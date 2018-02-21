КАМЧАТСКИЕ КОММУНИСТЫ ВСТРЕПЕНУЛИСЬ ОТО СНА

20 Февраля 2018



После выхода статьи «Униженные и оскорбленные грудининской деревни» с подзаголовком «Кандидат от КПРФ – честный слуга народа или…» в газете «Вести» (№ 5 (183) от 14.02.2018) камчатские коммунисты написали жалобу. Не могу отказать себе в удовольствии, приведу ее целиком, без правок:

«Жалоба.

14 февраля 2018 года в газете «Вести» Камчатка № 5 (183) была опубликована агитационная статья Павла Чернышева о Кандидате в Президенты РФ Павле Грудинине. Данный материал носит сугубо порочащий характер, направленный на формирование отрицательного мнения о Кандидате в Президенты РФ.

Помимо того, что информация является порочащей, она также не имеет ничего общего с реальными фактами, т. е. полностью выдумана! И только благодаря бурной фантазии автора приняла данный вид.

На момент публикации агитация в СМИ запрещена.

Прошу:

Привлечь Редакцию газеты «Вести» Камчатка к административной ответственности. Павла Чернышева (автора статьи) к административной ответственности. Изъять из оборота данный агитационный материал.

Первый секретарь Комитета камчатского краевого отделения КПРФ

С. А. Ванюшкин».

Очень похоже, что текст этой жалобы был написан в соавторстве с депутатом Законодательного собрания членом КПРФ Валерием Быковым. В местной партячейке одна голова всегда плохо, но если к ней присоединяется еще голова Быкова – пиши пропало. Мне очень приятно, что местные коммунисты внимательно читают газету «Вести». Если бы у них хватало голов для мозгового штурма проблемы и желания знакомиться с публикациями в иных средствах массовой информации, то они обязательно наткнулись бы на материал, опубликованный в сетевом издании «Комсомольская правда» от 8 февраля этого года. Именно оттуда мы перепечатали статью о Павле Грудинине, кандидате в Президенты РФ. Причем в перепечатке оставили имя и фамилию автора, а также название СМИ. Внимательнее надо читать газету «Вести», тогда и поводов для «быкования» будет меньше. В сетевом издании название СМИ указывается в виде буквенного обозначения: www.kp.ru (это английские буквы). Чтобы товарищам Быкову и Ванюшкину облегчить поиск, сразу обозначу адрес статьи: http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id-218961 (это тоже английские буквы, цифры – арабские). Ввиду того, что быковы и ванюшкины (сокращенно – быкваны) уверены в порочащем характере информации, не имеющей (цитирую): «ничего общего с реальными фактами… И которая только благодаря бурной фантазии автора приняла данный вид», полагается спросить: они-то откуда это знают? Им Павел Грудинин что-то нашептал на ухо? Может, партячейка провела свое собственное расследование? Что маловероятно. Тогда зачем спорить о том, чего они сами не знают? На конкурсе политбалбесов, полагаю, быкваны заняли бы почетное первое место. К тому же в своей жалобе они создают позитивный образ Павла Грудинина. С этим документом ознакомились все члены Камчатской краевой избирательной комиссии и Ваш покорный слуга, т. е. как минимум десять человек. Следовательно, быкваны перестарались. Их жалобу можно считать агитацией, создающей позитивный образ кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина. Агитация должна быть оформлена соответствующим образом, иметь выходные данные и быть оплаченной из избирательного фонда кандидата в Президенты РФ. Таким образом, жалобщики нарушили закон.

Теперь поговорим непосредственно об обвинениях в адрес нашей газеты, изложенных в вышеприведенной жалобе. Немного потерпите, уважаемые читатели, как ни крути, придется прибегнуть к протокольному языку. Камчатские коммунисты забыли, что согласно п. 6 ч. 1 ст. 57 закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо наносящих вред здоровью и (или) развитию детей, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации. Следует не забывать (объясняю специально для камчатских коммунистов): упомянутая статья-перепечатка агитационным материалом не признавалась. Предвыборной же агитацией (ст. 49 ФЗ от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации») считаются:

«1. В период проведения избирательной кампании предвыборной агитацией признаются:

1) призывы голосовать за или против кандидата (кандидатов);

2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, какой-либо политической партии, выдвинувшей кандидата, в частности, указание, за какого кандидата будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 47 настоящего федерального закона);

3) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата;

4) распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;

5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им его служебных (должностных) обязанностей;

6) деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, к которой принадлежит данный кандидат, политической партии, выдвинувшей кандидата.

