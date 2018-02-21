ОДНАЖДЫ...

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20 Февраля 2018

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

 

Однажды в кафе

Я была очень поздним ребенком в нашей семье. Моим родителям-одногодкам в ту пору на двоих было уже восемьдесят лет. Мама была увлечена преподавательской деятельностью в институте, она была кандидатом педагогических наук. Папа – инженером с большой буквы. Все родственники по маминой линии были представителями научной интеллигенции. Папины близкие были попроще, но нисколько не уступали в своем воспитании и эрудиции. Их спокойная размеренная жизнь, состоящая из светских вечеров, встреч и переговоров закончилась, когда родилась я.

С детства меня называли юлой. Закрученный волчок ураганом сбивал мамины фарфоровые статуэтки, нечаянно бил посуду. Я рано пошла, быстро научилась читать, с легкостью заучивала наизусть огромные оды. В детском саду меня ставили в центр группы, маленькие стульчики расставляли вокруг, усаживали детей, и я начинала концерт. Так воспитатели могли передохнуть, а я восхитить плохо говорящую сопливую публику. Своим зрителям я читала стихи, танцевала, рассказывала сказки. Быть центром внимания для меня не составляло труда, концерты проходили и дома под овации моих родителей или их коллег по работе. Мама всегда удивлялась, что мы совсем не похожи. Она с детства читала книги. Друзей у нее было мало. Самое шумное в ее доме детства было только радио «Маяк». Я же без музыки жить не могла. Сама записывала музыкальные сборники. У меня была очень модная стереосистема. Громко пела песни. Друзей и подруг было так много, что их телефоны пришлось записать в три записные книжки (тогда они были бумажными). Учеба мне давалась легко. Школу я закончила успешно.

После выпускного бала родители усадили свою егозу напротив и завели нудный разговор о смысле жизни и будущей профессии. Мама была уверенна, что я пойду учиться в институт, где она преподавала педагогику. После его окончания я непременно должна была защитить докторскую диссертацию по какому-нибудь направлению. Папа видел во мне серьезного специалиста в области градостроительной деятельности и архитектуры. Я, улыбаясь, смотрела на них и никак не могла понять, неужели все семнадцать лет они не видели, что за человек растет в их доме. К моменту окончания десятилетки я уже год ходила на подготовительные курсы сценического мастерства и не представляла своей жизни без сцены. Услышав мое решение, родители кричать не стали, но по их лицам я поняла, что не оправдала их надежд. Мама глубоко и грустно вздохнула, опустив глаза. Отец пытался объяснить, что актриса – это не профессия, а просто хобби. Но я давно все решила и не собиралась отступать.

В городе, где я выросла, было три театральных института. Я поступила в лучший из них. Жизнь закружилась еще быстрей. Учеба, первые попытки создать театральный студенческий кружок, интересные педагоги, смех, слезы, победы, неудачи. Все вертелось, как в калейдоскопе. Одно сменялось другим. На втором курсе к нам перевелся прекрасный юноша – Аполлон. Звали его Миша, но во всем ином – это был настоящий греческий Бог Солнца. Высок, широк в плечах, красив, обладал приятным завораживающим голосом. Конечно, я увлеклась им. Миша имел шумный успех среди девчонок нашего курса, был приятен в общении, обладал чувством юмора. Однажды нам дали домашнее задание на двоих. После этого мы стали близки по-настоящему. Я была счастлива. Нам говорили, что мы красивая пара. В дипломном спектакле мы играли влюбленную пару, которую нам совсем не надо было играть – мы и так любили друг друга. После выпуска из театрального вуза мы поженились.

Распредели нас вместе, в один театр. Правда, режиссеру театра творчество моего мужа совсем не нравилось. На репетициях режиссер хвалил меня, говорил, что во мне есть свет, который нужен людям, но мужу кричал, чтобы тот перестал собой любоваться, а начал работать. Все свое негодование Миша вымещал дома на мне или с друзьями в ресторане. Тогда наша счастливая жизнь дала первую трещину. Чем лучше я играла на сцене, тем хуже заканчивался мой вечер дома. Однажды мужу предложили провести юбилейный вечер какого-то важного человека. Все прошло великолепно. Легкие деньги, сумасшедший успех быстро вскружили голову моему Мише, и он решил бросить театр, чтобы стать профессиональным тамадой. Поначалу мне казалось: как здорово, что Миша нашел себя, но позже меня стало пугать его занятие – вечеринки, алкоголь, доступные женщины. По ночам его не было дома, наутро он клялся в любви и верности, обещая найти новую работу. На мои премьеры ходили только родители. Они дарили цветы, восхищались моим талантом.

