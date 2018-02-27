ОДНАЖДЫ...

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27 Февраля 2018

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

 

Однажды возле люка

В детстве я росла папиной дочкой. Он всюду брал меня с собой, баловал сладостями и подарками. При виде наших объятий и проявлений нежности мама очень злилась на нас. Особенно на папу. Она начинала ругаться, что называется, вспыхивала на пустом месте. Только когда мы переставали шептаться или обниматься, она успокаивалась. Мама была строгим и сдержанным человеком во всех отношениях. Я никогда не видела, чтобы родители просто целовались. При каждой попытке приблизиться к ней, мама достаточно резко одергивала меня и отца, заявляя при этом, что нужно держать себя в руках. Правда, даже в детстве я не понимала, зачем. Мама хорошо готовила, прекрасно вела хозяйство, но никогда не меняла свои взгляды на жизнь. Зато любовь и ласку я получала с лихвой от отца. Он всегда встречал меня с распахнутыми объятиями. Забрасывал на плечи, подкидывал в воздух. Говорил, как сильно меня любит и при этом всегда целовал в макушку.

Я видела, как чужие мамы гуляют со своими детьми, едят вместе мороженое, поют песенки, читают стихи, смеются и радуются друг другу. Мне было грустно и непонятно, почему моя мама совершенно другая. Судьба решила раскрыть эту тайну, когда мне было уже 20 лет.

Однажды я вернулась домой из университета и услышала очередной скандал, который случался в нашем доме практически ежедневно последние десять лет. В коридоре я громко поприветствовала родителей, чтобы немного усмирить обоюдные претензии, но мой приход не изменил громкость их неприятных речей. В кухню, откуда были слышны крики, я заходить не стала, а вошла в зал. Меня удивил беспорядок, который творился в комнате. Я обошла всю квартиру и увидела огромный чемодан с папиными вещами. Возможно, командировка стала причиной такого бурного обсуждения, подумала я, но вскоре из кухни выскочил отец. Он был очень расстроен и разозлен. По пунцовому цвету лица я поняла, что ему еще и плохо. Папа, застегнув чемодан, посмотрел на меня и сказал, что я уже взрослая, встречаюсь с достойным парнем, который станет мне хорошим мужем, заканчиваю вуз, значит, все было не зря, и стал обуваться. Из кухни выскочила разъяренная мать, от гнева она была не похожа на себя. С криком: «Ну наконец-то ты исчезнешь из моей жизни, как я тебя ненавижу», – она удалилась в спальню, при этом громко хлопнув дверью. Отец на этот выпад ничего не ответил, лишь что-то неразборчивое буркнул себе под нос. Я поняла, что все плохо. Подошла к отцу, крепко обняла, предложила успокоиться и пройтись вместе по нашему любимому парку. Он оставил чемодан, и мы вместе вышли на улицу.

Был разгар лета. Солнышко зашло за горизонт, но все вокруг было наполнено остатками дневного зноя. Я не знала, как начать наш разговор, понимая, что папе просто нужно перевести дух. Когда мы дошли до любимой скамейки, я предложила присесть, прижалась к нему, как в детстве, сказала, что очень его люблю. Он глубоко вздохнул и начал свой рассказ.

Мои родители познакомились, когда маме было шестнадцать, а отцу восемнадцать лет. Мама с детства была зубрилкой, отличницей. Перед выпускными экзаменами в школе она штудировала материал днем и ночью. Ее любовь к художественной литературе могла реализовываться лишь в редкие часы отдыха. Чтобы не терять ни минуточки, она взяла произведения А.П. Чехова и пошла в булочную. На обратном пути она не заметила открытый канализационный люк и свалилась туда. Перекрестные трубы не позволили разбиться, но нужно было как-то выбираться. Мама стала звать на помощь. В этот солнечный день папа вместе со своим другом Антоном прогуливались в этом сквере.  Услышав крики, ребята подбежали к люку. Сначала они попытались самостоятельно вытащить застрявшую девчонку, но вскоре Антон принял решение сбегать за подмогой. Папа остался рядом с люком. Он лег на асфальт, опустил вниз голову и целых сорок минут до приезда спасателей развлекал  напуганную ротозейку. Он рассказывал о чудесах физики и высшей математики, которую изучал в своем институте. Она говорила о книгах и мечтах. К моменту прибытия подмоги случайная встреча превратилась в приятное знакомство. Но когда маму благополучно достали из колодца, папа обратил внимание, что Антон незнакомке понравился больше. Пылкий молодой влюбленный не собирался отступать, поэтому сразу пригласил маму на свидание. Однако своим спасителем мама называла друга отца. Все два года до маминого совершеннолетия папа нежно и заботливо ухаживал за девушкой, однако она была холодна. Но эту сдержанность отец принимал за хорошее целомудренное воспитание. Когда маме исполнилось восемнадцать, папа очень красиво попросил ее руки у родителей. Мама согласилась, но радости в ее глазах никто не видел. Родители поженились.

