Избирком отвечает

27 Февраля 2018



После выхода статьи «Униженные и оскорбленные грудининской деревни» с подзаголовком «Кандидат от КПРФ – честный слуга народа или…» в газете «Вести» (№ 5 (183) от 14.02.2018) камчатские коммунисты написали жалобу в Избирком Камчатского края.

Избирательная комиссия Камчатского края в соответствии с п. 10 ст. 23 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» направила свое Постановление на жалобу Сергея Ванюшкина и его требование о привлечении редакции к административной ответственности в редакцию «Вестей»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2018 года № 31/202

г. Петропавловск-Камчатский

О жалобе Ванюшкина С. А.

В Избирательную комиссию Камчатского края 16 февраля 2018 года поступила жалоба первого секретаря комитета Камчатского краевого отделения «Коммунистическая партия Российской Федерации» Ванюшкина Сергея Александровича.

В своем обращении Ванюшкин С. А. заявляет о том, что 14 февраля 2018 года в общественно-политической газете «Вести Камчатка» № 5 (183) опубликована агитационная статья Павла Чернышова под заголовком: «Униженные и оскорбленные грудининской деревни». Данная статья, по мнению Ванюшкина С. А., носит сугубо порочащий характер, направленный на формирование отрицательного мнения о кандидате на должность Президента Российской Федерации Грудинине П. Н., а также не имеет ничего общего с реальными фактами, то есть полностью выдумана и только благодаря бурной фантазии автора приняла данный вид. На момент публикации данной статьи агитация в СМИ запрещена.

Ванюшкин С. А. просит привлечь редакцию газеты «Вести Камчатка» к административной ответственности и привлечь автора статьи Павла Чернышова к административной ответственности, а также изъять из оборота данный агитационный материал. В обоснование жалобы заявитель представил оригинальный экземпляр общественно-политической газеты «Вести Камчатка» № 5 (183) от 14 февраля 2018 года.

Рассмотрев указанную жалобу и прилагающийся к ней материал, Избирательная комиссия Камчатского края установила следующее.

На основании пункта 17 статьи 20 Федерального закона от 10 января 2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (далее Федеральный закон) избирательная комиссия субъекта Российской Федерации осуществляет полномочия по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Общественно-политическая газета «Вести Камчатка» является периодическим печатным изданием, зарегистрированным управлением Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю. Свидетельство о регистрации «Вести Камчатка» ПИ № ТУ 41-00222 от 19 ноября 2013 года. Адрес редакции и издателя: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 37. Главный редактор В. Г. Скалацкий. Учредитель В. Г. Скалацкий. Издатель ООО «Вести Плюс».

В выпуске общественно-политической газеты «Вести Камчатка» № 5 (183 от 14 февраля 2018 года опубликована статья «Униженные и оскорбленные грудининской деревни», указанная статья 8 февраля 2018 года была опубликована газетой «Комсомольская правда» и размещена на сайте данного издания.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, и представителям редакций сетевых изданий при осуществлении ими профессиональной деятельности запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Федерального закона в период проведения избирательной кампании предвыборной агитацией признаются призывы голосовать за или против кандидата (кандидатов), выражение предпочтения какому-либо кандидату, какой-либо политической партии, выдвинувшей кандидата, в частности указание, за какого кандидата будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения), описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата, распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, в сочетании с позитивными либо негативными комментариями, распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей, деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, к которой принадлежит данный кандидат, политической партии, выдвинувшей кандидата.

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Федерального закона организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакций сетевых изданий свободны в своей деятельности по информированию избирателей осуществляемой в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий вправе публиковать (обнародовать) интервью с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, а также передачи с участием кандидатов. Организации телерадиовещания, редакции электронных сетевых изданий вправе также организовывать совместные мероприятия с участием кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах организаций телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях.

