16 Января 2018



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды на море

Много лет я мечтала увидеть море – теплое красивое, лазурное. В детстве родители не смогли показать манящие морские просторы, но мне безумно хотелось прикоснуться к этой потрясающей красоте, попробовать море на вкус. Детство закончилось. Потом институт, и по окончании его пришла ежедневная монотонная работа. Долгожданная взрослая жизнь имела свои преимущества: можно было одеваться не по погоде, ходить без шапки, поздно возвращаться домой, но была и другая сторона этой свободы – нужно было много работать и хвататься за любые предложения, чтобы в трудовой книжке появились необходимые записи о профессиональном стаже.

Молодым специалистам трудно позволить себе такую роскошь, как отпуск, и я не была исключением. Платили мало, работы было много, но мечта увидеть теплое море не покидала меня никогда. Так прошло еще три года. Сменив очередное место работы, я пообещала себе во что бы то ни стало скопить деньги на отпуск. Целый год я шла к своей мечте. Тех денег, которые были у меня, хватило только на поездку в Китай.

В туристическом агентстве рассказали, что в этой стране можно разместиться в престижном отеле на берегу Желтого моря. Выкупив путевку, я почувствовала прилив неописуемого восторга. Даже самые вредные коллеги показались мне симпатичней. Каждый денечек последнего месяца перед отпуском я зачеркивала красной ручкой, а в пятницу зачеркивала и выходные, чтобы время пробежало быстрее. Видя мой необъяснимый энтузиазм, руководство поручало мне больше работы, которую я выполняла с радостью. В последнюю неделю море мне даже стало сниться. Я засыпала и просыпалась с улыбкой.

Наступил долгожданный отпуск. Чемодан был собран, дела завершены, билеты приобретены, заграничный паспорт получен, и я отправилась к своей долгожданной мечте. Путь до того города, где я планировала отдыхать, был неблизким, но дорога меня нисколько не утомила. Когда я пересекла границу, сразу почувствовала себя в другой стране. Архитектура, язык, культура, манеры, дороги, правила и привычки – все было абсолютно чужим. Нашу группу встретил большой автобус, и мы направились в отель, где я должна была провести две недели первого самостоятельного отпуска.

Приехали мы поздно вечером, поэтому встречу с морем пришлось перенести на следующий день. Я не спала всю ночь, как будто перед первым свиданием. Бродила по номеру, потом вышла на балкон. На улице было темно, слышна тихая национальная музыка, легкий ветерок шевелил красные фонарики, закрепленные на соседнем гостевом домике. Было очень тепло и на душе, и на улице. Утром сон сморил меня, но как только я услышала пение необычных птиц, вскочила как ошпаренная, будто проспала главную встречу своей жизни. Быстро собравшись, я выскочила из номера. Сонные русские соседи предложили позавтракать вместе, но мне было не до еды. На плохом ломанном английском я спросила у дежурного администратора, как пройти на пляж. Маленькая китайская женщина показала направление. Моя быстрая ходьба превратилась в бег. До пляжа оказалось вовсе не три минуты пешим ходом, как обещали в агентстве. Через десять минут я поняла, что нужно немного успокоиться. Завернув по указателю в нужный переход, я услышала шум прибоя. Мое сердце замерло. Через несколько минут передо мной показалась бескрайная мутно-желтая беспокойная стихия. Волны вздымались до пяти метров и со всего маху бились о прибрежные камни, вынося на берег какую-то зеленую муть. От увиденной картины я даже заплакала. Все рухнуло. Это была не моя мечта…

Рядом я услышала русскую речь и решила разузнать, может, я пришла не туда. Молодая пара мне объяснила, что море называется Желтым из-за песка, который поднимается со дна при шторме, и эту желтую бурлящую массу смеси песка, водорослей и воды нужно переждать. Я успокоилась и поплелась вдоль берега. Песок был теплым, я расположилась недалеко от воды и принялась искать что-нибудь красивое в желтой неприглядной стихии, но ничто меня не радовало. На следующий день море действительно было спокойным, и я решила искупаться. Вода была прозрачной, но не такой, о которой мне мечталось. Отпуск только начался, нужно было вернуть себе радостное настроение. Компания из России, с которой я проживала по соседству, оказалась веселой. Вечерами мы гуляли по шумному национальному рынку, где на каждом углу на сковородках, похожих на перевернутый утюг, жарили всякую гадость. В воздухе пахло необычными специями. Днем мы с компанией ходили на некрасивое море. Я ругала себя за то, что никак не могу привыкнуть к этой желтой воде.

Вокруг отеля росли розы, через квартал были расположены древние сохранившиеся храмы, на улицах было чисто, асфальт мыли с шампунем, на каждом углу продавали экзотические фрукты. Все было безупречно, особенно для человека, который много лет не отдыхал, но где-то глубоко в душе шевелилось маленькое чувство досады вперемешку с грустью – во сне мое море было другим. Отпуск закончился, я вернулась к работе. Коллеги дружно посмотрели фото, всем я вручила презенты из магазина «Все по 5 юаней» и начались трудовые будни.

Через несколько лет все мои подружки стали летать в Турцию. Девчонки приезжали в полном восторге, правда, не всегда только от моря. Но главное – появилось новое понятие «все включено», это когда ты одномоментно платишь кучу денег, а тебе кажется, что в отеле все бесплатно. На поездку я скопить не смогла, решила воспользоваться давно известной экономической иглой – кредитом. В банке у меня была безупречная репутация, деньги дали без проблем, я решила шикануть и купила самую дорогую путевку в самый крутой отель. Как всегда перед отпуском, настроение было приподнятым. Но от моря я больше ничего не ждала, боялась разочарований.

