ФЕКАЛИИ ПОТЕКУТ ВСПЯТЬ

16 Января 2018



Суд узаконил расторжение договора о насосной станции на Горизонте

В конце декабря минувшего года арбитражный суд Камчатского края поставил наконец точку в долгом споре между Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» (УКСиР) и компанией «КАМЭС-ОВК», которая являлась генеральным подрядчиком при строительстве канализационной насосной станции (КНС) в районе улицы Академика Курчатова в Петропавловске.

Судья Василий Решетько признал законным решение строителей об одностороннем разрыве муниципального контракта, принятое почти год назад. Причина отказа от выполнения работ – непрофессионально подготовленная проектно-сметная документация. И это уже не первый ляп, допущенный петропавловскими чиновниками от капстроительства.

Канализационная насосная станция – это целый комплекс гидротехнического оборудования, который предназначен для перекачки ливневых вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, когда их самотечное отведение невозможно. Договор о строительстве КНС под номером 15 на Горизонте был подписан 12 мая 2015 года.

ООО «КАМЭС-ОВК» стало победителем состоявшегося месяцем ранее электронного аукциона, предложив наименьшую цену в размере 189 миллионов 827 тысяч 692 рубля. На строительство отводилось полтора года. По условиям контракта объект следовало сдать в эксплуатацию не позднее 30 ноября 2016 года. При этом все этапы работ также имели конкретные сроки завершения, зафиксированные в календарном плане-графике.

Как и положено при подобных сделках, договор предусматривал возможность расторжения в одностороннем порядке по инициативе исполнителя работ, если в процессе строительства будут существенно нарушены положения Гражданского кодекса РФ. Пункт 10.7 договора прямо гласит: «Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ». Таких оснований к весне прошлого года набралось более десятка. Все они заключались в фактически негодном проекте, по которому строить канализационную станцию было невозможно.

В частности, в смете не была рассчитана стоимость грунта для засыпки насосной станции и ее решеток на 3,3 миллиона рублей. В том же документе ничего не было сказано о стоимости оборудования и работ по прокладке электрических сетей для энергоснабжения станции. Механизмы насосной группы, запорной арматуры, а также расходомеры КНС подрядчик, видимо, должен был устанавливать бесплатно, поскольку соответствующих статей расходов смета вовсе не предусматривала.

Подобных ошибок в проекте допущено много. Общая стоимость нигде и никем не учтенных затрат составила почти 16 миллионов рублей. Возможно, в сравнении с общей ценой контракта «профессионалам» от капстроительства они показались не заслуживающими внимания мелочами. Но продолжать возведение КНС, которая должна обслуживать крупнейший спальный район краевого центра, без этих данных не взялся бы никто.

Все сроки в результате были сорваны, но руководство «КАМЭС-ОВК» до последнего старалось найти компромисс с заказчиком, в качестве которого выступало городское УКСиР в лице его тогдашнего руководителя Андрея Романчука. Он был приведен на данную должность занимавшим в то время пост главы администрации ПКГО Дмитрием Зайцевым, печально известным по прозвищу «Трансгендер», и проработал в управлении капстроительства немногим более двух лет. Наша газета в прошлом году много писала о городских объектах, где планы строительства и реконструкции были с треском провалены из-за бестолковой проектно-сметной документации. КНС № 15 стала очередным памятником безграмотности строительных чиновников.

С апреля по октябрь 2016 года ООО «КАМЭС-ОВК» направило в УКСиР как минимум девять официальных писем с просьбами откорректировать далекие от реальности проект и смету. Однако, судя по всему, в управлении капстроительства долго полагали, что проблема как-нибудь рассосется сама собой. Как иначе объяснить, что первый ответ на многочисленные обращения генподрядчика последовал только 8 ноября 2016 года, за три недели до зафиксированного договором срока сдачи насосной станции? В бумаге скупо говорилось: перечень замечаний к сметной документации направлен в адрес проектировщика – ГУП «Камчатскгражданпроект».

Получается, что полгода управление капстроительства вообще бездействовало, никак не реагируя на настойчивые просьбы своего генподрядчика, оказавшегося в тупиковой ситуации. Время шло, оговоренная дата сдачи объекта приближалась, но, по-видимому, никому до этого не было никакого дела. Только к концу года, когда стало окончательно ясно, что канализационная станция на Горизонте в назначенное время построена не будет, а перед руководителями УКСиР замаячила неприятная перспектива отчета за бездарное использование бюджетных денег, последовала хоть какая-то реакция на обращения строительной фирмы.

Чтобы по возможности сгладить нарастающий конфликт, директор ООО «КАМЭС-ОВК» Альберт Ерохин, получив ответ из УКСиР, в тот же день, 8 ноября 2016 года, предложил Андрею Романчуку заключить дополнительное соглашение и продлить предусмотренные контрактом сроки. Предполагалось, и было вполне возможным, при своевременном внесении поправок в смету, завершить строительно-монтажные работы к 30 апреля, и сдать КНС в эксплуатацию к 30 сентября 2017 года. Ответа пришлось ждать еще полтора месяца.

