ОДНАЖДЫ...

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30 Января 2018

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды в метро

Не люблю ездить на метро, но это был самый быстрый способ добраться до университета, в котором я училась. Всюду толкотня, суета, все куда-то бегут, все куда-то спешат. Не могу сказать, что мой родной город маленький, но в этом мегаполисе текут реки людей. Через несколько месяцев я стала точно так же двигаться в этом людском потоке. Туфли на каблуках были окончательно заброшены, кроссовки стали постоянным видом обуви. Длительные переезды из университета до квартиры, где мои родители снимали мне комнату, изматывали. Первое время я рассматривала попутчиков, но унылые и некрасивые персонажи в серых шарфах навевали тоску по родному городу, любимым друзьям. Вскоре я поняла, что если не буду думать о чем-нибудь позитивном – от депрессии сойду с ума.

Первые успехи в университете, новые знакомства, интересные встречи потихоньку приводили мой внутренний мир в гармонию. Уже не таким унылым стало казаться метро, а люди, ехавшие рядом, перестали интересовать меня совсем. К тому же я купила плеер, закачала любимую музыку и каждое утро до встречи с новыми знаниями погружалась в мир «Ночных снайперов» и лучших гитаристов планеты.

Однажды ранним утром я как обычно ехала в метро. Вагон был переполнен. В ушах звучала прекрасная музыка. И вдруг вагон резко качнуло, пассажиры повалились друг на друга. Поручни не дали мне окончательно упасть, но один наушник выскочил из уха. Я на ощупь нашла проводок и стала тянуть, но он почему-то очень тяжело поддавался. Тогда я посильней дернула наушник и вставила «беглеца» на место. Но в наушниках играла другая музыка. Я посмотрела на плеер, потом перевела взгляд на проводок от наушников, который тянулся из кармана незнакомого парня. Когда он пытался сохранить равновесие, у него тоже выпал наушник, но хозяин оказался менее проворным, чем я, поэтому и лишился полноценного звука. Мне стало неловко, я извинилась, вернула нахально отобранный наушник, но парень только рассмеялся и сказал, что никогда не видел такой красивой и настойчивой девушки. Со стороны это было смешно, но мне было стыдно, я покраснела. На следующей остановке был мой университет. Выйдя из вагона, я поспешила на улицу. Эта секундная встреча была абсолютно пустой, но на душе почему-то стало очень тепло.

Тот день прошел на особой, радостной волне. Я понимала, что в этом миллионном городе мы больше никогда не встретимся, но что-то было родным и притягательным в лице незнакомца. Голубые глаза будто очерчены черными как смоль ресницами. Русые выгоревшие кудри выбивались из капюшона. Зачем природа дает мужчинам то, что им совсем не надо. С шестнадцати лет я красила ресницы, завивала волосы, а тут такое богатство и зря. После учебы по дороге домой я вспоминала его аромат, одежду, голос и пыталась представить, как его зовут. В моих мыслях он непременно должен был быть Андреем.

Всю последующую неделю расписание было откорректировано с учетом отпуска главного преподавателя, занятия начинались то на час, то на два позже. Минутное увлечение незнакомцем стало меркнуть. Я снова ушла в учебу с головой. Но в последний день недели мне нужно было забрать дополнительные материалы, и я поехала на занятия в университет к первой паре. До моей станции оставалось совсем немного времени, когда я услышала разговор двух девушек. Они говорили, что на следующей станции какой-то сумасшедший уже целую неделю стоит с цветами и плакатом, на котором написано: «Без тебя мой плеер больше не работает». Я усмехнулась, но сердечко затрепетало. Когда распахнулись двери, я увидела этого сумасшедшего и поняла, что это мой «Андрей».

Люди волной хлынули из вагона, вынося меня на перрон. Мы встретились глазами, и он с облегчением произнес: «Ну наконец-то, а то я думал, тебя из универа отчислили». Я стояла, открыв рот. Оказалось, что вот уже три месяца мы ездим по одной линии в одно и то же время. Книги в моих руках выдавали во мне студентку определенного вуза. Познакомиться со мной он не решался, пока я наглым образом не навалилась на него и не отобрала наушник. Затем я так быстро умчалась с потоком людей, что в то утро мы так и не познакомились. Зная станцию, на которой я должна была выйти, он решил больше не испытывать судьбу и просто ждал, когда я снова приеду. Спросив о том, а вдруг бы он ошибся с университетом или мне пришлось бы ездить в другое время еще целый месяц, я услышала самые великолепные слова, которые решили всю мою дальнейшую судьбу: «Тебя можно было ждать целую жизнь».

P.S. Звали этого сумасшедшего Артур, но сына нашего мы все равно назвали Андреем. Поэтому у меня все-таки появился «мой Андрей».

