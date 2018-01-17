«ВЫХОДИМ ПО ОДНОМУ! СТРЕЛЯТЬ ВАС БУДУ!»

16 Января 2018



В городском суде Петропавловска во вторник, 9 января, должен был начаться процесс по делу «камчатского стрелка» Ивана Ганжи. Того самого, который в ночь на 27 марта прошлого года устроил переполох во дворе дома по адресу улица Толстого, 3, открыв огонь из ружья по окнам соседей. Но судья Анна Меллер, адвокаты, потерпевшие и свидетели напрасно ждали в зале заседаний 35-летнего подсудимого, содержащегося под домашним арестом. Отправленный за ним конвой получил от ворот поворот: Ганжи дома не оказалось.

На ноге у домашнего арестанта был надет специальный электронный браслет, чтобы сотрудники Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Камчатскому краю могли следить за ним и контролировать его поведение. Такое устройство должно постоянно передавать сигнал, который выводится на карту контролеру. Снять самостоятельно браслет невозможно. Но, как и предполагала в сентябре наша газета, электроника не сработала. Ответственный инспектор ФСИН ничего так и не заподозрил.

После шокирующего сообщения конвоиров немедленно начались розыскные мероприятия. Отец Ганжи, в квартире которого тот находился под домашним арестом, сообщил: после долгих и бурных новогодних каникул Иван почувствовал себя плохо и отправился полечиться. На вопрос, почему, как положено в соответствии с законом, он не получил у контролеров УФСИН санкцию на обращение за медицинской помощью, Ганжа простодушно ответил: ничего, мол, не знал о том, что надо спрашивать разрешения. Просто встал и пошел к доктору.

Несанкционированный уход из дома – самый серьезный проступок, который только может совершить человек, находящийся под домашним арестом. Как говорят сами сотрудники УФСИН, обычно так поступают наркоманы и алкоголики. Им приспичит, и они отправляются за дозой или бутылкой. Если мозги беглеца будут чем-нибудь одурманены, его не испугает неизбежное возвращение в СИЗО. Проблема здесь в том, что контролер в таком случае должен в первую очередь посетить квартиру, где обязан находиться арестант. Пока сотрудник УФСИН будет дозваниваться до жилища, доедет до него и объявит обвиняемого в розыск, пройдет время.

Если бы на 9 января не было назначено слушание, во время которого Ганжа должен был находиться на скамье подсудимых, не исключено, что о его исчезновении в УФСИН не знали бы до сих пор. Найти его помогло лишь стечение обстоятельств. Теоретически, никто бы не смог помешать Ганже раздобыть ружье, приехать домой и довести до конца задуманную расправу над соседями. Но, несмотря на серьезное нарушение режима, «камчатского стрелка» под стражу пока так и не поместили. В настоящее время продолжается проверка по факту его самовольной отлучки. Решение о возможном изменении меры пресечения будет принято только по ее окончании.

В идеале система контроля перемещений, которую использует УФСИН, состоит из стационарного передатчика, переносного устройства слежения и легкого электронного браслета из пластика. Сигнал от браслета через инфракрасный порт передается на стационарную станцию, если человек дома, или на переносную, если он покинул квартиру.

Арестант должен постоянно находиться в радиусе действия базовой станции и не может покинуть эти пределы. Если объект исчез из разрешенной зоны передвижения, на пульт дежурному инспектору должен поступить тревожный сигнал. Такой же сигнал отправляется на телефон и компьютер курирующего инспектора, если осужденный снимет браслет. Перепрограммировать электронный браслет или снять его, не повредив, может только инспектор.

Но практика показывает, что так происходит не всегда. В России уже случались прецеденты, когда обвиняемые благополучно ускользали от наблюдения и скрывались от правосудия. Техника очень часто дает сбои. Обмануть систему слежения удалось экс-президенту федерации баскетбола России Юлии Аникеевой, обвиняемой в крупном хищении. Благополучно пренебрег запретами бывший чиновник санкт-петербургского управления Россреестра Борис Авакян, которого должны были судить за контрабанду. Сбежал от сотрудников ФСИН и националист Юрий Горский, известный как организатор так называемых «Русских маршей». Причем ему удалось не просто скрыться от контролеров, но и пересечь российскую границу. А в городе Качканар Свердловской области исчезли обвиняемые в сбыте наркотиков Александр Кондратенко и Алексей Сарафанов. Таким образом, как мы видим, электронный браслет – это как мертвому припарка.

Напомним нашим читателям, Ивана Ганжу обвиняют по статьям 30 (приготовление и покушение на преступление), 105 (покушение на убийство) и 213 (хулиганство с применением оружия). По совокупности ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Роковой мартовской ночью Ганжа, будучи вдрызг пьяным, решил отомстить живущей на первом этаже в том же доме семье Филипповых.

