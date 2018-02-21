ЛЕТАЙТЕ ПОНИЖЕ И ПОМЕДЛЕННЕЕ

Печать
PDF

20 Февраля 2018

Насколько безопасны авиаперевозки на Камчатке?

Воскресным днем 11 февраля в Подмосковье произошла страшная трагедия. Разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс 703 Москва – Орск. Самолет пропал с радаров через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту был 71 человек, в том числе трое детей. Все погибли.

По предварительным данным, основанным на расшифровке данных самописца, регистрирующего параметры работы всех приборов лайнера, причиной катастрофы могли стать неверные показания скорости самолета от обледеневших приемников полного давления (ППД). Системы их обогрева экипаж просто забыл включить, что подтверждается и записью аварийного речевого самописца, который в просторечии часто называют «черным ящиком».

Непосредственно перед вылетом пилоты читали вслух контрольную карту, действуя в соответствии с ее указаниями, но обогрев приемников полного давления так и не включили, несмотря на предупреждающую индикацию. Вскоре после взлета пилоты обратили внимание на различные и при этом критически низкие показания скорости на приборах. Переругиваясь, летчики пытались разогнать лайнер, введя его в резкое снижение, которое закончилось столкновением с землей.

На следующий день после катастрофы член совета директоров «Саратовских авиалиний» Михаил Герасименко выступил от имени авиакомпании с заявлением, в котором, помимо прочего, подчеркнул: «Экипаж весь был опытный, давно летал на этих самолетах, в том числе в других авиакомпаниях». Впрочем, быстро выяснилось, что топ-менеджер предприятия – вольно или невольно – солгал.

Если командир воздушного судна Валерий Губанов имел пять тысяч часов общего налета, из которых 2 147 часов провел за штурвалом Ан-148, то второй пилот 44-летний Сергей Гамбарян фактически был новичком. Прежде чем получить четыре года назад свидетельство коммерческого пилота, он работал в сфере авиации, но его профессии были далеки от летной специальности. Он работал диспетчером производственно-диспетчерской службы, менеджером по логистике и – большую часть карьеры – бортпроводником. В правом кресле кабины пассажирского самолета он провел всего 812 часов.

Данные расшифровки свидетельствуют о том, что пилоты разбившегося Ан-148 до последнего момента так и не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости на дисплеях. Сначала, несмотря на сработавшую сигнализацию, экипаж пропустил важный этап подготовки к взлету, не включив обогрев ППД, а после этого в принципе не мог справиться с критической ситуацией.

Крушение близ деревни Степановское Раменского района Подмосковья заставило нас задуматься о том, насколько вообще безопасно летать самолетами российских авиаперевозчиков. Статистика вроде бы успокаивает: авиация является самым безопасным видом транспорта. Вероятность погибнуть по дороге в аэропорт почти в тысячу раз выше, чем разбиться в авиакатастрофе. Но любая статистика, как известно, обладает изрядной долей лукавства.

Дальнемагистральные самолеты обслуживаются в лучших аэропортах мира. Требования к квалификации пилотов у крупных перевозчиков таковы, что трудоустраиваются туда только лучшие из лучших. Однако на местных авиалиниях зачастую дело обстоит совсем иначе. Небольшие региональные предприятия вынуждены экономить на чем угодно, чтобы выйти в финансовый плюс. Летчики, приобретая со временем знания и опыт, рвутся в большую авиацию, как Валико Мизандари из культового фильма «Мимино». Ставить на крыло молодежь, приходящую из летных училищ, в итоге некому.

Для нашего полуострова проблема безопасности авиаперевозок особенно актуальна. У жителей северных районов края нет транспортной альтернативы рейсам акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие» (АО «КАП»). Подвергаем ли мы свою жизнь риску всякий раз, когда покупаем билеты на самолет в Палану, Тигиль или Никольское? Судя по рассказам одного из наиболее опытных командиров воздушных судов АО «КАП», ответ на этот вопрос далеко не так однозначен, как кажется на первый взгляд.

Список возникших у нас вопросов, касающихся безопасности полетов в АО «Камчатское авиапредприятие», состоит как минимум из десятка пунктов. Первый из них заключается в том, насколько уверенно владеют члены экипажей воздушных судов вверенной им авиатехникой? И была ли у них возможность в достаточной степени выучить матчасть?

