудилась в сфере торговли заведующей отделом промышленных товаров, т. е. она без труда (на возмездной основе, разумеется) могла достать дефицитную стиральную машину с центрифугой для сушки белья «Сибирь», холодильник «Бирюса», цветной телевизор, миксер и т. п. В общем, по советским временам семья считалась зажиточной, живущей не только на одну зарплату. Все у них шло хорошо вплоть до Нового 1988 года. Гулкие шаги новогодней судьбы Юрия Зудаченко стали слышны после телефонного звонка своей любовнице Людмиле Нарышкиной, когда они договаривались о встрече в 14 часов 31 декабря 1987 года в его благоустроенном гараже. Юрий Николаевич, объяснив своей жене, что нужно поставить машину в гараж и посмотреть мотор, который барахлит, бесстрашно шагнул навстречу новогодним приключениям.

Свою Людмилу он забрал возле магазина, и любовники поехали отмечать Новый год. В гараже для свиданий было все предусмотрено. Сразу за помещением для автомобиля находилась комната отдыха, где стоял диван, телевизор и небольшой столик со старым холодильником. Едва успев разместиться в уютном гнездышке, Юрий Николаевич вдруг вспомнил, что его приятель Боря из соседнего гаража привез комплект зимней резины для его «Жигулей». Деньги не были уплачены заранее, и поэтому колеса нужно было оплатить и забрать поскорее, иначе Боря мог их продать кому-нибудь другому по более выгодной цене. Окрыленный любовник сказал не менее окрыленной любовнице, что он отлучится буквально на пять минут, пока она накрывает на стол. Сказано – сделано. Юрий Николаевич закрыл гараж снаружи и отправился к соседу за зимними колесами. В гараже у Бори веселье было в самом разгаре. Он со своим приятелем провожал старый год. Перед ними стояла начатая трехлитровая банка технического спирта (у военморов сей благородный напиток назывался «шило»). Неприхотливая закуска – камбала в томатном соусе и сайра в собственном соку (Боря называл ее «в собственном поту»), две банки соленых огурцов, крупно порезанные куски сала, лук, черный хлеб. Маринованные помидоры, квашеная капуста украшали длинный и широкий верстак Бориного гаража. Когда в дверь кто-то постучал, Боря зычно крикнул: «Заходите!» Юрий Николаевич зашел, отдал Боре деньги и попросил помочь ему вынести колеса. Однако сосед по гаражу ответил, что колеса не отдаст до тех пор, пока Юрий Николаевич не выпьет с ними за Новый год. Понимая, что от подвыпивших невольных компаньонов ему не отвязаться, Юрий решил опрокинуть рюмку-другую и уйти. Беда в том, что Юрок плохо знал Борюсика. За первым тостом последовал второй, потом третий: «За тех, кто в море», четвертый – «За любовь», пятый – за «Здоровье».

