ЗА СЕБЯ, И ЗА ТОГО ПАРНЯ

30 Января 2018



Россияне выступят в Пхенчхане неполным составом

Вопрос о поездке российских атлетов в южнокорейский Пхенчхан закрыт окончательно. Больше никакие суды, апелляции и громкие заявления околоспортивных политиков не смогут ничего изменить. На минувшей неделе определились имена 169 наших спортсменов, допущенных к Олимпийским играм, а в понедельник, 30 января, свой вердикт огласил и Международный паралимпийский комитет (МПК).

«МПК объявляет о том, что членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в этой организации по-прежнему приостановлено, – говорится в официальном пресс-релизе Международного паралимпийского комитета. – Однако, признавая прогресс, достигнутый ПКР в его антидопинговой деятельности, позволит спортсменам, соответствующим строгим условиям, выступать под названием «Нейтральный паралимпийский спортсмен» на зимней Паралимпиаде 2018 года».

За кого болеть?

Заявка «олимпийских атлетов из России», которые будут выступать под нейтральным белым флагом с пятью олимпийскими кольцами, была сокращена с 500 до 169 человек. Несмотря на то, что по численности наша команда занимает четвертое место среди всех сборных, участвующих в Олимпиаде, претендовать на первенство в неофициальном зачете мы, увы, не сможем. В первую очередь из-за того, что вычеркнутыми из списка оказались российские лидеры.

Приглашений не получили фронтмен российского биатлона Антон Шипулин, прекрасный лыжник Сергей Устюгов, главный гений мирового шорт-трека Виктор Ан, лишенный права выступить на своей исторической родине. За бортом остались блестящие конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, способные забрать золото на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Из-за отстранения любимых зрителями Ивана Букина и Ксении Столбовой разбитыми оказались сразу две пары в фигурном катании, ставшие призерами недавнего чемпионата Европы.

Что касается состязаний между спортсменами с ограниченными возможностями, то, согласно заявлению президента МПК Эндрю Парсонса, в Играх-2018 смогут участвовать максимум 52 наших паралимпийца. В горных лыжах женщины могут получить 10 лицензий для выступления, мужчины – семь. В биатлоне у женщин 14 лицензий, у мужчин – ноль. В сноуборде женщины могут выставить шесть участниц, мужчины – 10, в керлинге на колясках мужчины и женщины могут получить на всех всего пять мест в стартовом листе. Особо подчеркивается, что спортсмены, которые получат допуск, не должны быть никоим образом замешаны в употреблении допинга.

Таким образом, вопреки оптимистичным прогнозам камчатского министерства спорта, из наших земляков на корейских паралимпийских трассах с 9 по 18 марта смогут выступить только двукратная чемпионка Сочи-2014 Александра Францева и ее брат Иван, который пока не знает побед высшей пробы в паралимпийских горных лыжах. На Олимпиаде, которая стартует уже 9 февраля, с позиций камчатского землячества мы сможем болеть за 34-летнего горнолыжника Александра Хорошилова, для которого это будут уже четвертые Игры.

Хорошилов родился 16 февраля 1984 года в Елизове. Заниматься горными лыжами начал с пяти лет, когда его привели в секцию родители. Они же и поддерживали его все годы. Учась в школе, Александр упорно тренировался и участвовал в различных детских соревнованиях, как в России, так и за рубежом. Уже в детстве Хорошилов не раз побеждал своих сверстников. После окончания школы он поступил в педагогическое училище в Петропавловске, продолжая тренироваться и побеждать.

В 2002 году Александр Хорошилов переехал в Московскую область и продолжил заниматься любимым спортом. А через два года вошел в состав сборной России по горнолыжному спорту, где и остается до сих пор. Он единственный спортсмен нашей команды, который выступает во всех дисциплинах – от специального слалома до супергиганта и скоростного спуска. Несмотря на смену место жительства, в списке любимых трасс он и сегодня первой называет родную Камчатку, оставляя Швейцарии и Канаде последующие места.