В аэропорту Турции нас встретила молодая женщина с неприятным голосом, российских туристов рассадили по автобусам, и мы тронулись в путь. По дороге экскурсовод в микрофон что-то нечленораздельно рассказывала про великую турецкую страну, делая паузы перед остановками. Когда последняя пара вышла из автобуса, и я осталась одна, меня охватило необъяснимое волнение. Экскурсовод успокоила меня и сказала, что мой отель самый шикарный на всем побережье, поэтому и находится дальше всех от аэропорта.

Отель и вправду был великолепен. На прекрасном русском языке меня приветствовала красивая турчаночка. После того как она взяла паспорт, выяснилось, что у меня отсутствует бронь. «Ну вот, приехали», – подумала я. Но в отеле оказался представитель моей туристической фирмы и после 15 минут выяснения отношений между представителем и администратором, передо мной извинились и предложили номер лучше, чем был указан в путевке, без всякой доплаты, в знак извинения за доставленные неудобства. Сделав скорбный вид, я не сразу согласилась. На красивом лифте меня проводили до этажа, распахнули дверь моего нового номера, оставили вещи, еще раз извинились и оставили меня одну. Откинув тюль из белой органзы, я распахнула двери на балкон. Услышав турецкую музыку, я вышла и обомлела: передо мной раскинулось огромное лазурное, бескрайнее море, которое я видела с детства во сне. Сердце наполнилось этим странным ощущением, когда что-то потеряешь, и долго не можешь найти, а оно лежало на какой-то полочке в шкафу. Я взвизгнула от радости, быстро вернулась в номер, практически руками разорвала упаковку на чемодане, достала купальник, тапки и выскочила из номера.

Указатели были на русском языке. На лифте я дохала до минус первого этажа и попала в другой мир: вокруг были турецкие лавочки, магазинчики, кафешки. Я прошла вдоль них и передо мной оказалась широкая лестница, которая вела куда-то наверх. Пробежав ее, я обернулась и увидела, что этот рыночек и есть переход от отеля к морю. Только наверху я поняла, как все продумано: на улице было жарко, но, зайдя в переход, можно было почувствовать прохладу и перевести дух от непривычного зноя. Зонты и экзотические деревья закрывали обзор, я прошла еще несколько метров и остолбенела – моя мечта ожила. Несколько минут я стояла и просто смотрела вдаль, на то море, о котором мечтала всю жизнь. У самого берега вода была цвета натуральной бирюзы, дальше от берега она становилась темнее. Легкие слабые волны приносили к песчаному берегу белую пену, забирая с собой отпечатки чьих-то ног.

Я смотрела и понимала: к мечте нужно стремиться во что бы то ни стало, именно тогда душа начинает петь.

Однажды у нас дома

У нас небольшая, но классическая семья: папа, мама, сыночек, дочка. Моему брату было три года, когда родители снова попросили аистов принести ребеночка в их дом. Несмотря на небольшую разницу в возрасте между нами, мой брат очень ответственно подошел к моему появлению в доме, а позже и к воспитанию. Я очень хорошо помню наше детство. Был случай, который мы вспоминаем на каждый мой день рождения, но случился он с братом. Все участники тех событий каждый раз так красочно живописуют их, будто я все видела своими глазами.

На мое трехлетие брат сделал незабываемый подарок. В детских игрушках он нашел куклу, которую я очень любила, но, по его мнению, она была безумно некрасивой, потому что у нее не было волос (это был пупсик). Шестилетний стилист дождался, когда родители уснут, нашел ножницы и отстриг часть маминых шикарных волос. Чтобы она не заметила, он их отрезал с разных частей головы. Вернувшись с трофеем в свою комнату, он достал заранее изъятый из папиного ящика для инструментов клей ПВА и около часа клеил мамины волосы на мою любимую куклу. Удостоверившись, что волосы приклеены хорошо брат облегченно вздохнул и лег спать. Утро моего дня рождения началось с маминого крика и моего рева, после того как я увидела своего пупсика изуродованного волосами и с желтыми клеевыми потеками по всему телу.

Папа оказался единственным членом нашей семьи, который вообще не мог понять, что происходит. Он метался от мамы ко мне и все время спрашивал, что болит, вызвать ли скорую помощь, где градусник, какие лекарства нужны? И, конечно же, первый попал под «горячую» руку мамы, поскольку не заметил, что у нее отсутствует часть челки и волос на затылке. Через пару минут все успокоились и стали проводить оперативно-розыскные мероприятия с допросами. Долго пытать брата не пришлось. Он с гордостью рассказал весь свой план, как реализовывал его, как ему обидно за то, что его никто не понял. Этот маленький серьезный, надувшийся мужичок, скорее, вызывал у родителей умилительную улыбку, чем возмущение. Но без наказания оставлять такой проступок было нельзя.

Родители удалились в совещательную комнату для принятия решения. Мама рассказывала, что папа долго смеялся, после того как все понял. Вспоминать этот случай нам всем сейчас очень смешно, но тогда… Любимая игрушка была изуродована, мама должна было коротко остричь волосы, которыми так гордилась. Папа принял решение ограничиться воспитательной беседой. Мама требовала более сурового наказания. Отец объяснил братику, что, заботясь о человеке, нельзя доставлять своей заботой неприятности другим людям. Брат говорит, что ему никогда не было так стыдно и обидно. Он попросил прощения у нас обеих. В обед мужчины сходили в магазин, купили мне новую куклу, а маме красивый «газовый» платок, который она носила до тех пор, пока волосы не достигли нужной длины…

Прошло много лет. Мужчины нашего дома всегда окружают нас с мамой заботой и любовью. Правда, о сюрпризах брата я до сих пор стараюсь узнавать заранее.

Ариша ЗИМА