Через год я узнала, что беременна, правда, эта новость обрадовала только меня. Миша сказал, что сейчас не время рожать детей и попытался убедить меня сделать аборт. Его предложение сработало как холодный душ. Я вдруг очнулась ото сна. Передо мной стоял жестокий, холодный, равнодушный мужчина, которому плевать на мою жизнь и жизнь своего ребенка. Для развода я была еще не готова, но мысль о том, что я проживу с ним до конца своих дней, улетела навсегда.

После рождения сына, Миша работу не поменял. Он придумал себе дополнительное занятие, о котором ничего не рассказывал, но его не бывало дома теперь еще и днем. Родители помогали мне как могли. Я видела, как они любили своего единственного внука Сашеньку. Но все «прелести» новорожденного дитя мне делить было не с кем. Когда Сашулька окреп, я вернулась в театр. Правда, войти в прежнее русло было невероятно тяжело. Я стала быстрее уставать, засыпала за кулисами, часто плакала.

В первый день рождения Саши муж был занят на какой-то вечеринке. Сынок задувал первую свою свечку на торте в компании дедули, бабули и меня. Мы поужинали и разошлись. На пороге дома перед уходом папа вдруг остановился и сказал, чтобы я развелась. Я грустно улыбнулась, поцеловала его и сказала, что не надо за меня переживать. Папа хотел видеть свою юлу – веселую и лучистую, мама – счастливую. Я пообещала, что так и будет. После их ухода я проплакала целую ночь.

Через год мама попала в больницу с обширным инфарктом. Врачи сказали, что после реабилитации необходимо всерьез задуматься о переезде к морю. Мы продали родительскую квартиру и купили небольшой домик на берегу Черного моря, куда мои старики и переехали. Мама была в восторге. Она звонила каждый день и рассказывала о цветах, о солнце, которое светит не так, как дома, о луне, до которой можно дотянуться рукой. Я слушала ее, и на душе становилось тепло и хорошо. С мужем мы совсем перестали видеться. Изредка он влетал домой, чтобы переодеть рубашку, а потом снова исчезал на несколько дней. В театре стали шептаться, что видели Мишу в компании женщины, которую вот уже несколько месяцев он сопровождал на вечеринках и ресторанах. После очередной порции слухов я попыталась убедить себя, что все это – вранье. Но в тот же вечер в наш дом пришла молодая девушка, которая требовала дать развод ее возлюбленному. В душе моей все перевернулось. Судя по ее рассказам, мой муж оказался банальным картежником и альфонсом.

После того, как в театре сменили режиссера, у нас появилась новая молоденькая прима. Нам двоим места уже не было. Я решила поменять работу, но что я умела, кроме игры в театре? Однажды, гуляя по парку с сыном, я вспомнила слова отца о своей профессии, которая должны была стать лишь моим хобби.

Когда мы вернулись домой, я услышала, что в доме кто-то есть. Оставив сына в коридоре, я заглянула в спальню и увидела на своей постели обнаженного мужа с той самой молодой девицей, которая плакала на моем плече о своем разбитом сердце. Мир рухнул. Мы с мужем давно стали чужими, но принять такое гадкое предательство я не была готова. Девица, увидев меня, мгновенно оделась и ушла. Муж начал что-то неразборчиво мычать. Он надел штаны и вышел в коридор, попытался протянуть руки к сыну. Саша начал громко плакать и бросился ко мне. Я прижала своего родного сынишку к себе и поняла, что мой муж стал чужим не только для меня, но и для моего сына. Миша обвинил меня в том, что я испортила ему жизнь, карьеру в театре. Его непризнанный талант растрачен в пустоту лишь потому, что раскрыться ему мешала я. Потом он перешел на то, что я не женщина, а бревно, холодная и равнодушная. Я влепила ему пощечину и в тот же вечер собрала вещи. Переночевав у подруги, утром я отправилась к родителям на Черное море. Мне нужно было, чтобы волны теплого моря стерли из моей памяти картинки последних лет этой замужней жизни. Открыв калитку, папа все понял без слов. Родители приняли меня очень хорошо, без лишних расспросов, сразу накрыли на стол. Мы выпили дорогого красного вина, я захмелела, оттаяла и рассказала, что приехала к ним навсегда.

