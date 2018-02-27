КОРПОРАЦИЯ «МИЛЛИАРДЕРОВ»

27 Февраля 2018



В инвестиционном послании главы региона Владимира Илюхина на 2018-й год отмечалось, что «…многие проекты сегодня реализуются при непосредственном участии «Корпорации развития края». В этом году мы видим и выполнение плановых показателей этого института развития, и реальные результаты работы…».

Рассказать о достигнутых рубежах мы попросили генерального директора акционерного общества «Корпорация развития Камчатского края» Николая Пегина. Тем более что существует и еще один повод для разговора – юбилейный.

– Николай Анатольевич, возглавляемая Вами «Корпорация развития Камчатского края» отмечает свое 5-летие. Срок немалый. Хотя можно резонно возразить, что для структуры, которая начинала свою деятельность, что называется, с «чистого листа» и в «голом поле», это еще период становления…

– Этап первоначального становления мы миновали. Сложился и работает коллектив единомышленников, оформлена эффективная организационная структура. «Корпорация» активно участвует в реализации инвестиционных проектов на сумму, составляющую почти четыре десятка миллиардов рублей. А весь инвестиционный портфель «Корпорации» исчисляется 200 миллиардами.

Организации, находящейся в процессе становления, с сопровождением такого числа инвестиционных проектов просто не совладать. Мы же справляемся. И это при том, что коллектив «Корпорации» невелик. Он насчитывает менее двадцати человек. Так что всех наших сотрудников можно назвать «миллиардерами», в шутку, разумеется. В реальности зарплаты у нас при высокой служебной нагрузке достаточно скромны. Вот почему в «Корпорацию» не выстраивается очередь из желающих у нас трудиться.

К нам приходят те, кого влечет живая интересная работа, кто стремится приносить пользу краю. И это не общие слова, а дела, которые уже завтра сделают жизнь жителей Камчатки лучше и комфортнее. Перечислю лишь наиболее масштабные инвестиционные проекты, реализацией которых занимается «Корпорация»: новый пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский, краевая больница, городской центр оказания паллиативной помощи, Озерновский горно-металлургический комбинат, горно-металлургическое предприятие на базе руд Мутновского золотосеребряного месторождения, «КЗБ-Донка»…

Болезни роста у нас, разумеется, остаются, но мы их успешно врачуем, не прибегая к радикальным хирургическим методам. Мы анализируем просчеты, делаем выводы, совершенствуемся. Быстрая эволюция – главный стратегический стиль нашей работы. А наличие офисов в Петропавловске-Камчатском и в Москве дает возможность раздвинуть временные рамки решения стоящих перед «Корпорацией» задач. У нас практически непрерывный цикл рабочего процесса.

Говорить же, что мы начинали с «чистого листа» и в «голом поле», не совсем корректно. Да, Камчатка подобных структур не имела, но институты развития, существование которых декретировано в большинстве развитых государств, успешно действовали в ряде российских регионов, что и побудило федеральное руководство распространить практики, позитивно себя зарекомендовавшие, на всю страну. Нам оставалось изучить наработанный коллегами опыт, конструктивно осмыслив его, адаптировать под особенности региона, добавить собственные концептуальные наработки. Вот и все…

– Лукавите, Николай Анатольевич. Это очень большая работа. Но какова ее конечная цель?

– Основные направления деятельности КРКК состоят в объединении интересов бизнеса и власти с целью активизации развития края. Мы трудимся для привлечения в экономику Камчатки инвестиций и инвесторов, готовых вкладывать средства в наше общее завтра. Мы создаем для них оптимальные условия входа на территорию и принимаем участие в создании максимально благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. Усилиями «КРКК» при поддержке Правительства Камчатского края формируются инвестиционные площадки для бизнеса, где административные барьеры сведены к минимуму, и при этом интересы жителей края защищены. Все остальные задачи вытекают и подчинены перечисленным магистральным направлениям.

Есть смысл выделить еще одно направление нашей деятельности – информирование целевой аудитории о реальных возможностях Камчатского края. Начиная эту работу, мы столкнулись с проблемой, у потенциальных партнеров в отношении Камчатки сформировано неверное представление: она далеко, климатические условия здесь суровы, а вложения в ее экономику невыгодны.

Сегодня есть основания говорить, что благодаря совместной работе «Корпорации», правительства края, бизнес-объединений мифы удалось во многом развеять. Растущий интерес к региону со стороны отечественных и зарубежных инвесторов очевиден.

– И Вы можете его проиллюстрировать?

– А разве тот список инвестиционных проектов, который я привел выше, не доказывает этого? Все перечисленные проекты финансируются предпринимателями, пришедшими в край из других регионов. Но есть и другие примеры.

Индийская компания намерена разрабатывать Крутогоровское месторождение каменного угля. ПАО «НОВАТЭК» выражает готовность к 2023 году создать на восточном побережье полуострова терминал по перегрузке СПГ с танкеров-газовозов ледового класса на танкеры, предназначенные для плавания в умеренных и тропических водах.

Инвестиции в эти проекты исчисляются уже миллиардами долларов. Особенно значим для будущего нашего края проект строительства СПГ-терминала. Его возведение откроет перед экономикой и бизнесом края горизонты, которые при других условиях мы могли достигнуть через десятилетия. Терминал создает условия, при которых возможно формирование цены продажи СПГ ФОБ Камчатка. Но это вовсе не счастливое стечение обстоятельств.

Несколько лет назад руководство края во главе с Владимиром Илюхиным и «Корпорация развития Камчатки» обосновали возможность создания на восточном побережье полуострова, где есть высокоширотные незамерзающие бухты, порта-хаба Северного морского пути. В течение нескольких лет эта идея упорно и последовательно продвигалась на всех внешних площадках.

