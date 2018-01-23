ПОЧЕМУ НАШИ ДЕТИ ХВАТАЮТСЯ ЗА ТОПОР

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23 Января 2018

Группы смерти сменились группами убийств?

19 января этого года ученик девятого класса в поселке Сосновый Бор (Улан-Удэ) Антон Б. ворвался с «Коктейлем Молотова», топором и штык-ножом в кабинет, где проходил урок русского языка у семиклассников, устроил пожар, а затем начал буквально рубить детей, словно мясо. С тяжелыми травмами в больнице оказались пятеро школьников и их учительница. По словам сотрудников школы, еще до нападения подростки рассылали одноклассникам в мессенджерах сообщения с призывом не ходить сегодня в школу, так как там «будет мясо». Телеграм канал «LIFE SHOT» приводит рассказ одного из учеников класса, на который было совершено нападение: «Антон, ученик 9-го класса, вбежал примерно в 9:30–9:35 в класс русского языка с топором, учительница пыталась его остановить, но получила топором по голове, далее он бросил «Коктейль Молотова» и бросился на детей. У одного отсек несколько пальцев, другого ударил в колено топором, а третьего – по спине. Из школы нас начали эвакуировать только на перемене (в 9:50–10:00), сразу же приехали пожарные, МЧС и полиция. Минут через 40 приехали военные и оцепили школу. Как мне известно, сейчас он больнице и говорит, что давно такое планировал».

Сам потрошитель тоже пострадал, пытаясь покончить с собой. Так до сих пор и неясно, что творилось в его голове. Говорили, будто бы это из-за двойки, которую ему поставила педагог, и что только женщина была целью атаки. Были версии про наркотики и алкоголь.

А если причина в другом?..

ЧП в школе в Бурятии далеко не первое за последние годы. В российских школах ежегодно происходит по несколько случаев, когда дети нападают на детей. Вспоминаем самые жестокие из них.

3 февраля 2014 года 15-летний десятиклассник Сергей Гордеев, вооружившись двумя винтовками, пришел в свою школу № 263 на северо-востоке Москвы, в Отрадном. Он захватил в заложники учеников 10-го класса, застрелил учителя географии, одного сотрудника полиции и ранил второго. Отец подростка уговорил его сдаться. Сергея Гордеева приговорили к принудительному лечению. Он оказался психически нездоровым.

18 марта 2016 года в школу города Находки пришел 19-летний юноша, чтобы выяснить отношения со своей 15-летней девушкой. Внезапно он ворвался в кабинет директора, где находилась девочка, ударил ее ножом, а затем убил себя. Школьница погибла.

8 октября 2016 года в Пензе 18-летний студент колледжа из-за личных неприязненных отношений ударил одногруппника ножом, после чего пострадавший был госпитализирован, а подозреваемый задержан на месте.

5 сентября 2017 года в подмосковной Ивантеевке ученик девятого класса напал с кухонным топориком на учителя информатики прямо во время урока. Позже злоумышленник начал взрывать в классе петарды и стрелять из пневматического оружия. Школьники были вынуждены выпрыгивать из окон, пострадали четыре человека.

Утром 15 января 2018 года понедельника в 4-м «б» пермской школы № 127, что в самом центре города, шел урок труда. Классный руководитель Наталия Шагулина объясняла мальчишкам и девчонкам как мастерить поделки из дерева. Когда дверь вышибли мощным ударом из коридора, никто и понять не успел, что случилось. Лица подростков, ворвавшихся в кабинет, скрывали темные капюшоны, в руках у одного из них виднелись какие-то палочки (как позже выяснится, восточное холодное оружие – нунчаки), у другого блеснул длинный охотничий нож. Кто-то вскрикнул, учительница потянулась за телефоном...

– Один парень, главный, это увидел и подскочил к ней, схватил за шею, – сбивчиво рассказывает четвероклассник. – А второй сначала встал у двери, отгоняя нас, а потом стал хватать всех подряд, бить по голове… Девочки заплакали, я со всеми кинулся из класса, даже куртку не взял… На улице были дворники, я рассказал им, что случилось, а сам вместе с другими ребятами побежал в поликлинику.