За неделю до свадьбы в ЗАГСе прорвало трубу с горячей водой, и его закрыли на капитальный ремонт сроком на три месяца. Но жениха не огорчило и это обстоятельство. Ведь в его душе все было решено. Однако перед открытием ЗАГСа будущая невеста заявила, что ремонт явился знаком свыше, и решила отменить свадьбу. Она случайно встретилась с Антоном и открыла ему свои давние чувства. Он признался ей в своих, сокрушался, что не боролся за нее и предложил начать все сначала. Отец был раздавлен. Он всем сердцем  любил маму, но видел, как она исчезает из его жизни навсегда. Через неделю после расставания мама пришла на встречу к отцу и сказала, что беременна мной, срок беременности два месяца. По состоянию здоровья аборт в больнице делать отказались. Отец был на седьмом небе от счастья. Мама рыдала как белуга. Она любила Антона, но обмануть его не решилась. Свадьбу сыграли в тот же месяц.

Когда родители были молоды, папа думал, что его любви хватит на обоих, но с каждым годом пропасть между родителями становилась все глубже. Сначала она ненавидела его за то, что была несчастна, а потом меня за то, что я была главной помехой ее жизни. Я вдруг отчетливо вспомнила все наши семейные обеды и ужины. Напряжение царило во всем, я поняла, что в тишине застолья всегда слышала звон разбитых сердец. На вопрос, почему папа не ушел раньше, он ответил, что не смог оставить меня одну. Потом мама снова случайно встретила Антона, который год назад развелся со своей женой, и опять возник очередной скандал.

Все слова были произнесены, нужно было принимать решение, как жить дальше. Было уже очень поздно, мы вернулись домой. Мы нашли маму в прекрасном расположении духа. Румяная, ухоженная, она совершенно спокойно предложила поужинать и заявила, что собрала вещи, чтобы прожить свою жизнь заново. Отец сопротивляться не стал, и мама уехала. Папа достал из бара шампанское, которое должны были открыть на двадцатую годовщину свадьбы, с грохотом откупорил бутылку и с удовольствием  утолил накопившуюся жажду.

Прошло еще пять лет, прежде чем  мы все вместе снова сели обедать за одним столом. Мама осталась жить с дядей Антоном, он оказался хамоватым работягой, уважающим крепкие напитки. Он никогда не сдувал с мамы пылинки, дороже трех гвоздик ничего не дарил, нежных слов не произносил, но мама никогда не жаловалась. Только перед самой смертью она разоткровенничалась о том, что девичья любовь оказалась непохожей на реальную жизнь.

Папа долгое время убеждал меня, и себя тоже, что уже свое отлюбил, и все самое главное в его жизни уже произошло. Поэтому ждал только появления внуков.

Однако жизнь преподнесла ему прекрасный сюрприз в виде рыжеволосой кареглазой красотки, которая врезалась не только в его машину, но и в судьбу. Я никогда не видела ее грустной или несчастной. На кухне она пела песни и обижалась, если папа не целовал ее больше тридцати минут. Мне она, конечно, мамой стать не могла, в силу того, что всего на десять лет была старше меня, но вот моему брату, который родился  у них с папой в прошлом году, она стала замечательной мамулей. Самое главное – я видела, как она по-настоящему любила дорого мне человека – моего отца.

