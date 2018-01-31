ДУРАКАМ В ДОРОГУ

30 Января 2018



Как городское управление капстроительства нарушало закон

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в Петропавловске в последние годы все больше напоминает бесконечный латиноамериканский сериал. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (УКСиР) раз за разом заключает контракты, одни из которых невозможно исполнить из-за негодной проектной документации, а другие срываются вследствие недобросовестности подрядчиков. В обеих ситуациях городской бюджет теряет сотни миллионов рублей, но транспортных развязок в краевом центре больше не становится. Очередной сезон дорожной эпопеи стартовал уже в нынешнем году.

Прокуратурой камчатской столицы в адрес главы ПКГО 11 января было направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Речь в документе идет о муниципальном контракте, который был заключен 20 мая 2013 года между заказчиком – УКСиР – и подрядчиком, в качестве которого выступило МУП «Спецдорремстрой». Предметом договора являлось «выполнение подрядных работ по строительству магистрали от второго кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова в Петропавловске, для муниципальных нужд».

Наша газета уже рассказывала об этом скандале 20 декабря 2017 года. Напомним, что цена вопроса по результатам торгов составила 539 миллионов 202 тысячи 440 рублей. При этом оплата должна была производиться поэтапно в течение 30 дней после сдачи заказчику выполненных работ. Отчеты дорожники должны были предоставлять в УКСиР ежемесячно.

Это должна была быть одна из шести дорожных развязок, призванных разгрузить от автомобильных заторов самый проблемный район города – Северо-Восток. Проект реализовывался в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Камчатском крае на 2014–2025 годы». Всего до конца прошлого года этой программой было предусмотрено финансирование развития дорожной сети Петропавловска в размере 2 миллиардов 32 миллионов рублей. Из них около 1,9 миллиарда – средства краевого бюджета.

Но заказчиком по условиям договоров выступало муниципальное управление капстроительства, в лице его тогдашнего начальника Александра Иванова и начальника отдела дорожного строительства Анатолия Родомакина. Последний курировал подготовку проектной документации, а также проведение конкурсов. Аукцион по выбору подрядчика для прокладки трассы по улицам Кавказской и Ломоносова состоялся в мае 2013 года. В нем предсказуемо победил «Спецдорремстрой», снизивший цену более чем на пять миллионов. Это предприятие тогда возглавлял Гусейн Байрамов. По нашему оценочному суждению, его связывали с руководством УКСиР не только официальные отношения. Полагаем, его предприятие не раз получало сполна оплату за невыполненные работы. При этом по договору подрядчик обязался завершить строительство не позднее 30 августа 2015 года. Как это часто случается в нашем «городе разворованных миллионов», ни к этому сроку, ни через год, ни через два магистраль так и не была окончательно достроена.

Тем не менее «Спецдорремстрою» тотальное неисполнение взятых на себя обязательств попросту сошло с рук. Вместо того чтобы взыскать с предприятия неустойку и внести его в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), управление капстроительства продолжало одаривать нерадивых исполнителей новыми дорогостоящими подрядами.

В ситуацию было вынуждено вмешаться министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края. В соответствии с законодательством оно не имеет полномочий по обеспечению обязательств по муниципальным контрактам. Эти функции возложены на заказчика и подрядчика. Но, учитывая важность развития транспортной инфраструктуры краевого центра, ведомство в течение 2014–2016 годов совместно с администрацией ПКГО все-таки неоднократно проводило проверки выполнения работ на объекте.

По итогам каждой ревизии руководству УКСиР и МУП «Спецдорремстрой» всякий раз настоятельно рекомендовалось «принять срочные меры к увеличению количества задействованного квалифицированного персонала и техники, а также эффективному распределению материально-технических ресурсов на различные виды работ». Но с этим у нерадивого подрядчика, похоже, как раз и возникли проблемы.

Официальное заключение по реализации проекта Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края выдала только 30 декабря 2016 года. Эта же дата официально была признана днем окончания работ по строительству трассы от второго кольца до улицы Кавказской через улицу Ломоносова. Но данное решение, по нашему мнению, выглядит если не откровенно фиктивным, то, как минимум, сомнительным.

Если магистраль все-таки с горем пополам была построена, то с какой стати еще почти через год – 29 ноября 2017 года – УКСиР направило в «Спецдорремстрой» предложение о расторжении муниципального контракта и претензию о взыскании неустойки? И почему руководство предприятия 21 декабря 2017 года (на следующий день после первой публикации «Вестей» на эту тему) с готовностью согласилось разорвать якобы выполненный договор? Так или иначе, петропавловское управление капстроительства допустило сразу несколько грубых нарушений законодательства, на что и указала в своем представлении городская прокуратура.