Первый месяц я ходила на пляж, гуляла по берегу, созерцала роскошную природу, пыталась собраться с мыслями, но ничего не получалось. Вокруг была красота, но на душе – пустота. Мы с Сашей прописались на новом месте, я устроила его в детский сад и решила заняться поиском работы, нужно было начинать жизнь с начала. Прогуливаясь по набережной, я увидела здание местного театра. В душе моей стало тепло, но зайти туда я не решилась. Напротив здания театра находилось кафе, напоминающее большую беседку. Архитектура этой постройки меня очень заинтересовала. Правда, когда я зашла вовнутрь, очень расстроилась. Это была «совдеповская» столовка, с таким же «ненавязчивым» сервисом. Покрутившись в холле, я вышла. Оглядев кафе еще раз, я произнесла слова: «Жаль, а здесь можно было организовать театральное кафе». За спиной я услышала продолжение своей фразы: «И проводить литературные вечера». Я обернулась и добавила: «Да, да и поэтические тоже». На меня смотрел высокий мужчина, не очень приятной наружности. Он попытался познакомиться, но для флирта у меня не было настроения. Буркнув, что на улицах не знакомлюсь, я пошла дальше по набережной. Мужчина оказался настойчивым. Он шел рядом и говорил какие-то глупости, но почему-то мне было приятно его внимание. Может, потому, что я уже давно была одна, может, потому, что совсем забыла, что я женщина. Он проводил меня до дома и взял обещание, что мы встретимся завтра. Я не собиралась крутить курортный роман, тем более встречаться с этим незнакомцем, поэтому решила пораньше уйти из дома. На рассвете я сходила на рынок, потом отправилась в кафе. На этот раз я увидела объявление о приеме на работу. Отыскав директора, я предложила взять меня на работу администратором кафе, с правом внести свои предложения. Сонная крупная женщина, зевая, согласилась на мой эксперимент с оговоркой, что перемены не повлекут больших затрат. Выходя из кафе, я была уже трудоустроена. Вприпрыжку я побежала в строительные магазины, магазины ткани и фурнитуры. В моей голове уже созрел план оформления своего нового места работы. Выписав счета, я решила дома закончить план реконструкции своего театрального кафе…

Подойдя к калитке, я увидела огромный букет роскошных роз, стоявший в вазе на столе возле дома. Странно, подумала я, на улице был апрель. Даже для побережья Черного моря рановато для таких цветов. Сашенька выскочил мне навстречу, прижался ко мне, сказал, что очень скучал. Я подхватила его на руки, зашла в дом и с жаром стала рассказывать родителям о своем новом плане. Все с восторгом встретили мою идею. Наверное, они больше радовались тому, что я снова захотела жить и гореть. Вдруг я обернулась и увидела, как из ванной комнаты вышел тот самый незнакомец. «Мама, а что он здесь делает?», – изумленно спросила я. «Доченька, ты влетела, ничего не дала объяснить. Это Александр Сергеевич». «Пушкин», – добавила я. «Да нет же, он сказал, что ты ему назначила встречу, а сама опоздала, мы решили пригласить Александра Сергеевича в дом, не стоять же ему на улице». Я в бешенстве выскочила из дома, «Пушкин» вышел за мной. «Не сердитесь, я сейчас уйду. Вы мне очень понравились, я хочу вам помочь преобразить то кафе, у которого мы встретились». Я очень холодно сказала, что не нуждаюсь в его участии, и уж тем более в покровительстве. Кроме того, в кафе меня и так уже взяли. Тезка моего сына ушел. Вернувшись домой, я поругала родителей за беспечность: а вдруг бы он оказался вором. «Доченька, воры не приносят цветы», – сказала мама и пошла накрывать на стол. За ужином она рассказала о соседке, которая одна воспитывает внучку. Чтобы ее содержать, соседка построила небольшой парник, в котором выращивает розы на продажу. Тот «Пушкин» не просто принес мне цветы, он помог соседке избежать ночного обхода ресторанов и кафе. В этот вечер наш гусар сделал соседке выручку целых двух дней. «Как благородны бывают мужчины, пока им интересна чья-то юбка», – ответила я. Папа поморщился от моей колкости, он тоже в молодости заваливал маму цветами. Продолжать эту тему мы не стали.