Через час, когда на территорию школы съедутся полиция, «скорая» и местные чиновники во главе с губернатором, а нападавших уже выведут под конвоем, станет известно: всего ранения получили 12 детей, девять из них попали в больницу. Целились прямо в голову, чтобы наверняка убить. Еще двое раненых – сами преступники. Классный руководитель до последнего пыталась заслонить детей от психов и получила 17 ножевых ранений. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

И вот теперь 19 января… Бурятия.

Следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего Антона Б.

Возможно, в трагедии в школе Улан-Удэ присутствует синдром подражания происшествию в Перми, – написал на своей страничке в соцсетях экс-министр образования Бурятии Алдар Дамдинов. – Зачастую такого рода информация предоставляется неправильно, и дети воспринимают это как «геройский» поступок. В таких случаях важно не спровоцировать людей, находящихся в группе риска, на совершение подобных действий. Надеюсь, после Перми и Бурятии будут сделаны серьезные выводы по проблемам безопасности школ и воспитания детей».

Полиция также выдвинула версию о взаимосвязи последних трех вооруженных нападений на школы «посредством социальных сетей». Все атаки произошли в России в течение одной недели – в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.

Вот только пермским ли школьникам подражал Антон Б.?..

В день нападения Антон надел футболку с символикой германо-американской рок-группы «KMFDM». В точно таких же футболках были и двое пермских школьников, от рук которых пострадала учительница и более десятка детей. Но еще раньше, в апреле 1999 года, старшеклассники, которые были фанатами той же группы и носили одежду с ее названием, устроили массовую бойню в американской школе «Колумбайн». Самые обычные, ничем не приметные подростки Эрик Харрис и Дилан Клиболд ворвались в школу с оружием в руках.

Подростки заложили бомбы (которые, к счастью, не взорвались) в здании, а затем устроили стрельбу из ружей, винтовок и пистолетов, перебив 13 человек и ранив еще 24. Итогом того страшного дня стало самоубийство Харриса и Клиболда.

«Колумбайн» был не первым подобным случаем в истории США, но стал самым известным. Тогда многие ломали голову, пытаясь докопаться до причин теракта. По одной из версий его причиной могла стать именно музыка «KMFDM». Якобы в песнях содержатся призывы к насилию, пропаганда фашизма и сатанизма.

Друг Антона Б. говорит, что не знает, почему последний надел футболку с символикой «KMFDM». «Раньше Антон ходил в обычной одежде. Музыку любил, но в основном русский рок, а не зарубежный. А о такой группе я впервые слышу. Но я не общался с начала учебного года с Антоном. Наверное, у него изменились взгляды».

Изменились взгляды... Как и у многих сверстников, у Антона имелась страничка в соцсетях, которую он удалил накануне нападения. Возможно, подросток натолкнулся на одно из «колумбайн-сообществ», героизирующих теракт Харриса и Клиболда, и решил повторить массовую бойню...

В Бурятии прибегли и к дополнительным мерам безопасности, чтобы защитить детей в школах от повторения пятничного безумия.

– Компьютерные игры, социальные сети, где общаются подростки, доступность разных ресурсов с провоцирующим контентом влияет на детей, – считает глава Бурятии Алексей Цыденов. – Поэтому работа по предупреждению и профилактике особенно важна. Мы приняли решение усилить психологическую помощь в школах. Сто процентов школ республики в ближайшее время должны быть укомплектованы психологами. Если это большие школы, то штатными психологами, если небольшие, то приходящими – закрепленными, которые будут работать на постоянной основе. Кроме того, власти региона намерены назначить ответственных за пропускной режим во всех школах и оборудовать здания тревожными кнопками.

Пострадавшим в бурятской школе детям бесплатно сделают пластические операции.

Антон сейчас находится под охраной. Он лежит в больнице с тяжелыми травмами, которые нанес себе сам же. Следователи ждут, когда подросток пойдет на поправку, чтобы допросить. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более человек». Подонку грозит до 10 лет за решеткой.

