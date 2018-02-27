ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК: «ОНИ ЛИШИЛИ НАС ФЛАГА. МЫ ЛИШИЛИ ИХ ЗОЛОТА»

27 Февраля 2018



В Пхенчхане закрыли Олимпиаду-2018

25 февраля на олимпийском стадионе Пхенчхана состоялась церемония закрытия зимних Игр. Спортсмены прошли традиционным парадом по арене. К сожалению, наши свежеиспеченные чемпионы из хоккейной сборной в церемонии закрытия не участвовали. Добираться же из равнинного Каннына в горный Пхенчхан довольно долго, к тому же движение на автомобильной трассе между двумя олимпийскими городами было крайне затруднено.

Зрители увидели театрализованные представления, и под конец мероприятия президент МОК Томас Бах объявил соревнования завершенными. Чтобы объявить Игры-2018 закрытыми, Бах пригласил заметных участников с пяти континентов, в том числе французского биатлониста Мартена Фуркада, американскую горнолыжницу Линдси Вонн, корейского скелетониста Юна Суна Бина, нигерийскую бобслеистку и улыбчивого парня из Тонги – Питера Николаса Тауфатофуа, прославившегося могучим торсом и страстью его прилюдно обнажать.

Если отбросить все формальности с названиями и обстоятельствами, Россия заняла

13-е место в общемедальном зачете с двумя золотыми, шестью серебряными и девятью бронзовыми наградами. Утром, 25 февраля, МОК объявил о том, что право пронести флаг на церемонии закрытия России все-таки не дадут.

После исполнения гимна Кореи и вступительной части на арену олимпийского стадиона вынесли национальные флаги. Возглавляло процессию желто-голубое полотнище Украины, неподалеку развевалось на ветру «наше» олимпийское знамя с пятью кольцами. Атлеты проследовали по периметру и разместились на специально оставленной для этого пустой трибуне. Колонна россиян насчитывала приблизительно 50 человек. Образовалась пауза, которую заполнили несколько десятков голосов с трибуны, неожиданно для всех затянувшие хором: «Россия, Россия!» Украинцы вокруг недовольно переглянулись, критически оценив импровизацию географических соседей...

Парад стал самой продолжительной частью церемонии. Затем зрителей ждал динамичный современный танцевальный номер под названием «Ось новой эпохи».

Организаторы также не забыли поблагодарить за работу волонтеров. Эти люди, не претендуя на оплату своего труда, день и ночь дежурили на объектах, в сотый раз растолковывая гостям Олимпиады, на какой автобус надо сесть или как пройти в правильный сектор. Труд добровольцев на Играх, конечно, неоценим, хотя в Пхенчхане многие из них поразили абсолютным незнанием английского языка.

Прямо посреди церемонии закрытия состоялась процедура награждения призеров мужского и женского марафонов по лыжным гонкам – это давняя традиция.

На вторую и третью ступени вынесенного в центр площадки пьедестала заступили наши Александр Большунов и Андрей Ларьков. Их награждали глава МОК Томас Бах с президентом Международной лыжной федерации Джанфранко Каспером. В честь ребят взмыли ввысь олимпийские флаги, которые накрепко теперь ассоциируются с Россией.

Следом состоялось водружение флага Китая, который примет следующие зимние Игры. Презентацию Пекина-2022 представили конькобежцы, совершившие различные маневры на льду в компании двух медведей на коньках.

Наконец дошло до торжественных речей. На большом экране заслушали послание китайского лидера Си Цзиньпина. Глава оргкомитета завершившейся Олимпиады Ли Хим Бом взял слово дальше, передав эстафету Баху. Президент МОК тепло поблагодарил главу Кореи Муна Джэ Ина, всю принимающую сторону и особенно волонтеров.

Олимпийский огонь погас. Зимние Игры, прошедшие без официального российского флага, окончены. Сборная России на Олимпийских играх-2018 завоевала 17 медалей.

Напомним о каждой из российских наград Пхенчхана.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Алина Загитова, женское одиночное фигурное катание

Первая золотая медаль в копилку сборной России упала лишь на 14-й день Олимпиады в Пхенчхане: как и ожидалось, не нашлось равных отечественным фигуристкам в турнире одиночниц.

Для российского женского фигурного катания это олимпийское золото стало уже вторым кряду: в Сочи, напомним, не было равных Аделине Сотниковой.