 

Однажды в парке

Я влюбилась в своего будущего мужа Сергея с первого взгляда. Но когда мы познакомились, он встречался с моей подругой Катей. Правда, влюбленной эту пару назвать было сложно. Катерина высказывала претензии, что она достойна большего, устраивала истерики по любому поводу, требовала деньги, подарки. Однако Сергея это не смущало. Он влюбленными глазами смотрел на свою избранницу и совершенно не замечал, что его совсем не ценят. Катерина была моей лучшей подругой, поэтому отбивать ее парня я не собиралась, только мельком бросала взгляд на его красивое лицо и тайно мечтала быть с ним рядом. Катерина даже не догадывалась о моих чувствах, только все время пытала меня, почему я никого к себе не подпускаю. Я, конечно, отшучивалась, говорила, что мой принц потерялся где-то в пути.

После окончания университета, получив диплом юриста, я смогла устроиться лишь секретарем в престижную фирму с перспективой (через полгода) получения должности в юридическом отделе. Когда Катерина закончила свой вуз и получила диплом переводчика нескольких языков, она решила уехать в Германию на полугодичную стажировку. Отговаривать мою настырную подругу было бессмысленным делом, да и в глубине души я хотела, чтобы она освободила Сергея от своих чар. Перед отъездом Сергей пообещал, что будет ждать свою избранницу, однако Катя в ответ ничего говорить не стала. Шумной компанией мы проводили нашу подругу в новую жизнь. Сергей выглядел очень подавленным. На нем просто не было лица. Я пыталась подбодрить его, говорила, что шесть месяцев пролетят незаметно. Но ему было совсем неинтересно слушать слова, в которые мне самой не верилось.

Погрузившись с головой в новую работу, я отчаянно пыталась проявить себя, старалась быть полезной руководству и коллективу. Но когда на обещанное мне место юриста взяли племянницу шефа, я решила уволиться. Я позвонила Сергею, попросила о встрече. Он с радостью согласился. Мы встретились в кафе и искренне были рады друг другу. У меня даже появилась маленькая надежда на то, что он когда-нибудь будет смотреть на меня так же, как на Катерину. Вечер закончился так быстро, что казалось кто-то нарочно перевел часы вперед. Всю ночь я вспоминала, как Сергей пытался меня поддержать, как мил и приятен был он в своей заботе. Мы говорили обо всем, только не о Катерине. Сергей словно специально обходил больную тему. Позже, встретив Катину маму, я узнала, что она живет с каким-то состоятельным немцем и не собирается возвращаться на родину. После услышанного, я решила действовать и влюбить в себя Сергея.

Когда я нашла новую работу, решила снова попытать счастья и предложила Сергею встретиться в том же кафе. Он согласился, но в его голосе энтузиазма было значительно меньше, чем в прошлый раз. При встрече он сразу сказал, что Катя написала письмо о том, что выходит замуж за мужчину, у которого большой дом в Берлине и усадьба в Италии. От кофе мы решили отказаться и заказали коньяк. Утром я проснулась в его пастели. Счастью моему не было предела. Моя мечта сбылась. Но, проснувшись, Сергей был напряжен и холоден. Я поняла, что он пожалел о нашей близости, и постаралась поскорей уйти из квартиры. Сергей держать меня не стал. Мы простились молча.

Несколько дней я прожила в муках ожидания его звонка, но телефон молчал. Я не знала что думать. Моя мечта была в моих руках, и вдруг все исчезло. На десятый день изнуряющего ожидания я услышала заветную музыку, установленную в телефоне на звонок Сергея. Сердце вдруг стало выскакивать у меня из груди. Через пару секунд я собралась и ответила на звонок. Сергей назначил встречу, но не в кафе, а в парке. Я согласилась, но тревожные мысли не покидали меня все пять часов до нашей встречи.

Когда в глубине аллеи я увидела Сергея с шарами, мое сердце было готово выпрыгнуть наружу. Я подошла поближе, он неуклюже поцеловал меня в щеку и сказал, что скучал. У меня отлегло от сердца. Сергей сказал, что хочет забыть эту историю с Катей и начать новую жизнь. Он вручил мне шарики и сделал предложение стать его женой. Я думала – умру от счастья. Не раздумывая, я согласилась. Одним его условием было, чтобы мы просто расписались, без свадьбы, без белого платья, без пупса на машине и другой свадебной чепухи. Я была так счастлива, что согласилась на все. Мои родители были против, но решение было за моим избранником, которого я не собиралась ослушаться. Через месяц мы расписались. На душе было странное чувство: я должна была радоваться, но было как-то не по себе. Девушки выскакивали из зала бракосочетания счастливые, нарядные. Кто-то пищал, кто-то плакал от счастья, только я стояла в углу и никак не могла понять, почему мне нехорошо, ведь мужчина моей мечты рядом. Мы зашли в зал, женщина с жуткой прической зачитала нужные слова, мы обменялись кольцами, чмокнули друг друга в губы и пошли домой. Вечером выпили шампанского и легли спать. Вместо радости на душе почему-то было горько. Слова любви в тот вечер я так и не услышала.

