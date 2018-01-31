30 Января 2018



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды в метро

Не люблю ездить на метро, но это был самый быстрый способ добраться до университета, в котором я училась. Всюду толкотня, суета, все куда-то бегут, все куда-то спешат. Не могу сказать, что мой родной город маленький, но в этом мегаполисе текут реки людей. Через несколько месяцев я стала точно так же двигаться в этом людском потоке. Туфли на каблуках были окончательно заброшены, кроссовки стали постоянным видом обуви. Длительные переезды из университета до квартиры, где мои родители снимали мне комнату, изматывали. Первое время я рассматривала попутчиков, но унылые и некрасивые персонажи в серых шарфах навевали тоску по родному городу, любимым друзьям. Вскоре я поняла, что если не буду думать о чем-нибудь позитивном – от депрессии сойду с ума.

Первые успехи в университете, новые знакомства, интересные встречи потихоньку приводили мой внутренний мир в гармонию. Уже не таким унылым стало казаться метро, а люди, ехавшие рядом, перестали интересовать меня совсем. К тому же я купила плеер, закачала любимую музыку и каждое утро до встречи с новыми знаниями погружалась в мир «Ночных снайперов» и лучших гитаристов планеты.

Однажды ранним утром я как обычно ехала в метро. Вагон был переполнен. В ушах звучала прекрасная музыка. И вдруг вагон резко качнуло, пассажиры повалились друг на друга. Поручни не дали мне окончательно упасть, но один наушник выскочил из уха. Я на ощупь нашла проводок и стала тянуть, но он почему-то очень тяжело поддавался. Тогда я посильней дернула наушник и вставила «беглеца» на место. Но в наушниках играла другая музыка. Я посмотрела на плеер, потом перевела взгляд на проводок от наушников, который тянулся из кармана незнакомого парня. Когда он пытался сохранить равновесие, у него тоже выпал наушник, но хозяин оказался менее проворным, чем я, поэтому и лишился полноценного звука. Мне стало неловко, я извинилась, вернула нахально отобранный наушник, но парень только рассмеялся и сказал, что никогда не видел такой красивой и настойчивой девушки. Со стороны это было смешно, но мне было стыдно, я покраснела. На следующей остановке был мой университет. Выйдя из вагона, я поспешила на улицу. Эта секундная встреча была абсолютно пустой, но на душе почему-то стало очень тепло.

Тот день прошел на особой, радостной волне. Я понимала, что в этом миллионном городе мы больше никогда не встретимся, но что-то было родным и притягательным в лице незнакомца. Голубые глаза будто очерчены черными как смоль ресницами. Русые выгоревшие кудри выбивались из капюшона. Зачем природа дает мужчинам то, что им совсем не надо. С шестнадцати лет я красила ресницы, завивала волосы, а тут такое богатство и зря. После учебы по дороге домой я вспоминала его аромат, одежду, голос и пыталась представить, как его зовут. В моих мыслях он непременно должен был быть Андреем.

Всю последующую неделю расписание было откорректировано с учетом отпуска главного преподавателя, занятия начинались то на час, то на два позже. Минутное увлечение незнакомцем стало меркнуть. Я снова ушла в учебу с головой. Но в последний день недели мне нужно было забрать дополнительные материалы, и я поехала на занятия в университет к первой паре. До моей станции оставалось совсем немного времени, когда я услышала разговор двух девушек. Они говорили, что на следующей станции какой-то сумасшедший уже целую неделю стоит с цветами и плакатом, на котором написано: «Без тебя мой плеер больше не работает». Я усмехнулась, но сердечко затрепетало. Когда распахнулись двери, я увидела этого сумасшедшего и поняла, что это мой «Андрей».

Люди волной хлынули из вагона, вынося меня на перрон. Мы встретились глазами, и он с облегчением произнес: «Ну наконец-то, а то я думал, тебя из универа отчислили». Я стояла, открыв рот. Оказалось, что вот уже три месяца мы ездим по одной линии в одно и то же время. Книги в моих руках выдавали во мне студентку определенного вуза. Познакомиться со мной он не решался, пока я наглым образом не навалилась на него и не отобрала наушник. Затем я так быстро умчалась с потоком людей, что в то утро мы так и не познакомились. Зная станцию, на которой я должна была выйти, он решил больше не испытывать судьбу и просто ждал, когда я снова приеду. Спросив о том, а вдруг бы он ошибся с университетом или мне пришлось бы ездить в другое время еще целый месяц, я услышала самые великолепные слова, которые решили всю мою дальнейшую судьбу: «Тебя можно было ждать целую жизнь».

P.S. Звали этого сумасшедшего Артур, но сына нашего мы все равно назвали Андреем. Поэтому у меня все-таки появился «мой Андрей».

