06 Февраля 2018



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды в супермаркете

Я никогда не пользовался успехом у своих одноклассниц. С детства был очень высоким долговязым мальчиком, за что и приобрел второе имя – Шпала. В школе мне очень нравилась одна девочка, но у меня не было никаких шансов понравиться ей. Любые неловкие попытки произвести впечатление на девчонок ими же были осмеяны. Чтобы быть интересным в общении, я приучил себя к чтению художественной литературы, чтобы преобразиться внешне, начал заниматься спортом. Так, к своему совершеннолетию шпала превратилась в шкаф с антресолью, в котором было спрятано большое сильное сердце.

В университете стал замечать, что на меня обращают внимание очень симпатичные девушки, но свидания с ними никогда не приводили к серьезным отношениям. Мне хотелось, чтобы при встрече с моей суженой в душе прогремел гром и засверкала молния. Но стихия молчала, и жизнь продолжалась без серьезных душевных волнений. Родители дали мне достойное образование. После успешного окончания вуза меня пригласили на престижную работу. Чтобы оправдать доверие руководителей моей фирмы, приходилось работать по 12 часов, поэтому о личной жизни и после получения диплома не было и речи.

Три года прошли незаметно. Жил я отдельно от родителей, отъедаться ездил к ним на выходных. Мама к моему приезду варила вкуснейший борщ и пекла пироги. Родители вопросами о женитьбе меня не одолевали, только мама изредка интересовалась, когда она наконец-то станет бабушкой. В ответ я улыбался, целовал маму в щеку и говорил, что для бабушки она еще слишком молода. При этом папа всегда произносил фразу, что моя невеста еще не родилась. Дальше родители начинали жарко спорить о том, какая должна быть у меня избранница, я при этом старался выскальзывать из-под этого перекрестного огня.

Прошел еще год. Я получил повышение, после которого мне пришлось работать еще больше. Когда однажды я перепутал день и ночь и в пять часов субботнего утра собрался на работу, понял, что надо делать паузу и брать отпуск. После окончания очередного проекта мне наконец-то дали долгожданный отдых. Я купил билеты за границу. До отъезда оставалось пять дней, когда я решил порадовать своих родителей подарками и зашел в супермаркет.

Взяв тележку на колесиках, я пошел по отделам, чтобы выбрать все, что так любила моя мама. Пока я бродил по торговым залам, на улице начался дождь. «Прекрасно, – подумал я, – у меня даже зонта нет». Дойдя до полки с консервами, я вдруг увидел, как невысокая аккуратная девушка пытается достать банку с горошком. Понаблюдав немного, я решил прекратить ее муки. Как только я к ней подошел, на улице прогремел гром. Девушка от неожиданности даже подпрыгнула. «Не бойтесь, это всего лишь дождь, – сказал я, протягивая руку за горошком. – Вы ведь эту баночку отчаянно пытались достать?» Девушка повернулась ко мне. На меня смотрели огромные черные глаза. Никогда прежде я не видел таких ярких глаз. Цвет радужной оболочки сливался со зрачками, напоминая ягоды черной смородины. Она откинула капюшон, и я увидел копну белых кудрей, которые небрежно рассыпались по маленьким хрупким плечам. Девушка одобрительно кивнула головой и забрала из моих рук баночку горошка. Ее пальцы легонько коснулись моих, и я почувствовал, какие они холодные, но очень нежные. Молчаливая пауза затянулась, я решил развернуть свою тележку и идти дальше, как вдруг эта крошка схватила меня за руки и резко потянула за собой. Я, не успев ничего сказать, просто подчинился ее порыву. Через несколько отделов мы оказались около молочных рядов. Маленьким фарфоровым ухоженным пальчиком она показала на какой-то йогурт, который стоял выше всех, я уточнил, она кивнула головой. Потом она снова взяла меня руку и куда-то повела. Я держал ее руку и чувствовал прилив нежности в душе. Я пытался познакомиться, говорил какую-то глупость про пользу йогуртов, но она молча вела меня к разным отделам, выбирая продукты, которые находились на самом верху. Когда я донес ее корзинку до кассы, она снова взяла мою руку, сделала изящный реверанс и послала воздушный поцелуй. Когда она попыталась выскользнуть, отпускать своего молчаливого ангела я не захотел. Тогда я приблизился к ней, она вдруг испуганно посмотрела на меня и отступила назад. Я сказал, что меня бояться не нужно, она отрицательно кивнула головой, в знак того, что она вовсе не боится. А потом губами произнесла, что она немая. Сначала я подумал, что это такая неуместная шутка, чтобы от меня избавиться. Но когда она стала делать жесты, которые я видел в кино, я понял, что это не шутка. Она растерянно пожала плечами и попыталась обойти меня. Но я не собирался ее отпускать. Я раскинул свои длинные руки в разные стороны и сказал, что она меня так загоняла, что просто обязана напоить меня чашкой кофе. Когда она подняла глаза, я вдруг увидел в них слезы. Чтобы немного успокоить свою незнакомку, я сказал, чтобы она не волновалась, за кофе я рассчитаюсь сам. Она своей нежной ручкой хлопнула по моей груди и махнула головой в знак согласия. Рассчитавшись за покупки, мы пошли в кафе напротив.