Речь идет о купленных восемь лет назад трех новеньких самолетах Л-410 УВП-Е20. Эта модификация популярного на пяти континентах лайнера, который выпускается уже почти полвека, стала настоящим прорывом для компании «Эйркрафт Индастриз». Обновленный самолет выполнен на более высоком по сравнению с предыдущей модификацией Л-410 УВП-Э технологическом уровне. Его максимальная взлетная масса увеличена на 200 килограммов. Он имеет более современную цифровую авионику и бортовое оборудование.

Большое количество усовершенствований потребовало от пилотов новых знаний. Даже тем из них, кто раньше летал на Л-410 предыдущих модификаций, пришлось пройти переобучение на новый тип самолета на базе Сасовского летного училища гражданской авиации, где установлен соответствующий тренажер. Но даже после этого, как утверждает бывший пилот инструктор-экзаменатор АО «КАП» Александр Шумелев, камчатских пилотов, эксплуатирующих современные «Элки» нельзя назвать полностью подготовленными к выполнению рейсов.

Дело в том, что основным документом, до мельчайших деталей регламентирующим полеты на любой модификации воздушного судна, является руководство по летной эксплуатации (РЛЭ). Это набор справочных материалов и инструкций, предназначенный для безопасной эксплуатации самолета. РЛЭ содержит инструкции и специфические для каждого летательного аппарата данные. Такие как минимальная и максимальная скорости полета, максимальный угол атаки, ограничения по алгоритмам взлета и посадки, устройство и назначение бортовой авионики и т. д. Каждый член экипажа должен знать касающиеся его разделы руководства почти наизусть. Более того, сборник, для Л-410 представляющий из себя два толстых тома формата А4, должен постоянно находиться на борту каждого самолета.

Проблема заключается в том, что единственным эталонным и руководящим экземпляром РЛЭ лайнера Л-410 УВП-Е20, согласно официальному разъяснению завода-изготовителя, является сертифицированное англоязычное издание. Между тем до начала нынешнего года экипажи самолетов в АО «КАП» снабжались русифицированной версией «Руководства по летной эксплуатации», которое до сих пор не одобрено Европейским агентством по авиационной безопасности. Как подтвердил директор службы сертификации авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергей Великанов, русскоязычный вариант ни в коем случае не подлежит использованию в качестве официальной эксплуатационной документации.

В результате получился замкнутый круг. Большинство пилотов «Камчатского авиапредприятия» не владеют английским языком на уровне, достаточном для того, чтобы выучить РЛЭ на английском языке. В то же время русский перевод, по которому они изучали матчасть сначала в летном училище, а затем и в ходе переучивания на новую модификацию, европейскими авиационными властями не признан.

На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего страшного. Ведь научились же как-то летчики управлять самолетом чешского производства по учебникам на своем родном языке. Но все гораздо страшнее. Два года назад на курсах повышения квалификации пилотов в Сасовском летном училище гражданской авиации внезапно выяснилось, что из-за трудностей перевода и отсутствия в русском РЛЭ необходимых обновлений, летчики, годами перевозившие пассажиров над Камчаткой, не знали, как верно действовать в критической ситуации. Отработку аварийного случая «пожаротушение в кабине самолета» пилоты АО «КАП» больше шести лет выполняли неправильно, и если бы нечто подобное произошло бы в реальном полете, на полуострове пришлось бы объявлять траур по погибшим в авиакатастрофе.

Необходимость владения английским языком для пилотов – совсем не досужая прихоть авиационного начальства. С марта 2011 года любые радиопереговоры между экипажами воздушных судов и диспетчерами во всех международных аэропортах страны (к каковым относится и петропавловская воздушная гавань) должны вестись исключительно по-английски.

По словам руководителя Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александра Нерадько, принимать и отправлять рейсы одновременно на двух языках (английском и русском) трудно для диспетчера и неправильно с точки зрения безопасности полетов. «Радиообмен ведется на одной частоте: его слышат все пилоты, а им необходимо понимать, что происходит в воздушном пространстве и на борту соседних самолетов», – отметил господин Нерадько.

Согласно Федеральным авиационным правилам, утвержденным приказом Министерства транспорта РФ № 147 от 12 сентября 2008 года, «члены летных экипажей (пилоты, штурманы и бортрадисты), должны продемонстрировать владение общим и авиационным английским языком не ниже четвертого (рабочего) уровня». Всего таких уровней шесть, причем для получения наивысшего шестого фактически надо быть носителем языка от рождения. Именно поэтому он и присваивается бессрочно. Остальные уровни надо подтверждать раз в несколько лет, заново сдавая экзамены.

