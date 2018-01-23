23 Января 2018



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды в микроавтобусе

Город, в котором я учился, расположен за 60 км от деревни моего детства. Ездить каждый день на учебу было очень сложно, поэтому я поселился в общежитии университета. Лишь иногда на праздники я мотался домой полакомиться мамиными пирогами и выспаться в своей постели. Чтобы не подводить родителей и честно отрабатывать деньги, которые огромным трудом им доставались для оплаты моего образования, я много занимался, старался готовить дополнительные рефераты, курсовые работы. На курсе у меня было много друзей, но в вечеринках я участвовал крайне редко, может, из-за бесконечной нехватки денег, может потому, что было жалко времени. У меня была цель – успешно закончить вуз, получить достойную работу и только после того как крепко встану на ноги – создать семью. Так думали не все мои сокурсники: они с легкостью вступали в отношения с девчонками нашего университета и с такой же легкостью их прекращали. Я никогда никого не осуждал, но знал, что такая жизнь не для меня. Моя избранница должна была быть самой красивой, самой потрясающей, одна и навсегда, но искать ее в то время я не старался. Однако судьба решила внести в мою жизнь свои коррективы.

Однажды на выходные я решил съездить домой. Когда я пришел на автостанцию, был приятно удивлен. По маршруту в мою деревню пустили новые комфортабельные микроавтобусы темно-изумрудного цвета на 12 посадочных мест. Купив билет, я разместился на первом сиденье. Через несколько минут лицом ко мне сели две симпатичные девушки. Одеты они были скромно, но со вкусом. Одна была обладательницей шикарных каштановых волос и карих глаз, другая – голубоглазая блондинка. Девушки о чем-то шептались и хихикали. Я отметил, что кареглазая красотка мне понравилась больше. Наши взгляды встретились, мы улыбнулись друг другу. Солнышко стало припекать через окно, я почувствовал усталость и решил немного вздремнуть. Примерно через полчаса, когда все места микроавтобуса были заняты, мы тронулись в путь.

Пассажиры выходили на остановках, садились новые. Сон меня окончательно сморил, и я почти ничего не слышал, пока на очередной остановке ко мне не подсел немного выпивший мужчина. Резкий запах алкоголя наполнил наш маленький автобус. Я открыл глаза и увидел, как девушки напротив поморщились, но продолжали говорить. Пока играла музыка, разговор было трудно разобрать, но вдруг на повороте радиоволна исчезла, в автобусе резко стало тихо. И я услышал, как кареглазая девушка громко и отчетливо спросила у подруги: «Ой, я забыла спросить, а что тебе попалось?» «Мне – триппер, ответила милая блондинка». Я замер. Тогда шатенка добавила: «А мне – сифилис». Блондинка высказала мнение, будто подружке очень повезло. После, девушки стали оживленно спорить о том, почему сифилис лучше триппера. Мой сон мгновенно улетучился. Я сидел и недоумевал, как такие скромные симпатичные девушки, которые, судя по всему, живут в моей деревне, с невероятной легкостью могут говорить о таких жутких болезнях. Ведь одна мне даже очень понравилась, и где-то в глубине души я даже стал мечтать, как по прибытии с ней познакомлюсь. И вдруг все надежды рухнули. Первая девушка, которая по-настоящему захватила мое воображение, оказалась развратной, холодной, циничной дрянью. Все внутри заставляло меня корчиться от досады и отвращения. Даже подвыпивший мужчина оживился. Он вдруг собрался и решил включиться в спор: «Милые девушки, – медленно и вдумчиво начал он, – чего же вы не предохранялись? И я таким же глупым был, заработал триппер, но смог вылечиться, а вот сифилис – это настоящая беда». Девушки вдруг замолчали и выпучили глаза. «Мужчина, вы что такое говорите? Мы студентки медицинского вуза и только что сдали экзамены. А вы что подумали? А вообще-то нехорошо подслушивать чужие разговоры». Девушки перевели глаза на остальных пассажиров и по их реакции поняли, что все пассажиры нашего маленького автобуса без исключения были свидетелями этого жуткого недоразумения. Женщины сзади хихикнули, пьяненький знаток покраснел и вышел на следующей остановке, после чего девушки, будущие венерологи, громко рассмеялись. Я рассмеялся вместе с ними. Мы разговорились. Они достали свои зачетки и студенческие билеты. Девчонки оказались отличницами, у меня отлегло от сердца. Тогда я и узнал, что мою будущую жену зовут Настя.

Однажды на даче

Когда мне было шесть лет, а брату восемь, мы остались сиротами. Папу мы не помнили: его не стало, когда мне было два года, но вот потеря мамы для нас была настоящей трагедией. Она очень любила нас, а мы ее. Каждый вечер перед сном она взбивала наши подушки, встряхивала одеяла, при этом я обожала, когда одеяло накрывало меня с головой. Она всегда пела песни, ее ласковый нежный голосок напоминал колокольчик, рассказывала сказки, придуманные ею самой. Летом собирала лепестки шиповника, которые вместе с ягодами зимой добавляла в чай. Мама очень хорошо готовила и пекла вкусные торты и печенье. Мы с братом любили, когда на выходных она варила сгущенку и добавляла в песочные орешки, делала торт «Муравейник», но лучше всего у нее получался торт «Наполеон». Правда, она говорила, что не любила возиться с «Наполеоном», после него всегда оставалось много крошек. У нее были нежные руки, они пахли ванилью. Однажды мы должны были сходить все вместе в кино, но накануне, в пятницу, чужая женщина объявила нам, что мамы больше нет. Мама переходила дорогу по пешеходному переходу, когда пьяный водитель не справился с управлением и сбил ее насмерть…

У мамы была лишь одна подруга (тетя Лена). Они дружили с самого детства. Во время учебы подружки разъехались кто куда, но после окончания института вернулись в родной городок, чтобы прожить счастливую долгую жизнь. Молодые красивые девушки очень быстро вышли замуж и стали дружить домами. Но позже выяснилось, что тетя Лена не могла иметь детей. Ее муж после услышанного оставил бедную женщину одну с разбитым сердцем и судьбой. С нашим отцом случился несчастный случай на стройке, который закончился для него фатальным исходом. Так что в свои 30 лет молодые женщины остались без мужского плеча и поддержки.

