КОРПОРАЦИЯ «МИЛЛИАРДЕРОВ»

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27 Февраля 2018

В инвестиционном послании главы региона Владимира Илюхина на 2018-й год отмечалось, что «…многие проекты сегодня реализуются при непосредственном участии «Корпорации развития края». В этом году мы видим и выполнение плановых показателей этого института развития, и реальные результаты работы…».

Рассказать о достигнутых рубежах мы попросили генерального директора акционерного общества «Корпорация развития Камчатского края» Николая Пегина. Тем более что существует и еще один повод для разговора – юбилейный.

– Николай Анатольевич, возглавляемая Вами «Корпорация развития Камчатского края» отмечает свое 5-летие. Срок немалый. Хотя можно резонно возразить, что для структуры, которая начинала свою деятельность, что называется, с «чистого листа» и в «голом поле», это еще период становления…

– Этап первоначального становления мы миновали. Сложился и работает коллектив единомышленников, оформлена эффективная организационная структура. «Корпорация» активно участвует в реализации инвестиционных проектов на сумму, составляющую почти четыре десятка миллиардов рублей. А весь инвестиционный портфель «Корпорации» исчисляется 200 миллиардами.

Организации, находящейся в процессе становления, с сопровождением такого числа инвестиционных проектов просто не совладать. Мы же справляемся. И это при том, что коллектив «Корпорации» невелик. Он насчитывает менее двадцати человек. Так что всех наших сотрудников можно назвать «миллиардерами», в шутку, разумеется. В реальности зарплаты у нас при высокой служебной нагрузке достаточно скромны. Вот почему в «Корпорацию» не выстраивается очередь из желающих у нас трудиться.

К нам приходят те, кого влечет живая интересная работа, кто стремится приносить пользу краю. И это не общие слова, а дела, которые уже завтра сделают жизнь жителей Камчатки лучше и комфортнее. Перечислю лишь наиболее масштабные инвестиционные проекты, реализацией которых занимается «Корпорация»: новый пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский, краевая больница, городской центр оказания паллиативной помощи, Озерновский горно-металлургический комбинат, горно-металлургическое предприятие на базе руд Мутновского золотосеребряного месторождения, «КЗБ-Донка»…

Болезни роста у нас, разумеется, остаются, но мы их успешно врачуем, не прибегая к радикальным хирургическим методам. Мы анализируем просчеты, делаем выводы, совершенствуемся. Быстрая эволюция – главный стратегический стиль нашей работы. А наличие офисов в Петропавловске-Камчатском и в Москве дает возможность раздвинуть временные рамки решения стоящих перед «Корпорацией» задач. У нас практически непрерывный цикл рабочего процесса.

Говорить же, что мы начинали с «чистого листа» и в «голом поле», не совсем корректно. Да, Камчатка подобных структур не имела, но институты развития, существование которых декретировано в большинстве развитых государств, успешно действовали в ряде российских регионов, что и побудило федеральное руководство распространить практики, позитивно себя зарекомендовавшие, на всю страну. Нам оставалось изучить наработанный коллегами опыт, конструктивно осмыслив его, адаптировать под особенности региона, добавить собственные концептуальные наработки. Вот и все…

– Лукавите, Николай Анатольевич. Это очень большая работа. Но какова ее конечная цель?

– Основные направления деятельности КРКК состоят в объединении интересов бизнеса и власти с целью активизации развития края. Мы трудимся для привлечения в экономику Камчатки инвестиций и инвесторов, готовых вкладывать средства в наше общее завтра. Мы создаем для них оптимальные условия входа на территорию и принимаем участие в создании максимально благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. Усилиями «КРКК» при поддержке Правительства Камчатского края формируются инвестиционные площадки для бизнеса, где административные барьеры сведены к минимуму, и при этом интересы жителей края защищены. Все остальные задачи вытекают и подчинены перечисленным магистральным направлениям.

Есть смысл выделить еще одно направление нашей деятельности – информирование целевой аудитории о реальных возможностях Камчатского края. Начиная эту работу, мы столкнулись с проблемой, у потенциальных партнеров в отношении Камчатки сформировано неверное представление: она далеко, климатические условия здесь суровы, а вложения в ее экономику невыгодны.

Сегодня есть основания говорить, что благодаря совместной работе «Корпорации», правительства края, бизнес-объединений мифы удалось во многом развеять. Растущий интерес к региону со стороны отечественных и зарубежных инвесторов очевиден.

– И Вы можете его проиллюстрировать?

– А разве тот список инвестиционных проектов, который я привел выше, не доказывает этого? Все перечисленные проекты финансируются предпринимателями, пришедшими в край из других регионов. Но есть и другие примеры.

Индийская компания намерена разрабатывать Крутогоровское месторождение каменного угля. ПАО «НОВАТЭК» выражает готовность к 2023 году создать на восточном побережье полуострова терминал по перегрузке СПГ с танкеров-газовозов ледового класса на танкеры, предназначенные для плавания в умеренных и тропических водах.

Инвестиции в эти проекты исчисляются уже миллиардами долларов. Особенно значим для будущего нашего края проект строительства СПГ-терминала. Его возведение откроет перед экономикой и бизнесом края горизонты, которые при других условиях мы могли достигнуть через десятилетия. Терминал создает условия, при которых возможно формирование цены продажи СПГ ФОБ Камчатка. Но это вовсе не счастливое стечение обстоятельств.

Несколько лет назад руководство края во главе с Владимиром Илюхиным и «Корпорация развития Камчатки» обосновали возможность создания на восточном побережье полуострова, где есть высокоширотные незамерзающие бухты, порта-хаба Северного морского пути. В течение нескольких лет эта идея упорно и последовательно продвигалась на всех внешних площадках.

