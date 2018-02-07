НЕ СБЕРЕГЛИ

06 Февраля 2018



У пайщиков «Восточного фонда сбережений» все меньше шансов вернуть деньги

Камчатские пайщики кредитного потребительского кооператива (КПК) «Восточный фонд сбережений», один из филиалов которого действовал на полуострове, намерены объединить усилия для возврата своих денег. В ближайшее время должно состояться их организационное собрание, на котором, как ожидается, будет принято решение о дальнейших действиях.

Увы, после того, как организация была официально признана банкротом, реальных шансов вернуть вклады в полном объеме, пусть и без начисленных процентов, у потенциальных истцов немного. Вероятно, им придется довольствоваться тем, что руководители КПК понесут уголовную ответственность.

Сообщения о крахе «Восточного фонда сбережений» вызвали волну паники среди пайщиков организации в конце прошлого года. Общее количество людей, потерявших сбережения, достигает пяти тысяч человек. В нашем крае свои деньги в привлекательную на первый взгляд финансовую структуру на, казалось бы, выгодных условиях инвестировали около 800 клиентов. Отдельные вклады измерялись миллионами рублей. Как правило, пайщиками становились люди среднего достатка, скопившие от 200 до 500 тысяч рублей и решившие куда-нибудь их вложить, чтобы обеспечить себе выплату по процентам в качестве прибавки к пенсии.

К сожалению, многие из них плохо представляли себе, по какому принципу вообще функционируют кредитные потребительские кооперативы. Обращая внимание только на соблазнительную процентную ставку по вкладам, люди, как правило, не отдавали себе отчета в том, что платой за доходность всегда является повышенный риск.

Кредитным потребительским кооперативом называют некоммерческую организацию, созданную на добровольной основе. В ее состав входят как физические, так и юридические лица. Основой создания данного учреждения выступает территориальный, профессиональный либо иной принцип. КПК существуют для того, чтобы люди могли оказывать друг другу финансовую взаимопомощь. То есть одни пайщики открывают депозиты под высокие проценты (В «Восточном» ставки достигали 18 % годовых), другие под еще большие проценты берут кредиты для удовлетворения собственных нужд.

Депозитные и, само собой, кредитные ставки, в потребительских кооперативах, как правило, выше, нежели в банковских учреждениях. Но все равно многие с удовольствием пользуются такими услугами. Особенно те граждане, которым в силу определенных жизненных обстоятельств срочно необходимы денежные средства, а кредитная история не позволяет рассчитывать на положительный ответ в банке.

При этом КПК де-юре не является кредитной организацией и не входит в национальную банковскую систему. Поэтому деятельность кредитных кооперативов в отличие от банковских услуг не лицензируется. С другой стороны, это подразумевает, что сбережения граждан, переданные в кредитный кооператив, не подлежат обязательному страхованию госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

В случае банкротства кредитного кооператива гражданин может вообще не получить ничего, так как какие-либо гарантированные законодательством суммы выплат в данном случае не предусмотрены. Тем не менее контрольно-надзорные функции за деятельностью кредитных потребительских кооперативов осуществляет Банк России, а их деятельность с 2009 года регулируется Федеральным законом № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Ажиотаж вокруг «Восточного фонда сбережений» начался в тот момент, когда некоторые СМИ объявили, что этот КПК является частью масштабной финансовой аферы. Это произошло после того, как 30 и 31 октября прошлого года в стране была проведена масштабная облава. Полиция при поддержке Росгвардии и других силовых структура обыскала помещения по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровском и Приморском краях, на Камчатке, а также в других субъектах Российской Федерации. В головном офисе «Восточного», расположенном в Хабаровске, прошли обыски, после чего по городу поползли слухи о том, что фонд якобы «разваливается».

Сначала хабаровчане, а затем и жители других городов ринулись забирать назад свои кровные, но удалось это далеко не всем. Документы, компьютеры и наличные деньги были изъяты правоохранительными органами. Выплачивать проценты своим вкладчикам кооперативу стало нечем. Сегодня в резервном фонде «Восточного фонда сбережений» для расчета с клиентами по всему Дальнему Востоку есть около 200 миллионов рублей. Эти деньги находятся под арестом.

Сейчас оскандалившийся КПК фактически прекратил свое существование. Офисы «Восточного фонда сбережений» повсеместно закрыты, сотрудники перестали ходить на работу. Нескольким должностным лицам кооператива предъявлены обвинения по статьям 210 «Организация преступного сообщества или участие в нем» и 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств» Уголовного кодекса РФ. По первой из них максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы, по второй – шесть лет за решеткой.