К сожалению, наши звездочки в женских горных лыжах поехать в Пхенчхан не смогут. И причиной тому стал отнюдь не допинговый скандал, а серия травм. Елена Яковишина, уже имеющая опыт участия в сочинской Олимпиаде, получила повреждение во время январских стартов Кубка Европы. В австрийском Альтенмаркте на тренировке скоростного спуска у нее случился повторный разрыв передней крестообразной связки. Рецидив травмы правой ноги не позволит выйти камчатской спортсменке на трассу как минимум до конца текущего сезона. В декабре с аналогичной травмой выбыла из борьбы Кристина Крюкова. А в конце августа во время заключительного этапа межсезонной подготовки в Швейцарии была травмирована Рината Абдулкаюмова. Девушки смогут вернуться к тренировкам не ранее лета.

Флаги только в спальне

Для «олимпийских атлетов из России» установлены ограничения, некоторые из которых, как нам кажется, вообще невыполнимы. Россиянам почти на месяц отказывают в праве говорить и писать, что они россияне. В случае с принадлежностью к целому народу это чистой воды ксенофобия. Данные требования, касающиеся того, что происходит за пределами стадионов и трасс, прямо нарушают Декларацию прав человека и должны стать поводом для разбирательства в ООН.

«Атлеты и члены делегации «олимпийских атлетов из России» должны воздерживаться от любой формы публичной активности, связанной с флагом, гимном и государственными символами, а также эмблемой Олимпийского комитета РФ на всей территории олимпийских объектов, а также в СМИ и в социальных сетях. Флаг разрешается повесить в спальне в Олимпийской деревне, однако он не должен быть виден снаружи», – говорится в официальном заявлении МОК.

Это в высшей степени безумный пункт, поскольку термин «публичная активность» можно трактовать необычайно широко. Чтобы его не нарушить, спортсменам и тренерам надо держаться как можно дальше от любых государственных символов России. И, если МОК захочет кого-то наказать, то все равно сможет предъявить обвинения по этому пункту в любой момент. Особенно странным выглядит послабление с флагом в спальне, уже ставшее поводом для многочисленных шуток.

Международный олимпийский комитет уже сравнивают с садистом-воспитателем в детском доме, который бездумно и неотвратимо приводит в исполнение все детали наказания для подопечного, приговаривая: «Это для твоего же блага». Наверное, в МОК многие убеждены: дисквалифицируя российских звезд пачками и унижая национальное достоинство россиян, они вносят большой вклад в очищение российского спорта от допинга. Выглядит все это абсурдно.

Условия для паралимпийцев поставлены еще более жесткие. Если олимпийцы будут называться все-таки «атлетами из России», то паралимпийцы из нашей страны не будут называться никак. Просто нейтральные спортсмены неизвестно откуда. Участники и сопровождающий персонал смогут находиться на паралимпийских объектах и вблизи них только в нейтральной форме. Любой намек на национальные цвета, эмблемы, символы, отсылки к России запрещены.

Национальные эмблемы не должны появляться на теле, волосах, украшениях, ногтях, обуви, наклейках, сумках, телефонах, любом спортивном снаряжении. Флаг запрещен во время соревнований, в спортзалах, тренировочных площадках, комнатах ожидания, отелях, паралимпийской деревне, пресс-центре, международном центре для трансляций, транспорте для Игр, в аэропорту во время прилета и вылета. Гимн России также не может исполняться нигде.

Бойкот, да не тот

Тем временем в российских околоспортивных и болельщицких кругах вновь реанимирована идея вообще бойкотировать Игры в Пхенчхане в ответ на «национальное унижение». На интернет-форумах и в социальных сетях спортсменов, согласившихся участвовать в главных соревнованиях четырехлетия, в открытую клеймят как «предателей», чье решение граничит ни много ни мало, с государственной изменой. В опросе, проведенном крупнейшим российским спортивным изданием «Спорт-экспресс», за отказ от Олимпиады высказались более 70 процентов читателей.

Как ни странно, такую позицию поддерживает и кое-кто из атлетов. Накануне российская конькобежка Ольга Граф сообщила, что отказалась от участия в Олимпиаде-2018, несмотря на приглашение от МОК. По словам спортсменки, причиной такого решения стало то, что большая часть спортсменов допуска к Играм не получила.