В больничных палатах остаются и те, кто пострадал от рук Антона. Одна из школьниц в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Для ее лечения прилетели нейрохирург и нейрореаниматолог из Санкт-Петербурга. Еще одной девочке провели сложнейшую операцию также доктора из культурной столицы – пришивали отрубленные пальцы. Состояние других детей и учительницы опасений не вызывает.

Возможно, действительно, ключ к пониманию происходящего дает любимая подростками социальная сеть «ВКонтакте»? Группы смерти и сообщества А.У.Е. (арестантский уклад един) продолжают жить. Вместе с тем в Сети создаются группы убийств, посвященные «Колумбайну». Всего на тему американской трагедии «ВКонтакте» можно найти больше тридцати групп. Часть из них – открытые, другие – «элитарные», доступ к которым можно получить только по решению администраторов. Подписчики сообществ называют себя «колумбайнерами», тем самым подчеркивая свою принадлежность к отдельной субкультуре. В самом большом сообществе около 10 тысяч человек, во втором по популярности – 5,5 тысячи. Во всех остальных количество участников составляет порядка 1–2 тысяч. Эти странички объединяют подписчиков в основном школьного возраста. Получается, что сотни тысяч подростков ежедневно смотрят и лайкают фото и видео кровавых расправ, изучают биографии преступников и вольно или невольно им подражают.

При этом сами паблики называют себя документальными и информационными группами и официально уведомляют о том, что не поддерживают применение насилия в реальной жизни. Однако большинство записей на таких страничках и комментарии под ними очень похожи на смакование обстоятельств трагедии.

Администратор одного из таких пабликов на вопрос: «Какие цели вы ставите, создавая странички о массовых убийствах в школе?» – ответил: «Это новостные паблики, которые информируют о ходе дела. Мы всего лишь даем полную информацию произошедшего».

А вот в комментариях звучат и прямые призывы повторить трагедию:

«Молодцы, вот бы в каждой школе так!»

«Ну и правильно сделали, у меня полкласса расстрела заслуживали».

«Ну че, пацаны, повторим «Колумбайн?»

Это подростки, которые следуют культу американских «стрелков» Харриса и Клиболда. Часть из них приходит в такие сообщества за мемами на тему массового убийства и воспринимает содержимое групп исключительно как черный юмор. Часть – за документальной или псевдодокументальной информацией. Но есть и те, для кого Харрис и Клиболд – герои, которые «отомстили за всех нас». Они – чаще всего обиженные обществом и подвергаемые буллингу (травле) подростки, которые изолированы, терпят все молча, но желают отомстить. Среди внешних атрибутов «колумбайнеров» – темные очки и длинные плащи, потому что так были одеты американские стрелки во время нападения на школу.

Как это связано с событиями в российских школах?

У Льва Биджакова – одного из участников происшествия в Перми – в списке подписок как минимум три сообщества, посвященных массовому убийству в школе «Колумбайн». Известно, что «Колумбайном» также интересовался школьник из подмосковной Ивантеевки, который в сентябре 2017 года напал с пневматическим оружием и кухонным топориком на учительницу и учеников. На своей странице «ВКонтакте» подросток вспоминал события в американской школе в годовщину трагедии.

Российский сенатор Елена Мизулина заявила, что нападения подростков в школах могут быть спланированной акцией, за которой стоят «группы альтернативной реальности» в социальных сетях. Почему-то у нас всегда виноват кто-то. Нельзя же сказать, что виновата семья, школьная травля, невнимательный врач. Результатом таких событий всегда бывают две вещи: что-нибудь запретить и что-нибудь усилить. Заблокировать пару десятков аккаунтов и закупить на миллионы рублей каких-нибудь рамок для школ.