На следующее утро, я отправилась защищать свой проект на правах администратора кафе. Удивительно, но все приняли на ура! Небольшая бригада помогла мне устроить целую революцию. Работали по ночам, чтобы днем не закрывать кафе на ремонт. Я познакомилась с режиссером театра напротив, высказала свою идею, предложила сотрудничать. Позже познакомилась с труппой. Они меня встретили, как родную. Я ходила на их генеральные прогоны, они – на мои премьерные блюда. Целый месяц я трудилась, подбирала интерьер, меню, готовила мероприятия. Я крутилась, как заводная, поэтому не сразу заметила, что на барной стойке моего кафе каждое утро появляются свежие розы. Без записки или других сообщений я знала, что это проделки моего «Пушкина». Целый месяц мы не виделись, но его присутствие я чувствовала каждый день. Возвращаясь с работы, я решила познакомиться с нашей соседкой - хозяйкой розария. Мария Иванова встретила меня очень хорошо, она подтвердила слава мамы. Действительно, однажды высокий, некрасивый мужчина с приятным бархатистым голосом увидел в ее саду тепличку с розами. С тех пор соседка перестала испытывать нужду. Мария Ивановна говорила об Александре Сергеевиче с теплом и благодарностью. Она рассказала, как тяжело умирала ее дочь, оставив внучку на воспитание, как тяжело таскать неподъемные корзины цветов, как вечерами она мучилась от боли в коленях, а тут такой сюрприз: «Пушкин» предложил построить теплицу побольше.

Не знаю отчего, но история моей соседки меня очень порадовала. Конечно, так странно за мной после развода, кроме «Пушкина», еще никто не ухаживал, но мне чрезвычайно приятно было за то, что цветы, предназначенные мне, облегчают жизнь целой семье. Я поняла, что «Пушкин» стал занимать в моем сердце места больше, чем ему было положено. И когда через неделю цветы перестали появляться в нашем кафе, я заволновалась.

Переждав несколько дней без цветов, я решила снова наведаться к соседке. Она с горечью сообщила, что Александр Сергеевич сказал, что уезжает. Благодетель обещал скоро вернуться, но мы понимали, что отпуск закончился, и он не вернется сюда никогда. У меня перехватило дыхание, но основной удар был еще впереди. Кафе купил предприниматель из соседнего города. Никто его в лицо не видел, но говорили, будто он из кафе хочет сделать что-то вроде «Макдональдса».

Сначала я жутко расстроилась. Столько сил и трудов вложено для жареной картошки? Да, я была плохой, слепой женой, нужно было бороться либо за семью, либо за себя. Жизнь начала вроде бы налаживаться и тут – на тебе, получи очередную оплеуху. Смахнув несколько слезинок, я собрала персонал, театральную труппу, с которой был составлен план потрясающих вечеров, и сказала, что за этот проект я буду бороться. Мне аплодировали стоя, было легко и приятно за свою решительность.

Три дня я готовила речь для будущего хозяина моего кафе. Родители меня подбадривали как могли, получалось у них великолепно. Наши вечерние разговоры были похожими на речь тренера с боксером перед рингом: «Давай, ты сделаешь это!». Сашенька входил в раж вместе с родителями и, показывая бицепсы на своей тоненькой руке, говорил, что вступиться за меня, если что. Я смотрела на своих защитников, и слезы радости наполняли мои глаза – у меня есть своя группа поддержки.

День встречи наступил. Собравшись с силами, я переступила порог кафе. Было очень тихо, а на столе в центре зала стояла ваза с огромными красивыми розами. «Пушкин», подумала я и стала лихорадочно вертеть головой.

– Да, это я, – услышала в ответ.

– Но я ничего не сказала.

– Однако я умею читать твои мысли, – сказал Александр Сергеевич, выходя из гардероба.

Поскольку сейчас было не время для свидания, я сказала, что скучала, но предложила встретиться позже. На что Александр Сергеевич объявил, что он и есть собственник кафе. Только я собралась накинуться на него со своей жаркой речью, как услышала простые слова: «Все будет, так как сама захочешь». Я одержала победу, не проронив ни слова. Вечером того же дня случился наш первый поцелуй, и мы открыли наше новое литературное кафе под названием «Пушкин».

Многое было еще впереди: мой развод, строительство оранжереи, появление новой семьи, рождение нашей дочери, но самое главное – я исполнила обещание, которое дала когда-то своим родителям – стала счастливой.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."