Полагаем, что ответственность за это вместе с руководителями УКСиР должна нести и руководитель договорно-правового отдела этого казенного учреждения Ирина Дрожалина. Во всяком случае именно ей по должности полагается назубок знать Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно первой части статьи 101 этого закона, «заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации». В свою очередь часть 6 статьи 34 закона № 44-ФЗ гласит: «В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)». В прокуратуре Петропавловска подчеркивают: взыскание неустойки является не правом, а обязанностью заказчика, то есть в нашем случае – муниципального управления капстроительства. Но уксирные чиновники этой обязанностью пренебрегли.

На то, чтобы все-таки потребовать от «Спецдорремстроя» оплату за фактически сорванный дорожно-строительный проект, руководителям и юристам УКСиР потребовалось почти полтора года. Причем сумма неустойки в претензионном требовании, как мы полагаем, оказалась несколько заниженной. Общая сумма штрафных санкций, предъявленных подрядчику в конце ноября прошлого года, составила всего лишь 87 миллионов 710 тысяч 262 рубля и – вы не поверите – 20 копеек.

По условиям пункта 8.1 контракта, размер неустойки должен был начисляться из расчета одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств. Если перемножить одну трехсотую ключевой ставки на 730 дней просрочки, получится, что «Спецдорремстрой» должен был уплатить в муниципальную казну 2,4 ставки рефинансирования. Если даже считать по минимуму, будто ставка Центрального банка РФ в последние четыре года не превышала 7,5 процента годовых, выйдет 21,6 процента от суммы договора. От 539,2 миллиона рублей результат составит немногим больше 97 миллионов. И это, подчеркнем, по самым скромным оценкам.

Можно предположить, что «Спецдорремстрой», получив в то время сразу несколько крупных подрядов на строительство и реконструкцию городских автодорог, попросту не смог их «переварить». Именно тогда предприятие занималось реконструкцией магистрали общегородского значения между улицами Вулканной и Чубарова, а также выполняло по договорам с мэрией еще несколько масштабных дорожно-строительных проектов.

Даже после беглого знакомства со статистикой муниципальных закупок в сфере строительства, ремонта и содержания петропавловских магистралей, можно прийти к выводу, что унитарное предприятие «Спецдорремстрой» вообще существует исключительно за счет подрядов, полученных от УКСиР. Исполнены предыдущие обязательства или нет – неважно. Несмотря ни на что, одна и та же компания с уже подмоченной деловой репутацией продолжает, сметая конкурентов, выигрывать один за другим многочисленные конкурсы и аукционы.

По информации интернет-сайта «ГосЗатраты», только за последние шесть лет «Спецдорремстрой» получил более 200 муниципальных подрядов на общую сумму более шести миллиардов рублей. Причем так и не выполненный до конца договор под номером 0338300006713000047 о строительстве магистрали от второго кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, занимает в списке, отсортированном по стоимости контрактов, почетное первое место.

А на четвертой строчке в списке финансовых побед «Спецдорремстроя» над муниципальным бюджетом расположился контракт о реконструкции и ремонте магистрали общегородского значения улица Вулканная – улица Чубарова, от поста ГИБДД до пересечения с проспектом Победы на сумму 313,8 миллиона рублей. Датой окончания работ было определено 20 октября 2014 года. По ряду причин подрядчик в срок не уложился. Период просрочки составил 637 дней. Более того, невыполненными остались и другие условия контракта. В частности, из запланированных 2 371 метра трассы крупнейшее в городе дорожно-строительное предприятие не сделало 543 метра. (Это как раз проезд между двумя торговыми базами на восьмом километре.)

С подрядчика в таком случае должна быть взыскана неустойка за нарушение сроков договора в размере свыше 73 миллионов рублей, но этого не произошло. Более того, в ходе проверки актов приемки выполненных работ установлено, что их стоимость во многих случаях оказалась явно завышенной. То есть «Спецдорремстрою» без законных оснований было выплачено свыше 100 миллионов рублей? Любопытно, что даже при этом самый дорогой дорожный подрядчик в Петропавловске умудряется работать в минус. Так, в 2016 году, согласно опубликованной отчетности, убытки МУПа превысили 75 миллионов рублей.

Почему же руководство управления капстроительства настолько свободно распоряжается деньгами налогоплательщиков, прощая огромные суммы фактически недобросовестному подрядчику? Повторим в очередной раз: на наш взгляд, причин этому может быть две: либо это халатность и непрофессионализм господ Иванова и Родомакина, либо в их отношениях с руководителями МУП «Спецдорремстрой» присутствует некая коррупционная составляющая.

Теперь, после вмешательства городской прокуратуры, у администрации ПКГО появился призрачный шанс наказать нерадивый «Спецдорремстрой» и вернуть в городскую казну хотя бы часть причитающихся за срыв контракта денег. Но запретить уксирным «специалистам» заключать новые капитально-строительные договоры с этим предприятием не может даже прокуратура.

Соб. инф.