«О школьниках у нас не принято говорить, вроде как дети еще. А эти самые дети взрослеют гораздо раньше, убивать людей начинают гораздо раньше, потому что хотят заявить о себе, о том, что они есть, и с их мнением тоже нужно считаться. Нынешние школьники уже не дети, и чем раньше мы это поймем, тем быстрее мы развернем в нужную сторону систему воспитания и регулирования нашего общества. Современные источники информации разогнали общество так, что подросток в 15 лет может принести гораздо больше пользы, чем выпускник вуза 10 лет назад. Так давайте направлять эту энергию в правильное русло, иначе она находит выход сама», – призывают авторы Телеграм канала «Медиатехнолог».

Системный семейный психолог-консультант Виктория Мещерина уверена, что соцсети не имеют прямого влияния на детей, и причины нападений в каждом конкретном случае индивидуальны. Одна из них заключается в том, что в России совершенно неудовлетворительное состояние подростковой психиатрии. Ой, ли? В США с подростковой психиатрией как будто бы все в порядке, а дети убивают в разы больше, чем у нас в России. «Думаю, что прямой связи между произошедшими в последнее время трагедиями нельзя найти, но общие обстоятельства есть – эмоциональные и психологические: одиночество, бедность, отчаяние… Истории производят огромное впечатление, пугают и поэтому выглядят эпидемией. На самом деле это сугубо индивидуальные обстоятельства, которые вызревали внутри конкретной школы и внутри конкретного человека.
На Камчатке тоже есть свои «подростковые звери», которые, ни на минуту не задумавшись, пошли на убийство. До массовой резни не дошло, но от этого преступления не становятся менее кошмарными. Об одном из них наша газета сообщила сразу, как только стали известны результаты биологической экспертизы в 2008 году.

12 октября (это была пятница) 2007 года вилючинский «хороший мальчик» 14-летний Максим Лихута оглушил свою 15-летнюю подружку ударом камня, затем зверски изнасиловал и задушил. После чего нанес тридцать два удара молотком по голове, превратив ее в кровавое месиво, а после бросил ей на голову большой камень. Подонок заявляет: «Не знаю, почему ударил, само как-то получилось».

Психиатрическая экспертиза признала Лихуту полностью вменяемым, отдающим себе отчет в инкриминируемых преступлениях. Врачи-психиатры не увидели в Максиме склонности к насилию, но зато увидели «дисгармоничное развитие личности, вялость, апатию, низкие интеллектуальные возможности без признаков отставания». И что, из этого заключения следует, что он зверь? Если такие психиатры придут в школы, ситуация исправится?

Сегодня он на свободе. Вряд ли раскаялся, да и наши колонии едва ли способствуют исправлению. Скорее всего, он будет более осторожен, более расчетлив и более жесток. Потому что есть безмозглые девушки-подружки, которые поддерживали убийцу и насильника в соцсетях; его мама, у которой хватило наглости зарегистрировать страничку в Сети, где она размещала благостные картинки своего «мальчика»; есть несколько дружков, сочувствующих своему «пацану». Пусть представят себе хотя бы на минуту, как их дружок насиловал свою полуживую подружку, затем изуверски убил ее и пришел к маме поесть супчик.

Что происходит с нашими детьми? И что с этим делать?

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер Правительства РФ: «Конечно, будет полный разбор этих случаев. С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна серьезная работа, такого не должно повториться».

Сергей ГОНЧАРОВ, глава ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»: «Все настроены лишь на сдачу ЕГЭ, а до психологического состояния учащихся никому дела нет. Не первый раз мы сталкиваемся с трагедией. Вот прогремел стрелок из Ивантеевки. Соцработники обязаны отслеживать, что творится в голове у ребятни. И тогда зарубим проблему на корню».

Игорь ШЕВЧУК, член президиума общественной организации «Офицеры России»: «У каждой проблемы есть имя, фамилия и должность. Пока мы не начнем сажать виновных, такое будет повторяться. Нужно понять, кто недоследил за этими наркоманами, и наказать по всей строгости. Тогда и чиновники, и дирекция школы будут бояться и работать».