Начались похожие друг на друга будни. Я старалась быть достойной женой, пыталась угодить и на кухне, и в постели, но Сергей смотрел все время мимо меня. Был всегда чем-нибудь недоволен, ругался или уходил в себя. Так прошло три года. Я стала уставать от этого одностороннего труда. Вдруг я осознала, что, когда Сергей уезжал в командировки, в моей душе появляется радость. Хотя бы несколько вечеров передо мной не маячила кислая мина вечно раздраженного мужа. Когда эта мысль пришла мне в голову, я испугалась.

Однажды Сергей пришел с работы веселым, довольным, даже счастливым. Он нежно поцеловал меня в губы. Я была удивлена, ведь мы не целовались к тому времени уже месяцев пять. Он рассказал, как прошел его день, я поведала про свои проблемы на работе, мы выпили вина и провели чудесную ночь, полную гармонии. Я была на седьмом небе от счастья, поругала себя за плохие мысли, которые приходили ко мне совсем недавно. Но счастье было недолгим. От своей мамы я узнала, что Катя звонила, искала меня, чтобы предупредить о своем приезде. Я поняла природу недавнего счастья Сергея, он тоже узнал о ее приезде.

Целый вечер я заставляла себя успокоиться. Сергей был МОИМ мужем, а Катя – это просто старая подруга, и не больше, но когда я увидела светящиеся глаза мужа, меня как будто окатили ледяной водой. Я набросилась на него с допросом. Он ничего не отрицал, пытался успокоить меня и сказал, что мы встретимся втроем, как старые друзья.

Через неделю я увидела, как они целуются в нашем парке. Терпеть предательство я не собиралась, поэтому собрала свои вещи и ушла, вернулась в родительский дом. Муж стал названивать еще с вечера. Я объяснила, что видела их вместе и не собираюсь им мешать. Сергей вяло пытался все отрицать, разговор больше не имел смысла. Через месяц мы развелись.

В душе моей все сгорело, осталась поле с выжженной травой. Оглянувшись назад, я поняла, что в этом браке всегда была одинока. Нередко я прокручивала в голове картинки, в которых мы были вместе, но почему-то никак не могла вспомнить наши счастливые дни. Пересматривая фотографии, я осознала, что никогда не была нужна мужчине моей мечты. Я была просто мебелью в доме. Мне вдруг стало страшно, что за эти три года я потеряла себя. Яркая, талантливая, интересная женщина полностью растворила себя в том, кто был не достоин этого. Я проснулась, но пробуждение было тяжелым. Нужно было жить дальше.

Я купила велосипед, села на диету, стала ходить в солярий, на косметические процедуры, поменяла цвет волос, вместо очков стала носить линзы, сменила гардероб и через год превратилась в суперкрасотку. Вскоре получила повышение.

Однажды, возвращаясь с работы, я решила прогуляться по парку. Вдруг мне вслед кто-то одобрительно просвистел и сказал: «Сегодня ты будешь моей». Голос я сразу узнала, это был мой муж. Я обернулась и ответила, что уже была его, мне это не понравилось. Муж остолбенел. Он подбежал ко мне и попытался обнять, поцеловать. Я вырвалась из его объятий. Он стал осыпать меня комплиментами, которых я никогда раньше от него не слышала, говорил, что все осознал, что дом без меня опустел, а Катька, наигравшись с ним, через два месяца укатила в Финляндию. Предложил начать все сначала. Я смотрела словно сквозь него. Равнодушно слушала красивые слова, меня они больше не трогали. Я резко отвернулась от него и сказала: «Прощай». Он еще несколько минут бежал рядом. На выходе из парка он крикнул: «Я тебя люблю!» Обернувшись, я бросила в ответ: «Но я тебя больше НЕ ЛЮБЛЮ и жалею, что три года прожила зря». Он вздохнул и отступил. Мне вдруг стало легче. Я шла по тротуару и светилась от счастья. Какая же интересная судьба. Как долго я мечтала о нем, об этих словах. Но, услышав их, ничего не почувствовала, более того, без него мне было очень хорошо. Какое же все-таки сладкое это чувство – месть. Через мгновение я поняла, что снова хочу любить, хочу быть любимой, отдать свою нерастраченную нежность достойному мужчине и выйти замуж, но уже непременно в белом платье... ВСЕ случилось через год…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."