Это было самое необычное свидание в моей жизни, состоящее из жестов, кивков и переписки. Как я понял, в раннем детстве она попала в аварию и после тяжелой травмы головы перестала говорить. Когда она пыталась губами проговаривать слова, я чувствовал душевное волнение. Я понял, что никогда так откровенно не смотрел на губы девушки. Дождь закончился. Солнечные лучики через большое окно заглянули в кафе и запутались в роскошных волосах моей незнакомки, придавая ей облик настоящего ангела. Она эмоционально пыталась рассказать, как ненавидит эти высокие полки в магазинах. Как все время мучается от того, что не может достать любимые продукты. Я рассказал, где и кем работаю. Она слушала меня с неподдельным интересом, уложив при этом свое красивое личико на маленькие ручки. Через час позвонила мама. Она стала беспокоиться, что меня долго нет, и не попал ли я под дождь. Успокоив маму, я снова перевел глаза на моего ангела. Девушка заметно погрустнела и стала собираться. Я рассчитался за кофе и предложил проводить ее. Когда мы встали из-за стола, она вдруг резко приблизилась ко мне и очень крепко прижалась к моей груди. Обняв ее, я коснулся губами ее волос. Она подняла на меня глаза, и тогда я поцеловал ее в губы. Каким сладким и нежным был наш первый поцелуй, он был каким-то неземным. Мой ангел запретила ее провожать, но написала свой адрес и номер телефона. Я сразу перезвонил, чтобы убедиться, что номер правильный. Звонок раздался из ее сумки, и она ехидно прищурившись, замахала в мою сторону руками. При расставании она отправила мне воздушный поцелуй, нарисовала что-то рукой в воздухе, а затем исчезла в потоке людей. Придя домой, я объявил родителям, что нашел свою невесту.

Всю ночь мы слали друг другу СМС-сообщения, я не мог дождаться утра. Оказалось, она родилась всего на пять лет позже меня. На следующее утро я сдал билеты и отправился в гости к своей невесте. Когда она увидела меня в проеме двери, восторженно бросилась мне в объятия.

Мы вместе уже пять лет. Мой ангел, имея твердый и решительный характер, оказалась очень нежной и ласковой. Когда она огорчается, ее молчание становится красноречивей всех слов на свете. Я научился языку жестов, она согласилась на повторное медицинское обследование и лечение. У нас появились первые успехи. Вчера она смогла сказать: «Я тебя люблю!», и повторила слова жестами. С первого нашего свидания я знал, что неизвестные мне жесты рукой при нашем расставании обозначали эти главные слова.

Однажды на соревнованиях

Мой отец был тренером по карате. Он всегда мечтал о наследнике, мечтал передать ему все свои навыки и таланты, но судьба распорядилась по-другому, и родилась я, маленькая хрупкая девочка. Время шло, у родителей больше детей не появилось.

И отец не стал ждать милости от природы, решив сделать настоящего бойца из меня. Мама, конечно, была против, но увидев, с каким воодушевлением я делала упражнения вместе с папой и с восторгом смотрела на кимоно, отступила. Я была усердной ученицей. После стирки формы сама пришивала себе и папе на кимоно разные нашивки и мечтала о черном поясе. Конечно, переходный возраст изменил мои пристрастия, мечта о черном поясе сменилась желанием встретить принца. В семнадцать лет женское начало взяло верх. Но я хорошо помню, как ездила с папой на соревнования, как волновалась перед каждым боем. Папа был очень спокойным и мудрым сенсеем. Я никогда не видела, чтобы он выходил из себя. Он находил подход к любому ребенку. Только теперь, когда я выросла, поняла, сколько надежд он питал, когда мечтал о сыне. Но я никогда не слышала, чтобы он, даже в сердцах, жалел, что у него родилась дочь. Перед тем как выйти на татами, папа давал мне очень странный отвар. Выпив это волшебство под отцовские слова поддержки и наставления, я действительно успокаивалась. Папа говорил, что только этот отвар может дать силы, вселить уверенность в победе. Этот отвар действительно работал. Страх улетучивался, я становилась уверенней, сильней и выигрывала соревнования. Этот чудо-отвар придавал мне силы, и равных соперников у меня не было.

Прошло много лет, увлечение каратэ осталось в далеком прошлом, я решила спросить у отца, чем же он меня таким поил перед соревнованиями. Папа рассмеялся, обнял меня и сказал, что в детстве он заваривал обыкновенный индийский чай, который продавался в любой бакалее, но при этом бросал в него мою любимую конфету барбариску (леденец со вкусом ягоды барбариса). Рассмеявшись в ответ, я обняла папу и пообещала, что если у меня родится сын, то тренером будет он, мой папа.

Прошло еще несколько лет, прежде чем мой принц позвал меня замуж. Когда я узнала, что беременна, папе ничего не говорила, пока не узнала пол ребенка. Небесные силы проявили невероятную благосклонность. От врачей мы узнали, что у нашего тренера родится внук. Когда на семейном ужине я объявила, что жду сына, папа радовался сильнее, чем муж. Этот уравновешенный, спокойный мужчина прыгал, как ребенок, получивший долгожданный подарок. Всем стало понятно, что в семье должен вырасти чемпион всей планеты, обладатель высших наград и ЧЕРНОГО пояса. Так и случилось.

Однажды, когда мои мужички приехали с первого соревнования, сын восторженно заскочил на кухню и стал громко кричать, что получил первое место в своем весе и возрасте, а помог ему в этом чудесный отвар деда. Мы переглянулись с папой, он подмигнул, я улыбнулась. На душе было тепло и приятно, я вспомнила все то, что чувствовала в детстве. Поцеловала отца, поблагодарила его за победу. Однако сыну рецепт успеха открывать не стала. Отвар-то действительно работает.

Ариша ЗИМА