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог: «Надо разбираться в ситуации в семье. Проблемы начинаются там. Слышал, что один из парней уже попадался пьяным в колледже. Значит, родители не следили за ним. Порой мамы и папы откупаются от сыновей и дочек подарками или «отдают их на воспитание» Интернету. А потом удивляются: как это их детка-тихоня устроил резню?»

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог: «Ребята насмотрелись западных фильмов про школьные убийства. Нужно создавать свои добрые и порядочные фильмы про учителей и учеников. Прививать любовь к школе и учебе. А то сейчас современная молодежь совсем потеряла уважение к старшим наставникам».

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы: «Опасные группы закрывать, их организаторов сажать. Пусть отправляются на урановые рудники. Вслед за этим все школы проверить на наркотики: и учителей, и детей, и руководство. Проверять нужно каждый год. Честному человеку скрывать нечего. И пускать в соцсети только по паспорту с 14 лет. Иначе провокаторы будут подбивать детей на самоубийства или расстрелы».

Основатель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин: «Что касается возможности заблокировать, то это в большей степени вопрос выявления, чем собственно закрытия доступа. Есть еще одна проблема – это зашкаливающий объем насилия в современных играх. Вещи, которые в моем детстве считались находящимися за гранью, теперь нормальны для игры. Запрет на некоторые игры технически возможен, как и блокировка жестоких сцен в некоторых играх, но тогда возникнет вопрос в применении российской юрисдикции к производителям игр. Необходима системная работа по понижению фона материалов, которые содержат в себе избыточную агрессию».

Наиболее близким к реальности нам показался анализ происходящего российским писателем Дмитрием Лекухом, который он изложил для РИА Новости (сокращенный вариант). Он не соглашается с мнением психологов о том, что «вспышки подросткового насилия – не следствие распространения «примеров подросткового насилия» через соцсети, а просто проявление темной стороны человеческой личности. «Им бы, возможно, следовало тут доверять как специалистам, если бы не существование другого школьного опыта – советского. Ножей, в том числе и среди подростков, в советские годы гуляло предостаточно (многие из «бывших советских детей» прекрасно помнят правила очень популярной в то время школьной игры «в ножички»). А вот случаев подобных атак не помнит, наверное, никто. И, скорее всего, именно в «смене эпох» и надо искать основные причины происходящего, а вовсе не в темных иррациональных «истоках зла», гнездящихся в потаенных уголках любой человеческой души. Сегодня просто нет жесточайшего «нравственного каркаса», за создание которого в процессе воспитания ребенка в советские времена отвечала не только семья, но и школа. А вот во времена «постсоветские» эта функция, особенно в процессе «образовательных реформ» с превращением образования в услугу, была едва ли не полностью исключена как несовременная и нецивилизованная. Какое тут может быть еще «воспитание»? Педагогические методички утверждают: «Воспитательная система школы сугубо индивидуальна, она создается в каждом учреждении образования и не может быть привнесена из одного в другое».

Если за функцию воспитания в школе «факультативно» отвечает классный руководитель, а единых стандартов и критериев оценки этой факультативной (в свободное время от «натаскивания на ЕГЭ») работы нет, то школа теряет над учеником моральную власть.

А дальше все просто.

В середине прошлого века интеллектуальную Европу потряс роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Эта книга зафиксировала в интеллектуальном сознании одну простую вещь: ребенок – это далеко не всегда «ангел». И без закрепленного жесткого каркаса «взрослой» поведенческой морали этот маленький человек еще и маленький хищник. Каркас образуется только в результате воспитания, и если им не заниматься, маленький человек очень легко может превратиться в самого настоящего зверя, причем образовательные и социальные навыки тут не спасают. В «Повелителе мух» главным зверем в изолированном на острове детском сообществе становится очень способный и красивый парнишка, староста церковного хора.

К сожалению, сейчас это предостережение нобелевского лауреата в передовом мире старательно табуируется. В упомянутом романе дети начали поклоняться злому идолу, которого соорудили сами.

Утверждая приоритет «прав ребенка» над «правом семьи» или «правом учителя», любое общество уничтожает воспитательную функцию последних. Но это не значит, что детей и подростков не воспитывает никто. Просто свято место занимает уже что-то совсем другое».