Под самый Новый год – 26 декабря 2016 года – руководство УКСиР заявило, что согласно пункту 11 постановления Правительства РФ № 191 «Об утверждении правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, срок исполнения которого завершается в 2016 году» поменять дату можно только в пределах 2016 года. Иначе говоря, продлить срок соглашения можно только до 31 декабря, а переносить сдачу КНС на следующий год запрещается.

Выглядело это как изощренное издевательство. Постановление, на которое ссылался господин Романчук, было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым еще 14 марта 2016 года. Оно уже действовало в апреле, когда ООО «КАМЭС-ОВК» буквально умоляло УКСиР как можно скорее внести коррективы в проектно-сметную документацию по строительству КНС. Но отказ продлить срок договора на основании данного нормативного акта последовал лишь за неделю до нового года, когда ничего исправить было уже нельзя.

Одно из двух: либо Андрей Романчук и юристы городского управления капстроительства ничего не знали о существовании важного правительственного постановления, напрямую касающегося их деятельности, либо они сознательно до последнего водили подрядчиков за нос, желая свалить вину за срыв стройки из-за негодной сметы с больной головы на здоровую. Другими словами, по нашему оценочному суждению, речь может идти либо о вопиющем непрофессионализме, либо о преступлении, за которое кто-то должен понести ответственность.

Результат налицо. Когда генподрядчику окончательно стало ясно, что срок договора продлен не будет и, возможно, УКСиР потребует уплаты пени и штрафов на общую сумму около полутора миллионов рублей, в «КАМЭС-ОВК» было принято решение об одностороннем расторжении договора. Канализационной насосной станции на Горизонте нет до сих пор. Новый подрядчик по сей день не найден. Повторный электронный аукцион только готовится, но, глядя на опыт предшественников, вряд ли какое-нибудь серьезное предприятие рискнет впредь связываться с проектом, по которому ничего нельзя построить.

Более того, остается неясной и судьба оборудования для КНС № 15, за которое управление капремонта уже перечислило из бюджета поставщикам около 30 миллионов рублей. В настоящее время так и не смонтированные механизмы находятся на ответственном хранении у теперь уже бывшего генподрядчика, разорвавшего все отношения с УКСиР. С момента, когда КНС должна была вступить в строй, прошло уже больше года, но в распоряжении муниципалитета нет ни денег, ни оснастки для насосной станции. Чем объясняется столь разухабистая щедрость чиновников? Банальной забывчивостью или корыстным умыслом?

Оказавшись у разбитого корыта, уксирное начальство решилось на очередной необдуманный шаг. Вместо того чтобы заняться возвратом уже оплаченного оборудования или предъявить претензии за «дырявую» смету проектировщику – ГУП «Камчатскгражданпроект», заказчики решили судиться с ООО «КАМЭС-ОВК». Руководитель договорно-правового отдела УКСиР Ирина Дрожалина подала в арбитраж иск о признании недействительным решения генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Невольно возникает вопрос: читала ли госпожа Дрожалина Гражданский кодекс РФ?

В соответствии с первой частью статьи 718 Гражданского кодекса, «заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы». В свою очередь первая часть статьи 716 Гражданского кодекса гласит, что «подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, при обнаружении непригодности или недоброкачественности представленной заказчиком технической документации». Третья часть той же статьи разъясняет: «Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение, не заменит непригодную или недоброкачественную техническую документацию, или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных убытков».

Так на что же рассчитывала в суде обладательница юридического диплома Ирина Дрожалина, если она не смогла предоставить в арбитраж никаких доказательств устранения несоответствий в проектно-сметной документации? Во всяком случае резолютивная часть решения опытного судьи с 11-летним стажем Василия Решетько состояла всего из трех слов: «В иске отказать».

Так канализационная насосная станция № 15 в Петропавловске пополнила длинный список объектов, которые так и не появились в камчатской столице из-за некомпетентности людей, возглавлявших несколько лет назад городское УКСиР. Наша газета уже рассказывала о срыве прокладки нескольких автомобильных дорог и транспортных развязок на Северо-Востоке, прекращении реконструкции дома культуры «СРВ» и строительства детского сада на улице Арсеньева.

В каждом из этих случаев провалы повлекли многомиллионные убытки для городской казны. Но чиновники, даже несмотря на неоднократное вмешательство прокуратуры, раз за разом отделывались легким испугом. Разве что Андрей Романчук минувшей осенью вынужденно подал в отставку, но не был привлечен даже к дисциплинарной ответственности.

Между тем статья 293 «халатность» Уголовного кодекса РФ предусматривает для виновных при особо крупном ущербе до двух лет исправительных работ или арест на срок до шести месяцев.

Дмитрий ЧЕРНОВ