Главным обвиняемым является бывший банкир доктор экономических наук, профессор Максим Серкин. Судьба занесла его за колючую проволоку: в настоящее время он отбывает срок за мошенничество, связанное с преднамеренным банкротством лопнувшего семь лет назад ОАО «Востоккредитбанк», где господин Серкин являлся председателем совета директоров. Однако, даже находясь в заключении, Серкин продолжил заниматься как научной деятельностью, так и финансовыми операциями. По версии следствия, «Восточным фондом сбережений» и другими финансовыми структурами он руководил с помощью мессенджера через родную сестру Екатерину Дружинину, которая сейчас также находится под стражей в следственном изоляторе.

Впрочем, доказательства того, что Серкин и Дружинина изначально являлись аферистами и намеревались в конце концов околпачить пайщиков и скрыться с деньгами, следствию еще предстоит собрать. Удастся ли это сделать, до сих пор непонятно. Дело в том, что «Восточный фонд сбережений» до сих пор включен в Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов граждан, который ведет Центральный банк РФ. КПК зарегистрирован в Хабаровске по адресу: улица Ленина, 18в, офис 206, имеет индивидуальный номер налогоплательщика 2721173363, другие необходимые реквизиты, а его статус определен как «действующий». Это говорит о том, что данный кооператив был создан легально и работал без нареканий почти восемь лет.

Главная проблема кредитных кооперативов, особенно таких крупных, как «Восточный фонд сбережений», заключается в том, что они часто оказываются в ситуации, когда деньги у них есть, но лежат без движения. Это случается, когда пайщики не спешат брать дорогие займы, но охотно делают вклады, рассчитывая на их высокую доходность. До некоторых пор проблема решалась следующим образом: свободные средства КПК инвестировали в производственные или коммерческие проекты, получая доход, позволяющий бесперебойно возвращать деньги с процентами вкладчикам.

Однако 29 октября 2015 года Центральный банк России принял, на наш взгляд, не до конца продуманное указание, в котором говорилось, что отныне кредитным кооперативам размещать временно свободные средства разрешается только в облигации федерального займа, либо на банковские депозиты. Оба этих финансовых инструмента дают гораздо меньший доход, чем кооператив обещает пайщикам. Это, по всей видимости, и предопределило крах десятков КПК по всей стране.

По словам юриста Игоря Волобуева, чья фирма защищает интересы пайщиков «Восточного» в Хабаровске, по месту регистрации кооператива, уже прошли первые семь судебных процессов, где решения были вынесены в пользу пострадавших инвесторов. Суммы, назначенные к выплатам по решению суда, составляют в среднем по полмиллиона рублей. В начале марта, если вердикты не будут обжалованы, люди получат исполнительные листы, далее им должны вернуть деньги из тех 200 миллионов, на которые успели наложить арест.

«Те, кто обратился в хабаровский суд в ноябре и декабре, возможно, еще что-то получат, – полагает Игорь Волобуев. – Остальные могут и не успеть. Многие пайщики в первую очередь пошли в суды по месту своего жительства и потеряли время. Им было отказано в рассмотрении исков, поскольку данный процесс находится в подсудности Центрального районного суда города Хабаровска. Но он сейчас перегружен такими делами. Все Приморье и вся Камчатка сейчас тоже в хабаровском суде пытаются вернуть свои деньги из этого КПК».

Однако почти все похоронившие свои вложения в «Восточном фонде сбережений» пайщики настолько не обременены даже элементарными финансовыми и юридическими знаниями, что вообще не представляют себе, что произошло и каким образом необходимо действовать. По их мнению, вернуть им деньги с процентами должен не кооператив, куда они, подобно буратинам, польстившись на рекламу, добровольно отнесли свои накопления. Компенсировать чью-то глупость и неосторожность якобы должны политические партии, депутаты, губернаторы и даже президент страны.

Наиболее показательно выразил настроения этих пайщиков в тематической группе социальной сети «ВКонтакте» человек, скрывшийся под псевдонимом dude17. По его мнению, если органы власти разрешили деятельность кредитных потребительских кооперативов, то они и должны нести материальную ответственность за их деятельность. «Вина государства, помимо всего прочего, в том, что оно не смогло обеспечить финансовую грамотность населения, отсутствие которой привело, в том числе к сложившейся ситуации, – гневно пишет dude17. – У меня последняя надежда остается на Президента России В. В. Путина. На то, что он услышит наш крик души и даст команду помочь людям!»

Позиция, мягко говоря, странная. Ни губернатор, ни президент не заменят человеку его собственного головного мозга. Чем руководствовались те, кто нес миллионные сбережения в организацию, которая по условиям своей деятельности не способна ни гарантировать возврат вкладов, ни обеспечить их страхование? Тем более основное правило инвестирования гласит, что «ни в коем случае не следует класть все яйца в одну корзину». Рискованные вложения должны составлять не более одной десятой от имеющихся денег. Только тогда в случае чего можно будет компенсировать весьма вероятные потери за счет прибыли из других источников.

Но когда беспечная жадность и жажда халявной наживы отключают у людей разум, бессилен даже президент.

Соб. инф.