Однажды в парке

Я влюбилась в своего будущего мужа Сергея с первого взгляда. Но когда мы познакомились, он встречался с моей подругой Катей. Правда, влюбленной эту пару назвать было сложно. Катерина высказывала претензии, что она достойна большего, устраивала истерики по любому поводу, требовала деньги, подарки. Однако Сергея это не смущало. Он влюбленными глазами смотрел на свою избранницу и совершенно не замечал, что его совсем не ценят. Катерина была моей лучшей подругой, поэтому отбивать ее парня я не собиралась, только мельком бросала взгляд на его красивое лицо и тайно мечтала быть с ним рядом. Катерина даже не догадывалась о моих чувствах, только все время пытала меня, почему я никого к себе не подпускаю. Я, конечно, отшучивалась, говорила, что мой принц потерялся где-то в пути.

После окончания университета, получив диплом юриста, я смогла устроиться лишь секретарем в престижную фирму с перспективой (через полгода) получения должности в юридическом отделе. Когда Катерина закончила свой вуз и получила диплом переводчика нескольких языков, она решила уехать в Германию на полугодичную стажировку. Отговаривать мою настырную подругу было бессмысленным делом, да и в глубине души я хотела, чтобы она освободила Сергея от своих чар. Перед отъездом Сергей пообещал, что будет ждать свою избранницу, однако Катя в ответ ничего говорить не стала. Шумной компанией мы проводили нашу подругу в новую жизнь. Сергей выглядел очень подавленным. На нем просто не было лица. Я пыталась подбодрить его, говорила, что шесть месяцев пролетят незаметно. Но ему было совсем неинтересно слушать слова, в которые мне самой не верилось.

Погрузившись с головой в новую работу, я отчаянно пыталась проявить себя, старалась быть полезной руководству и коллективу. Но когда на обещанное мне место юриста взяли племянницу шефа, я решила уволиться. Я позвонила Сергею, попросила о встрече. Он с радостью согласился. Мы встретились в кафе и искренне были рады друг другу. У меня даже появилась маленькая надежда на то, что он когда-нибудь будет смотреть на меня так же, как на Катерину. Вечер закончился так быстро, что казалось кто-то нарочно перевел часы вперед. Всю ночь я вспоминала, как Сергей пытался меня поддержать, как мил и приятен был он в своей заботе. Мы говорили обо всем, только не о Катерине. Сергей словно специально обходил больную тему. Позже, встретив Катину маму, я узнала, что она живет с каким-то состоятельным немцем и не собирается возвращаться на родину. После услышанного, я решила действовать и влюбить в себя Сергея.

Когда я нашла новую работу, решила снова попытать счастья и предложила Сергею встретиться в том же кафе. Он согласился, но в его голосе энтузиазма было значительно меньше, чем в прошлый раз. При встрече он сразу сказал, что Катя написала письмо о том, что выходит замуж за мужчину, у которого большой дом в Берлине и усадьба в Италии. От кофе мы решили отказаться и заказали коньяк. Утром я проснулась в его пастели. Счастью моему не было предела. Моя мечта сбылась. Но, проснувшись, Сергей был напряжен и холоден. Я поняла, что он пожалел о нашей близости, и постаралась поскорей уйти из квартиры. Сергей держать меня не стал. Мы простились молча.

Несколько дней я прожила в муках ожидания его звонка, но телефон молчал. Я не знала что думать. Моя мечта была в моих руках, и вдруг все исчезло. На десятый день изнуряющего ожидания я услышала заветную музыку, установленную в телефоне на звонок Сергея. Сердце вдруг стало выскакивать у меня из груди. Через пару секунд я собралась и ответила на звонок. Сергей назначил встречу, но не в кафе, а в парке. Я согласилась, но тревожные мысли не покидали меня все пять часов до нашей встречи.

Когда в глубине аллеи я увидела Сергея с шарами, мое сердце было готово выпрыгнуть наружу. Я подошла поближе, он неуклюже поцеловал меня в щеку и сказал, что скучал. У меня отлегло от сердца. Сергей сказал, что хочет забыть эту историю с Катей и начать новую жизнь. Он вручил мне шарики и сделал предложение стать его женой. Я думала – умру от счастья. Не раздумывая, я согласилась. Одним его условием было, чтобы мы просто расписались, без свадьбы, без белого платья, без пупса на машине и другой свадебной чепухи. Я была так счастлива, что согласилась на все. Мои родители были против, но решение было за моим избранником, которого я не собиралась ослушаться. Через месяц мы расписались. На душе было странное чувство: я должна была радоваться, но было как-то не по себе. Девушки выскакивали из зала бракосочетания счастливые, нарядные. Кто-то пищал, кто-то плакал от счастья, только я стояла в углу и никак не могла понять, почему мне нехорошо, ведь мужчина моей мечты рядом. Мы зашли в зал, женщина с жуткой прической зачитала нужные слова, мы обменялись кольцами, чмокнули друг друга в губы и пошли домой. Вечером выпили шампанского и легли спать. Вместо радости на душе почему-то было горько. Слова любви в тот вечер я так и не услышала.