В «Камчатском авиапредприятии», как и в международном аэропорту краевой столицы, с английским языком, по словам опытного пилота-инструктора Андрея Стулова, просто беда. Если вторые пилоты местных авиалиний еще успели пройти корпоративные краткосрочные курсы, то до командиров воздушных судов очередь так и не дошла. Каждый выкручивается как может, в той или иной степени изучая чужую речь самостоятельно.

Произнести по-английски наизусть в микрофон пассажирам что-то вроде «наш самолет выполняет рейс из Петропавловска в Тигиль на высоте три тысячи триста метров» такой командир еще способен. Но чтобы свободно общаться на авиатехническую тему, словарного запаса хватает уже не всегда и не всем. Причем то, что ни один действующий командир воздушного судна на местных линиях Камчатки не прошел обучение английскому языку, руководством АО «КАП» даже не оспаривается.

Другой возникший у нас вопрос касается нового аэронавигационного оборудования на самолетах. Зачем приобретать современные системы, если они впоследствии не используются как следует?

На борту каждого самолета Л-410 УВП-Е20 установлена усовершенствованная речевая система предупреждения о близости с землей EGPWS (все на английском языке), которая предназначена для предупреждения пилотов о возможном столкновении с поверхностью при плохой видимости. Электронная база данных этой системы должна обновляться каждые 28 дней – примерно так же, как любая компьютерная программа. Рельеф земной поверхности не вечен, он меняется даже быстрее, чем мы можем себе представить, хоть это и незаметно для невооруженного глаза. Свежие сведения необходимо регулярно вносить в систему, чтобы она могла вовремя оповестить экипаж об опасности.

Однако вместо своевременных обновлений существующего оборудования GNSS GARMIN-430 на лайнеры установлена дублирующая система российского производства «ТРАНЗАСС», новые данные в которую вводятся только раз в год. Возможно, это сделано в целях экономии денег. К тому же наша система сопрягается с остальной бортовой аппаратурой, что ведет к сбоям в ее работе. Но к безопасности полетов это, скорее всего, никакого отношения не имеет.

Сможет ли в таких условиях даже бодрый и отдохнувший пилот на 100 процентов гарантировать безопасное выполнение полета? Полноценно отдыхать между рейсами камчатским экипажам сегодня приходится далеко не всегда и не везде. Действительно, большинство рейсов в северные районы края пилоты АО «КАП» выполняют сегодня в пределах одного дня. Прилетели, приняли пассажиров, почту, груз, и сразу обратно. Но про камчатскую погоду, виновную «в том, что вовремя не прибыл самолет» в свое время знаменитый поэт Михаил Пляцковский даже написал песню.

Вынужденные ночевки пилотов не редкость. Однако в аэропортах Озерной, Тигиля, Усть-Хайрюзова, Никольского и других населенных пунктов полуострова вообще отсутствуют помещения, где можно было бы разместить задержавшиеся экипажи. Положенных так называемых «пилотских» комнат там нет. Проблему порой приходится решать самостоятельно за счет личных знакомств. Руководство «Камчатского авиапредприятия» утверждает, что с администрациями муниципальных районов заключены договоры о предоставлении летчикам и бортпроводникам ночлега, но так ли это на самом деле? «Информация о таких договорах на моей памяти до сведения летного состава не доводилась», – утверждает Андрей Стулов.

«Более того, даже в базовом аэропорту Елизово в случае задержки или переноса рейса экипажам приходится ютиться в необорудованном помещении, – продолжает опытный пилот-инструктор. – В комнате площадью 18 квадратных метров с обветшалой, давно списанной мебелью набивается до двух десятков человек. На всех – два стола, шесть стульев, один ободранный диван и два засаленных дырявых кресла. Нет даже элементарных шкафов, куда можно было бы повесить верхнюю одежду. Телевизор чайник и кулер летчики приобрели вскладчину».

Андрей Стулов в разговоре с корреспондентом «Вестей» упомянул также о случаях, когда летный состав работал без выходных по две с половиной недели. Обратившись к руководству авиакомпании по этому поводу, он получил ответ: «Командный состав ведет постоянный контроль рабочего времени и отдыха экипажей воздушных судов и принимает все возможные меры для недопущения подобных нарушений». Надо ли это понимать так, что «подобные нарушения» все-таки имеют место, когда «возможных мер» оказывается недостаточно?

Напомним, что по одной из версий катастрофы военного Ту-154 в декабре 2016 года в Сочи экипаж этого самолета не отдыхал должным образом перед взлетом, что косвенно стало одной из причин трагедии. Уставшим отправился в свой последний полет и экипаж Ан-12, потерпевшего крушение 19 октября 1987 года в Комсомольске-на-Амуре. Можно привести и другие примеры. Неужели для того, чтобы дать авиаторам возможность нормально выспаться перед утренним вылетом, нам надо дождаться чего-то подобного?