1.1. Действия, совершаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, и представителями редакций сетевых изданий профессиональной деятельности и указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, признаются предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за кандидата (кандидатов) либо против кандидата (кандидатов), а действия, указанные в подпунктах 2–6 пункта 1 настоящей статьи, – в случае если эти действия совершены с такой целью неоднократно».

Наконец мы дошли до самого интересного. В постановлении Конституционного суда РФ от 30.10.2003 № 15-П указано, что критерием, позволяющим отличить предвыборную агитацию от информирования, может служить лишь присутствие в деятельности специальной агитационной цели. Редакция газеты «Вести» даже не подавала заявку для участия в выборах, что говорит об отсутствии интереса принимать участие в агитационном процессе. Газета не имела желания агитировать против кого-либо или за кого-либо из кандидатов в Президенты РФ. Мы руководствовались чисто информативными соображениями, перепечатывая материал из сетевого информационного источника «Комсомольская правда». Отсюда следует, что за перепечатку материалов, которые не признаны агитационными, средство массовой информации (в данном случае газета «Вести») не может быть привлечено к ответственности.

Много раз в газете «Вести» мы давали хороший совет камчатским коммунистам – внимательно читать законы Российской Федерации, причем на трезвую голову (последнее касается в основном г-на Быкова). Не менее внимательно читайте газету «Вести». Редакция всегда готова прийти на помощь убогим. Она же это делала в отношении «Справедливой России». Видимо, теперь очередь дошла и до товарищей коммунистов.

Вспомним пожелания папуасов с острова Фиджи: «Пусть будет больше секса, радости, хорошей погоды, зеленых пальм, кокосов, теплого моря, терпкого воздуха и т. д.» Главное, чтобы все перечисленное было доступно всем, а не отдельным руководителям-миллиардерам советских хозяйств, пусть даже имеющих форму собственности «ООО» и носящих имя вождя пролетариата.

P.S.

На бланке Камчатского краевого отделения КПРФ в верхнем правом углу напечатан лозунг «Россия, труд, народовластие, социализм!». Любопытно, стареющий коммунистический член Ванюшкин и более молодой член Быков знают, что такое социализм? Напомню им классическое ленинское определение социализма – это первая или низшая фаза коммунизма. Социализм уничтожает частную собственность и эксплуатацию человека человеком. Принцип социализма: «От каждого по способностям, каждому по труду». Например, когда г-н Быков изъявлял желание работать в Законодательном собрании Камчатского края на освобожденной основе, он мог попасть в капкан эксплуатации человека человеком, т. е. его эксплуатировал бы председатель Законодательного собрания Камчатского края. Помнит ли младочлен КПРФ Быков, что Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев стал четырежды Героем Советского Союза, Героем Социалистического Труда, кавалером Ордена Победы, восьми орденов Ленина, трижды Героем Народной Республики Болгария, трижды Героем Германской Демократической Республики, Героем Республики Куба, трижды Героем Монгольской Народной Республики, Героем Лаосской Народно-Демократической Республики, трижды Героем Чехословацкой Социалистической Республики, награжден орденами: «Звезда Румынии 1 степени», «Звезда Югославии 1 степени», «Звезда Почета» Социалистической Эфиопии, Большой крест ордена «Возрождения Польши» 1 класса и т. д. За свою жизнь Леонид Ильич получил более 130 различных наград. Товарищ Брежнев является наглядной иллюстрацией вышеуказанного принципа социализма – каждому по труду. Большинство своих наград он получил, будучи тяжело больным человеком. К этому социализму идут нынешние коммунисты? Согласитесь, много чего интересного несет в себе любая жалоба членов КПРФ.

Так что пусть пишут, с ними не скучно.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