Приятели пили из мелкой посуды (стограммовыми стаканами) и спирт разбавили напополам, т. е. правильно. Но после седьмого тоста Юрий Николаевич понял, что ему надо срочно уходить. Собутыльники против ухода уже не возражали, правда, о колесах все забыли. Выйдя на улицу, успешный начальник склада, владелец «Жигулей» и трехкомнатной квартиры помочился на ворота гаража своего соседа и отправился домой. Добравшись до своей квартиры, он без труда открыл ключами дверь, чувствовалась, что он прошел хорошую школу гаражного отдыха. С криком «Мусик, я пришел!» нырнул в ванную комнату. Он долго стоял под прохладным душем. В конце концов ему удалось привести себя в более-менее адекватное состояние. Его жена Нинель Васильевна была женщиной, мягко говоря, объемной, крикливой, но не глупой. Когда перед ней появилась полупьяная физиономия мужа, она не стала скандалить и даже позволила ему чмокнуть себя в щечку. Жена понимала, что муж, хоть и крепко выпивший, но все же стоит на ногах. Он реагирует на звук, на свет, способен, пусть и с большим трудом, выразить свои мысли, да и вернулся домой до Нового года. Одним словом, обрушивать на него свой гнев – означало испортить праздник себе и детям. Поэтому, поразмыслив, она уложила мужа спать, решив разбудить его через четыре часа. На душе ее стало совсем тепло, когда в 23 часа 30 минут позвонила Борина жена и спросила, не у них ли случайно находится ее муж. Умиротворенная Нинель сделала справедливый вывод, что есть те, которым значительно хуже, чем ей, и, похоже, Боря не вернется домой до Нового года. Растолкав мужа, благоразумная жена предложила ему выпить капустного рассола и хорошенько закусить. Потом они сели за праздничный стол, наполнили хрустальные бокалы шампанским, поздравили друг друга с Новым годом, пожелали счастья, здоровья и вечной любви. Чудотворный новогодний вихрь все более захватывал Юрия Николаевича. Он был доволен собой и начал философствовать о том, что его начальники – козлы, офицеры – дармоеды, и зачем зря сушить мозги в военных училищах, получая высшее образование, когда можно, как он, закончив ПТУ, все иметь. Жена поддакивала мужу, понимая, что во многом он прав, она тоже не получила высшего образования. За ее плечами был лишь торгово-кооперативный техникум. Она имела (в материальном плане) значительно больше, чем зазнавшиеся жены офицеров, окончившие институты. Новогодние рассуждения четы Зудаченко были похожи одно на другое как две капли «Агдама». Проснувшись на следующий день, уже 1988 года, приведя себя в порядок, они отправились в гости к своим друзьям. Там семейная пара гуляла до глубокой ночи и после обеда 3 января супруги окончательно стряхнули с себя остатки праздника.

Юрия Николаевича все это бурное праздничное время точила какая-то тревожная мысль, словно он что-то не доделал. Лишь к 15 часам 3 января эта мысль перестала щекотать его память, она оформилась в сокрушительный удар по его самосознанию – он все вспомнил. Героя-любовника бросило в холодный пот. Трое суток его возлюбленная находится в запертом гараже, пялясь в старенький телевизор, сидя на видавшем виды диване. Сказав жене, что идет в гараж менять колеса, Юрий Николаевич стремглав выбежал из квартиры.

В те далекие времена еще не было мобильных телефонов, а гаражи стояли в таких местах, где стучи не стучи в ворота, никто тебя не услышит.

Дрожащими руками открывая замок своего гаража, Юрий Николаевич пытался придумать слова для оправдания и не находил их. Он решил даже схитрить, объяснив, что, идя около гаражей, поскользнулся, упал, ударился головой, временно потерял память, и его «скорая» увезла в больницу. Придя в себя, он тут же отправился спасать свою возлюбленную. Эта версия событий казалась ему самой правдоподобной.

