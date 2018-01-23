СРОК НЕГОДНОСТИ

23 Января 2018



Заброшенная стройка облегчила городской бюджет на десятки миллионов рублей

О многочисленных стройках, замороженных в Петропавловске из-за некомпетентности, а иногда и полного бездействия руководителей Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» (УКСиР), наша газета писала уже не раз. Ни вмешательство прокуратуры, ни судебные решения не сдвинули с мертвой точки возведение и реконструкцию объектов, сроки сдачи которых в эксплуатацию давно прошли.

Одни, особо приближенные к ведомству строители, несмотря на недоделки, вовремя и в полном объеме получают сотни миллионов бюджетных рублей в качестве контрактных выплат. Других подрядчиков, которые не смогли работать по негодным проектам, утвержденным уксирными господами, публично объявляют недобросовестными и расторгают с ними договоры. Количество долгостроев в краевом центре между тем растет. Еще одна забытая стройка – центральный тепловой пункт (ЦТП) в районе улицы Бохняка и тепловые сети, соединяющие его с котельной.

Центральный тепловой пункт – это один из элементов тепловой сети, расположенной в поселениях городского типа. Он выступает в роли связывающего звена между магистральной сетью и распределительными тепловыми сетями, которые идут непосредственно к потребителям тепловой энергии: в жилые дома, детсады, школы, больницы и другие социальные объекты. Обычно центральные тепловые пункты размещаются в отдельно стоящих сооружениях и обслуживают несколько потребителей. Это так называемые квартальные ЦТП.

Основные задачи тепловых пунктов – распределение теплоносителя и защита теплосетей от гидравлических ударов и утечек. Также в ТП контролируется и регулируется температура и давление теплоносителя. Температура воды, поступающая в отопительные приборы, подлежит регулировке относительно температуры наружного воздуха. То есть чем холоднее на улице, тем выше температура, подаваемая в распределительные тепловые сети.

Именно такой пункт должен был появиться к 30 июня 2015 года в так называемом 110 квартале в северной части Петропавловска. Муниципальный контракт на строительство здания ЦТП размером 12 на 24 метра и его оборудование был заключен по результатам аукциона в мае 2013 года с ООО «КАМЭС-ОВК». Той самой фирмой, которая чуть больше года назад разорвала с УКСиР соглашение о строительстве канализационной насосной станции на улице Академика Курчатова. Об этом мы подробно рассказывали в предыдущем номере «Вестей». Причиной отказа от продолжения работ стали многочисленные прорехи в проектно-сметной документации.

На этот раз ситуация, судя по всему, повторилась. Сумма контракта была кем-то скрупулезно рассчитана и составляла 376 миллионов 642 тысячи 139 рублей 93 копейки. С такой копеечной точностью сегодня не продают даже плавленые сырки в продуктовом магазине, но в данном случае «93 копейки», видимо, должны были свидетельствовать об особо тщательно сделанных расчетах. Оплата должна была производиться помесячно на основании актов приемки выполненных работ. При этом заказчик – УКСиР – должен был регулярно проверять, соответствует ли строительство заранее утвержденному календарному плану-графику.

В результате коробка с покрашенными в синий цвет стенами и два бака для запасов воды кое-как были возведены. Но до сих пор помещение станции остается обесточенным, механизмы ЦТП не отрегулированы, а стекла в окнах помещения давно превратились в мишени для метания камней местными хулиганами.

Тогдашний начальник управления капстроительства Александр Иванов, подписавший в 2013 году от имени своего ведомства очередной не выполненный подрядчиком договор, давно уже пересел в кресло руководителя одного из камчатских проектных институтов. Его преемник Андрей Романчук также лишился должности в конце прошлого года. Оба они так и не смогли довести центральный тепловой пункт до ума. Нынешний глава УКСиР Анатолий Родомакин, ранее без особых успехов отвечавший в этой конторе за дорожное строительство, пока тоже не смог сдвинуть дело с мертвой точки.

Известно лишь, что распоряжением администрации ПКГО от 16 сентября 2015 года недостроенная ЦТП в 110 квартале снова была включена под первым номером в перечень инвестиционных объектов Петропавловска. Планировалось, что двухгодичные строительно-монтажные работы на объекте обойдутся более чем в 150 миллионов рублей, причем основную часть этой суммы предполагалось получить из краевой казны. Подписал документ печально известный своим безграмотным руководством муниципальным хозяйством «мутный» бывший сити-менеджер камчатской столицы Дмитрий Зайцев.

Напомним нашим читателям, что за шесть месяцев своего сидения в кресле главы администрации ПКГО он сумел израсходовать весь годовой бюджет города, а затем нарастить дополнительные долги. При нем случилась забастовка автоперевозчиков, из-за безграмотных действий подконтрольных администрации муниципальных предприятий. Затеянная административная реформа привела к значительному увеличению расходов на содержание чиновников администрации города. Он привел на руководящие посты людей с уголовным прошлым, а также, мягко говоря, профессионально непригодных.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства краевой столицы при Зайцеве лишь только усугубились. Плохо разбираясь в вопросах ЖКХ и еще хуже понимая работу управленческих механизмов, он предпочитал не замечать проблем, видимо, надеясь, что они сами собой рассосутся. Его административное кредо можно было сформулировать в нескольких словах: «Я этих проблем не создавал, поэтому решайте их сами». Таким образом, краевая столица получила одну большую проблему в лице Дмитрия Зайцева. Как говорится, лес рубят – щепки летят.