Мужская хоккейная сборная

Сборная России по хоккею триумфально завершила игры в Пхенчхане, обыграв в финале сборную Германии со счетом 4:3 и выиграв золото Олимпиады впервые за последние 26 лет. В составе россиян дубль оформил Никита Гусев, также отличился Вячеслав Войнов, открывший счет в финальном матче. Четвертая, победная шайба в ворота противника, была заброшена в овертайме. Ее автором стал 20-летний нападающий Кирилл Капризов, занявший второе место среди лучших бомбардиров олимпийского хоккейного турнира. На его счету 9 очков. Первую позицию хоккеист уступил Гусеву, который в шести матчах записал на свой счет 12 очков.

Сборная России до этого еще ни разу не побеждала на Олимпийских играх. Все дело в том, что в 1992 году золото досталось команде СНГ, которая тогда выступала под именем «Объединенная команда». Лучшим результатом потом был финал Олимпиады 1998 года, где Россия уступила 0:1 команде Чехии. С тех пор 20 лет мы не играли в финале. А теперь же – победили в невероятно напряженной игре. В честь победы россиян был исполнен олимпийский гимн, но они спели гимн России вместе с болельщиками.

Американское издание The Sacramento Bee после победы подопечных Знарка написало: «После нескольких недель четкого исполнения указаний МОК, который запретил россиянам петь свой и гимн и демонстрировать национальный флаг, хоккеисты совершили акт неповиновения, спев гимн России вместе с болельщиками».

В самой Германии своими хоккеистами восторгаются, несмотря на поражение.

«Так круто мы еще не проигрывали. Так горько! Так круто. Несмотря на поражение, ребята остались в наших сердцах. Они действовали с большим энтузиазмом, показали выдающуюся игру в матче против главного фаворита», – пишет Bild.

В свою очередь в американской газете The New York Post куда более язвительно отнеслись к триумфу россиян. При этом писать о хоккейной сборной США в данном случае было тяжелее – «звездно-полосатые» покинули турнир куда раньше, уступив чехам еще в четвертьфинале. «На Олимпийских играх хоккеисты даже не могут называть себя сборной России, использовать национальные цвета или праздновать под звуки своего гимна», – напомнила газета в статье под названием «Команда без страны выиграла олимпийское золото». Однако на деле в материале игра сборной России оценивается в довольно комплиментарном ключе. «Усиленные бывшими игроками НХЛ: Павлом Дацюком, Ильей Ковальчуком, Вячеславом Войновым, Михаилом Григоренко и Никитой Нестеровым, – русские, безусловно, являлись самой талантливой командой турнира. Недаром главный тренер сборной США Тони Гранато заявил, что такой коллектив мог быть на хорошем счету и в НХЛ. Мастерство этих игроков было очевидно, в том числе в финале против немцев, которые были представлены в основном хоккеистами своего национального чемпионата», – пишет The New York Post.

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

Евгения Медведева, женское одиночное фигурное катание

Сборная по фигурному катанию, командный турнир

Командный турнир фигуристов был очень важен для россиян. Однако надежда на победу практически растворилась еще по итогам стартовой части состязания: Михаил Коляда напрочь завалил короткую программу, став в ней лишь восьмым, в результате чего россияне уже в самом начале турнира проигрывали главным конкурентам пять баллов (канадец Патрик Чан занял здесь третье место). Финишировать первой наша сборная не смогла: золото досталось все той же Канаде, набравшей в сумме на семь очков больше.

Призерами Пхенчхана, помимо Загитовой, Медведевой и Коляды, стали Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт.

Никита Трегубов, скелетон

Обескровленный потерей лидеров, российский скелетон отправлялся в Пхенчхан с надеждами, но без особых чемпионских расчетов: не сильно обнадеживали и форма главных соперников, и результаты самих россиян по сезону. Однако великолепное чувство трассы и саней принесли 23-летнему Никите неожиданное серебро. Уступил он лишь «космическому» южнокорейцу Юн Сун Бину, в победе которого никто не сомневался еще до старта соревнований.

Особо приятным для некоторых российских болельщиков серебро Трегубова стало на фоне провала одного из фаворитов Олимпиады – латвийца Мартинса Дукурса, в преддверии Пхенчхана много комментировавшего проблемы с допингом в отечественном спорте.

Российские лыжники в мужских эстафете, командном спринте и марафоне

Главной российской сенсацией Олимпиады стали лыжники: к завершению Игр на счету ослабленной недопусками многих звезд сборной скопилось аж восемь медалей. 21-летний Александр Большунов завоевал целых четыре медали, прибавив к одной бронзе три серебра. Больше за одну Олимпиаду в отечественном спорте добывал только великий Николай Зимятов. Однако стоит назвать имена всех героев – пока что серебряных, ими, помимо Большунова, стали: Денис Спицов, Андрей Ларьков и Алексей Червоткин.