В силу пункта 1.1 статьи 49 Федерального закона действия, совершаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, профессиональной деятельности и указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 49 Федерального закона (призывы голосовать за или против кандидата (кандидатов), признаются предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за кандидата (кандидатов) либо против кандидата (кандидатов), а иные действия, указанные в подпунктах 2–6 пункта 1 статьи 49 Федерального закона, в случае если эти действия совершены с такой целью неоднократно.

Поскольку статья «Униженные и оскорбленные грудининской деревни» не содержит призывов голосовать определенным образом на выборах Президента Российской Федерации, иных фактов, свидетельствующих о повторном (неоднократном) совершении редакцией газеты «Вести Камчатка» действий, признаваемых предвыборной агитацией в соответствии с подпунктами 2-6 пункта 1 статьи 49 Федерального закона с целью побудить избирателей голосовать за кандидата (кандидатов) либо против кандидата (кандидатов) не установлено. Как следует из пояснений главного редактора газеты «Вести Камчатка» Скалацкого В. Г., редакция, размещая данную статью в общественно-политической газете «Вести Камчатка», не преследовала агитационной цели.

Исходя из изложенного, Избирательная комиссия Камчатского края, принимая во внимание пункт 1.1 статьи 49 Федерального закона, не находит оснований для признания действий редакции общественно-политической газеты «Вести Камчатка» предвыборной агитацией.

Рассматривая требование заявителя о привлечении редакции газеты «Вести Камчатка» и автора статьи Павла Чернышова к административной ответственности Избирательной комиссии Камчатского края приходит к следующему выводу.

Статьей 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность средств массовой информации за нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов.

Диспозицией части 1 этой статьи охватываются действия, нарушающие порядок опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов (в том числе агитационных материалов), как редакцией средства массовой информации либо организацией, осуществляющей выпуск или распространение средства массовой информации, так и в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет).

Порядок информационного обеспечения выборов регламентируется главой VII Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Необходимым условием привлечения лица к административной ответственности за нарушение правил предвыборной агитации является наличие специальной агитационной цели.

Согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, выраженной им в постановлении от 30 октября 2003 г. № 15-П, не может быть признано агитацией информирование избирателей через средства массовой информации, в том числе об имевших место агитационных призывах голосовать за или против кандидата или о других агитационных действиях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», без выявления соответствующей агитационной цели.

Целью рассматриваемой статьи является наиболее полное информирование избирателей о кандидате, следовательно, в действиях редакции газеты «Вести Камчатка» и автора статьи П. Чернышова отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Оснований, для возбуждения административного производства нет.

По вопросу ущемления автором вышеуказанной статьи достоинства и деловой репутации кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина П. Н., Избирательной комиссией Камчатского края установлено следующее.

В соответствии со статьей 150 Гражданского кодекса Российской Федерации, к нематериальным благам относятся, в том числе, достоинство личности, деловая репутация, иные личные неимущественные права. Данные права, неразрывно связанные с личностью носителя, являются непередаваемыми и неотчуждаемыми.

Таким образом, только носитель данных неимущественных прав может обратиться за их защитой.

Граждане могут обратиться в суд за защитой только своих прав и законных интересов в соответствии с правилами, установленными Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

Полномочия Избирательной комиссии Камчатского края определены статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), а также статьей 8 Закона Камчатского края от 28.04.2008 № 35 «Об Избирательной комиссии Камчатского края».

Вместе с тем, вышеуказанными нормативными актами не установлены полномочия Избирательной комиссии Камчатского края подменять компетенцию суда по защите личных неимущественных прав гражданина.

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 24.5, частью 5 статьи 28.1, частью 5 статьи 28.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Избирательная комиссия Камчатского края постановляет:

Оставить жалобу Ванюшкина Сергея Александровича без удовлетворения.

В возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.5. КоАП РФ в отношении редакции газеты «Вести Камчатка» и Павла Чернышова отказать.

Проинформировать о принятом постановлении заявителя и заинтересованных лиц.

Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Камчатского края И. Е. Шамраева.

Председатель Избирательной комиссии Камчатского края И. В. Иринина

Секретарь Избирательной комиссии Камчатского края И. Л. Бояркина