Что тут говорить об отдельно взятом центральном тепловом пункте, который должен был обеспечивать отопление целого микрорайона и строящегося детского сада на улице Арсеньева. Того самого, который так и не был построен из-за многочисленных ляпов в проектно-сметной документации. Об этом мы рассказывали в номере от 7 июня прошлого года. В данном случае строители столкнулись с загвоздкой: чтобы подключить здание строящегося детского сада к ЦТП № 14 «Моховая», руководителю УКСиР, то бишь Андрею Романчуку, необходимо было заключить договор на проведение модернизации тепловой подстанции с ПАО «Камчатскэнерго». Без технического переоснащения ЦТП ее мощности не хватало для обеспечения теплом детского сада. Но в итоге вместо реконструкции старого решено было построить новый теплопункт.

Судя по всему, строительство ЦТП, как и многих других капитальных объектов в Петропавловске, вначале затормозилось, а затем и вовсе сорвалось из-за проблем с очередным некачественным проектом. По существующим нормативам, на начальном этапе проектирования центрального теплового пункта необходимо в первую очередь собрать необходимые сведения, которые в дальнейшем понадобятся для проведения расчетов параметров оборудования.

Сначала устанавливается общая длина коммуникаций трубопроводов. Эта информация для проектировщика представляет особую ценность. Кроме того, в сбор сведений входит информация о температурном режиме здания. Эти сведения в последующем необходимы для правильной настройки оборудования. При проектировании ЦТП необходимо указывать меры безопасности эксплуатации оборудования. Для этого нужна информация о структуре всего здания: расположение помещений, их площадь и прочие необходимые сведения.

Все документы, которые включает в себя проектирование ЦТП, обязательно должны быть согласованы с муниципальными эксплуатационными органами. Для быстрого получения положительного результата важно грамотно составить всю проектную документацию. Поскольку реализация проекта и сооружение центрального теплового пункта производится только после того, как процедура согласования будет окончена. В противном случае требуется доработка проекта.

Документация по проектированию ЦТП, кроме непосредственно самого проекта, должна содержать пояснительную записку. Она содержит необходимые сведения и ценные указания для монтажников, которые будут осуществлять установку центрального теплопункта. В пояснительной записке указывается порядок выполнения работ, их последовательность и необходимые инструменты для монтажа. Составление пояснительной записки – заключительный этап. Этим документом заканчивается проектирование ЦТП. Монтажники в своей работе обязательно должны следовать указаниям, изложенным в этом документе.

Были ли соблюдены все эти требования при подготовке проекта и сметы фактически заброшенной ЦТП в петропавловском 110 квартале? По нашему предположению, ответ на этот вопрос будет отрицательным. В противном случае контракт с сорвавшим сроки сдачи теплового пункта ООО «КАМЭС-ОВК» следовало расторгнуть в судебном порядке, а затем немедленно начать претензионную работу по взысканию с подрядчика компенсации. Согласно статье 330 Гражданского кодекса РФ, в случае ненадлежащего исполнения обязательств предусмотрена выплата неустойки. В соответствии с пунктом 8.1 договора ее размер составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

На данный момент контракт еще не расторгнут и не закрыт. Таким образом, если перемножить одну трехсотую ключевой ставки на 938 дней просрочки, получится, что ООО «КАМЭС-ОВК» должно было уплатить в муниципальную казну 3,12 ставки рефинансирования, которая в период действия договора составляла от 8,25 до 11 процентов годовых. Если взять среднее значение (условно говоря, 9 процентов) и умножить их на 3,12, выйдет 28 процентов от суммы договора. От 376,6 миллиона рублей это составит около 105,5 миллиона.

Возникает закономерный вопрос: если в срыве предусмотренных соглашением сроков виноват подрядчик, то почему до сих пор в арбитраж не поступило исковое заявление с требованием о выплате неустойки? Разве эти деньги были бы лишними для муниципальной казны? Но УКСиР не предприняло никаких шагов, чтобы взыскать их с подрядчика, грубо нарушившего условия контракта. Значит ли это, что городские чиновники, ответственные за капстроительство, признают собственную вину в провале проекта и не рассчитывают на победу в судебном процессе?

Между тем, вместо того, чтобы взыскать с подрядчика компенсацию за нарушение контракта, уксирное руководство продолжает благополучно осваивать бюджетные миллионы, выделяемые на недостроенный ЦТП. 19 июня прошлого года в краевом центре состоялся электронный аукцион на проведение работ по энергоснабжению недостроенного теплопункта. Начальная максимальная цена контракта составила чуть более 492 тысяч рублей. Оба участника торгов – общества с ограниченной ответственностью «Контакт» и «Вектор-М» – будто сговорившись, подали заявки, ни на копейку не уменьшив назначенную заказчиком цену.

В результате комиссия под председательством Андрея Романчука отдала предпочтение «Контакту», поскольку эта фирма подала заявку на пять дней раньше своего конкурента. Все работы по контракту должны были завершиться к 21 сентября прошлого года. Но, судя по царящему на ЦТП запустению, проблемы возникли и с этим договором.

По нашему оценочному суждению, речь в данном случае в который раз может идти либо о вопиющем непрофессионализме менявшихся в последние годы как перчатки руководителей УКСиР, либо о преступлении, за которое кто-то должен понести ответственность.

Уже два с половиной года в Госдуме пылится законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хищение бюджетных средств. Согласно этому акту, за хищение в крупном размере (свыше двух миллионов рублей) будет грозить от пяти до десяти лет колонии общего режима. А если деньги похищались организованной группой в особо крупном размере (свыше 30 миллионов рублей), то каждому участнику сговора может светить уже от 10 до 20 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

Остается надеяться, что на антикоррупционной волне этот законопроект найдет поддержку у парламентариев.

Олег ПОДШИВАЛОВ