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

Российские лыжники в мужских марафоне, спринте и гонке на 15 км, а также женских спринте и эстафете

Если серебро Пхенчхана брали для России исключительно лыжники, то бронза досталась и лыжницам – отличились Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Юлия Белорукова. У мужчин бронзовыми призерами Олимпиады-2018 стали все те же Большунов, Ларьков и Спицов.

Семен Елистратов, шорт-трек, 1500 м

Семен Елистратов, открывший наш призовой «марафон», завоевав бронзу на дистанции 1500 м, стал первым российским медалистом Пхенчхана. В результате пропуска Игр многократным олимпийским чемпионом Виктором Аном шансы россиян на медали в шорт-треке были невелики. Однако Семен уже на самом старте соревнований выдал одно из самых эмоциональных выступлений и взял третье место. А после этого, не испугавшись возможных санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), посвятил медаль соотечественникам, «которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили» от Пхенчхана.

Наталья Воронина, конькобежный спорт 5000 м

Первая в истории отечественного конькобежного спорта олимпийская медаль у женщин на дистанции 5000 м случилась благодаря Наталье Ворониной. На стайерской дистанции Воронина уступила лишь голландке Эсме Виссер и чешке Мартине Сабликовой, которая до Пхенчхана не проигрывала на 5000 м вообще никому на девяти чемпионатах мира и двух Олимпиадах кряду.

Илья Буров, фристайл, акробатика

Медаль Игр-2018 завоевал и фристайлист Илья Буров, ставший третьим в акробатике. При этом наиболее запоминающимся моментом соревнований стали даже не сами выступления спортсменов, а теплые объятья Бурова и победившего в дисциплине украинца Александра Абраменко на пьедестале, в очередной раз напомнившие всем, для чего именно Олимпийские игры создавались.

Сергей Ридзик, фристайл, ски-кросс

Вполне себе сенсационной получилась и другая российская бронза, завоеванная Сергеем Ридзиком в ски-кроссе – дисциплине, в которой ранее у России олимпийских медалей не было вообще. В то же время было обидно, что на самом старте финального заезда Ридзика сбил конкурент, из-за чего он уже не мог бороться за золото и серебро, на что перед началом решающего состязания явно рассчитывал.

Впрочем, героической оказалась и бронза. Особенно памятуя о том, что всего три года назад спортсмен едва не завершил с фристайлом из-за жуткой травмы.

Анастасия Брызгалова / Александр Крушельницкий, керлинг, дабл-микст.

Все же стоит вспомнить и о медалях в керлинге в дабл-миксте, которые, к сожалению, были отобраны у Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого за наличие мельдония в организме спортсмена. Еще более грустной данная ситуация становится с учетом того, что семейной парой в Пхенчхане была завоевана первая в истории российского керлинга олимпийская награда.

…Ночью на Медальной площади Пхенчхана вручили бронзовые медали норвежским керлерам, специально вернувшимся в Корею из дома для новой церемонии. Те медали, которые были нашими – Крушельницкого и Брызгаловой в дабл-миксте. Норвежцы были рады. А Томас Бах похвалил нас за то, что правильно себя повели в сложившейся ситуации.

На пресс-конференции Томаса Баха спросили: а можно ли вообще допускать Россию в Токио-2020 после скандалов в Сочи, Рио и Пхенчхане?

Бах был аккуратен в формулировках: России на Играх нет, есть отдельные спортсмены, которых пригласил МОК. И нет поводов считать, что есть системные нарушения антидопинговых правил. «Давайте будем реалистами. Среди людей, участвующих в Играх, всегда найдутся те, кто хочет прибегнуть к обману… Когда именно ОКР (Олимпийский комитет России) восстановят в правах? Не знаю. Это зависит от тех результатов, которые мы получим».

Кстати, представитель МОК Джанфранко Каспер, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта, сравнил по действию мельдоний с аспирином.

«Пришло время положить конец всем этим разговорам. Мельдоний никак не усиливает производительность и не дает преимуществ. Его действие можно сравнить с аспирином», цитирует швейцарца AFP.

Но это уже ничего не решает. Олимпийские игры, на которых российские спортсмены были, а страна отсутствовала, прошли.

Татьяна СТЕПАНОВА,

по материалам российских и зарубежных СМИ