СПГ-терминал нам представляется первым этапом реализации этой концепции. За ним последует расширение сфер деятельности камчатских портов, превращение Камчатки в один из центров морских международных сообщений. А это новые рабочие места, дополнительные налоги в бюджет территории, новые возможности.

– Те из наших читателей, которые следят за экономической жизнью полуострова, не забыли, что у истоков реализации инвестиционного проекта «Крутогоровский угольный разрез» также стояла «Корпорация развития Камчатки»…

– Очень признателен вашим читателям, если они помнят об этом. Действительно, до определенного момента «Корпорация» сопровождала реализацию проекта «Крутогоровский угольный разрез». После цикла переговоров «КРКК» с инвестиционной компанией Kleros Capital, состоявшихся в 2013 году, наши зарубежные партнеры организовали экспедицию на западное побережье Камчатки. В ходе нее анализировались не только запасы и качество каменного угля, но и изучались природно-климатические и навигационные условия местности и акватории Охотского моря, примыкающей к месторождению. Общая стоимость проведенных работ в ценах 2014 года превысила 70 миллионов рублей.

В 2016 году «Корпорация» передала все наработки Министерству по развитию Дальнего Востока и правительству Камчатского края, и мы, безусловно, рады, что крупнейший даже по меркам мировой экономики инвестиционный проект близок к стадии практической реализации.

Прежде чем продолжить наш разговор, мне бы хотелось вернуться к одному из предыдущих вопросов о функционале «Корпорации» и добавить, что он постоянно расширяется. В текущем году нам совместно с Агентством инвестиций и предпринимательства Правительства Камчатского края предстоит создать центр кластерного развития (ЦКР) приоритетных отраслей экономики в рыбной и аграрной отраслях, а также в сфере туризма. ЦКР позволит стимулировать рост производства в перечисленных отраслях, включить малый бизнес в общие интеграционные процессы, развить системы сбыта, транспортировки и хранения продукции, повысить уровень рентабельности, обеспечить рост инвестиций в ключевые для края сферы экономики.

– Но если Вы вернулись к вопросу о функционале, то и мне позволительно вновь обратиться к этой проблематике: «Корпорация развития» – это орган власти или коммерческая структура?

– Правительство Камчатского края это огромный институт управления, одномоментно решающий тысячи задач. «Корпорация развития» – универсальная опция правительства, созданная для привлечения инвестиций в экономику края. «КРКК» – один из важнейших связующих элементов между бизнесом и властью. Мы не коммерческая структура, хотя и стремимся к рентабельности. Мы представляем интересы государства и жителей Камчатки перед бизнесом и интересы бизнеса перед органами исполнительной власти.

Поэтому, наверное, и деятельность нашу, по большому счету, следует оценивать, исходя из достижений региона. А Камчатский край, как известно, является одним из дальневосточных лидеров по итогам социально-экономического развития в минувшем году, по уровню комфортности ведения бизнеса.

На проведенном недавно «Корпорацией» и правительством края круглом столе «Камчатский край – перспективы и возможности» его участник - генеральный директор Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров отметил, что наш регион, согласно проведенным исследованиям, «…по большинству показателей находится в верхней части списка, выглядит лучше, чем значительная часть регионов ДФО».

Из списка достижений края нельзя исключать и собственные успехи «Корпорации».

В рамках Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации КРКК по итогам 2016 года сделала существенный качественный скачок. Если два года назад «Корпорация» находилась в группе D, то в минувшем году она перешла в группу B, улучшив свои позиции на два пункта.

Почти максимальную оценку получила деятельность «КРКК» в информационном проекте канала «Россия-24» «Агент бизнеса». Съемочная группа побывала на Камчатке в марте. Работу «Корпорации развития» и краевого Агентства инвестиций и предпринимательства эксперты оценили в 86,5 балла, что является одним из высших показателей по регионам, в которых побывал «Агент бизнеса».

– В нашем разговоре пока не нашли отражения инвестиционные проекты, инициированные к реализации самой «Корпорацией развития»…

– Таких несколько. Общественности, пожалуй, наиболее известен туристско-рекреационный комплекс «Петропавловская гавань». Он инициирован к созданию «Корпорацией» и правительством края. К комплексу, расположенному в исторической части краевого центра, предметный интерес проявляют инвесторы из России, Южной Кореи, а с недавнего времени и предприниматели из Германии.

Проведенные минувшим летом исследования показали, что производственные помещения могут быть санированы в объекты туристического, торгового и культурно-развлекательного назначений. Такой подход позволяет сократить стоимость реализации инвестиционного проекта как минимум в три раза. И вот буквально на днях по заказу «КРКК» московским подразделением британской фирмы «Аукет Сванке» завершен эскиз реконструкции и приспособления бывших производственных зданий под объекты туристско-рекреационного комплекса.

Его создание сформирует не только новый доходный кластер и дополнительные рабочие места, но и, что не менее важно, сделает центр города современным, красивым и комфортным.

Реализуется, возможно, не так быстро, как бы нам того хотелось, и инвестиционный проект «Промышленный парк «Дальний». Но, во всяком случае, сам факт его создания не вызывает сомнений.

Мы работаем. Вот уже пять лет в сложных международных условиях мы помогаем бизнесу, инвестициям найти путь на Камчатку. Конечно, мы сталкиваемся с трудностями, порой серьезными, но они преодолимы. Мы совершенствуемся, находим новые пути и формы работы. Уверен, что за следующее пятилетие «Корпорация развития Камчатки» сделает еще больше для социально-экономического развития родного края и роста благосостояния населения региона.

Беседовал Владимир СЛАБУКА