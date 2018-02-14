УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ ГРУДИНИНСКОЙ ДЕРЕВНИ

13 Февраля 2018



Кандидат от КПРФ: честный слуга народа или...

Вот-вот начнется предвыборная кампания, которая позволит избирателям ближе познакомиться с кандидатами на пост Президента России. Всегда интересно, что за человек претендент. Практически про каждого уже написано и сказано.

Многое стало известно и про Павла Грудинина, руководителя ЗАО «Совхоз имени Ленина», которого выдвинула партия КПРФ. По его словам, он защищает интересы народа.

Импозантный мужчина с ювелирно подстриженными усами говорит с телевизионных экранов о вечных ценностях – справедливости, высокой зарплате для людей, борьбе с коррупцией и бюрократией. А на деле кандидат от коммунистов «обычный, стандартный олигарх 90-х годов, сколотивший свое состояние – от 100 до 200 миллиардов рублей – нечестным путем», уверен депутат Госдумы Евгений Федоров. Распродал львиную долю совхозных земель, расположенных в ближнем Подмосковье рядом с МКАД, под застройку торговыми центрами. Только в одном банке Лихтенштейна Павел Грудинин имел на счетах не меньше 7,5 миллиарда рублей, информировала Центральная избирательная комиссия. Неудивительно, если бывшие народные земли ушли по заниженной стоимости, а многомиллиардная разница осела в офшорах.

Впрочем, в наше время многие олигархи ведут бизнес подобным образом. Поэтому избирателя в первую очередь волнует то, как такой крупный бизнесмен относится к человеку маленькому, чьи интересы собирается защищать на посту главы государства.

Паи мои

«Помнишь, Юра, как я однажды разрешил тебе сделать врезку в совхозный водопровод для полива огородика? Я тебя выручил, а теперь ты подпиши бумагу, что материально-имущественных претензий к совхозу не имеешь». Ну как не пойти навстречу хорошему человеку? Вот и бывший тракторист совхоза имени Ленина Юрий Гусев в середине 90-х поддался обаянию директора хозяйства Павла Грудинина и продал ему свой земельный пай за сущие копейки. Эту историю рассказал бывший председатель совхоза Петр Рябцев.

Впрочем, трактористу Гусеву еще повезло – он хоть что-то получил за свою землю. А больше ста человек вообще остались с носом. В далеком 1995 году все 526 работников совхоза имени Ленина имели равные права на земли в Ленинском районе Подмосковья – при акционировании хозяйства каждый из них должен был получить земельный надел. Сегодня у хозяйства всего 40 акционеров, самый крупный из которых – Павел Николаевич Грудинин. «Во время организации ЗАО «Совхоз имени Ленина» меня не включили в список на получение свидетельства на земельный пай и имущественный пай», – говорит бывший главный бухгалтер совхоза Алексей Васильев. «Не только меня, а 104 человека. Грудинин на суде сказал, что дополнит этот список, а на самом деле не стал дополнять. И эти свидетельства, которые он незаконно получил за всех, он никому не раздал на руки», – вспоминает пенсионер.

В 1996 году по факту мошенничества с землей было возбуждено уголовное дело. Нынешнего кандидата в президенты подозревали в причастности к подделке документов – якобы таким образом он переписал чужие участки на свою компанию. Но в 2010 году дело было закрыто… за истечением срока давности.

Все эти годы пострадавшие сельчане обивают пороги различных инстанций, а недавно обратились в Совет по правам человека при губернаторе Московской области, который обещал помочь пожилым людям.

А между тем на землях совхоза вместо овощей и фруктов вырастали многочисленные торговые центры. Этот «бизнес» шел успешно – дошло до того, что очередную коммерческую ярмарку построили вплотную к совхозной школе. «А мы ведь, когда ее планировали, специально поставили в стороне, чтобы детям было где поиграть, чтобы воздух был свежий», – рассказывает Рябцев.