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь. В их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в командной гонке преследования», – говорится в заявлении Граф.

Завоевавшая четыре года назад в Сочи бронзовые медали в беге на 3 000 метров и в командной гонке 34-летняя заслуженный мастер спорта на этот раз отказалась от борьбы по собственной инициативе. Но пока ее примеру никто не последовал. Дело, видимо, в том, что сторонники бойкота забыли о том, что в Олимпийской хартии (одновременно являющейся уставом МОК) подчеркнуто: «Олимпийские игры – это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран».

То есть вся эта свистопляска вокруг флагов и гимнов вместо акцента на людях – прямое противоречие одной из главных олимпийских идей. Потому ведь допинг и начал цвести пышным цветом, что у нас стали помнить только об общекомандном зачете. Подняться в нем выше любой ценой, получить благодаря этому заветные знаки государственного отличия и прилагающиеся к ним привилегии, стало для околоспортивных чиновников главной целью. Люди, которые стоят за этими медалями, их судьбы и здоровье отошли при этом даже не на второй, а на последний план.

Между тем двукратный олимпийский чемпион великий хоккеист Алексей Касатонов, наоборот, продемонстрировал мудрую и взвешенную позицию: «Если мы бойкотируем Олимпиаду, то на восемь лет окажемся за пределами олимпийского движения, большого спорта и, в частности, хоккея». Похожую позицию сформулировала чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен: «Надо выполнить все условия МОК и вернуть себе флаг и гимн. На следующих Олимпиадах их всех обыграем, и им будет стыдно и позорно». Вместе с тем ни один сторонник идеи бойкота не смог внятно объяснить, кому от тотального неучастия России в Олимпиаде станет лучше, кроме наших соперников.

Заявки на победы

А медали высшей пробы у нас, вопреки всему, могут быть, и обязательно будут. Даже в этом сложном раскладе у «олимпийских атлетов из России» имеются виды программы, которые не просто намекают на золото, а во весь голос кричат о нем. Прежде всего, это, естественно, фигурное катание. Санкции не коснулись двух девушек – Алины Загитовой и Евгении Медведевой – чья сложность программ совершенно недосягаема для зарубежных конкуренток. Интрига в женском одиночном катании будет заключаться лишь в том, кому из двух россиянок достанется золото, а кому – серебро.

Четыре года назад в олимпийской программе появился новый жанр, командный турнир фигуристов, в котором наши спортсмены имеют все шансы на победу. Наконец, вишенка на олимпийском торте, безусловно, мужской хоккейный турнир. Отказ от участия игроков, выступающих в североамериканской НХЛ, был, строго говоря, подарком для российской команды. До этого мы были одной из полудюжины команд, которые могли мечтать о золоте. Сейчас все иначе. В Москве на декабрьском Кубке Первого канала сборная России довольно убедительно справилась и со шведами, и канадцами, и с финнами. А ведь есть у нас еще и саночники, и лыжники и сноубордисты…

В конце концов, давайте вспомним Олимпиаду-80. Среди тех легкоатлетов, кто бежал в Москве из-за инициированного американцами бойкота под белым флагом, был и нынешний президент международной федерации этого вида спорта Себастьян Коэ, триумфально выигравший золото на 1 500 метров и серебро на 800. Кто сейчас помнит, что победил он тогда как «нейтрал», а не представитель Великобритании?

Были в Москве и другие чемпионы, приехавшие несмотря ни на что. Алан Уэллс (Великобритания) быстрее всех промчался на стометровке. Итальянец Пьетро Меннеа выиграл финал в беге на 200 метров. Еще один британец – Дэйли Томпсон – первенствовал в десятиборье. Среди победивших под флагом МОК также были сборная французских фехтовальщиков, итальянский дзюдоист Эцио Гамба (ныне – главный тренер сборной России) и его легендарная соотечественница прыгунья в высоту Сара Симеони.

Кто помнит сегодня о тогдашнем статусе этих атлетов? Зато в олимпийскую историю их имена и национальная принадлежность вошли навсегда. Нашим атлетам по силам это повторить.

Дмитрий ЧЕРНОВ