Если какая-нибудь авиакомпания откровенно пренебрегает безопасностью полетов, может ли ее руководство добиться беспрекословного соблюдения правил от своих подчиненных? Не возникнет ли у пилотов в такой ситуации соблазна, понадеявшись на авось, махнуть рукой на требования нормативных документов, которые, как мы уже отмечали, «написаны кровью»? Камчатская авиационная практика дает нам ответы на эти вопросы.

Самолет Л-410, совершавший 12 октября 2015 года рейс по маршруту Никольское – Усть-Камчатск – Петропавловск-Камчатский, едва не приземлился в елизовском аэропорту на аэробус А-310, находящийся на старте в начале взлетно-посадочной полосы аэропорта и готовившийся к вылету в Новосибирск. У летчика авиалайнера даже сработал сигнал опасного сближения с воздушной целью. Как случилось, что летчики самолета Л-410 не реагировали на команды диспетчеров и не выходили на связь при посадке?

Расследовавшая инцидент комиссия Федерального агентства воздушного транспорта РФ пришла к однозначному выводу: во время полета в кабине Л-410 место второго пилота занимал посторонний человек, имеющий, правда, летные навыки управления самолетом ЯК-40. К полетам в качестве второго пилота Л-410 он допущен не был. Настоящий правый летчик в это время находился в пассажирском салоне.

Второй пилот при заходе на посадку должен был перенастроить радиостанцию на другую частоту, чтобы вести переговоры уже с диспетчером не «большого», а «малого круга». Эта операция требовала знания, где находится ручка настройки и как это сделать практически. Увы, при заходе на посадку радио не перенастроили, и поэтому связь с диспетчером была потеряна. На вопрос, почему летчики не ответили по аварийной связи, командир экипажа ответить ничего не смог.

Также он не смог ответить на вопрос, почему пилоты не вернулись на частоту «большого круга» и не сообщили о невозможности связаться с авиадиспетчером «малого круга». Как на месте второго пилота очутился совсем другой человек, объяснения тоже не последовало. Более того, после приземления Л-410 и постановку его на штатное место стоянки, пилоты исчезли, вернувшись в аэропорт лишь на следующий день. Не исключено, что это произошло неспроста.

Летный персонал «Камчатского авиапредприятия» с некоторых пор обязан проходить процедуру дополнительного предполетного и послеполетного медицинского осмотра, где, в том числе, определяют употребление авиационным составом алкоголя и наркотиков. Подобные проверки были введены после того, как 12 сентября 2012 года в 10 километрах от поселка Палана разбился самолет Ан-28, принадлежащий тогда еще государственному предприятию «КАП». На борту самолета находились 14 человек. Выжить удалось четверым. Все они получили тяжелые ранения. Проведенная экспертиза выявила в крови пилотов содержание этилового спирта: у командира экипажа содержание алкоголя соответствовало легкой степени опьянения, а у второго пилота – средней.

Усугубило ситуацию то, что рухнувший на склон горы Пятибратка самолет попытался «срезать» траекторию захода на взлетно-посадочную полосу. Причем пилоты пошли на это сознательно. «Катастрофа в Палане выявила факт личной недисциплинированности членов экипажа в сочетании с отсутствием контроля командно-руководящего состава авиапредприятия за работой экипажей воздушных судов, которые систематически нарушали схемы захода на посадку», – заявил по результатам расследования руководитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько.

Иначе говоря, Ан-28 приближался к взлетно-посадочной полосе не по установленной схеме, а на основании данных нештатного спутникового навигатора. При этом на землю передавались заведомо ложные сведения о местонахождении самолета. Так делали и раньше, чтобы сэкономить время и, как следствие, топливо. Но в тот день над Паланой было слишком пасмурно, и сопку пилоты увидели только в последнее мгновение.

По результатам расследования авиакатастрофы под Паланой от занимаемых должностей отстранили сразу нескольких руководителей авиакомпании, а спустя некоторое время она (компания) сменила владельца и была реорганизована. Но в организации полетов и обеспечении их безопасности, по мнению опытных летчиков и по нашему оценочному суждению, с тех пор далеко не все изменилось к лучшему. Жаль, что деваться пассажирам так или иначе некуда. Все равно полетят.

Дмитрий ЧЕРНОВ

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."