Вернемся к этическому аспекту: о нападениях, информации о которых неимоверное количество в Интернете, на российском телевидении почти не упоминали. Возможно, чтобы не допустить его мифологизации и повторения в других школах. Но тут возникает конфликт: рассказывать о нем – вроде как опасно для подростков, замалчивать тоже нельзя, потому что это намеренное сокрытие актуального состояния дел.

Нет гарантий, что именно вашего ребенка никогда не коснется беда, и его нужно подготовить к тому, что в реальной жизни могут возникнуть и конфликты, и ЧП.

Эксперты советуют: для уроков по безопасности нужно составить список самых распространенных сложных ситуаций, и разбирать подробно именно их: травля, кражи, нападения, похищения и прочее. Причем отрабатывать нужно практические навыки.

Пока идет расследование ЧП в школах, многие родители посчитали нужным поговорить с детьми о произошедшем. Можно ли подготовить ребенка заранее и научить правильному поведению в экстренных ситуациях?

«Основной алгоритм действий в критических ситуациях один: нужно объяснить детям, что при любом ЧП главное – обойтись без истерик, сохранять самообладание и находиться как можно дальше от преступников. Нельзя плакать и кричать, впадать в панику, оказывать сопротивление, если понимаешь, что нападавший однозначно сильнее, да еще и вооружен. Любое такое действия может разозлить преступника, спровоцировать новый виток агрессии и усложнить ситуацию», – считает эксперт, преподаватель Академии детской безопасности «Умка» Светлана Неволина. Она отмечает, что нужно внимательно следить за происходящим. «Если есть шанс покинуть место происшествия, то надо это сделать. Но следует объективно оценить возможности: не разумно, например, для этого выпрыгивать из окна пятого этажа.

По словам эксперта, в представлении многих современных подростков размыта грань между шуткой и правонарушением. «Нужно ввести курс изучения законов. Чтобы дети с малых лет знали, что «взять телефон посмотреть» и не вернуть – это кража, что «пошутить» звонком в школу о бомбе – это хулиганство, что «просто помочь другу и передать пакет с наркотиками» – это распространение запрещенных веществ. Дети должны понимать, какое наказание их ждет за такие «невинности» по УК РФ, и то, что незнание законов не освобождает от ответственности», – считает эксперт. Нельзя ждать, что кто-то что-то сделает за нас. Вопрос безопасности детей нельзя полностью перекладывать на школу. Родителям нужно интересоваться тем, что происходит в жизни ребенка в классе, в школе, при общении с друзьями. Постоянно общаться не только с педагогами, но и с родителями одноклассников ребенка. Так будут «выплывать» сложные ситуации, и всегда можно будет избежать острого конфликта. Обязательно выстраивать доверительные отношения с ребенком. При этом периодически заглядывать на его странички в соцсетях: так можно узнать, что тревожит ребенка, каково его эмоциональное состояние, и не завязал ли он опасных знакомств.

У всех людей есть свой определенный уровень базовой агрессии. Это врожденная характеристика, и она у каждого человека своя. Способность к достижению цели, упорство, лидерские качества, умение повести за собой – все это конструктивные проявления агрессивности. А есть другое проявление – желание ударить, сломать, стремление причинить вред. Поэтому взрослым надо прилагать определенные усилия, чтобы направить агрессию в позитивное русло.

Ценность советов экспертов заключается в том, что их можно взять на вооружение прямо сейчас, не дожидаясь, когда меры безопасности будут внедрять на государственном уровне. В партнеры можно привлечь других родителей, классного руководителя и педагогов, которые осознают важность вопроса. Если же не удалось найти единомышленников, то статьи и инструкции, как вести себя в экстренных ситуациях, можно найти в Интернете. И вместе с ребенком разбирать.

Тренировать надо так, чтобы довести навыки до автоматизма и исключить панику. Не пригодится? Ну и слава богу!

Татьяна СТЕПАНОВА

(По материалам российских СМИ)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."