Было ваше, стало наше

«Сколько вам заплатил Грудинин?!» – кричала судебным приставам с автоматчиками охваченная огнем пожилая женщина. Ее внук, спасая бабушку, прижал ее к себе и сбил пламя своим телом. На самосожжение Лидия Николаевна Филькина решилась пойти после многочисленных попыток добиться справедливости от руководства совхоза, которое решило отобрать у семьи своих работников положенную им квартиру.

«Я не знала, как защитить свою старость», – плачет пенсионерка. Ее муж Александр Васильевич из-за этой истории пережил инсульт. Все усилия доведенных до отчаяния людей оказались тщетными: семью из шести человек, включая двоих несовершеннолетних детей, совхоз вышвырнул на улицу, хотя законодательство и судебные решения были на стороне Филькиных.

Филькины приехали в хозяйство Павла Грудинина в 1997 году. Александр Васильевич устроился слесарем в котельной. В 2002 году совхоз предоставил ему с семьей служебную квартиру, оформив договор коммерческого найма. В документе было четко прописано, что, после того как Филькин отработает в совхозе 10 лет, жилплощадь перейдет ему в собственность. Все эти годы супруги отчисляли часть заработка в счет оплаты квартиры.

В 2006 году компания Грудинина неожиданно меняет договор коммерческого найма на договор аренды. А, спустя еще четыре года, чету Филькиных увольняют по сокращению штатов и просят освободить полностью оплаченное жилье. Эксперты признают, что руководство совхоза воспользовалось юридической неграмотностью Филькиных и навязало им кабальные условия, изменив форму договора. А те по своей наивности подписали документ. Как считают юристы, людей умышленно ввели в заблуждение.

С этого момента началась борьба простых людей за выживание. В 2011 году совхоз имени Ленина обратился в суд с требованием выселить семью Филькиных. Но Видновский городской суд Московской области отказал компании Грудинина. Тогда Грудинин обжаловал это решение. И пока суд да дело, совхоз продал квартиру, где все еще проживали Филькины, третьему лицу.

«Это мошеннические действия со стороны директора ЗАО Грудинина: он не выполнил обязательства перед одной стороной, простым языком – их кинул, а третьему лицу продал это жилье», – возмущается сын Филькиных Александр. Его вместе с женой нынешний претендент на президентский пост тоже уволил.

Следующий суд встал на сторону человека, который приобрел у совхоза Грудинина квартиру Филькиных, и постановил освободить жилплощадь. Так семья, все взрослые члены которой отработали в совхозе не менее 12 лет, оказалась на улице. При выселении Филькиным даже не дали вывезти личные вещи. Семья потом долгое время разыскивала их по всему совхозу.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Воздушные замки

Вот такой вырисовывается портрет. «Коммунисты явно поставили не на того, – считает директор Центра либерально-консервативной политики им. П. Столыпина и П. Струве Александр Казаков. – Павел Грудинин представлялся как честный, неподкупный, крепкий хозяйственник, который служит интересам народа. А после череды скандалов и разоблачений оказалось, что его имидж – мыльный пузырь. Грудинин не может честно ответить ни на один вопрос журналистов и фактически признается во лжи, добавляя: «А кто не врет?!» Странно такое слышать из уст кандидата в президенты, да еще от самой народной партии. Коммунистам нужно было еще до утверждения его кандидатуры все тщательно проверить».

«Кто он, этот Павел Николаевич Грудинин?» – недоумевают те, кто узнает истории простых работников и жителей совхоза, чьими судьбами Грудинин распоряжается как хочет. «Внешне все благополучно. Детский сад и школа, похожие на пряничные домики, продуктовые пайки от директора раз в год, декларируемое социальное равенство. Но за забором этой потемкинской деревни скрыты реальные человеческие трагедии, – говорит генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. – Подобных историй, когда о людей вытирают ноги и отбирают последнее, в России случается предостаточно. Но одно дело, когда простого человека грабит обычный бандит или чиновник, и то сейчас за это очень легко угодить в тюрьму, и совсем другое – когда пожилых людей доводит до самосожжения сегодняшний кандидат в Президенты России».

Павел ЧЕРНЫШОВ

(www.kp.ru)