Людмила Ивановна Нарышкина, услышав скрежет ключа в замке, привела себя в боевое положение, т. е. взяла лопату для очистки снега и ждала, когда Юрий Николаевич появится в проеме дверей. Тот действительно появился и не успел защитить свое лицо. Узница гаража ударила тыльной стороной лопаты плашмя, да так сильно, что ее освободитель вывалился обратно на свежий воздух. Придя в себя с криком «Людок, ты что, с ума сошла?», он ворвался в гараж. Из нежной и ласковой кошечки Людмила превратилась в бешеную пантеру. Выкрикивая грязные ругательства, самое ласковое из которых было слово «му...к!» она пыталась вцепиться в примятое лопатой лицо своего Юрчика. Однако тот был начеку и сумел перехватить ее руки. Тогда со всего размаха женщина заехала коленкой ему в пах. Весь удар на себя приняла толстая дубленка, и поэтому удар получился так себе. Юрчик честно пытался объяснить, как у него отшибло память, как он попал в больницу, только Людок не слушала и пыталась двинуть ему побольнее. Понимая, что переговоры уже никогда не вернутся в мирное русло, Юрий Николаевич вытолкнул Людмилу Ивановну из гаража на мороз. Еще некоторое время та пыталась дубасить его дамской сумочкой. Отбившись от гаражной фурии, хозяин гаража наконец-то сумел закрыть двери изнутри. Там его взгляду предстала совсем не новогодняя картина. На крышке багажника дрелью были просверлены дырки так, что читалось слово «урод». Буквы были очень крупные, а дырки – в три ряда. Все двери автомобиля были насквозь просверлены дрелью, дырки складывались в буквы, а буквы в слова. Но только слова теперь уже были из ненормативной лексики. Особенно досталось капоту. Единственная не ругательная фраза была – «С Новым годом». В общем, вся поверхность автомобиля напоминала дуршлаг. Лишь поверхность в районе бензобака была не тронута, там гвоздем в четыре ряда было нацарапано слово из трех букв. Окна в автомобиле были не просто разбиты, они были истолчены в мелкую крошку. Во втором помещении разрушений было меньше. Матерные слова, нацарапанные на холодильнике, были не в счет. Разбитый телевизор тоже было не жалко. Юрий Николаевич ходил возле продырявленной машины и сокрушался, зачем он оставил электродрель на верстаке. Какая-нибудь австралийка, млеющая от созерцания кенгуру на зеленом газоне, не смогла бы воспользоваться электродрелью, но советские женщины умели все. Горе-любовник решил осмотреть гараж повнимательнее – не таятся ли там еще какие-либо ловушки. Слишком много времени было у его женщины, чтобы развлечься на полную катушку. Он не ошибся: тонюсенькая проволока была прикручена к воротам и ведру, которое находилось на полке над верстаком. В том ведре, прикрытом крышкой, оказались человеческие экскременты. Юрий Николаевич догадался, что в это ведро Людок ходила по большой и малой нужде, и если бы он открыл ворота, то содержимое оказалось бы на его голове. Пока хозяин гаража горестно размышлял, что ему делать дальше, Людмила Ивановна отправилась к любовничку домой. К ней еще не пришло наслаждение местью. Людок не стала унижать себя разборками с законной женой Юрка, а просто вставила в дверной косяк записку с текстом: «Сходи, посмотри, как твой муж разбил машину». Нажав кнопку звонка, мстительница тут же удалилась. Нинель Васильевна, прочитав записку, запаниковала. Она решила, что записку ей подсунула одна из жен, с мужьями которых ее «папик» пил накануне. Быстро одевшись, она отправилась в гараж.

Тем временем ее муж взял дрель и начал на крышке багажника сверлить дополнительные дырки, чтобы не читалось слово «урод», слишком оно бросалось в глаза гипотетическим посетителям гаража. За этим занятием его и застала супруга. «Папик» не слышал, как она зашла в гараж. Мусик, решив, что муж совсем рехнулся от пьянки, взяла рядом лежащую уже знакомую нам совковую лопату и тыльной стороной плашмя с воем: «Ты что, совсем допился до ручки, дебил?» – со всего размаха заехала ему по затылку. После такого удара Юрий Николаевич на некоторое время отключился. Жена, нагнувшись к нему, убедилась, что он дышит, и начала осматривать гараж. Она долго и внимательно читала высверленные на поверхности автомобиля матерные слова, пытаясь понять, чьих же рук это дело. Пораскинув мозгами, а женщина, как мы уже говорили, она была неглупая, Нинель Васильевна поняла, что у мужа не было времени заниматься этим «арт-искусством». Ее суженый пояснить ничего не мог, а ответ хотелось получить прямо сейчас. В ней закипала неистовая ярость, требующая немедленного выхода. Было два варианта: либо добить мужа, либо... Мусик посмотрела на электродрель…

Юрий Николаевич очнулся от неприятного звука, который бывает, когда сверлят металл. Он открыл глаза и увидел, как какая-то женщина продолжает его работу. Дважды ударенному лопатой по голове мужчине показалось, что он сходит с ума. «Людок, ты вернулась?», – едва слышно произнес очнувшийся хозяин гаража и снова впал в забытье.

Через год с небольшим Юрий Николаевич купил с рук автомобиль «Москвич-412». Зашпатлевал и покрасил старый холодильник и купил по случаю подержанный телевизор вместе с таким же диваном. В гараже он оборудовал вместительный сейф, куда спрятал все инструменты, а во вторую комнату поставил массивную дверь, закрывающуюся на ключ. С женой они помирились, и на Новый 1990 год по-прежнему рассуждали, зачем сушить мозги высшим образованием.

Вячеслав Скалацкий

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."