О преступлении, за которое судят «камчатского стрелка», наша газета подробно рассказывала в номерах от 6 сентября и 6 декабря прошлого года. Напомним, соседка Ганжи Ирина Филиппова является директором управляющей компании, а также старшей по дому. Она много раз делала ему замечания за пристрастие к алкоголю. Муж Ирины – действующий сотрудник полиции, что тоже не устраивало мстителя. В результате он, в очередной раз напившись, вышел полуголым на улицу с гладкоствольным ружьем и стал палить по окнам квартиры Филипповых. Всего было сделано 13 выстрелов.

Несколько залпов Ганжа произвел дробью, а остальные – жаканами (так охотники называют самодельные тяжелые пули для стрельбы из гладкоствольного оружия). В результате супруг Ирины Филипповой фактически закрыл жену своим телом и получил ранения грудной клетки, поясничной области и бедра. Он был госпитализирован. Сама женщина не пострадала. Дочери Филипповых в этот момент не было дома.

Неадекватного стрелка для начала на месяц поместили в СИЗО. Петропавловск-Камчатский суд пять раз продлевал его содержание под стражей еще на такой же срок. Последнее постановление было вынесено 25 августа. Но адвокат Ганжи Андрей Кравченко обжаловал содержание под стражей в апелляционной инстанции. При рассмотрении жалобы 46-летняя судья уголовной коллегии краевого суда Оксана Маслова неожиданно проявила необъяснимое милосердие и отправила Ганжу под домашний арест, из-под которого подсудимый в начале января благополучно смылся.

Процесс возобновился в четверг, 11 января, после того как подсудимого нашли. Домашний арестант представил судье справку о том, что действительно обращался за помощью к врачу. Потерпевшие Филипповы, в свою очередь, опасаясь за собственные жизни, обжаловали действия сотрудников УФСИН, упустивших их обидчика. О результатах ее рассмотрения пока не сообщается. В первый день рассмотрения дела по существу были допрошены потерпевшие и свидетели.

На следующем этапе участникам процесса предстоит просмотреть видеозапись инцидента, сделанную кем-то из соседей, и еще прошлой весной облетевшую Интернет. Сначала на записи слышны звуки выстрелов. Затем женский голос недоуменно произносит: «Что происходит, что он делает? Он в кого вообще стреляет? А почему он голый?» В кадре виден стоящий на улице раздетый по пояс человек с ружьем.

Между тем, как стало известно «Вестям», не исключено, что с Ивана Ганжи снимут обвинение в покушении на убийство. Сторона защиты утверждает, что якобы у него не было намерения убивать Ирину Филиппову и ее мужа, а действовал он исключительно из хулиганских побуждений. Если суд действительно переквалифицирует обвинение, то максимум, что будет грозить Ганже – пять лет за колючей проволокой. Даже несмотря на то, что, начав пальбу по соседским окнам, он во всеуслышание кричал: «Менты, выходим по одному! Стрелять вас буду!»

В соответствии со статьей 17 Уголовно-процессуального кодекса РФ судья должен оценивать доказательства «по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью». 36-летняя Анна Меллер имеет четырехлетний опыт работы в суде. В декабре 2013 года она стала мировым судьей участка № 11 Петропавловск-Камчатского судебного района с десятилетним сроком полномочий. Затем, 2 января 2015 года, указом Президента РФ Владимира Путина Анна Меллер была назначена федеральным судьей Петропавловск-Камчатского городского суда. У нее седьмой квалификационный класс: самый низкий из тех, что могут быть присвоены судьям районных, городских, и гарнизонных военных судов.

«За время работы судьей показала себя грамотным, дисциплинированным и квалифицированным работником, проявляющим хорошие знания норм материального и процессуального права», – говорится в служебной характеристике Анны Меллер. По данным квалификационной коллегии судей Камчатского края, за время предшествующее очередной аттестации Анна Владимировна рассмотрела 33 уголовных и 229 гражданских дел. Качество рассмотрения уголовных дел составило 100 % (обжаловано, но оставлено без изменения два приговора). Качество рассмотрения гражданских дел от количества обжалованных судебных актов составило 65 % (обжаловано 17 решений, пять отменено полностью, одно отменено частично).

Пожалуй, самое известное на данные момент уголовное дело, по которому ей довелось выносить приговор, это процесс по обвинению в вымогательстве камчатского оппозиционера Егора Портнягина. В суде удалось доказать, что он требовал у кандидата в депутаты Законодательного собрания Камчатского края Валерия Калашникова 200 тысяч рублей за отказ от публикации компрометирующих материалов. Несмотря на суровость обвинения, незадачливый политический деятель был наказан лишь ограничением свободы.

Профессиональные юристы отмечают, что Анна Меллер вообще славится мягкостью приговоров по уголовным делам. Так, например, некий Лысенко, который в сентябре прошлого года попал под суд за приобретение и хранение наркотических средств, отделался лишь штрафом в 20 тысяч рублей. Месяцем ранее Анна Меллер за грабеж приговорила подсудимого к году и четырем месяцам лишения свободы условно.

Что ждет Ивана Ганжу, мы узнаем в ближайшее время. Продолжение процесса назначено на четверг, 18 января. Остается надеяться, что «камчатский стрелок» к этому времени снова не сбежит из-под домашнего ареста.

Дмитрий ЧЕРНОВ