Тетя Лена была частым нашим гостем. Проблемы и несчастья не озлобили эту прекрасную женщину. За год до маминой смерти нас окрестили, и она стала нашей крестной мамой. Тетя после смерти мамы забрала нас к себе жить и стала оформлять опекунство.

Первые дни нашей новой жизни были самыми горькими. Я плакала целыми ночами, брат перестал разговаривать. Но тетя Лена оказалась очень терпеливым человеком. Она пыталась взбивать подушки, печь вкусняшки, читать детские книги, но все это было плохо, невкусно и неинтересно. Осенью я пошла в первый класс. Тетя Лена купила мне огромные банты, красивую форму, ажурные белые гольфы. Когда я смотрю фотографию, снятую 1 сентября, вижу красивую ухоженную девчушку, одетую как куколка. В классе я была самая красивая, но тогда мне казалось, что я была самым несчастным ребенком. Когда в школе говорили, что за мной пришла мама, я начинала плакать и говорить, что это не моя мама, это тетя Лена. Она слышала меня, но никогда не обижалась и не ругалась. Мы все вместе делали уроки. Брата записали на карате, а я стала ходить на танцы. Целый год наша крестная тетя Лена дарила нам любовь заботу и ласку, но называть ее мамой мы не решались. Мы стали привыкать вдруг к другу, мама стала сниться реже. В нашем доме появились новые традиции. Осенью мы ходили за грибами в лес, через год пожилые соседи по квартире предложили в аренду небольшой участок земли с маленьким дачным домом. Мы с радостью согласились: денег особо не было, поэтому рассчитывались тем, что вырастили. На чердаке тетя Лена сушила полынь и березовые веники, в погребе хранила заготовки огурцов, варенье, картошку. Мы с братом полюбили трудиться на земле. Я очень радовалась, когда появлялись первые всходы, когда зеленая завязь на кустах и деревьях на солнышке превращалась в сочные плоды. Мне нравился запах рассады, которую мы растили всю весну. Брат стал настоящим помощником: он таскал воду, поливал наши скромные, но тогда мне казалось огромные посадки.

Когда брату исполнилось 12 лет, тетя Лена подарила ему собаку. Счастью не было предела. Пес оказался на удивление дружелюбным и послушным, поэтому его воспитание давалось без особых хлопот. У меня всегда были самые красивые куклы. По ночам перед главными праздниками (день рождения, Новый год) тетя Лена шила на любимую куклу красивое платье, а утром говорила, что приходила фея и подарила нашей Золушке новый наряд. Я искренне верила в это чудо и радовалась прекрасным сюрпризам, ведь это говорила наша крестная, которая была знакома с крестной феей Золушки.

Конечно, бывало все. В 13 лет тетя Лена нашла пачку сигарет в кармане куртки брата. Она не стала кричать, просто села и расплакалась. Первый раз мне почему-то стало очень жалко ее. Не сговариваясь, мы с братом подошли к ней и обняли ее. Тетя Лена сказала, что если брат курит, значит, она не смогла воспитать хорошего человека. Я тогда не поняла, как одно связано с другим, но брат попросил прощения и пообещал, что никогда не будет курить (обещание свое он исполнил). Иногда мы прогуливали школу, шкодили, но если нас ловили, всегда испытывали угрызения совести.

Однажды летом мы как обычно поехали на дачу. Тетя Лена дала нам задание прополоть и полить огород. Сама захотела по лестнице забраться на крышу дачного домика, убрать ветки, которые обломились от стоящего рядом дерева после очередного урагана. Спорить в нашем доме было не принято, и все разошлись по своим делам. Вдруг мы услышали резкий грохот упавшей деревянной лестницы. Сердце у меня оборвалось. Территория вокруг дома была выложена бетонными плитами. Я посмотрела на бледное испуганное лицо брата. Мы закричали: «МАМА!!!», и бросились к дому. Тетя Лена выскочила из дома. Оказалось, она хлопотала в доме и не успела залезть на крышу. Мы кинулись к ней в объятия и заплакали. Тетя Лена – МАМА стояла и плакала вместе нами. Мы действительно испугались потерять еще одного родного и светлого человека, который все эти годы беззаветно и трогательно любил нас, отдавая всю свою жизнь без остатка двоим совершенно чужим детям. Для нее были произнесены самые долгожданные слова на свете. Пес увидел наши объятия и тоже попытался встать на задние лапы, чтобы обнять нас и облизать заплаканные лица. Мы рассмеялись, перецеловали друг друга, рассказали свои страхи и не позволили, чтобы мама поднималась от земли хотя бы на 10 см. Родную маму мы часто вспоминаем, но наша мама Лена всю свою жизнь была нашим ангелом-хранителем. Когда мы с братом выросли и стали жить своей жизнью, высшие силы подарили нашей маме Лене любовь. Завтра у нее свадьба…

Ариша ЗИМА