 

Однажды на рыбалке

Каждый ребенок мечтает о питомце. Проблемы и сложности при содержании домашних животных маленькие детские души совсем не заботят. Главное, чтобы рядом был верный друг, который должен провожать и встречать тебя дома. Я не был исключением. Отец мой был военным, мы вели кочевую жизнь, поэтому старались иметь минимум вещей. О верном четвероногом друге не было и речи. Но однажды я решил не ждать милости от природы и подобрал маленького щеночка, который увязался за мной на прогулке. Рыжие подпалины на бровях выдавали в нем кровь немецкой овчарки, длинная черная шерсть говорила о родстве с водолазом. Тогда мы жили в небольшом частном доме с собственным огородом. Дом стоял на окраине маленького военного городка. Домой собаку я тащить не стал, решил подготовить родителей и спрятал свою находку в сарае. Отец был на службе, мама в сарай не заглядывала, поэтому мой четвероногий друг оставался незамеченным несколько дней. Днем мы гуляли, пес был на настоящем поводке, ночью я закрывал его в сарае. Но по закону подлости, когда отец вернулся домой, Джек (так я успел его назвать), начал выть. Отец был скор на расправу, схватил ружье и решил расправиться с волком, который, по его мнению, кружил возле дома. Нужно было спасать ситуацию. Я выскочил навстречу отцу и скороговоркой выпалил, что в сарае живет моя собака. Отец решил проверить. Когда мы с отцом зашли в жилище Джека, увидели, что этот балбес изгрыз резиновые сапоги, в которых папа ходил на рыбалку, удочку и еще какие-то старые башмаки. Отец был в ярости. Я подумал, что он пристрелит Джека, поэтому закрыл собаку собой. Пес благодарно облизал мне лицо. Отец смягчился, стрелять не стал, но предупредил, чтобы к утру собаки в доме не было. Попытки оставить пса дома не увенчались успехом, мне пришлось подчиниться. Когда я распахнул дверь сарая, Джек радостно выскочил на улицу. Я обиделся на отца.

На следующее утро мама зашла в мою комнату и предложила выглянуть во двор. На пороге сидел мой верный друг и вилял своим красивым мохнатым хвостом. Увидев меня, он стал прыгать от радости. Мама нашла старую миску, собрала остатки еды и накормила этого проглота. В дом его, конечно, не пустили, но каждое утро он приходил к нам завтракать. Однажды отец купил новые сапоги, собрался на рыбалку и предложил составить ему компанию. Джек увязался с нами. Сначала он шел поодаль. Всю дорогу до пруда я рассказывал, какой умный и сообразительный мой Джек. Отец и слушать не хотел. Я не отступал и говорил, что он наш настоящий защитник, и мы должны взять его домой. После получасовой атаки отец предложил Джеку подойти поближе. Я не успел ничего скомандовать, как это мохнатое чудо уже сидело у ног моего отца. Папа внимательно стал рассматривать пса, по напряжению на  морде и выпученным глазам, мне показалось, будто Джек понял, что проходит самый главный экзамен в его бродячей жизни. Отец сказал, что ничего не обещает, но разрешает, чтобы пес приходил к нам во двор. Мы с Джеком облегченно вдохнули и побежали вперед, чтобы поиграть в догонялки.

До озера оставалось дойти совсем немного, и мы решили срезать путь. Отец плохо знал короткую дорогу и одних нас отпускать не стал. Я с собакой рванул вперед. Через несколько метров я увидел обрыв и решил подойти поближе, чтобы посмотреть, что там внизу. Как только я подошел к самому краю, земля резко обсыпалась, я потерял равновесие и должен был свалиться в овраг, но мой отважный пес резко схватил меня за курточку и не дал упасть. Отец успел только крикнуть: «Осторожно!» Когда он подбежал ко мне, я увидел в его глазах страх за меня. Оглядев овраг, отец стал трепать собаку за холку и приговаривать, что тот спас мою жизнь. Мало того, что овраг был глубоким, внизу везде были разбросаны мотки колючей проволоки. Отец никогда не проявлял свои чувства, но тогда я увидел, как на его глаза навернулись слезы. Он обнял меня, и мы продолжили путь. Обойдя опасность, мы дошли до нужного пруда. Погода в тот день быстро испортилась, да и рыбалка не клеилась. Через два часа мы поспешили домой. Всю дорогу отец молчал, и я не пытался нарушить тишину. Подойдя к калитке, Джек остановился и пристально посмотрел на отца. Я замер. Папа резко повернулся и сказал собаке: «Чего оробел, в лесу-то храбрее был, заходи, будешь у нас жить!» Маму этой историей мы пугать не стали. Отец просто заявил, что сам принял такое решение – подарить мне друга. Моему счастью не было предела. Так мы и жили, переезжая с места на место в компании огромного лохматого защитника Джека. Это был ласковый умный пес, который всегда охранял нашу семью и дом. Конечно, больше всего он любил маму, отвечающую за кормежку, но беспрекословно слушал только отца. Когда Джек умер, в глазах отца я снова увидел слезы.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."