СПГ-терминал нам представляется первым этапом реализации этой концепции. За ним последует расширение сфер деятельности камчатских портов, превращение Камчатки в один из центров морских международных сообщений. А это новые рабочие места, дополнительные налоги в бюджет территории, новые возможности.

Те из наших читателей, которые следят за экономической жизнью полуострова, не забыли, что у истоков реализации инвестиционного проекта «Крутогоровский угольный разрез» также стояла «Корпорация развития Камчатки»…

– Очень признателен вашим читателям, если они помнят об этом. Действительно, до определенного момента «Корпорация» сопровождала реализацию проекта «Крутогоровский угольный разрез». После цикла переговоров «КРКК» с инвестиционной компанией Kleros Capital, состоявшихся в 2013 году, наши зарубежные партнеры организовали экспедицию на западное побережье Камчатки. В ходе нее анализировались не только запасы и качество каменного угля, но и изучались природно-климатические и навигационные условия местности и акватории Охотского моря, примыкающей к месторождению. Общая стоимость проведенных работ в ценах 2014 года превысила 70 миллионов рублей.

В 2016 году «Корпорация» передала все наработки Министерству по развитию Дальнего Востока и правительству Камчатского края, и мы, безусловно, рады, что крупнейший даже по меркам мировой экономики инвестиционный проект близок к стадии практической реализации.

Прежде чем продолжить наш разговор, мне бы хотелось вернуться к одному из предыдущих вопросов о функционале «Корпорации» и добавить, что он постоянно расширяется. В текущем году нам совместно с Агентством инвестиций и предпринимательства Правительства Камчатского края предстоит создать центр кластерного развития (ЦКР) приоритетных отраслей экономики в рыбной и аграрной отраслях, а также в сфере туризма. ЦКР позволит стимулировать рост производства в перечисленных отраслях, включить малый бизнес в общие интеграционные процессы, развить системы сбыта, транспортировки и хранения продукции, повысить уровень рентабельности, обеспечить рост инвестиций в ключевые для края сферы экономики.

– Но если Вы вернулись к вопросу о функционале, то и мне позволительно вновь обратиться к этой проблематике: «Корпорация развития» – это орган власти или коммерческая структура?

– Правительство Камчатского края это огромный институт управления, одномоментно решающий тысячи задач. «Корпорация развития» – универсальная опция правительства, созданная для привлечения инвестиций в экономику края. «КРКК» – один из важнейших связующих элементов между бизнесом и властью. Мы не коммерческая структура, хотя и стремимся к рентабельности. Мы представляем интересы государства и жителей Камчатки перед бизнесом и интересы бизнеса перед органами исполнительной власти.

Поэтому, наверное, и деятельность нашу, по большому счету, следует оценивать, исходя из достижений региона. А Камчатский край, как известно, является одним из дальневосточных лидеров по итогам социально-экономического развития в минувшем году, по уровню комфортности ведения бизнеса.

На проведенном недавно «Корпорацией» и правительством края круглом столе «Камчатский край – перспективы и возможности» его участник - генеральный директор Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров отметил, что наш регион, согласно проведенным исследованиям, «…по большинству показателей находится в верхней части списка, выглядит лучше, чем значительная часть регионов ДФО».

Из списка достижений края нельзя исключать и собственные успехи «Корпорации».

В рамках Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации КРКК по итогам 2016 года сделала существенный качественный скачок. Если два года назад «Корпорация» находилась в группе D, то в минувшем году она перешла в группу B, улучшив свои позиции на два пункта.

Почти максимальную оценку получила деятельность «КРКК» в информационном проекте канала «Россия-24» «Агент бизнеса». Съемочная группа побывала на Камчатке в марте. Работу «Корпорации развития» и краевого Агентства инвестиций и предпринимательства эксперты оценили в 86,5 балла, что является одним из высших показателей по регионам, в которых побывал «Агент бизнеса».

– В нашем разговоре пока не нашли отражения инвестиционные проекты, инициированные к реализации самой «Корпорацией развития»…

Таких несколько. Общественности, пожалуй, наиболее известен туристско-рекреационный комплекс «Петропавловская гавань». Он инициирован к созданию «Корпорацией» и правительством края. К комплексу, расположенному в исторической части краевого центра, предметный интерес проявляют инвесторы из России, Южной Кореи, а с недавнего времени и предприниматели из Германии.

Проведенные минувшим летом исследования показали, что производственные помещения могут быть санированы в объекты туристического, торгового и культурно-развлекательного назначений. Такой подход позволяет сократить стоимость реализации инвестиционного проекта как минимум в три раза. И вот буквально на днях по заказу «КРКК» московским подразделением британской фирмы «Аукет Сванке» завершен эскиз реконструкции и приспособления бывших производственных зданий под объекты туристско-рекреационного комплекса.

Его создание сформирует не только новый доходный кластер и дополнительные рабочие места, но и, что не менее важно, сделает центр города современным, красивым и комфортным.

Реализуется, возможно, не так быстро, как бы нам того хотелось, и инвестиционный проект «Промышленный парк «Дальний». Но, во всяком случае, сам факт его создания не вызывает сомнений.

Мы работаем. Вот уже пять лет в сложных международных условиях мы помогаем бизнесу, инвестициям найти путь на Камчатку. Конечно, мы сталкиваемся с трудностями, порой серьезными, но они преодолимы. Мы совершенствуемся, находим новые пути и формы работы. Уверен, что за следующее пятилетие «Корпорация развития Камчатки» сделает еще больше для социально-экономического развития родного края и роста благосостояния населения региона.

Беседовал Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."