Начались похожие друг на друга будни. Я старалась быть достойной женой, пыталась угодить и на кухне, и в постели, но Сергей смотрел все время мимо меня. Был всегда чем-нибудь недоволен, ругался или уходил в себя. Так прошло три года. Я стала уставать от этого одностороннего труда. Вдруг я осознала, что, когда Сергей уезжал в командировки, в моей душе появляется радость. Хотя бы несколько вечеров передо мной не маячила кислая мина вечно раздраженного мужа. Когда эта мысль пришла мне в голову, я испугалась.

Однажды Сергей пришел с работы веселым, довольным, даже счастливым. Он нежно поцеловал меня в губы. Я была удивлена, ведь мы не целовались к тому времени уже месяцев пять. Он рассказал, как прошел его день, я поведала про свои проблемы на работе, мы выпили вина и провели чудесную ночь, полную гармонии. Я была на седьмом небе от счастья, поругала себя за плохие мысли, которые приходили ко мне совсем недавно. Но счастье было недолгим. От своей мамы я узнала, что Катя звонила, искала меня, чтобы предупредить о своем приезде. Я поняла природу недавнего счастья Сергея, он тоже узнал о ее приезде.

Целый вечер я заставляла себя успокоиться. Сергей был МОИМ мужем, а Катя – это просто старая подруга, и не больше, но когда я увидела светящиеся глаза мужа, меня как будто окатили ледяной водой. Я набросилась на него с допросом. Он ничего не отрицал, пытался успокоить меня и сказал, что мы встретимся втроем, как старые друзья.

Через неделю я увидела, как они целуются в нашем парке. Терпеть предательство я не собиралась, поэтому собрала свои вещи и ушла, вернулась в родительский дом. Муж стал названивать еще с вечера. Я объяснила, что видела их вместе и не собираюсь им мешать. Сергей вяло пытался все отрицать, разговор больше не имел смысла. Через месяц мы развелись.

В душе моей все сгорело, осталась поле с выжженной травой. Оглянувшись назад, я поняла, что в этом браке всегда была одинока. Нередко я прокручивала в голове картинки, в которых мы были вместе, но почему-то никак не могла вспомнить наши счастливые дни. Пересматривая фотографии, я осознала, что никогда не была нужна мужчине моей мечты. Я была просто мебелью в доме. Мне вдруг стало страшно, что за эти три года я потеряла себя. Яркая, талантливая, интересная женщина полностью растворила себя в том, кто был не достоин этого. Я проснулась, но пробуждение было тяжелым. Нужно было жить дальше.

Я купила велосипед, села на диету, стала ходить в солярий, на косметические процедуры, поменяла цвет волос, вместо очков стала носить линзы, сменила гардероб и через год превратилась в суперкрасотку. Вскоре получила повышение.

Однажды, возвращаясь с работы, я решила прогуляться по парку. Вдруг мне вслед кто-то одобрительно просвистел и сказал: «Сегодня ты будешь моей». Голос я сразу узнала, это был мой муж. Я обернулась и ответила, что уже была его, мне это не понравилось. Муж остолбенел. Он подбежал ко мне и попытался обнять, поцеловать. Я вырвалась из его объятий. Он стал осыпать меня комплиментами, которых я никогда раньше от него не слышала, говорил, что все осознал, что дом без меня опустел, а Катька, наигравшись с ним, через два месяца укатила в Финляндию. Предложил начать все сначала. Я смотрела словно сквозь него. Равнодушно слушала красивые слова, меня они больше не трогали. Я резко отвернулась от него и сказала: «Прощай». Он еще несколько минут бежал рядом. На выходе из парка он крикнул: «Я тебя люблю!» Обернувшись, я бросила в ответ: «Но я тебя больше НЕ ЛЮБЛЮ и жалею, что три года прожила зря». Он вздохнул и отступил. Мне вдруг стало легче. Я шла по тротуару и светилась от счастья. Какая же интересная судьба. Как долго я мечтала о нем, об этих словах. Но, услышав их, ничего не почувствовала, более того, без него мне было очень хорошо. Какое же все-таки сладкое это чувство – месть. Через мгновение я поняла, что снова хочу любить, хочу быть любимой, отдать свою нерастраченную нежность достойному мужчине и выйти замуж, но уже непременно в белом платье... ВСЕ случилось через год…

Ариша ЗИМА